Вычет НДС у лизингополучателя: общие требования и условия

Какие вычеты возможны при получении предмета лизинга

При получении предмета лизинга у лизингополучателя не возникает «входного» НДС по стоимости самого имущества. Это связано с тем, что на данном этапе реализация не происходит и лизингодатель не начисляет НДС. Такой порядок следует из п. 1 ст. 11 закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», п. 1 ст. 39 и подп. 1 п. 1 ст. 146 НК.

Вместе с тем лизингополучатель вправе принять к вычету НДС по отдельным расходам, связанным с получением имущества в лизинг. К таким расходам относятся затраты на транспортировку предмета лизинга. НДС по этим расходам принимается к вычету в общем порядке при соблюдении условий, установленных пп. 1 п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК.

Если лизингополучатель применяет упрощенную систему налогообложения и использует специальные ставки НДС, право на вычет «входного» НДС отсутствует (п. 8 ст. 164, подп. 8 п. 2 ст. 170, подп. 1 и 3 п. 2 ст. 171 НК). При применении общих ставок НДС налог принимается к вычету в общеустановленном порядке.

В случае расторжения договора лизинга и возврата предмета лизинга лизингодателю НДС-последствий для лизингополучателя не возникает. Это обусловлено тем, что переход права собственности на имущество не осуществляется, а значит, реализация отсутствует (п. 1 ст. 39, подп. 1 п. 1 ст. 146 НК).