Возврат товара покупателем в 2025 / 2026 году: учет у поставщика

Самое главное:
В возврате товара нередко виноват сам поставщик: называем причины возвратов.
Документальное оформление возврата — какие документы должен составить покупатель, а какие — поставщик.
В бухучете поставщика возврат отражается в зависимости от того, в каком году он состоялся — в том же, в каком реализован товар, или в следующем.
Налоговый учет возвратов отличается для качественного и некачественного товара.
Причины возврата товара покупателем
Чаще всего возврат товара происходит по недосмотру самого поставщика. Покупатель может выявить, что товар поставлен:
без сопроводительных документов, и поэтому покупатель не может его оприходовать (ст. 464 ГК);
не в том количестве или ассортименте, который согласовали в договоре (ст. 466, 468 ГК);
ненадлежащего качества, при этом недостатки товара неустранимы, либо требуют несоразмерных расходов на их устранение (ст. 475 ГК);
без тары или упаковки, либо в поврежденной упаковке, без которой товар нельзя хранить и перевозить (ст. 482 ГК);
нарушена комплектность, а требование о доукомплектовании поставщик не выполнил (ст. 480 ГК);
неоднократно нарушен срок поставки и покупатель уведомил об отказе от товара (ст. 511 ГК).
Кроме того, с поставленным товаром может быть все в порядке, но покупателю он уже не нужен по каким-либо причинам, и он хочет его вернуть. Это возможно, если такое условие предусмотрено договором поставки или с поставщиком достигнута договоренность о возврате.
С возвращенным товаром поставщик может поступить по-разному, например:
списать товар с учета, если он действительно бракованный;
заново продать, если дефекты незначительны;
отремонтировать и реализовать снова.
29 готовых чек-листов и методичек по учету и налогообложению для ежедневной работы
Скачайте бесплатно ➡️ в нашем авторском Telegram-канале
Оформление возврата товара
Порядок оформления возврата от покупателя зависит от того, каким оказался поставленный товар — качественным или некачественным.
Возврат качественного товара
Проще всего такой возврат оформить как обратную реализацию.
Стороны заключают новый договор, согласно которому, покупатель становится поставщиком и продает приобретенный ранее товар обратно поставщику, ставшему теперь покупателем.
Никаких отличий от обычного поступления по такой сделке нет, как в отношении документооборота, так и в части отражения в учете:
Если продавец (он же бывший покупатель) — плательщик НДС, он оформляет на отгрузку счет-фактуру или УПД.
Бывшему поставщику составлять корректировочные документы (счет-фактуру, УПД) не нужно, так как это уже совсем другая сделка.
Если стороны не хотят оформлять обратную реализацию, можно сделать возврат на основании достигнутого соглашения с поставщиком.
Возврат некачественного товара
При возврате некачественного товара провести обратную реализацию не представляется возможным — было бы странно покупать некачественный товар, поэтому производится его возврат.
Основной документ поставщика при возврате — универсальный корректировочный документ (УКД) или корректировочный счет-фактура. Он представляет собой следующую версию (версии) первоначального документа на отгрузку.
Но чтобы составить корректировочный документ, поставщику нужны документы-основания. Они будут различными в зависимости от ситуации:
Возврат при приемке товара покупателем.
Если некачественный товар обнаружен при приемке, и его решено сразу же вернуть, изменения вносят непосредственно в отгрузочный документ поставщика (письмо Роскомторга №1-794/32-5 от 10.07.1996).
Покупатель исправляет отгрузочную накладную в присутствии представителя поставщика, который ставит свою подпись, заверяя исправления покупателя. Это может быть водитель, экспедитор и т. п. Один экземпляр он оставляет покупателю, другой забирает для поставщика.
Поставщик на основании исправленной накладной составляет корректировочный счет-фактуру или УКД.
Возврат после приемки товара покупателем.
Документооборот существенно усложняется, если недостатки обнаружены в уже принятом товаре. В этом случае покупатель формирует целый пакет документов:
Претензия о возврате. Содержит описание выявленных дефектов, а также требование принять поставленный товар обратно и вернуть деньги.
Акт о несоответствии качества товара. Используется форма ТОРГ-2 или собственная форма. К акту прилагается результат экспертизы качества возвращаемого товара.
Акт о выявлении некачественного товара. Составляется в свободной форме и дополняет вышеуказанный акт, если несоответствия обнаружены покупателем после оприходования товара.
Накладная на возврат. Составляется по форме ТОРГ-12 с пометкой «возврат товара» или по собственной разработанной форме. Нужна для передачи возвращаемого товара поставщику от покупателя.
Получив обратно товар с пакетом документов, поставщик составляет УКД или корректировочный счет-фактуру.
