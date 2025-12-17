Ставки НДС 5 и 7% на УСН в 2026 году: в каких случаях можно выставить счет-фактуру со ставкой 20%

Самое главное:
Налогоплательщики на УСН с пониженными ставками НДС в 2026 году могут выставлять агентские счета-фактуры со ставкой 22%.
Применять одновременно ставки 5 или 7% наравне со ставками 10 или 22% запрещено, за исключением ситуаций, когда упрощенец выступает налоговым агентом по НДС.
Агентские счета-фактуры нужно выставлять в одном экземпляре.
Агентский НДС нельзя принять к вычету, если упрощенец работает на пониженных ставках НДС.
Кто может применять ставки НДС 5 и 7% в 2026 году
В 2026 году ставку НДС 5% вправе применять юридические лица и ИП, которые работают на УСН, и чьи доходы с начала года не достигли 272,5 млн рублей, но превышают освобождающий от НДС порог — 20 млн рублей (в 2027 году — 15 млн рублей, в 2028 году — 10 млн рублей).
Упрощенцы, доходы которых превысили в 2026 году 272,5 млн рублей, вправе работать на НДС со ставкой 7%.
Налогоплательщики самостоятельно выбирают, какие ставки НДС им применять: пониженные 5 и 7% или стандартные 10 и 22%.
Чем ставки 5 и 7% отличаются от ставки 22%
Критерий
Ставки 22% (10%)
Ставки 5 и 7%
Право применять вычет, т. е. уменьшать НДС к уплате на сумму полученного от поставщиков
Есть
Нет
На какие товары и услуги распространяются
Ставка 22% действует в отношении всех товаров и услуг, за исключением льготных, для которых установлена ставка 10%. Например, 10% применяют в отношении детских и медицинских товаров, некоторых продуктов питания и кормов для животных
Действуют на все виды товаров и услуг налогоплательщика без выделения льготных категорий
Обязанность вести книгу покупок
Есть
Нет, но иногда делать это придется, например, при возврате полученного от покупателя аванса
Важно: применять одновременно ставки 5 или 7% наравне со ставками 22% (10%) запрещено. Выбрать нужно один вариант ставки НДС и применять его ко всем операциям.
В каких случаях при работе на ставках НДС 5 и 7% можно выставить счет-фактуру со ставкой 22%
Единственный вариант, когда бизнес на УСН, работающий с пониженной ставкой НДС, может выставить счет-фактуру со ставкой 22% — это роль налогового агента по НДС, то есть, когда упрощенец исчисляет, удерживает у налогоплательщика налог и перечисляет его в бюджет.
Ситуации, когда бизнес выступает в роли налогового агента по НДС:
Покупка товаров (работ или услуг) у иностранной компании.
Аренда федерального, регионального или муниципального имущества у органов власти.
Покупка казенного имущества.
Покупка медных полуфабрикатов при условиях, соответствующих п. 8 ст. 161 НК.
Покупка макулатуры, лома, отходов черных и цветных металлов, вторичного алюминия, сырых шкур животных.
Приведем возможные сценарии:
Вариант 1. Налогоплательщик на НДС 5 или 7% закупил товары, работы или услуги у иностранной организации, которая не состоит на налоговом учете в России, чтобы продать их на территории РФ (пп. 1 и 2 ст. 161 НК).
Например, ООО «Радуга» на УСН, приобрело услуги по разработке сервиса у китайской компании «TS Ltd» на сумму 100 000 юаней. Компания «TS Ltd» не имеет представительства и не зарегистрирована в качестве налогоплательщика в России. Место реализации услуг по ст. 148 НК признается территория России, так как ООО «Радуга» осуществляет деятельность на территории России. Значит ООО «Радуга» становится налоговым агентом по НДС и должно выставить счет-фактуру в одном экземпляре от имени иностранной организации по общим правилам (п. 5, 6 ст. 169 НК, абз. 2 п. 3 ст. 168 НК).
Важно: ФНС рекомендовала покупателю-налоговому агенту по НДС в выставляемом счете-фактуре делать пометку «За иностранное лицо» (письмо УФНС России по г. Москве от 13.07.2009 № 16-15/071505).
Вариант 2. Налогоплательщик на НДС 5 или 7% участвует в аренде, покупке или передаче государственного или муниципального имущества (п. 3 ст. 161 НК).
Здесь важно соблюдать три условия:
заключен договор аренды, покупки или передачи госимущества;
госимущество находится на территории РФ;
госимущество реализует или сдает в аренду орган государственной (муниципальной) власти и управления, а не балансодержатель такого имущества, за которым оно закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления: казенные, бюджетные, унитарные и прочие учреждения.
Например, ООО «Прогресс» заключает договор аренды нежилого помещения с Комитетом по управлению муниципальным имуществом города N. Так как ООО «Прогресс» арендует муниципальное имущество у органа местного самоуправления, оно признается налоговым агентом по НДС. ООО «Прогресс» обязано составить счет-фактуру с НДС 22%.
Если ООО «Прогресс» возьмет в аренду недвижимое имущество у МУП «Жилищник города N», то обязанностей налогового агента по НДС у него не возникнет.
Вариант 3. Налогоплательщик на НДС 5 или 7% купил сырые шкур животных, лом или отходы черных (цветных) металлов, вторичного алюминия и его сплавов, а также медных полуфабрикатов у налогоплательщика со ставкой НДС 20% (п. 8 ст. 161 НК).
Например, ИП Петров И. И. занимается пошивом меховых изделий. Для своего производства он приобретает партию сырых шкур крупного рогатого скота у ООО «Звероферма» с НДС 20%. ИП Петров И. И. признается налоговым агентом по НДС.
Важно: юрлицо или ИП на УСН с пониженными ставками НДС не вправе принимать к вычету НДС, уплаченный в качестве налогового агента.
Заключение
Ставки НДС 5 и 7% не позволяют принимать входной НДС к вычету. Это возможно только при работе со ставками НДС 22% или 10%. Применять пониженные и стандартные ставки НДС одновременно нельзя.
Если работаете на УСН с пониженными ставками НДС и не участвуете в описанных выше сделках, выставлять счета-фактуры с НДС 22% (10%) вы не вправе.
Если вы стали участником одной из описанных выше сделок, необходимо исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДС за контрагента, выступая налоговым агентом.
