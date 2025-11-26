АУСН с 2026 года: что изменится и как перейти

Самое главное
Изменения 2026 года не затронут АУСН: не будет снижен лимит по доходам для применения режима, не будет введен НДС или досрочно прекращено применения автоупрощенки на территории РФ.
Для перехода на АУСН нужно направить в ИФНС по месту регистрации заявление на применение этого режима.
Основное преимущество АУСН в 2026 году — отсутствие НДС, лимит по доходу в 60 млн руб., освобождение от уплаты страховых взносов и сдачи большинства видов отчетности.
АУСН действует на территории РФ в качестве эксперимента и может быть отменен с 2028 года.
АУСН: что это и в каких регионах действует
АУСН — это экспериментальный режим налогообложения, действующий в РФ до конца 2027 года. Добровольное участие в эксперименте позволяет бизнесу значительно упростить взаимодействие с налоговыми органами и снизить административную нагрузку.
В качестве эксперимента АУСН введен на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Республике Татарстан, в Сириусе и Байконуре. Остальные регионы могут присоединиться к АУСН добровольно, издав закон о введении этого режима на своей территории. В настоящий момент автоУСН успешно применяется более чем в 60 регионов и территория действия этого режима продолжает расширяться.
Перечень субъектов РФ, на территории которых действует АУСН, приведен на сайте ФНС.
Нюансы работы на АУСН: налоги, отчетность, учет
Вкратце опишем основные особенности работы на АУСН.
Нулевой тариф по страховым взносам за сотрудников.
На выплаты работникам установлен единый пониженный тариф 0% для взносов на пенсионное (ОПС), медицинское (ОМС) и социальное страхование (ВНиМ).
Исключение — взносы на травматизм. Их уплачивают организации и ИП, имеющие наемных сотрудников. Но размер этих отчислений фиксирован и не зависит от уровня профриска и размера выплаченного работникам дохода.
Размер взносов растет каждый год и в 2026 году они составят 2 959 руб. (постановление Правительства от 01.11.2025 № 1729). Взносы уплачиваются ежемесячно в размере 1/12 от общей суммы, то есть в 2026 году работодатель обязан будет ежемесячно платить «травматичные» взносы в сумме 246,58 руб. за всех сотрудников.
Отсутствие обязанности по уплате собственных страховых взносов ИП.
Индивидуальные предприниматели также освобождаются от фиксированных взносов «за себя» и с дохода свыше 300 000 руб.
Исключение — ситуация, когда предприниматель совмещает деятельность на АУСН с частной практикой (например, работает как нотариус, адвокат, оценщик). С доходов от этой деятельности, превышающих 300 000 рублей в год, необходимо уплачивать 1% взносы на ОПС (письмо ФНС от 17.01.2024 № БС-4-11/352@).
Освобождение от уплаты большинства налогов.
На автоупрощенке не нужно платить:
НДС.
Налог на прибыль.
Налог на имущество — кроме объектов, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость.
НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности.
Сокращенный объем отчетности.
Применение АУСН освобождает от ведения КУДиР, сдачи отчетности по АУСН и за сотрудников.
За работников нужно отчитываться только в СФР в составе формы ЕФС-1 (подразделы 1.1 и 1.2 подраздела 1).
Автоматизированный порядок расчета налога и ведения учета доходов и расходов.
Налог на автоупрощенке ежемесячно рассчитывает ИФНС и направляет уведомление на оплату в личный кабинет.
Ставка по налогу зависит от применяемого объекта: 8% — на объекте «доходы» и 20% — на «доходы минус расходы». Минимальный налог на доходно-расходной АУСН составляет 3% от полученного дохода.
Учет доходов и расходов также ведется в личном кабинете, отдельную книгу (КУДиР) заполнять и представлять в налоговый орган не нужно.
Недостатки АУСН
К относительным минусам применения АУСН можно отнести:
Более высокие, чем на УСН ставки по налогу. На обычной УСН основные ставки по налогу — 6% на объекте «доходы» и 15% на объекте «доходы минус расходы». На автоупрощенке они выше — 8% для объекта «доходы» и 20% — для АУСН «доходы минус расходы».
