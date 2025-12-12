Как перейти на УСН с 2026 года: порядок, условия, нюансы

Самое главное:
Условия для перехода на УСН компаний с 2026 года: доход за 9 месяцев 2025 — не более 337,5 млн рублей, стоимость основных средств — не более 200 млн рублей. ИП соблюдать указанные лимиты не обязаны.
С 2026 года ставка НДС вырастет до 22%, а лимит для освобождения от уплаты НДС снизится до 20 млн руб.
Чтобы не потерять право на применение УСН в 2026 году контролируйте 3 основных лимита: доход — не более 490,5 млн руб., стоимость ОС — не более 218 млн руб., средняя численность сотрудников — не более 130 человек.
Заполните уведомление для перехода на УСН на рекомендованном ФНС бланке или в простой письменной форме.
Изменения 2026 для УСН, которые нельзя пропустить
Условия для перехода и применения УСН в 2026 году не меняются. Изменился только размер коэффициента-дефлятора, на который корректируют доход и остаточную стоимость основных средств. Ограничения по размеру дохода, стоимости основных средств и численности сотрудников — без изменения.
Нововведения 2026 года, которые могут косвенно повлиять на применение УСН:
Снижение лимита по доходам, который освобождает от уплаты НДС.
В 2025 году он составляет 60 млн руб. В течение следующих трех лет будет поэтапное снижение лимита: до 20 млн руб., 15 млн руб., и 10 млн руб.
Повышение ставки по НДС.
Сейчас размер ставки по НДС составляет 20%. В таком размере платят налог ИП и организации на ОСНО и упрощенцы, выбравшие применение основных ставок. С 2026 года ставку подняли на 2%: с 20% до 22%. Соответственно увеличилась расчетная ставка, которую используют при реализации предприятия как имущественного комплекса и при оказании услуг иностранной компании в электронной форме — с 16,67% до 18,03%.
Кто может перейти и работать на УСН в 2026 году
Чтобы начать работать на упрощенке, нужно в начале соблюсти условия для перехода на этот режим:
Доход за 9 календарных месяцев прошлого года не более 337,5 млн руб.
Остаточная (балансовая) стоимость основных средств не более 200 млн руб.
Доля участия других организаций не более 25%.
Ведение «разрешенной» для УСН деятельности.
Отсутствие филиалов.
ИП для перехода на упрощенку должны соблюдать только одно условие: ведение деятельности, не запрещенной на УСН. Все остальные требования (по доходу и остаточной стоимости ОС) они соблюдать не обязаны.
Компании должны отвечать всем указанным выше условиям, за исключением ситуации, когда на упрощенку переводится вновь зарегистрированная организация. Такие компании должны иметь долю участия других организаций не более 25%, вести разрешенную для УСН деятельность и не иметь филиалов.
Ограничение по доходу и стоимости основных средств корректируется на коэффициент-дефлятор. В 2025 году, он равен 1. Чтобы перейти с 2026 года на УСН действующему бизнесу, его доход за 9 месяцев 2025 года не должен быть более 337,5 млн руб., а остаточная стоимость — не выше 200 млн руб.
Условия для работы на упрощенке в 2026 году
Для дальнейшей работы на УСН организации и ИП также должны придерживаться определенных требований:
1. Доход за прошлый или текущий год не должен быть выше 450 млн руб., умноженных на коэффициент-дефлятор.
В 2026 году размер этого коэффициента составит 1,090. Поэтому предельный доход для применения упрощенки в следующем году составит 490,5 млн руб.
2. Остаточная стоимость основных средств не более 200 млн руб.
С учетом корректировки на новый коэффициент-дефлятор эта величина в 2026 году составит 218 млн руб.
Обратите внимание, что два этих требования обязаны соблюдать и компании, и предприниматели.
3. Средняя численность сотрудников не более 130 человек.
Эта величина на коэффициент-дефлятор не корректируется и рассчитывается по правилам Росстата.
Остальные условия для работы на УСН такие же, как и для перехода на этот режим, а именно: доля участия других организаций не более 25%, отсутствие филиалов и ведение деятельности, не запрещенной для УСН.
Как перейти на УСН с 2026 года: порядок действий
Перейти на упрощенку организация или ИП может:
При постановке на налоговый учет вновь созданных ИП и компаний.
С другого режима налогообложения в добровольном порядке.
При утрате права на применение другого специального режима налогообложения.
Рассмотрим каждый из вариантов более детально.
Переход на упрощенку вновь зарегистрированной организации или ИП
Для перехода на упрощенку в налоговую инспекцию необходимо направить уведомление о переходе на УСН. О том, по какой форме заполняется этот документ, рассказали ниже.
Уведомление можно приложить к пакету документов, который подают в регистрирующую ИФНС, или направить его в налоговую по месту учета будущего упрощенца — в течение 30 дней с даты регистрации.
Если в указанный срок не уложиться, компанию или предпринимателя переведут на ОСНО до конца года. Для организации альтернативных вариантов выбора другого режима до конца года не будет, ИП же смогут перейти на самозанятость или патент до 31 декабря.
Переход на УСН в добровольном порядке с другого режима налогообложения
Для перехода на упрощенку действующие организации или ИП должны не только отвечать необходимым условиям, указанным выше, но и направить в налоговую инспекцию соответствующее уведомление. Сделать это нужно до 31 декабря года, который предшествует году перехода на УСН. То есть для перехода на упрощенку с 2026 года уведомление нужно направить в налоговый орган до 31 декабря 2025 года.
Так же дополнительно потребуется отказаться от ранее применяемого режима:
Режим налогообложения, с которого осуществляется переход на УСН
Срок уведомления об отказе от спецрежима
АУСН
До 31 декабря года, предшествующего году перехода на УСН
ЕСХН
До 31 декабря года, предшествующего году перехода на УСН
ПСН
Уведомлять о прекращении срока действия патента не нужно
НПД
Сняться с самозанятости нужно не раньше 1 января года, с которого начато применение УСН
ОСНО
Отдельного уведомления для снятия с общей системы в ИФНС подавать не нужно
Если переход на упрощенку осуществляется с общей системы, кроме подачи уведомления, потребуется в некоторых случаях восстановить НДС и принять к учету некоторые виды доходов и расходов.
Восстановить НДС потребуется в том случае, если на УСН вы плательщиком этого налога не будете или будете платить его по пониженным ставкам 5% или 7%.
Доходы переходного периода потребуется учесть по УСН, если они были получены на ОСНО, а поставка товара (выполнение работ или оказание услуг) произошла уже после перехода на упрощенку.
Расходы, оплаченные на общей системе, можно учесть только на объекте «доходы минус расходы» и только при условии, что они включены в перечень, указанный в п. 1 ст. 346.16 НК.
Переход на УСН при утрате права на другой специальный режим налогообложения
Если переход на упрощенку происходит в связи с утратой права на спецрежим, то в налоговую также нужно направить уведомления о переходе на УСН и об утрате права на спецрежим:
АУСН.
Перейти на УСН можно с начала месяца, в котором допущено несоблюдение условий применение АУСН. Уведомления о переходе на УСН и об утрате права на автоУСН нужно подать в налоговую до 15 числа месяца, следующего за тем, в котором были нарушены условия применения режима.
Если бизнес переходит на УСН после получения от налоговой сообщения об утрате права на АУСН, уведомление о переходе потребуется направить в ИФНС в течение 30 дней с даты получения такого сообщения.
ЕСХН.
При утрате права на применение единого сельхозналога перейти на УСН можно только с начала нового календарного года. За период, в котором было утрачено право на ЕСХН, налогоплательщик обязан пересчитать налоги и отчитаться по ОСНО.
Уведомление о переходе на упрощенку в этом случае подается до 31 декабря года, предшествующему тому, с которого начнется применение УСН. Уведомить налоговую о нарушении правил применения ЕСХН, налогоплательщик обязан в течение 15 календарных дней с окончания налогового (отчетного) периода, в котором было утрачено право на применение режима.
НПД.
Самозанятые, которые перестали отвечать условиям применения данного режима, могут перейти на УСН:
с даты регистрации ИП — если ранее они применяли НПД в статусе физлица.
с даты утрата права на НПД — если ранее они работали на данном режиме в статусе ИП и в течение 20 календарных дней успели подать уведомление о переходе на УСН.
ПСН.
Перейти на упрощенку при утрате права на ПСН можно только в том случае, если она применялась наравне с патентной системой. Об утрате права на применение ПСН ИП обязан сообщить в налоговую в течение 10 календарных дней. После этого его переведут на УСН с начала налогового периода, на который оформлен патент.
Если предприниматель применял только патентную систему, то после нарушения условий применения этого режима его переведут на общую систему.
Уведомление о переходе на УСН: как составить и направить в ИФНС
Уведомить налоговые органы о начале применения упрощенной системы налогообложения организация или ИП может по трем формам:
рекомендованная ФНС форма 26.2-1 (КНД 1150001) — применяется при добровольном переходе на упрощенку с любого режима налогообложения, с даты регистрации и при переходе на УСН из-за утраты права на любой режим налогообложения, кроме самозанятости.
рекомендованная ФНС форма КНД 1150094 — применяется только в одном случае: при переходе на УСН из-за утраты права на НПД.
В свободной форме — может применяться в любом из вышеуказанных случаев.
Закон не обязывает при переходе на УСН подавать уведомление строго на официальном бланке. Бизнес может заполнить этот документ в свободной форме на листе А4 и указать все необходимые сведения. Но чтобы избежать возможные споры с налоговиками, рекомендуем составлять уведомления на рекомендованных ФНС бланках.
Что учесть при заполнении уведомления о переходе на УСН
Оба уведомления (по КНД 1150001 и КНД 1150094) состоят из одной страницы.
Специального порядка их заполнения нет. Но на бланках есть подсказки, помогающие правильно заполнить документ.
Способы заполнения и направления уведомления в ИФНС
Составить уведомление можно несколькими способами:
На бумаге.
Направить бумажный вариант документа в налоговую можно лично или через представителя, а также заказным письмом с описью вложения — по почте.
Бланк для заполнения уведомления на бумаге можно взять в налоговой инспекции или скачать из любой правовой системы. Также можно составить этот документ в программе «Налогоплательщик ЮЛ», затем сохранить его на компьютере и распечатать.
Для отправки уведомления в электронной форме потребуется наличие квалифицированной электронной подписи.
В форме электронного документа.
Составленный в электронном виде документ можно переслать в налоговую по ТКС, через личный кабинет ИП и с помощью сервиса «Сдача налоговой, бухгалтерской отчетности».
Подведем итоги
Для перехода с 2026 года действующим компаниям и ИП нужно подать уведомление по форме № 26.2-1 в налоговую инспекцию до 31 декабря 2025 года.
Вновь созданные компании и ИП могут перейти на УСН, подав уведомление в течение 30 дней с даты государственной регистрации.
Уведомление о переходе можно подать в электронной форме или на бумажном носителе, используя рекомендованные ФНС бланки или составив документ в свободной форме.
Для работы на УСН в 2026 году необходимо соблюдать лимиты: годовой доход — до 490,5 млн руб., стоимость основных средств — до 218 млн руб., численность сотрудников — не более 130 человек.
