Единая предельная база по страховым взносам 2026

Самое главное:
Единая предельная база участвует в расчете страховых взносов за сотрудников и используется при определении максимального размера пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Размер предельной базы устанавливает Правительство отдельно на каждый год.
До достижения предельной базы взносы рассчитываются по основной ставке, а при ее превышении — по сниженной или не рассчитываются вовсе.
До 2023 года при расчете взносов использовались две отдельные базы: по ОМС и ОСС.
Предельная база по взносам: что это
Предельная база по страховым взносам — это определенная величина, некий лимит по доходам, при превышении которого взносы считаются по пониженной ставке или не считаются вовсе при применении некоторых льготных тарифов по взносам.
Напомним, что в расчете страховых взносов участвует ставка (основная или пониженная) и доход сотрудника, определяемый ежемесячно нарастающим итогом начала года.
Есть ли доход работника не превышает предельную базу, взносы за месяц рассчитываются по основному тарифу. При превышении базы они считаются по сниженному тарифу или не начисляются в вовсе.
До 2023 года было два вида предельной базы для начисления страховых взносов: на ОПС и ОСС. Была также третья — на отчисления по ОМС, но с 2015 года ее размер не устанавливался. Отдельные базы нужны были для того, чтобы корректно рассчитать размер страховых взносов, так как до 2023 года взносы платились по отдельным тарифам.
В 2023 году произошло объединение пенсионного и социального фондов в один — Единый социальный фонд России. Взносы перестали платить по отдельным тарифам, был установлен единый общий тариф — 30% с доходов в пределах базы и 15,1% — с выплат ее превышающих. Предельные базы по отчислениям на ОПС и ОСС также объединили в одну — единую предельную базу по страховым взносам.
Такое объединение позволило упорядочить правила расчета страховых взносов.
Размер предельной базы устанавливает Правительство отдельно на каждый год. Он зависит от средней заработной платы в РФ и определяется по формуле (п. 5.1 ст. 421 НК):
Средняя зарплата по РФ х 12 х повышающий коэффициент
С 2023 года повышающий коэффициент составляет 2,3 и корректировке не подлежит.
Средняя зарплата определяется Федеральной службой государственной статистики (Росстат) ежегодно.
Так, например, в 2025 году размер предельной базы по страховым взносам составляет 2 759 000 руб. Эта величина была рассчитана следующим образом:
99 952 руб. (средняя зарплата в 2025 году по РФ) х 12 х 2,3.
Полученный результат (2 758 675,2 руб.) был округлен по правилам п. 6 ст. 421 НК и получена величина 2 759 000 руб.
Самостоятельно размер предельной базы считать не нужно. В конце каждого года Правительство утверждает ее отдельным постановлением.
Единая предельная базы для расчета страховых взносов по единому тарифу в 2026 году составит 2 979 000 руб. (постановление Правительства от 31.10.2025 № 1705).
Именно эту величину будут использовать работодатели для расчета страховых взносов в 2026 году.
Для определения размера больничных необходимо будет использовать данные базы за 2025 и 2024 года.
29 готовых чек-листов и методичек по учету и налогообложению для ежедневной работы
Скачайте бесплатно ➡️ в нашем авторском Telegram-канале
Как предельная база участвует в расчете страховых взносов
На наглядном примере рассмотрим как единая предельная база участвует в расчете страховых взносов за работников.
Исходные данные:
Количество сотрудников ИП — 1 человек с ежемесячной зарплатой 290 000 руб.
Годовой доход — 3 480 000 руб.
Право на применение пониженных тарифов по взносам у ИП нет.
Единая предельная база по взносам за 2025 год — 2 759 000 руб.
Расчет взносов:
Доход в пределах базы: с января по сентябрь — 2 610 000 руб. Взносы за этот период считаются по тарифу 30%:
2 610 000 х 30% = 783 000 руб.
В октябре доход (нарастающим итогом с начала года) превысит предельную базу — 2 900 000 руб. Размер превышения составит 141 000 руб. (2 900 000 — 2 759 000 руб.).
С суммы дохода за октябрь, не превышающей лимит, взносы будут рассчитаны по обычной ставке — 30%, а с суммы свыше лимита — по ставке 15,1%:
(290 000 — 141 000) х 30% = 44 700 руб.
141 000 х 15,1% = 21 291 руб.
С дохода за ноябрь и декабрь взносы будут считаться по сниженной ставке 15,1%:
87 580 руб. — (290 000 х 2) х 15,1%.
Итого за год страховые взносы за сотрудника составят 936 571 руб., из них:
по ставке 30% — 827 700 руб. (2 759 000) х 30%;
по ставке 15,1% — 108 871 руб. (3 480 000 – 2 759 000) х 15,1%.
Обратите внимание, что предельная база участвует только в расчете взносов на ОПС, ОМС и ОСС. «Травматичные» взносы рассчитываются со всей суммы полученного сотрудников дохода без корректировки на предельную базу.
Как предельная база участвует в расчете больничных
Предельную базу по взносам также используют при определении максимального размера пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
При расчете больничного пособия учитывается средний дневной заработок сотрудника, его стаж и количество дней нетрудоспособности. Для определения размера среднего дневного заработка в расчет берут облагаемые страховыми взносами выплаты за два последних года. Эти выплаты ограничены определенным размером — единой налоговой базой по взносам. То есть максимальный заработок сотрудника для расчета пособия по ВНиМ ограничен предельной базой.
При расчете СДЗ за 2025 год нужно взять заработок сотрудника за 2024 и 2023 годы и сравнивается с предельной базой за эти периоды. Предельная база по взносам за 2024 год составляет 2 225 000 руб., а за 2023 год — 1 917 000 руб. Соответственно, максимальный размер пособия по ВНиМ в 2025 году — 5 673,97 руб. в день (2 225 000 + 1 917 000) : 730.
Подведем итоги
Предельная база ограничивает максимальный размер пособий по больничным, беременности и родам. Средний дневной заработок для их расчета не может превышать сумму предельных баз за два предыдущих календарных года, разделенную на 730.
Предельная база не применяется к взносам на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний («травматизм»). Они начисляются на всю сумму дохода.
На доходы в пределах базы (2 979 000 руб. в 2026 году) начисляются взносы по ставке 30%. На любые выплаты сверх этого лимита взносы уплачиваются по ставке 15,1%.
Отдельные категории работодателей вправе использовать пониженные тарифы по взносам: как в пределах базы, так и при ее превышении.
29 готовых чек-листов и методичек по учету и налогообложению для ежедневной работы
Скачайте бесплатно ➡️ в нашем авторском Telegram-канале
Читайте также:
Бизнес на УСН начинает платить НДС с 2026 года: примеры, как уведомить об этом контрагентов.
Топ изменений для бухгалтера с 1 января 2026 года: успейте подготовиться.
Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: 2W5zFHVtFnY
Начать дискуссию