Действие режима не во всех регионах РФ. Пока АУСН введена не во всех регионах и будет ли ее действие распространено на всю территорию РФ неизвестно.
Ограниченные лимиты на применение. Довольно жесткие лимиты на применение АУСН делают ее недоступной для среднего бизнеса, в отличие от обычной упрощенки.
Кто может применять автоматизированную упрощенку в 2026 году
Работать на автоупрощенке можно при соблюдении следующих условий и ограничений:
Организация или ИП зарегистрированы в регионе, в котором введена АУСН.
Доход не более 60 млн руб. за прошлый или текущий год.
Средняя численность наемных работников не более 5 человек.
Остаточная стоимость основных средств не более 150 млн руб.
Отсутствие филиалов и обособленных подразделений.
Отсутствие сотрудников, имеющих право на досрочную пенсию.
Выплата дохода сотрудникам только в безналичной форме.
Все счета компании или ИП открыты только в уполномоченных банках.
Доля участия других компаний в организации не более 25%.
Организации или ИП не запрещено переходить на УСН в связи с осуществляемыми видами деятельности, указанными в п. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022.
Порядок перехода на АУСН
Перейти на АУСН могут только российские организации и ИП, соответствующие установленным критериям. Иностранные компании применять АУСН не вправе.
Для перехода на этот режим налогообложения потребуется направить в ИФНС по месту регистрации уведомление. Дата начала применения АУСН и срок подачи уведомления зависят от того, в какой момент, и с какого режима налогообложения осуществляется переход:
В какой момент (с какого режима) осуществляется переход на АУСН
Дата начала применения АУСН
Срок подачи уведомления о переходе на АУСН
С даты регистрации организации или ИП
С даты постановки на налоговый учет
Не позднее 30 календарных дней с даты регистрации
С НПД или УСН
С 1 числа следующего месяца
Не позднее последнего числа текущего месяца
С других режимов
С 1 января следующего года
Не позднее 31 декабря текущего года
Уведомление о переходе можно заполнить в личном кабинете на сайте ФНС или в банке. Если на автоупрощенку переходит самозанятый или упрощенец, то он должен дополнительно уведомить налоговый орган о снятии с УСН или НПД.
Что нужно учесть при переходе на АУСН с других режимов налогообложения
При переходе на АУСН с ОСНО нужно учесть следующие нюансы:
Учет предоплаты (авансов). Суммы предварительной оплаты (авансов), полученные от контрагентов в период действия ОСНО, нужно включить в налоговую базу по АУСН на дату перехода на этот режим. Это касается авансов, по которым обязательства перед покупателем (заказчиком) будут исполнены уже после перехода на автоматизированнуюУСН.
Исключение двойного учета доходов. Суммы, учтенные в составе доходов при расчете налога на прибыль на ОСНО, не подлежат включению в базу при исчислении налога на АУСН.
Учет расходов. Расходы, которые были признаны и учтены при расчете налога на прибыль в период применения ОСНО, не могут быть приняты к учету при расчете налога на АУСН. Если расход был признан на ОСНО, но фактическая оплата по нему произошла уже после перехода на АУСН, эта сумма не вычитается из базы по АУСН
Что изменится на АвтоУСН в 2026 году
Масштабная налоговая реформа обойдет стороной автоматизированную УСН. Никаких значительных изменений в порядок перехода и применения этого режима налогообложения вносить не планируется.
Без изменения останется предельный лимит по доходам, освобождение от уплаты НДС и само действие режима на территории РФ.
Поэтому АУСН со следующего года может стать наиболее оптимальной системой налогообложения для бизнеса, который подпадает под условия применения этого режима и не хочет работать с НДС из-за снижения порога на УСН.
Подведем итоги
В рамках налоговой реформы–2026 значительных изменений для АУСН не планируется. Лимиты и льготы сохранятся, что делает режим привлекательной и стабильной альтернативой для тех, кто не хочет работать с НДС на УСН.
Режим доступен только для малого бизнеса: доход не более 60 млн руб., не более 5 сотрудников, отсутствие филиалов и доля других юрлиц не выше 25%. Все расчеты должны быть безналичными.
Перейти на режим можно с начала года (при переходе с ОСНО и ЕСХН), с даты регистрации или с любого месяца (при переходе с УСН или НПД).
