Единая предельная база по страховым взносам 2026

Предельная база по взносам: что это

Предельная база по страховым взносам — это определенная величина, некий лимит по доходам, при превышении которого взносы считаются по пониженной ставке или не считаются вовсе при применении некоторых льготных тарифов по взносам.

Напомним, что в расчете страховых взносов участвует ставка (основная или пониженная) и доход сотрудника, определяемый ежемесячно нарастающим итогом начала года.

Есть ли доход работника не превышает предельную базу, взносы за месяц рассчитываются по основному тарифу. При превышении базы они считаются по сниженному тарифу или не начисляются в вовсе.

До 2023 года было два вида предельной базы для начисления страховых взносов: на ОПС и ОСС. Была также третья — на отчисления по ОМС, но с 2015 года ее размер не устанавливался. Отдельные базы нужны были для того, чтобы корректно рассчитать размер страховых взносов, так как до 2023 года взносы платились по отдельным тарифам.

В 2023 году произошло объединение пенсионного и социального фондов в один — Единый социальный фонд России. Взносы перестали платить по отдельным тарифам, был установлен единый общий тариф — 30% с доходов в пределах базы и 15,1% — с выплат ее превышающих. Предельные базы по отчислениям на ОПС и ОСС также объединили в одну — единую предельную базу по страховым взносам.

Такое объединение позволило упорядочить правила расчета страховых взносов.