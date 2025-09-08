Как определить налоговую базу по НДС в 2025 году

Основной алгоритм расчета НДС

В самом общем случае схема расчета НДС выглядит следующим образом.

Продавец-плательщик НДС, применяющий ОСН, со своих продаж должен исчислить НДС. Самая распространенная ставка — 20%, но существуют также и другие — 10% и 0%.

Чтобы посчитать налог, нужно продажную стоимость реализуемых товаров, услуг умножить на ставку.

При оформлении реализации продавец обязан оформить счет-фактуру или УПД.

Объекты налогообложения:

реализация товаров, работ, услуг, имущественных прав на территории России;

ввоз товаров на территорию РФ.

Есть и другие виды операций, подпадающих под обложение НДС. Полный список изложен в п.1 ст. 146 НК.

Исчисленный при этом НДС — это так называемый исходящий НДС.

При этом налогоплательщик покупает товары, услуги у своих поставщиков. Стоимость этих закупок также может включать в себя НДС. Это входящий НДС. Для исчисления своего НДС к уплате налогоплательщик может взять его к вычету и уменьшить на его сумму свой исходящий НДС.

Все свои реализации, с которых исчисляется НДС, организация включает в Книгу продаж. Для отражения закупок предназначена Книга покупок. Оба этих регистра — приложение к декларации.

Таким образом, разница между суммарными показателями Книги продаж и Книги покупок будет суммой НДС к уплате. Это отражено в декларации по НДС.

Налоговый период по НДС — квартал, поэтому декларация подается с такой периодичностью.

Пример 1. ООО «Три богатыря» 01.09.2025 продает мебель в адрес ООО «Хазарский хан». Стоимость реализуемой мебели составляет 100 000 руб. При реализации ООО «Три богатыря» начислит НДС по ставке 20% в сумме 20 000 руб. На эту реализацию будет составлен УПД.

Для ООО «Хазарский хан» сумма по этой сделке будет выглядеть как 120 000 руб., в том числе НДС 20 000 руб.

При этом ООО «Три богатыря» закупало полуфабрикаты для производства мебели у ИП Костяная А. В., которая также платит НДС.

ИП Костяная А. В. 15.08.2025 выставила УПД в адрес ООО «Три богатыря» на сумму 84 000 руб., в том числе НДС 14 000 руб.

При расчете НДС за III квартал ООО «Три богатыря» имеет право уменьшить свой исходящий НДС в сумме 20 000 руб. на входящий НДС 14 000 руб. Сумма НДС к уплате за III квартал 2025 составит 6000 руб.