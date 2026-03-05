Массовые блокировки Alipay и WeChat в 2026 году: как P2P-обмен через USDT убивает ваш кошелек

Введение

Работаете с 1688, Taobao или закупаете товары у китайских фабрик напрямую? Тогда вы знаете: баланс Alipay или WeChat — это кровь вашего бизнеса. В 2026 году пополнить эти кошельки из России стало еще сложнее, и многие селлеры в погоне за выгодой массово идут на криптобиржи (Bybit, HTX, CommEX), чтобы купить юани через USDT на P2P-площадках.

Кажется, что схема идеальна: перевел рубли — купил USDT — продал USDT китайцу за юани на Alipay. Вы сэкономили 50 копеек на курсе. Но уже на следующий день при попытке оплатить инвойс вы видите страшное сообщение: «Account suspended». Деньги заморожены, аккаунт заблокирован, а поставщик ждет оплату.

В этой статье мы честно разберем, почему в 2026 году самостоятельный P2P-обмен превратился в русскую рулетку, что такое «грязные юани» и как пополнять китайские кошельки со 100% гарантией от блокировок.