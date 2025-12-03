Топ изменений для бухгалтера с 1 января 2026 года: успейте подготовиться

Самое главное:
Бухучет: в 2026 году нужно применять новые ФСБУ.
Налоговый учет: принят закон о налоговой реформе, с которым связана основная часть изменений — приводим обзор самых важных из них.
Минфин разработал новые правила заполнения платежек с 1 апреля 2026 года.
Бухгалтерский учет
В 2026 году применяйте новые ФСБУ:
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» — он обязателен, начиная с отчетности за 2025 год.
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» применяется уже сейчас — начиная с 1 апреля 2025 года. Используйте его в том числе при проведении годовой инвентаризации за 2025 год.
Налоговый учет
Масштабные поправки в Налоговый кодекс приняты, закон о налоговой реформе подписан Президентом. Перечислим главные изменения, большинство из которых бухгалтерам нужно учитывать с 1 января 2026 года (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ):
Изменения по НДС
Основная ставка НДС выросла с 20% до 22%. Применять ее следует к товарам (работам, услугам, имущественным правам), отгруженным с 1 января 2026 года.
Льготные ставки НДС 10% и 0% сохранили, а упрощенцы могут, как и прежде, выбирать между основной ставкой 22% с правом на вычет «входного» налога и специальной пониженной ставкой 5% или 7% без возможности вычета.
Расширен перечень реквизитов счетов-фактур. Например, в счетах-фактурах всем налогоплательщикам по НДС нужно будет указывать номер и дату счета-фактуры, выставленного на аванс.
Изменения по НДС на УСН
Плательщики НДС на УСН смогут перейти с пониженной на общую ставку до истечения трех лет. Выбрав специальную ставку 5% или 7%, перейти с нее на общую ставку 22% можно будет однократно в течение первых четырех кварталов работы на НДС.
Лимит дохода, учитываемого для уплаты НДС на упрощенке, будут снижать постепенно:
Год, в котором уплачивается НДС на УСН
Лимит прошлогоднего дохода, при превышении которого НДС платится с 1 января следующего года
Лимит дохода за текущий год, при превышении которого с 1-го числа следующего месяца платится НДС
2026
20 млн руб. (доход в 2025)
20 млн руб. (доход в 2026)
2027
15 млн руб. (доход в 2026)
15 млн руб. (доход в 2027)
2028 и далее
10 млн руб. (доход в 2027 и последующих годах)
10 млн руб. (доход в 2028 и последующих годах)
Освободили от ведения раздельного учета облагаемых и необлагаемых операций тех, кто на УСН применяет ставки НДС 5% или 7%.
Изменения по налогу на прибыль организаций
Долг по штрафам, пеням или санкциям, возникший при реализации товаров (работ, услуг) можно будет включать в резерв по сомнительным долгам, если он подтвержден судом по договорам, по которым основная задолженность тоже является сомнительной.
Повышающий коэффициент 2 по расходам на приобретение права на использование ЭВМ, баз данных, программно-аппаратных комплексов по лицензионным и сублицензионным соглашениям можно будет применять лишь при условии, что налогоплательщик не передаст по договору права другим лицам.
Инвестиционным вычетом будут признаваться не более 100% расходов, которые определит субъект РФ. Регионы установят виды и критерии таких затрат, их предельный размер, категории компаний на ОСНО, которые смогут применять инвествычет и т. д. Также, для ивестиционного и федерального инвестиционного вычета скорректированы правила, касающиеся сумм, на которые нельзя уменьшать налог на прибыль, уплачиваемый в федеральный бюджет.
Уточнили переходные положения ст. 346.25 НК о том, как в расходах по налогу на прибыль учитывать стоимость товаров, оплаченных в период работы на УСН, но не признанных при расчете «упрощенного» налога. Такие расходы должны учитывать по правилам главы 25, если они оплачены не позднее чем за три года перед годом перехода на исчисление налога на прибыль по методу начисления.
В расходы по налогу на прибыль можно будет включать суммы матпомощи сотруднику при рождении ребенка в пределах 1 млн руб.
29 готовых чек-листов и методичек по учету и налогообложению для ежедневной работы
Изменения по НДФЛ
Расширен перечень необлагаемых НДФЛ доходов физлиц, например, в него добавили:
стоимость полиса ДМС для зарубежной служебной командировки;
возмещение стоимости утраченного имущества виновным лицом, когда доход выплачивается согласно законодательству РФ, субъектов РФ и муниципальным решениям.
Не облагаемая НДФЛ матпомощь работнику при рождении ребенка вырастет до 1 млн руб.
Изменения по налоговым вычетам по НДФЛ:
доходы работника для стандартных вычетов на детей нужно будет учитывать только в части основной налоговой базы (нарастанием с начала года);
соцвычет по физкультурно-оздоровительным услугам разрешили применять при оплате таких услуг работником за родителей-пенсионеров;
вычет за сдачу норм ГТО будет доступен при прохождении вместо диспансеризации профилактического медосмотра.
Пониженные ставки по УСН регионы смогут устанавливать не для всех, а только для определенных отраслей. Список таких отраслей определит Правительство.
Изменения по УСН
Перечень расходов, учитываемых при УСН «доходы минус расходы», станет открытым. В него добавили:
затраты на дооборудование, реконструкцию, модернизацию НМА;
другие расходы, определяемые так же, как по налогу на прибыль.
