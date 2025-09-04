Доходы и расходы на УСН в 2025 году

Доходы на УСН в 2025 году

Отдельного перечня доходов для УСН нет, нужно учитывать те же доходы (без НДС), что и по налогу на прибыль (п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 346.15 НК). В то же время на упрощенке полученные авансы включаются в доходы (подп. 1 п. 1 ст. 251 НК). Также есть доходы, которые не учитываются на УСН. Доходы, не учитываемые на УСН: Вид дохода Пояснения Доходы, поименованные в ст. 251 НК Исключая полученные авансы. Возвращенные авансы в доходы не включаются. Полученные дивиденды У юрлиц дивиденды облагаются налогом на прибыль, у ИП — НДФЛ. УСН платить не нужно. Проценты, полученные организацией по государственным (муниципальным) ценным бумагам, доходы КИК Облагаются налогом на прибыль по ставкам 0%, 9%, 20%, повторно УСН платить не нужно. Доходы ИП, облагаемые НДФЛ по ставкам 9%, 35% Повторно УСН платить не нужно. Доходы от деятельности, облагаемой ПСН Плата, полученная от жильцов за ЖКУ, оказанные ресурсоснабжающими организациями (региональными операторами по обращению с ТКО) ТСЖ, ТСН, УК, ЖК или другой специализированный потребительский кооператив не платят с нее УСН. Возмещение за изъятие земель для государственных (муниципальных) нужд Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы, правообладатели недвижимости на этих участках не платят с него УСН Также УСН не облагаются поступления, не являющиеся доходами. Например, возмещение расходов по социальному страхованию, полученное от СФР, субсидии из федерального бюджета для компенсации ущерба, причиненного незаконным изъятием ТС и грузов в недружественных государствах (см. определение ВС от 18.04.25 № 310-ЭС24-23706).

Доходы от выручки

Упрощенцы учитывают выручку от реализации без НДС, акцизов, туристического налога (п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 346.15 НК): продукции (работ, услуг) собственного производства;

ранее приобретенных товаров, включая земельные участки, амортизируемое имущество, материалы;

имущественных прав. При этом включайте в состав выручки все поступления от реализации, независимо от формы оплаты (денежная, натуральная), производителя (самостоятельно или приобретенное для перепродажи), оплачивающего лица (непосредственно покупателя или третьего лица). Величина дохода определяется в денежной форме, «натуральный» доход учитывается исходя из его рыночной цены. Доходы в валюте пересчитывают в рубли. Размер доходов определяется по данным документов (акты, банковские выписки, ПКО и т. п.) (п. 1 ст. 248 НК).

Внереализационные доходы