Операции в бухучете поставщика при возврате товара
Если товар возвращен путем обратной реализации, проводки у поставщика, ставшего покупателем, ничем не будут отличаться от обычной покупки:
Дебет
Кредит
Содержание операции
Документ
41
60
Отражена покупка товара (обратный выкуп)
Договор, Товарная накладная
19
60
Учтен НДС по приобретенным товарам
Счет-фактура поставщика
60
51
Товар оплачен
Выписка банка
В остальных случаях проводки у поставщика зависят от даты возврата, независимо от того, качественный или некачественный товар был возвращен:
1. При возврате товара в том же календарном году, когда он был продан покупателю, просто сторнируйте проводки, которыми проводили реализацию:
Дебет
Кредит
Содержание операции
Документ
62
90.1
СТОРНО Доход уменьшен на сумму реализации возвращенного товара
Товарная накладная, Претензия, Бухгалтерская справка
90.2
41
СТОРНО Сумма себестоимости возвращенного товара
90.3
68/НДС
СТОРНО Сумма НДС, начисленного при реализации возвращенного товара и принятого к вычету
Корректировочный счет-фактура
62
51
Деньги возвращены покупателю
Выписка банка
2. Если товар реализовали в одном календарном году, а покупатель вернул его в другом, необходимо отразить в учете (п. 7 ПБУ 9/99, п. 11 ПБУ 10/99, п. 4, 10 ст. 172 НК):
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году — сумма дохода от реализации товара, который вернул покупатель.
Прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году — фактическая себестоимость возвращенного товара.
Принятый к вычету НДС в связи с возвратом товара.
В учете это выглядит так:
Дебет
Кредит
Содержание операции
Документ
91.2
62
Сумма дохода от реализации возвращенного товара отнесена на убытки прошлых лет
Товарная накладная, претензия, бухгалтерская справка
41
91.1
Себестоимость возвращенного товара отнесена на прибыль прошлых лет
68/НДС
91.1
НДС, начисленный при реализации возвращенного товара, принят к вычету
Корректировочный счет-фактура
62
51
Деньги за товар возвращены покупателю
Выписка банка
Налоговый учет возврата товара у поставщика
Порядок налогового учета зависит от того, какой товар вернул покупатель — качественный или нет.
Возврат качественного товара
1. Обратная реализация.
В налоговом учете по налогу на прибыль обратной реализацией признается возврат качественного товара в случаях, когда:
товар переходит от бывшего покупателя к бывшему поставщику в рамках новой сделки, не связанной с первоначальным договором поставки (письмо Минфина от 20.08.2021 № 03-03-06/1/67181);
после исполнения поставщиком первоначального договора покупатель возвращает поставщику товар на основании допсоглашения к этому договору (п. 1 ст. 39 НК, письмо Минфина от 06.11.2018 № 03-03-06/1/79496).
Полученный обратно товар учитывайте в обычном порядке исходя из применяемого метода учета доходов и затрат — кассового или начисления.
2. Возврат в рамках первоначального договора.
Если обратной реализации не было и возврат совершен по тому же договору поставки, по которому покупатель приобрел товар (п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 75, п. 1 ст. 81 НК):
Скорректируйте расходы, если при реализации отнесли возвращенные товары на затраты.
Если при реализации получен убыток и после корректировок размер налога на прибыль увеличился, пересчитайте и доплатите налог, подайте уточненную декларацию.
Если сумма налога после корректировок стала меньше, сдавать уточненку не обязательно.
Возврат некачественных товаров
Если возврат некачественного товара прошел в том же налоговом (отчетном) периоде, когда они были реализованы:
доходы от реализации уменьшите на сумму выручки от продажи возвращенного товара;
расходы уменьшайте на стоимость возвращенных товаров, признанную ранее в затратах.
При возврате товара, реализованного в прошлых налоговых периодах, возможны два варианта:
1. Отразите возврат самостоятельной хозоперацией (письмо Минфина № 03-03-06/1/43372 от 25.07.2016):
стоимость реализации возвращенного товара признайте в составе внереализационных расходов как убыток прошлых лет, выявленный в текущем периоде (пп. 1 п. 2 ст. 265 НК);
стоимость возвращенного товара отразите в составе внереализационных доходов как доходы прошлых лет, выявленные в текущем периоде (п. 10 ст. 250 НК).
2. Скорректируйте налоговую базу по налогу на прибыль за период, в котором продан товар (ст. 54 НК).
29 готовых чек-листов и методичек по учету и налогообложению для ежедневной работы
Скачайте бесплатно ➡️ в нашем авторском Telegram-канале
Чек-лист для поставщика при возврате товара:
Если возврат является обратной реализацией качественного товара, заключите новый договор поставки, в котором вы станете покупателем, а ваш покупатель — поставщиком. Примите товар и оплатите его.
При возврате дефектного товара в рамках первоначального договора поставки проверьте условия возврата, согласованные в договоре, и полученные от покупателя документы, сопровождающие возврат товара.
Если согласны с претензиями покупателя, выдайте ему корректировочный документ — УКД или корректировочный счет-фактуру.
Отразите возврат в бухгалтерском учете.
Верните деньги покупателю за возвращенный товар.
Скорректируйте налоговый учет. При необходимости подайте уточненную декларацию.
Читайте также:
Как в 2025 году получить освобождение от НДС на разных режимах: памятка для бухгалтера.
Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: 2W5zFHxd38L
Начать дискуссию