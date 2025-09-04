Доходы и расходы на УСН в 2025 году

Доходы на УСН в 2025 году
Отдельного перечня доходов для УСН нет, нужно учитывать те же доходы (без НДС), что и по налогу на прибыль (п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 346.15 НК). В то же время на упрощенке полученные авансы включаются в доходы (подп. 1 п. 1 ст. 251 НК). Также есть доходы, которые не учитываются на УСН.
Доходы, не учитываемые на УСН:
Вид дохода
Пояснения
Доходы, поименованные в ст. 251 НК
Исключая полученные авансы. Возвращенные авансы в доходы не включаются.
Полученные дивиденды
У юрлиц дивиденды облагаются налогом на прибыль, у ИП — НДФЛ. УСН платить не нужно.
Проценты, полученные организацией по государственным (муниципальным) ценным бумагам, доходы КИК
Облагаются налогом на прибыль по ставкам 0%, 9%, 20%, повторно УСН платить не нужно.
Доходы ИП, облагаемые НДФЛ по ставкам 9%, 35%
Повторно УСН платить не нужно.
Доходы от деятельности, облагаемой ПСН
Плата, полученная от жильцов за ЖКУ, оказанные ресурсоснабжающими организациями (региональными операторами по обращению с ТКО)
ТСЖ, ТСН, УК, ЖК или другой специализированный потребительский кооператив не платят с нее УСН.
Возмещение за изъятие земель для государственных (муниципальных) нужд
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы, правообладатели недвижимости на этих участках не платят с него УСН
Также УСН не облагаются поступления, не являющиеся доходами. Например, возмещение расходов по социальному страхованию, полученное от СФР, субсидии из федерального бюджета для компенсации ущерба, причиненного незаконным изъятием ТС и грузов в недружественных государствах (см. определение ВС от 18.04.25 № 310-ЭС24-23706).
Доходы от выручки
Упрощенцы учитывают выручку от реализации без НДС, акцизов, туристического налога (п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 346.15 НК):
продукции (работ, услуг) собственного производства;
ранее приобретенных товаров, включая земельные участки, амортизируемое имущество, материалы;
имущественных прав.
При этом включайте в состав выручки все поступления от реализации, независимо от формы оплаты (денежная, натуральная), производителя (самостоятельно или приобретенное для перепродажи), оплачивающего лица (непосредственно покупателя или третьего лица).
Величина дохода определяется в денежной форме, «натуральный» доход учитывается исходя из его рыночной цены. Доходы в валюте пересчитывают в рубли.
Размер доходов определяется по данным документов (акты, банковские выписки, ПКО и т. п.) (п. 1 ст. 248 НК).
Внереализационные доходы
В составе доходов упрощенцы учитывают внереализационные доходы такие же, как и по налогу на прибыль. В ст. 250 НК приведен не закрытый, примерный список внереализационных доходов, например:
проценты по депозиту, полученные организацией (для ИП есть особенности);
арендная плата, которая не является доходом от реализации;
страховое возмещение;
субсидии — исключая необлагаемые (целевое финансирование);
положительные (отрицательные) курсовые разницы;
признанные должником, подтвержденные судебным решением штрафы, пени, другие договорные санкции;
доход от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности;
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде;
стоимость материалов, иного имущества, полученного при демонтаже ОС (есть исключения);
излишки МПЗ, выявленные инвентаризацией;
цифровая валюта, полученная в результате майнинга и т. п.
Доходы учитывают кассовым методом, то есть на день поступления денег на счет, в кассу или прекращения обязательства другим способом.
Важно: при объекте «доходы» затраты на банковские услуги учесть нельзя (п. 1 ст. 346.18 НК). При объекте «доходы минус расходы» — можно, но только те, которые указаны в ст. 5 закона от 02.12.1990 № 395-1. Например, платы за выпуск банковских карт нет в этом списке — учитывать такие затраты не стоит.
Авансы и предоплату включают в доходы на дату поступления независимо от того, когда реально будут исполнены обязательства. Если аванс вернут, то эта сумма уменьшает доходы периода возврата и в расходы не включается (п. 1 ст. 346.17 НК).
Доход отражают на дату фактического поступления в графе 4 разд. I книги учета доходов и расходов (п. 10 порядка, утв. приказом ФНС от 07.11.23 № ЕА-7-3/816). При возврате аванса возвращенную сумму нужно отразить в графе 4 разд. I со знаком «-».
