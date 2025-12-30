8089 КПП ОСНО МОб
Вычет НДС у лизингополучателя: общие требования и условия

При принятии предмета лизинга «входной» НДС по его стоимости у лизингополучателя не возникает. Вместе с тем он может принять к вычету НДС по отдельным сопутствующим расходам, а также по НДС в составе лизинговых платежей и выкупной стоимости имущества.

Самое главное:

  • При получении предмета лизинга «входной» НДС по его стоимости у лизингополучателя не возникает.

  • НДС можно принять к вычету по лизинговым платежам, выкупной стоимости и отдельным сопутствующим расходам.

  • Вычеты применяются по общим правилам НК при наличии корректных счетов-фактур и первичных документов.

  • Применение вычетов зависит от налогового режима: при спецставках НДС у упрощенцев вычет недоступен.

Какие вычеты возможны при получении предмета лизинга 

При получении предмета лизинга у лизингополучателя не возникает «входного» НДС по стоимости самого имущества. Это связано с тем, что на данном этапе реализация не происходит и лизингодатель не начисляет НДС. Такой порядок следует из п. 1 ст. 11 закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», п. 1 ст. 39 и подп. 1 п. 1 ст. 146 НК.

Вместе с тем лизингополучатель вправе принять к вычету НДС по отдельным расходам, связанным с получением имущества в лизинг. К таким расходам относятся затраты на транспортировку предмета лизинга. НДС по этим расходам принимается к вычету в общем порядке при соблюдении условий, установленных пп. 1 п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК.

Если лизингополучатель применяет упрощенную систему налогообложения и использует специальные ставки НДС, право на вычет «входного» НДС отсутствует (п. 8 ст. 164, подп. 8 п. 2 ст. 170, подп. 1 и 3 п. 2 ст. 171 НК). При применении общих ставок НДС налог принимается к вычету в общеустановленном порядке.

В случае расторжения договора лизинга и возврата предмета лизинга лизингодателю НДС-последствий для лизингополучателя не возникает. Это обусловлено тем, что переход права собственности на имущество не осуществляется, а значит, реализация отсутствует (п. 1 ст. 39, подп. 1 п. 1 ст. 146 НК).

Вычеты по лизинговым платежам и выкупной стоимости

Лизингополучатель по общему правилу сможет принять к вычету «входной» НДС как с самих лизинговых платежей, так и с выкупной стоимости имущества. Причем неважно, уплачивается ли выкупная стоимость в составе лизинговых платежей или отдельно.

Такая позиция основана на том, что лизинговый платеж един и вычет по нему применяется целиком (п. 2 письма Минфина от 07.07.2006 № 03-04-15/131, письмо Минфина от 09.11.2005 № 03-03-04/1/348). Суды также придерживались такой точки зрения, что НДС, уплаченный лизингополучателем лизингодателю, подлежат вычету в полном объеме в тех налоговых периодах, в которых производится уплата лизинговых платежей (постановления ФАС Московского округа от 12.07.2007, 17.07.2007 № КА-А41/5085-07, Поволжского округа от 08.06.2006, дело № А57-29402/05-7, Северо-Западного округа от 02.10.2006, дело № А05-4267/2006-19).

НДС к вычету принимают по общим правилам (ст. 169, 171, 172 НК):

  • Есть счет-фактура от лизингодателя без критических ошибок в оформлении.

  • Имеются соответствующие первичные документы.

  • Операции корректно отражены в бухучете.

  • Предмет лизинга используется деятельности, облагаемой НДС.

Критическими ошибками в счете-фактуре считаются следующие:

  • Невозможно определить стороны счета-фактуры, например, не указан ИНН, расхождения в названиях, фамилиях ИП.

  • Есть расхождения в наименовании и характеристиках предмета, т. е. идентифицирующие признаки расходятся с теми, которые указаны в договоре, в первичной документации.

  • Указана неправильная ставка, сумма НДС.

  • Указана неверная стоимость предмета счета-фактуры.

С другой стороны, не препятствуют вычету:

  • отсутствие номера счета-фактуры;

  • ошибка в номере счета-фактуры;

  • ошибки в КПП, адресе, индексе;

  • отсутствие реквизитов платежек в стр. 5, 5а.

Основание — ст. 169 НК, письма Минфина от 02.04.2019 № 03-07-09/22679, от 12.01.2017 № 03-07-09/411.

Упрощенцы на спецставках НДС не смогут принять «входной» НДС к вычету, на общепринятых ставках «входной» НДС принимается к вычету в общем порядке.

Вычеты по авансам

НДС с авансовых платежей по договору лизинга можно принять к вычету в общем порядке, установленном для авансов (п. 12 ст. 171 НК).

Если после этого лизингодатель оказывает услуги и ранее принятый к вычету НДС с аванса относится к этим услугам, налог подлежит восстановлению. При этом важно учитывать, что вычет НДС с аванса — право, а не обязанность налогоплательщика. Если лизингополучатель не заявлял вычет по авансу, восстанавливать НДС не требуется (письмо Минфина от 22.11.2011 № 03-07-11/321).

Лизингополучатели на УСН, применяющие специальные ставки НДС, не вправе принимать «входной» НДС к вычету. При применении общих ставок НДС с авансовых платежей по договору лизинга можно принять к вычету, а при оказании услуг — восстановить в общеустановленном порядке.

