АУСН с 2026 года: что изменится и как перейти

Нюансы работы на АУСН: налоги, отчетность, учет

Вкратце опишем основные особенности работы на АУСН.

Нулевой тариф по страховым взносам за сотрудников.

На выплаты работникам установлен единый пониженный тариф 0% для взносов на пенсионное (ОПС), медицинское (ОМС) и социальное страхование (ВНиМ).

Исключение — взносы на травматизм. Их уплачивают организации и ИП, имеющие наемных сотрудников. Но размер этих отчислений фиксирован и не зависит от уровня профриска и размера выплаченного работникам дохода.

Размер взносов растет каждый год и в 2026 году они составят 2 959 руб. (постановление Правительства от 01.11.2025 № 1729). Взносы уплачиваются ежемесячно в размере 1/12 от общей суммы, то есть в 2026 году работодатель обязан будет ежемесячно платить «травматичные» взносы в сумме 246,58 руб. за всех сотрудников.

Отсутствие обязанности по уплате собственных страховых взносов ИП.

Индивидуальные предприниматели также освобождаются от фиксированных взносов «за себя» и с дохода свыше 300 000 руб.

Исключение — ситуация, когда предприниматель совмещает деятельность на АУСН с частной практикой (например, работает как нотариус, адвокат, оценщик). С доходов от этой деятельности, превышающих 300 000 рублей в год, необходимо уплачивать 1% взносы на ОПС (письмо ФНС от 17.01.2024 № БС-4-11/352@).

Освобождение от уплаты большинства налогов.

На автоупрощенке не нужно платить:

НДС. Налог на прибыль. Налог на имущество — кроме объектов, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности.

Сокращенный объем отчетности.

Применение АУСН освобождает от ведения КУДиР, сдачи отчетности по АУСН и за сотрудников.

За работников нужно отчитываться только в СФР в составе формы ЕФС-1 (подразделы 1.1 и 1.2 подраздела 1).

Автоматизированный порядок расчета налога и ведения учета доходов и расходов.

Налог на автоупрощенке ежемесячно рассчитывает ИФНС и направляет уведомление на оплату в личный кабинет.

Ставка по налогу зависит от применяемого объекта: 8% — на объекте «доходы» и 20% — на «доходы минус расходы». Минимальный налог на доходно-расходной АУСН составляет 3% от полученного дохода.

Учет доходов и расходов также ведется в личном кабинете, отдельную книгу (КУДиР) заполнять и представлять в налоговый орган не нужно.