Топ изменений для бухгалтера с 1 января 2026 года: успейте подготовиться

Изменения по страховым взносам

Размер единой предельной базы по страховым взносам с 1 января 2026 года вырастет на 220 000 руб. и составит 2 979 000 руб. (постановление Правительства от 31.10.2025 № 1705).

Федеральный МРОТ с 1 января 2026 года увеличится на 4 653 руб. и будет равен 27 093 руб. (закон от 28.11.2025 № 429-ФЗ).