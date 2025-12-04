Бизнес на УСН начинает платить НДС с 2026 года: примеры, как уведомить об этом контрагентов

Новый порядок применения ставок

Операции до 1 января 2026 года продолжают облагаться по ставке 20%. Это касается всех отгрузок, совершенных до конца 2025 года. Если в 2026 году меняются цена или количество товаров, работ, услуг или имущественных прав, продавец выставляет корректировочный счет-фактуру также по ставке 20%.

Отгрузки с датой в 2026 году облагаются уже по ставке 22%. По авансам, полученным после 1 января 2026 года, налог рассчитывают по пропорции 22/122.

Если НДС был исчислен в 2025 году с аванса за будущую поставку, которая произойдет в 2026 году, продавец принимает этот налог к вычету в полном объеме на дату отгрузки. Покупатель, в свою очередь, восстанавливает вычет по такому авансу. Порядок соответствует позиции ФНС, изложенной в письме от 23.10.2018 № СД-4-3/20667.

Если в договоре, заключенном до 1 января 2026 года, указано, что применяется ставка НДС согласно действующему законодательству, вносить изменения формально не требуется. Но, чтобы предотвратить споры, лучше согласовать увеличение суммы НДС или цены договора и оформить это дополнительным соглашением.

По обычаям делового оборота не принято просто направлять проект дополнительного соглашения, полагается приложить его к уведомлению.