Расходы по УСН в 2025 году
В отличие от перечня доходов, перечень расходов на УСН ограничен. То есть упрощенцы на объекте «доходы минус расходы» уменьшают налоговую базу лишь на те расходы, которые указаны в п. 1 ст. 346.16 НК. Расходы, которые можно учесть упрощенцу, приведены в таблице.
Вид расходы
Пояснения
Расходы на ОС
Это в том числе (подп. 1, 3 п. 1, п. 4 ст. 346.16 НК) расходы на приобретение, сооружение, изготовление, создание, достройку, дооборудование, модернизацию, реконструкцию, ремонт ОС
Расходы на приобретение и создание НМА
Основание: подп. 2 п. 1 ст. 346.16 НК
Расходы на объекты интеллектуальной собственности
Например, ПО, БД, права на их использование по лицензионным договорам (подп. 2.1 п. 1 ст. 346.16 НК), расходы на их обновление (подп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК), патентование (подп. 2.2 п. 1 ст. 346.16 НК), роялти (подп. 32 п. 1 ст. 346.16 НК)
Расходы на НИОКР
Основание: подп. 2.3 п. 1 ст. 346.16 НК
Арендная плата (в т.ч. лизинговые платежи)
Основание: подп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК
Материальные расходы
Основание: подп. 5 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК
Расходы на персонал
Это в т.ч. оплата труда (подп. 6 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК), выплата больничных (подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК), страховые взносы за работников (подп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК), ИП — за себя (п. 2 информационного письма Президиума ВАС от 18.12.07 № 123), компенсация за использование личного транспорта (подп. 12 п. 1 ст. 346.16 НК)
Расходы на обязательное страхование работников, имущества и ответственности
Основание: подп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК
Уплаченные налоги, сборы и другие обязательные платежи
В их числе:
Расходы на обязательную оценку для контроля за правильностью уплаты налогов при возникновении спора об исчислении налоговой базы
Основание: подп. 27 п. 1 ст. 346.16 НК
Плата на возмещение вреда ТС максимальной массой свыше 12 т
Основание: подп. 37 п. 1 ст. 346.16 НК
Проценты по займам и кредитам
Основание: подп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК
Стоимость товаров для перепродажи и расходы, связанные с их перепродажей, в том числе по хранению, обслуживанию и транспортировке
Основание: подп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК
Вознаграждения комиссионерам, агентам, поверенным
Основание: подп. 24 п. 1 ст. 346.16 НК
Командировочные расходы
Основание: подп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК
Расходы на содержание имущества
Основание: подп. 10, 12, 40 п. 1 ст. 346.16 НК. Можно учесть затраты на служебный транспорт, пожарную безопасность, охрану имущества
Определенные расходы, связанные производством и реализацией продукции (работ, услуг)
Основание: подп. 20, 21, 25, 26, 30, 32.1, 35, 38 п. 1 ст. 346.16 НК. Например, затраты на:
Расходы на услуги
Это, в частности:
Прочие расходы
Например:
Налоговую базу на УСН также уменьшают (при определенных условиях) убытки, разница между суммой уплаченного минимального налога и налога, исчисленного в общем порядке, за предыдущие периоды (п. 6, 7 ст. 346.18 НК).
Налоговую базу по общему правилу уменьшают расходы, которые относятся к УСН-деятельности. То есть при совмещении упрощенки и патента нельзя учесть на УСН ПСН-затраты (п. 8 ст. 346.18 НК).
Какие расходы нельзя учесть на УСН
Прежде всего, это затраты из вышеописанного перечня, если они одновременно не направлены на получение дохода, не подтверждены документально или не обоснованы экономически.
Нельзя учесть также:
затраты, не перечисленные в п. 1 ст. 346.16 НК;
расходы по ПСН-деятельности;
отрицательные курсовые разницы от переоценки валютных ценностей и требований (обязательств) при изменении курса валюты.
Также нельзя учесть затраты, перечисленные в ст. 270 НК с учетом специфики и запретов УСН, например матпомощь работнику, не входящую в оплату труда.
Условия признания расходов
Традиционно расходы должны быть документально подтвержденными, экономически обоснованными и направленными на получение дохода. Причем все расходы должны быть связаны с реальной деятельности, иначе могут обвинить в попытке получить необоснованную налоговую выгоду. Не имеет значения источник оплаты значения — за свой счет или за счет заемных средств.
Порядок учета расходов на упрощенке такой же, как на общей системе, то есть как минимум требуются первичные и платежные документы. Применяется только кассовый метод. Авансы в «упрощенных» расходах не учитываются (п. 2 ст. 346.17 НК).
