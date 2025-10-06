Как в 2025 году получить освобождение от НДС на разных режимах: памятка для бухгалтера

Условия для освобождения от НДС на УСН

На каком основании можно получить освобождение от НДС на упрощенке — п. 1 ст. 145 НК.

Когда можно получить освобождение от НДС. На УСН налогоплательщик не платит НДС, пока не возникнет обязательство по уплате этого налога. Такое обязательство появляется, когда:

выручка по итогам предыдущего года превышает 60 млн руб.;

выручка с начала текущего года превышает 60 млн руб.

При совмещении УСН с патентом налоговые базы по обоим налогам суммируются для определения лимита.

Вновь созданные организации и ИП освобождаются от уплаты НДС по умолчанию.

Такие условия действуют для бизнеса до конца 2025 года. С 1 января 2026 года ситуация изменится. Минфин подготовил поправки в НК, которые снижают порог для освобождения от НДС на упрощенке. Если поправки примут, то платить НДС на УСН нужно будет при превышении лимита по доходам 10 млн руб.

Уведомлять об освобождении от НДС инспекцию не нужно, его получают автоматически.

Срок действия освобождения. Такое освобождение действует бессрочно, если соблюдаются условия.

Обязанности налогоплательщика при применении освобождения. Освобожденные налогоплательщики не выставляют счета-фактуры, не ведут книги покупок и продаж, не сдают декларацию по НДС (ст. 168 НК).

Утрата права. При превышении указанного лимита 60 млн руб. нужно платить НДС, вести книги покупок и продаж, отчитываться по налогу. Делать это нужно, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем утраты права.

Право на повторное освобождение у налогоплательщика есть. Если выручка за прошлый год будет менее 60 млн руб., то можно заново пользоваться освобождением.