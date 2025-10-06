Как в 2025 году получить освобождение от НДС на разных режимах: памятка для бухгалтера

В чем заключается освобождение от НДС в 2025 году
Освобожденный от уплаты НДС налогоплательщик не обязан:
сдавать декларацию по НДС;
уплачивать НДС в бюджет.
Но такое освобождение не снимает с компании или ИП обязанностей:
налогового агента по НДС;
уплаты ввозного НДС при импорте товаров;
оплатить НДС, если все-таки выставлен счет-фактура с выделенным НДС, например, по ошибке.
Расскажем об опциях освобождения от НДС на разных системах налогообложения.
Условия для освобождения от НДС на УСН
На каком основании можно получить освобождение от НДС на упрощенке — п. 1 ст. 145 НК.
Когда можно получить освобождение от НДС. На УСН налогоплательщик не платит НДС, пока не возникнет обязательство по уплате этого налога. Такое обязательство появляется, когда:
выручка по итогам предыдущего года превышает 60 млн руб.;
выручка с начала текущего года превышает 60 млн руб.
При совмещении УСН с патентом налоговые базы по обоим налогам суммируются для определения лимита.
Вновь созданные организации и ИП освобождаются от уплаты НДС по умолчанию.
Такие условия действуют для бизнеса до конца 2025 года. С 1 января 2026 года ситуация изменится. Минфин подготовил поправки в НК, которые снижают порог для освобождения от НДС на упрощенке. Если поправки примут, то платить НДС на УСН нужно будет при превышении лимита по доходам 10 млн руб.
Уведомлять об освобождении от НДС инспекцию не нужно, его получают автоматически.
Срок действия освобождения. Такое освобождение действует бессрочно, если соблюдаются условия.
Обязанности налогоплательщика при применении освобождения. Освобожденные налогоплательщики не выставляют счета-фактуры, не ведут книги покупок и продаж, не сдают декларацию по НДС (ст. 168 НК).
Утрата права. При превышении указанного лимита 60 млн руб. нужно платить НДС, вести книги покупок и продаж, отчитываться по налогу. Делать это нужно, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем утраты права.
Право на повторное освобождение у налогоплательщика есть. Если выручка за прошлый год будет менее 60 млн руб., то можно заново пользоваться освобождением.
Условия для освобождения от НДС на ОСНО
На каком основании можно получить освобождение от НДС на ОСНО — п. 1 ст. 145 НК.
Когда можно получить освобождение от НДС. Компании или ИП на основном режиме могут претендовать на освобождение от уплаты НДС, если:
выручка без учета НДС за три календарных месяца, следующих подряд, не превышает 2 млн руб.;
в указанный период не были реализованы подакцизные товары.
Получать разрешение от налоговой на освобождение от НДС не нужно, но необходимо подать уведомление (форма утверждена приказом ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@).
Срок подачи — не позднее 20 числа месяца, с начала которого используется право на освобождение. Например, если оно применяется с 1 июля, то подать уведомление нужно не позднее 20 июля.
Документы, которые нужно приложить к уведомлению:
выписка из книги продаж;
для ООО — выписка из бухгалтерского баланса;
для ИП — выписка из КУДиР.
Уведомить налоговую инспекцию можно одним из способов:
электронно — через личный кабинет налогоплательщика или по ТКС;
на бумаге — заказным письмом по почте или при личном визите в налоговую инспекцию.
Срок действия освобождения — 12 месяцев. Отказаться от освобождения в течение этого срока нельзя.
Когда срок закончится, можно:
Подать следующее уведомление на продление, при соблюдении условий.
Отказаться, если освобождение больше не нужно. Для этого нужно отправить уведомление об отказе. Для этого используйте ту же форму 1150104, но с другими заполненными сведениями.
Обязанности налогоплательщика при применении освобождения. Несмотря на освобождение, организация все равно должна составлять счета-фактуры (п. 5 ст. 168 НК). И, соответственно, необходимо вести книгу продаж. В счетах-фактурах нужно указывать ставку «без НДС».
Утрата права. Если условия для получения освобождения больше не выполняются, право на него считается утраченным. Нужно начислять и уплачивать НДС с первого числа месяца, в котором условия перестали выполняться.
Право на повторное освобождение у налогоплательщика есть. Если условия вновь выполняются, то можно получить освобождение повторно.
Условия для освобождения от НДС для ЕСХН
На каком основании можно получить освобождение от НДС на ЕСХН — п. 1 ст. 145 НК.
Когда можно получить освобождение от НДС. Компании или ИП, применяющие единый сельхозналог, могут получить освобождение от уплаты НДС, если:
выручка за предыдущий календарный год не больше 60 млн руб.;
в указанный период не были реализованы подакцизные товары.
В первом году применения ЕСХН можно воспользоваться освобождением при любой выручке.
Чтобы реализовать право на освобождение, нужно подать в налоговую инспекцию уведомление (форма утверждена приказом ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@).
Срок подачи — не позднее 20 числа месяца, с начала которого используется право на освобождение.
Прикладывать документы к уведомлению не нужно.
Срок действия освобождения — бессрочно, если соблюдаются условия для освобождения от уплаты НДС. Отказаться от такого освобождения нельзя.
Обязанности налогоплательщика при применении освобождения. Компании и ИП на ЕСХН, которые используют право на освобождение от НДС, не выставляют счета-фактуры и не ведут книги покупок и продаж.
Утрата права. Если условия получения освобождения больше не выполняются, право на него считается утраченным. Нужно начислять и уплачивать НДС, начиная с 1-го числа месяца, в котором произошло нарушение условий.
Права на повторное освобождение у налогоплательщика нет. При работе на ЕСХН нельзя получить освобождение от НДС повторно, если право на него было однажды утеряно.
Освобождение от НДС при отдельных операциях
При реализации отдельных видов товаров и услуг не нужно платить НДС. Например, реализация медицинских товаров или услуг, банковские операции. При использовании освобождения налогоплательщик обязан вести раздельных учет.
Можно отказаться от этого вида освобождения при реализации отдельных видов товаров.
Основание для освобождения от НДС отдельных операций — ст. 149 НК. В этой статье также приведен полный список таких льготных товаров и услуг. Также в ней изложены условия, при которых можно пользоваться этим освобождением для отдельных категорий товаров. Это может быть принадлежность к определенным категориям организаций, наличие соответствующих норм в международных правовых актах и так далее.
Уведомлять о праве на освобождение от уплаты НДС налоговую инспекцию не нужно. Необходимо только удовлетворять соответствующим условиям.
Срок действия освобождения — бессрочно, пока есть льготная реализация.
