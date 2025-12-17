Ставки НДС 5 и 7% на УСН в 2026 году: в каких случаях можно выставить счет-фактуру со ставкой 20%

В каких случаях при работе на ставках НДС 5 и 7% можно выставить счет-фактуру со ставкой 22%

Единственный вариант, когда бизнес на УСН, работающий с пониженной ставкой НДС, может выставить счет-фактуру со ставкой 22% — это роль налогового агента по НДС, то есть, когда упрощенец исчисляет, удерживает у налогоплательщика налог и перечисляет его в бюджет.

Ситуации, когда бизнес выступает в роли налогового агента по НДС:

Покупка товаров (работ или услуг) у иностранной компании.

Аренда федерального, регионального или муниципального имущества у органов власти.

Покупка казенного имущества.

Покупка медных полуфабрикатов при условиях, соответствующих п. 8 ст. 161 НК.

Покупка макулатуры, лома, отходов черных и цветных металлов, вторичного алюминия, сырых шкур животных.

Приведем возможные сценарии:

Вариант 1. Налогоплательщик на НДС 5 или 7% закупил товары, работы или услуги у иностранной организации, которая не состоит на налоговом учете в России, чтобы продать их на территории РФ (пп. 1 и 2 ст. 161 НК).

Например, ООО «Радуга» на УСН, приобрело услуги по разработке сервиса у китайской компании «TS Ltd» на сумму 100 000 юаней. Компания «TS Ltd» не имеет представительства и не зарегистрирована в качестве налогоплательщика в России. Место реализации услуг по ст. 148 НК признается территория России, так как ООО «Радуга» осуществляет деятельность на территории России. Значит ООО «Радуга» становится налоговым агентом по НДС и должно выставить счет-фактуру в одном экземпляре от имени иностранной организации по общим правилам (п. 5, 6 ст. 169 НК, абз. 2 п. 3 ст. 168 НК).

Важно: ФНС рекомендовала покупателю-налоговому агенту по НДС в выставляемом счете-фактуре делать пометку «За иностранное лицо» (письмо УФНС России по г. Москве от 13.07.2009 № 16-15/071505).

Вариант 2. Налогоплательщик на НДС 5 или 7% участвует в аренде, покупке или передаче государственного или муниципального имущества (п. 3 ст. 161 НК).

Здесь важно соблюдать три условия:

заключен договор аренды, покупки или передачи госимущества;

госимущество находится на территории РФ;

госимущество реализует или сдает в аренду орган государственной (муниципальной) власти и управления, а не балансодержатель такого имущества, за которым оно закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления: казенные, бюджетные, унитарные и прочие учреждения.

Например, ООО «Прогресс» заключает договор аренды нежилого помещения с Комитетом по управлению муниципальным имуществом города N. Так как ООО «Прогресс» арендует муниципальное имущество у органа местного самоуправления, оно признается налоговым агентом по НДС. ООО «Прогресс» обязано составить счет-фактуру с НДС 22%.

Если ООО «Прогресс» возьмет в аренду недвижимое имущество у МУП «Жилищник города N», то обязанностей налогового агента по НДС у него не возникнет.

Вариант 3. Налогоплательщик на НДС 5 или 7% купил сырые шкур животных, лом или отходы черных (цветных) металлов, вторичного алюминия и его сплавов, а также медных полуфабрикатов у налогоплательщика со ставкой НДС 20% (п. 8 ст. 161 НК).

Например, ИП Петров И. И. занимается пошивом меховых изделий. Для своего производства он приобретает партию сырых шкур крупного рогатого скота у ООО «Звероферма» с НДС 20%. ИП Петров И. И. признается налоговым агентом по НДС.

Важно: юрлицо или ИП на УСН с пониженными ставками НДС не вправе принимать к вычету НДС, уплаченный в качестве налогового агента.