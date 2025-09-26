Вычет НДС по командировочным расходам в 2025 году

Документы по командировочным расходам на проезд

Билет на проезд является бланком строгой отчетности и в составлении счета-фактуры не нуждается.

НДС, выделенный в билетах отдельной строкой, принимается к вычету. В Книгу покупок нужно внести реквизиты самого билета (п. 18 Правил ведения книги покупок, утвержденных постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137).

Если в проездном документе сумма НДС не выделена, но к нему прилагается счет-фактура, запись в Книгу покупок нужно занести на основании счета-фактуры.

Также к бланкам строгой отчетности относятся (п. 2 приказа Минтранса от 21.08.2012 № 322):

маршрут-квитанция электронного авиабилета;

купон электронного ж/д билета.

При наличии таких документов к вычету принимается НДС, выделенный отдельной строкой в маршрут-квитанции или купоне электронного билета, распечатанного на бумаге (письмо Минфина от 28.05.2018 № 03-07-07/36077, от 30.01.2015 № 03-07-11/3522).

Если билет оформлен на иностранном языке, нужен перевод (письмо Минфина от 09.12.2015 № 03-07-14/71801). Он может быть выполнен как сторонним, так и штатным переводчиком, если такой есть в организации. При этом необходимо переводить только те реквизиты, которые непосредственно относятся к вычету НДС. Не требуется перевод информации, не относящейся к вычету, например, правил перевозки багажа.

В билете может фигурировать ряд дополнительных услуг: