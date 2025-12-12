Как перейти на УСН с 2026 года: порядок, условия, нюансы

Заполните уведомление для перехода на УСН на рекомендованном ФНС бланке или в простой письменной форме.

Чтобы не потерять право на применение УСН в 2026 году контролируйте 3 основных лимита: доход — не более 490,5 млн руб., стоимость ОС — не более 218 млн руб., средняя численность сотрудников — не более 130 человек.

С 2026 года ставка НДС вырастет до 22%, а лимит для освобождения от уплаты НДС снизится до 20 млн руб.

Условия для перехода на УСН компаний с 2026 года: доход за 9 месяцев 2025 — не более 337,5 млн рублей, стоимость основных средств — не более 200 млн рублей. ИП соблюдать указанные лимиты не обязаны.

Сейчас размер ставки по НДС составляет 20%. В таком размере платят налог ИП и организации на ОСНО и упрощенцы, выбравшие применение основных ставок. С 2026 года ставку подняли на 2%: с 20% до 22%. Соответственно увеличилась расчетная ставка, которую используют при реализации предприятия как имущественного комплекса и при оказании услуг иностранной компании в электронной форме — с 16,67% до 18,03%.

В 2025 году он составляет 60 млн руб. В течение следующих трех лет будет поэтапное снижение лимита: до 20 млн руб., 15 млн руб., и 10 млн руб.

Снижение лимита по доходам, который освобождает от уплаты НДС.

Нововведения 2026 года , которые могут косвенно повлиять на применение УСН:

Условия для перехода и применения УСН в 2026 году не меняются. Изменился только размер коэффициента-дефлятора, на который корректируют доход и остаточную стоимость основных средств. Ограничения по размеру дохода, стоимости основных средств и численности сотрудников — без изменения.

Изменения 2026 для УСН, которые нельзя пропустить

Ограничение по доходу и стоимости основных средств корректируется на коэффициент-дефлятор. В 2025 году, он равен 1. Чтобы перейти с 2026 года на УСН действующему бизнесу, его доход за 9 месяцев 2025 года не должен быть более 337,5 млн руб., а остаточная стоимость — не выше 200 млн руб.

Компании должны отвечать всем указанным выше условиям, за исключением ситуации, когда на упрощенку переводится вновь зарегистрированная организация. Такие компании должны иметь долю участия других организаций не более 25%, вести разрешенную для УСН деятельность и не иметь филиалов.

ИП для перехода на упрощенку должны соблюдать только одно условие: ведение деятельности, не запрещенной на УСН. Все остальные требования (по доходу и остаточной стоимости ОС) они соблюдать не обязаны.

Доля участия других организаций не более 25%.

Доход за 9 календарных месяцев прошлого года не более 337,5 млн руб.

Чтобы начать работать на упрощенке, нужно в начале соблюсти условия для перехода на этот режим :

Кто может перейти и работать на УСН в 2026 году

Остальные условия для работы на УСН такие же , как и для перехода на этот режим, а именно: доля участия других организаций не более 25%, отсутствие филиалов и ведение деятельности, не запрещенной для УСН.

Эта величина на коэффициент-дефлятор не корректируется и рассчитывается по правилам Росстата.

3. Средняя численность сотрудников не более 130 человек.

Обратите внимание, что два этих требования обязаны соблюдать и компании, и предприниматели.

С учетом корректировки на новый коэффициент-дефлятор эта величина в 2026 году составит 218 млн руб.

В 2026 году размер этого коэффициента составит 1,090. Поэтому предельный доход для применения упрощенки в следующем году составит 490,5 млн руб.

1. Доход за прошлый или текущий год не должен быть выше 450 млн руб. , умноженных на коэффициент-дефлятор.

Для дальнейшей работы на УСН организации и ИП также должны придерживаться определенных требований:

Условия для работы на упрощенке в 2026 году

Как перейти на УСН с 2026 года: порядок действий

Перейти на упрощенку организация или ИП может: При постановке на налоговый учет вновь созданных ИП и компаний.

С другого режима налогообложения в добровольном порядке.

При утрате права на применение другого специального режима налогообложения. Рассмотрим каждый из вариантов более детально.

Переход на упрощенку вновь зарегистрированной организации или ИП

Для перехода на упрощенку в налоговую инспекцию необходимо направить уведомление о переходе на УСН. О том, по какой форме заполняется этот документ, рассказали ниже. Уведомление можно приложить к пакету документов, который подают в регистрирующую ИФНС, или направить его в налоговую по месту учета будущего упрощенца — в течение 30 дней с даты регистрации. Если в указанный срок не уложиться, компанию или предпринимателя переведут на ОСНО до конца года. Для организации альтернативных вариантов выбора другого режима до конца года не будет, ИП же смогут перейти на самозанятость или патент до 31 декабря.

Переход на УСН в добровольном порядке с другого режима налогообложения

Для перехода на упрощенку действующие организации или ИП должны не только отвечать необходимым условиям, указанным выше, но и направить в налоговую инспекцию соответствующее уведомление. Сделать это нужно до 31 декабря года, который предшествует году перехода на УСН. То есть для перехода на упрощенку с 2026 года уведомление нужно направить в налоговый орган до 31 декабря 2025 года. Так же дополнительно потребуется отказаться от ранее применяемого режима: Режим налогообложения, с которого осуществляется переход на УСН Срок уведомления об отказе от спецрежима АУСН До 31 декабря года, предшествующего году перехода на УСН ЕСХН До 31 декабря года, предшествующего году перехода на УСН ПСН Уведомлять о прекращении срока действия патента не нужно НПД Сняться с самозанятости нужно не раньше 1 января года, с которого начато применение УСН ОСНО Отдельного уведомления для снятия с общей системы в ИФНС подавать не нужно Если переход на упрощенку осуществляется с общей системы, кроме подачи уведомления, потребуется в некоторых случаях восстановить НДС и принять к учету некоторые виды доходов и расходов. Восстановить НДС потребуется в том случае, если на УСН вы плательщиком этого налога не будете или будете платить его по пониженным ставкам 5% или 7%. Доходы переходного периода потребуется учесть по УСН, если они были получены на ОСНО, а поставка товара (выполнение работ или оказание услуг) произошла уже после перехода на упрощенку. Расходы, оплаченные на общей системе, можно учесть только на объекте «доходы минус расходы» и только при условии, что они включены в перечень, указанный в п. 1 ст. 346.16 НК.

Переход на УСН при утрате права на другой специальный режим налогообложения