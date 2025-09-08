Как определить налоговую базу по НДС в 2025 году

Основной алгоритм расчета НДС
В самом общем случае схема расчета НДС выглядит следующим образом.
Продавец-плательщик НДС, применяющий ОСН, со своих продаж должен исчислить НДС. Самая распространенная ставка — 20%, но существуют также и другие — 10% и 0%.
Чтобы посчитать налог, нужно продажную стоимость реализуемых товаров, услуг умножить на ставку.
При оформлении реализации продавец обязан оформить счет-фактуру или УПД.
Объекты налогообложения:
реализация товаров, работ, услуг, имущественных прав на территории России;
ввоз товаров на территорию РФ.
Есть и другие виды операций, подпадающих под обложение НДС. Полный список изложен в п.1 ст. 146 НК.
Исчисленный при этом НДС — это так называемый исходящий НДС.
При этом налогоплательщик покупает товары, услуги у своих поставщиков. Стоимость этих закупок также может включать в себя НДС. Это входящий НДС. Для исчисления своего НДС к уплате налогоплательщик может взять его к вычету и уменьшить на его сумму свой исходящий НДС.
Все свои реализации, с которых исчисляется НДС, организация включает в Книгу продаж. Для отражения закупок предназначена Книга покупок. Оба этих регистра — приложение к декларации.
Таким образом, разница между суммарными показателями Книги продаж и Книги покупок будет суммой НДС к уплате. Это отражено в декларации по НДС.
Налоговый период по НДС — квартал, поэтому декларация подается с такой периодичностью.
Пример 1. ООО «Три богатыря» 01.09.2025 продает мебель в адрес ООО «Хазарский хан». Стоимость реализуемой мебели составляет 100 000 руб. При реализации ООО «Три богатыря» начислит НДС по ставке 20% в сумме 20 000 руб. На эту реализацию будет составлен УПД.
Для ООО «Хазарский хан» сумма по этой сделке будет выглядеть как 120 000 руб., в том числе НДС 20 000 руб.
При этом ООО «Три богатыря» закупало полуфабрикаты для производства мебели у ИП Костяная А. В., которая также платит НДС.
ИП Костяная А. В. 15.08.2025 выставила УПД в адрес ООО «Три богатыря» на сумму 84 000 руб., в том числе НДС 14 000 руб.
При расчете НДС за III квартал ООО «Три богатыря» имеет право уменьшить свой исходящий НДС в сумме 20 000 руб. на входящий НДС 14 000 руб. Сумма НДС к уплате за III квартал 2025 составит 6000 руб.
Получение аванса
Момент определения налоговой базы согласно п.1 ст. 167 НК — одна из более ранних дат: реализация или получение аванса в счет будущей продажи.
Поэтому при получении аванса с него нужно исчислить НДС. Согласно п. 4 ст. 164 НК это делают по расчетной ставке: 20/120 или 10/110. По сути это расчет «в том числе НДС».
Уплата НДС с аванса не означает, что сумма налога в рамках одной сделки будет больше. Если НДС исчислен с предоплаты, то при реализации НДС начисляется с суммы, превышающей предоплату. Если аванс был 100%, то платить ничего не нужно.
При поступлении аванса налогоплательщик составляет авансовый счет-фактуру. Он похож на обычный счет-фактуру, но некоторые данные упрощены.
Технически в налоговых регистрах это реализовано так. В Книгу продаж попадает счет-фактура с аванса. В момент реализации в Книге продаж указывают счет-фактуру с продажи. При этом счет-фактура с аванса отражается в Книге покупок.
Если оплата производится после реализации, на расчет НДС это не влияет.
Пример 2. 30.06.2025 ООО «Хазарский хан» перечислило ООО «Алеша Попович» аванс за оказание транспортных услуг в сумме 60 000 руб.
ООО «Алеша Попович», плательщик НДС, 30.06.2025 составило авансовый счет-фактуру на полученную сумму аванса. НДС посчитан по формуле «в том числе НДС»:
НДС = 60 000 * 20 / 120 = 10 000 руб.
30.06.2025 ООО «Алеша Попович» отразило этот авансовый счет-фактуру в Книге продаж и уплатило 10 000 руб. налога за II квартал 2025.
01.08.2025 ООО «Алеша Попович» оказал услуги в адрес ООО «Хазарский хан». Сумма реализации составила 150 000 руб. С этой продажи ООО «Алеша Попович» начислило НДС по ставке 20% в сумме 30 000 руб. Из этой суммы 10 000 руб. НДС уже уплачены ранее, при получении аванса.
Счет-фактуру на общую сумму реализации 180 000 руб., в том числе НДС 30 000 руб., отразили в Книге продаж. При этом авансовый счет-фактура на сумму 60 000 руб., в том числе НДС 10 000 руб., попал в Книгу покупок.
Суммарно за III квартал 2025 года ООО «Алеша Попович» заплатило 20 000 руб.
Алгоритм расчета НДС для плательщиков УСН
С 2025 года часть организаций и ИП, которые применяют УСН, обязаны платить НДС. Это такие налогоплательщики, выручка которых составила более 60 миллионов рублей:
по итогам 2024 года;
в течение 2025 года.
В последнем случае нужно платить НДС начиная с месяца, следующего за месяцем превышения лимита в 60 млн. руб.
Ставки НДС для упрощенцев таковы:
Выручка с начала года
Режим
Варианты ставок
До 60 млн руб.
УСН без НДС
—
60–250 млн руб.
УСН с НДС
5% (без права на вычет) или стандартные ставки 20%/10% (с правом на вычет)
250–450 млн руб.
УСН с НДС
7% (без права на вычет) или стандартные ставки 20%/10% (с правом на вычет)
Свыше 450 млн руб.
переход на ОСНО
20%/10%
Выбор специальных ставок 5%/7% или стандартных 20%/10% зависит от налогоплательщика. Но при варианте НДС 5%/7% нужно помнить, что платить по таким ставкам нужно будет в течение трех лет. При получении аванса НДС исчисляется по расчетным ставкам 5/105 или 7/107.
По некоторым операциям налог нужно платить по обычным ставкам 20 или 10%:
ввоз товаров на территорию РФ;
обязанности налогового агента по НДС.
Пример 3. ООО «Добрыня Никитич» применяет УСН и уплачивает НДС по ставке 5%. 15.07.2025 ООО «Добрыня Никитич» оказало услуги ООО «Алеша Попович» по ремонту транспортных средств на сумму 50 000 руб. С этой реализации ООО «Алеша Попович» начисляет НДС:
НДС = 50 000 * 5% = 2500 руб.
ООО «Алеша Попович» за III квартал 2025 года уплатит НДС в сумме 2500 руб. При этом не играет роли, производились закупки с суммами входного НДС или нет. ООО «Алеша Попович» права на вычет по НДС не имеет.
