Как заполнить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в 2025 / 2026 году: пошаговая инструкция с образцом

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов: кто и в каких случаях заполняет

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов — обязательный документ, который нужно заполнять при импорте продукции из стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) на территорию РФ.

Документ нужен как самому импортеру для подтверждения вычета «ввозного» НДС, так и экспортеру, чтобы применить нулевую ставку по НДС. Кроме того, это условие для обмена информацией о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств-союзников.

Заявление заполняет:

Покупатель товаров — организация или ИП, который ввозит товары из ЕАЭС.

Комиссионер, агент, поверенный — если импорт осуществляется через этого посредника.

Заполненное заявление импортер подает в ИФНС по месту учета в своей стране, экземпляр также направляется контрагенту (продавцу — для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС). Подавать документ можно на бумажном носителе в четырех экземплярах, но проще всего оформить заявление в электронном виде и подписать ЭП руководителя.

Срок подачи — не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия импортных товаров к учету. Вместе с заявлением в ИФНС подают декларацию по косвенным налогам и расчет сумм, уплаченных иностранным организациям, а также сумм удержанных налогов (письмо ФНС от 02.09.2022 № СД-3-3/9545@).

Важно: налогоплательщики на УСН, которые применяют пониженные ставки НДС 5% и 7%, импортный НДС к вычету не принимают.