Изменения по ПСН
Доходы ИП от реализации, при которых возможно применение патента, будут снижать с 60 млн до 10 млн руб. поэтапно:
Год применения ПСН
Лимит дохода за прошлый или за текущий год, при превышении которого нельзя применять ПСН с начала налогового периода
2026
20 млн руб.
2027
15 млн руб.
2028 и далее
10 млн руб.
Если в течение налогового периода уменьшится число физических показателей, ИП сможет подать заявление на получение нового патента, а налог будет пересчитан.
Изменения по туристическому налогу
От турналога освободили организации, которые предоставляют услуги по временному проживанию в составе:
услуг по санаторно-курортному лечению по медицинским показаниям, оплаченному из соответствующего бюджета;
услуг по организованному отдыху, оплаченному в рамках госзаданий за счет ассигнований федерального бюджета, если средства размещения находятся в оперативном управлении учреждений Управления делами Президента РФ.
Изменения по страховым взносам
Размер единой предельной базы по страховым взносам с 1 января 2026 года вырастет на 220 000 руб. и составит 2 979 000 руб. (постановление Правительства от 31.10.2025 № 1705).
Федеральный МРОТ с 1 января 2026 года увеличится на 4 653 руб. и будет равен 27 093 руб. (закон от 28.11.2025 № 429-ФЗ).
Изменения по тарифам взносов
Основной единый тариф взносов (30% с выплат в пределах базы и 15,1% свыше предельной базы) не изменится, но льготные тарифы сохранили не всем:
Пониженный тариф для МСП (30% для выплат до 1,5 МРОТ, 15% для выплат свыше 1,5 МРОТ) станет недоступным большинству ИП и компаний — его сохранят только для приоритетных отраслей (производство, обработка, электроника и т. п., полный список утвердит Правительство), если доход от такой «приоритетной» деятельности составляет не менее 70% от всех поступлений.
Повысится льготный тариф для IT-сферы — к доходу в пределах базы будет применяться тариф 15%, а 7,6% останется только для выплат, превышающих этот лимит.
Для радиоэлектронной промышленности отменили взносы с выплат, превышающих предельную базу, а льготный тариф 7,6% сохранили для выплат в пределах базы.
Другие изменения по взносам
С 1 января 2026 года взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ с зарплаты единоличного руководителя коммерческой компании нужно начислять исходя из базы не ниже одного федерального МРОТ. Это касается организаций, в которых директор получает меньше МРОТ или не получает зарплату вообще. Так, за каждый полный месяц 2026 года, в котором руководитель исполнял свои обязанности, взносы будут начисляться в размере 8 127,90 руб. (27 093 х 30%).
От обложения страховыми взносами освободили стоимость полиса ДМС, необходимого для зарубежной служебной командировки, а также матпомощь при рождении ребенка в пределах 1 млн руб.
Прочие изменения
Уведомления
С 1 сентября 2026 года уведомления по НДФЛ и страховым взносам можно будет подавать сразу за несколько будущих периодов. Если фактические суммы платежей увеличатся, потребуется подать уточненное уведомление.
Электронный документооборот
1. УПД. Если применяете электронный документооборот с контрагентами, обмениваясь электронными накладными ТОРГ-12 и актами выполненных работ (оказанных услуг), оформляйте эти документы в формате, утвержденном ФНС (приказы ФНС от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@, № ММВ-7-10/552@ ).
С 1 января 2026 года электронные форматы ТОРГ-12 и акта выполненных работ отменяются, а вместо них для подтверждения отгрузки будет применяться электронный универсальный передаточный документ (УПД) в формате 5.03 (приказ ФНС от ЕД-7-26/970@ от 19.12.2023 в ред. от 15.11.2024).
Если в 2025 году оформляете отгрузку другими электронными документами, или оформляете отгрузочные документы на бумаге, переходить на электронный УПД в 2026 году не обязательно.
2. Электронные транспортные накладные. С 1 сентября 2026 года планируется переход на электронные транспортные накладные для участников грузовых перевозок (ст. 4, 5 закона от 07.06.2025 № 140-ФЗ).
Пени по налогам
В 2026 году пени организации начисляйте и уплачивайте как сейчас — временный порядок начисления по трем ставкам продлили по 31 декабря 2026 года:
за первые 30 дней просрочки — 1/300 ключевой ставки ЦБ от суммы недоимки;
с 31 по 90 день просрочки — 1/150 ключевой ставки;
с 91 дня просрочки — 1/300 ключевой ставки.
С 1 сентября 2026 года днем прекращения начисления пени на недоимку будет считаться не следующий день после принятия решения ФНС об отсрочке или рассрочке, а дата вступления такого решения в силу.
Платежные поручения по ЕНП
С 1 апреля 2026 годаплатежки на уплату ЕНП и других налоговых платежей нужно заполнять по новым правилам. Их можно найти в приказе Минфина от 16.05.2025 № 58н.
Основные изменения коснулись КПП и наименования налогоплательщика, назначения платежа. Новшества обязательны для всех налогоплательщиков, включая юрлиц, ИП и глав КФХ.
Заключение
Мы привели основные изменения, которые вступят в силу в 2026 году. Начинайте готовиться к ним уже сейчас, чтобы начать год во всеоружии.
