Где выгодно купить тайские баты, турецкие лиры и вьетнамские донги в 2026 году

Введение

Сезон отпусков в 2026 году ставит перед туристами непростую задачу: с какими деньгами ехать за границу? Карты «Мир» работают в единицах стран, доллары наличными купить сложно (и курсы в обменниках кусаются), а ехать с рублями в надежде обменять их на месте — значит потерять до 30% на курсе в местных аэропортах.

Самые популярные запросы путешественников сейчас: «где купить вьетнамские донги», «купить тайские баты в москве» или «где купить турецкие лиры». В этой статье мы разберем, почему покупка «экзотической» наличной валюты в России — это ошибка, и предложим современную альтернативу.