Возврат товара покупателем в 2025 / 2026 году: учет у поставщика

Оформление возврата товара

Порядок оформления возврата от покупателя зависит от того, каким оказался поставленный товар — качественным или некачественным.

Возврат качественного товара

Если стороны не хотят оформлять обратную реализацию , можно сделать возврат на основании достигнутого соглашения с поставщиком.

Бывшему поставщику составлять корректировочные документы (счет-фактуру, УПД) не нужно, так как это уже совсем другая сделка.

Если продавец (он же бывший покупатель) — плательщик НДС, он оформляет на отгрузку счет-фактуру или УПД.

Никаких отличий от обычного поступления по такой сделке нет , как в отношении документооборота, так и в части отражения в учете:

Стороны заключают новый договор, согласно которому, покупатель становится поставщиком и продает приобретенный ранее товар обратно поставщику, ставшему теперь покупателем.

Проще всего такой возврат оформить как обратную реализацию.

Возврат некачественного товара

При возврате некачественного товара провести обратную реализацию не представляется возможным — было бы странно покупать некачественный товар, поэтому производится его возврат.

Основной документ поставщика при возврате — универсальный корректировочный документ (УКД) или корректировочный счет-фактура. Он представляет собой следующую версию (версии) первоначального документа на отгрузку.

Но чтобы составить корректировочный документ, поставщику нужны документы-основания. Они будут различными в зависимости от ситуации:

Возврат при приемке товара покупателем.

Если некачественный товар обнаружен при приемке, и его решено сразу же вернуть, изменения вносят непосредственно в отгрузочный документ поставщика (письмо Роскомторга №1-794/32-5 от 10.07.1996).

Покупатель исправляет отгрузочную накладную в присутствии представителя поставщика, который ставит свою подпись, заверяя исправления покупателя. Это может быть водитель, экспедитор и т. п. Один экземпляр он оставляет покупателю, другой забирает для поставщика.

Поставщик на основании исправленной накладной составляет корректировочный счет-фактуру или УКД.

Возврат после приемки товара покупателем.

Документооборот существенно усложняется, если недостатки обнаружены в уже принятом товаре. В этом случае покупатель формирует целый пакет документов:

Претензия о возврате. Содержит описание выявленных дефектов, а также требование принять поставленный товар обратно и вернуть деньги.

Акт о несоответствии качества товара . Используется форма ТОРГ-2 или собственная форма. К акту прилагается результат экспертизы качества возвращаемого товара.

Акт о выявлении некачественного товара. Составляется в свободной форме и дополняет вышеуказанный акт, если несоответствия обнаружены покупателем после оприходования товара.

Накладная на возврат. Составляется по форме ТОРГ-12 с пометкой «возврат товара» или по собственной разработанной форме. Нужна для передачи возвращаемого товара поставщику от покупателя.

Получив обратно товар с пакетом документов, поставщик составляет УКД или корректировочный счет-фактуру.