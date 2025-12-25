Как обосновать покупку автомобиля премиум-класса для бизнеса, чтобы не было проблем с налоговой

Почему дорогостоящую покупку нужно обосновывать для ФНС

Казалось бы коммерческое предприятие обладает самостоятельностью и свободой в распоряжении полученной прибылью и вправе расходовать средства так, как считает нужным руководство. Этот факт налоговики и не думают оспаривать. Но конфликт случается в тот момент, когда компания пытается включить затраты на приобретение дорогостоящего имущества в расходы для целей налога на прибыль или упрощенного налога на УСН, а также при вычете по НДС.

Расходы для налогового учета должны быть обоснованными и документально подтвержденными (п. 1 ст. 252 НК).

Обоснованные расходы — это экономически оправданные затраты, выраженные в денежной форме.

Документально подтвержденные расходы — затраты, подтвержденные первичными документами, оформленными согласно законодательству РФ или обычаям делового оборота иностранных государств, где были осуществлены расходы. Это могут быть также косвенные подтверждающие документы, например, таможенные декларации, приказы о командировках, проездные билеты или отчеты о выполненных работах по договору.

При этом расходы признаются только если они произведены в целях осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Таким образом, чтобы списать расходы на дорогостоящий автомобиль при налогообложении прибыли, необходимо:

экономическое обоснование затрат;

наличие надлежащих документов, подтверждающих факт покупки (ч. 5 ст. 9 закона № 402-ФЗ);

доказанная связь покупки с деятельностью, приносящей доход.

Невыполнение хотя бы одного из этих условий ведет к отказу в признании таких расходов в налоговом учете (п. 1 ст. 252, п. 49 ст. 270 НК).

Перейдем к самому интересному: как доказать налоговикам, что машина премиум-класса действительно используется для извлечения и увеличения прибыли бизнеса, а не служит исключительно в личных целях взаимозависимых лиц (директора, учредителя или еще кому-то из топ-менеджмента).

Кейс из практики: Компания приобрела дорогой автомобиль для директора. ФНС отказала в признании расходов, усомнившись в служебном использовании. Налогоплательщик обратился в суд и в обоснование своей позиции представил:

договор купли-продажи, платежные документы и выписку из банка;

приказ и локальный нормативный акт, в которых была указана служебная необходимость и цель покупки;

путевые листы, чеки ГСМ, договоры на ТО;

документы, подтверждающие регистрацию в ГИБДД, принятие к бухучету как ОС.

В результате суд встал на сторону компании, разрешив учесть все расходы и отказав в доначислениях (постановление АС Уральского округа № Ф09-5640/18 от 04.10.2018 по делу № А47-13583/2017).​