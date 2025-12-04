Бизнес на УСН начинает платить НДС с 2026 года: примеры, как уведомить об этом контрагентов

Самое главное:
С 2026 года компании и ИП на УСН начнут платить НДС при доходах от 20 млн рублей по итогам 2025 года.
Упрощенцы смогут выбирать: общие ставки (10% и 22%) или специальные (5% и 7%) без права на вычеты.
Отгрузки до 01.01.2026 облагаются по ставке 20%, с 2026 года — по ставке 22%; по авансам действуют отдельные правила.
Компаниям на УСН нужно заранее уведомить контрагентов о переходе на НДС и согласовать корректировку цен через дополнительное соглашение.
Правильное оформление уведомлений и договоров снижает риски разногласий и помогает корректно перейти на новые налоговые правила.
Какие ставки НДС можно применять на УСН
Сохранится возможность применять пониженные ставки — 5% при доходах от 20 млн до 250 млн рублей и 7% при доходах от 250 млн до 450 млн рублей. Применение спецставок не дает права на вычеты, за исключением отдельных случаев, например авансового НДС. Второй вариант — работать на общих ставках. Ставка 10% не изменится, а основная ставка 20% будет увеличена до 22% (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ).
Выбор ставки зависит от структуры затрат. Если у компании значительный объем расходов с НДС, выгоднее применять стандартные ставки с правом на вычет. Если доля таких расходов мала, можно использовать пониженные режимы 5% или 7%.
Новый порядок применения ставок
Операции до 1 января 2026 года продолжают облагаться по ставке 20%. Это касается всех отгрузок, совершенных до конца 2025 года. Если в 2026 году меняются цена или количество товаров, работ, услуг или имущественных прав, продавец выставляет корректировочный счет-фактуру также по ставке 20%.
Отгрузки с датой в 2026 году облагаются уже по ставке 22%. По авансам, полученным после 1 января 2026 года, налог рассчитывают по пропорции 22/122.
Если НДС был исчислен в 2025 году с аванса за будущую поставку, которая произойдет в 2026 году, продавец принимает этот налог к вычету в полном объеме на дату отгрузки. Покупатель, в свою очередь, восстанавливает вычет по такому авансу. Порядок соответствует позиции ФНС, изложенной в письме от 23.10.2018 № СД-4-3/20667.
Если в договоре, заключенном до 1 января 2026 года, указано, что применяется ставка НДС согласно действующему законодательству, вносить изменения формально не требуется. Но, чтобы предотвратить споры, лучше согласовать увеличение суммы НДС или цены договора и оформить это дополнительным соглашением.
По обычаям делового оборота не принято просто направлять проект дополнительного соглашения, полагается приложить его к уведомлению.
Как уведомить контрагента
Принятый закон о налоговой реформе меняет пороги доходов для уплаты НДС на УСН. Нужно прежде всего уведомить контрагентов о том:
становитесь ли вы плательщиком НДС;
какие ставки решили применять.
Формулировки уведомления могут быть следующими: «Сообщаем вам, что в соответствии с подп. 1 п. 8 ст. 164 НК РФ с 01.01.2026 ООО "Примерное" становится плательщиком НДС. Применяемся ставка НДС — 5%».
Далее выскажите предложение заключить дополнительное соглашение к длящемуся договору. Выгоднее увеличить стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав) на выбранную ставку. Например: «Предлагаем заключить дополнительное соглашение к договору поставки от 27.01.2025 № 17-пост, увеличив стоимость товаров, отгружаемых с 01.01.2026, на сумму НДС, исчисляемого по ставке 5%».
Договор — это продукт согласования воли при полном непротивлении сторон, поэтому полагается напомнить о праве на отказ. Например: «Если вы отказываетесь от заключения предлагаемого дополнительного соглашения, то просим уведомить ООО "Примерное" в письменной форме не позднее 02.12.2025».
Что написать в дополнительном соглашении
Оформляют этот документ стандартно. В нем обозначают:
место и время составления;
стороны, основания, на которых они осуществляют свою деятельность, то есть «Общество с ограниченной ответственностью "Примерное", именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Алексеева Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава» и т. п.;
предмет — «заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем…».
Далее сформулируйте поправку к договору: дополнить такой-то договор (указать реквизиты) таким-то пунктом. Например, «2.3. С 01.01.2026 г. стоимость каждой отгружаемой единицы товара увеличивается на сумму НДС, начисленного по ставке 5%». Двустороннее дополнительное соглашение оформляют в количестве экземпляров по числу сторон.
Изменение ставок НДС требует своевременной подготовки. Компании могут выбрать работу по ставке 22% с правом вычета или перейти на пониженные режимы 5% и 7%, если структура расходов это позволяет. Корректное документальное оформление помогает избежать разногласий с партнерами и снижает риск технических ошибок.
