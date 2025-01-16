Как упрощенцу платить налоги и сдавать отчетность при наличии обособки в 2025 году

Обособленное подразделение — это территориально отделенное от компании подразделение, по месту нахождения которого обустроены стационарные рабочие места. Совсем не обязательно сведения об обособленном подразделении должны быть занесены в ЕГРЮЛ (ст. 55 ГК). Стационарное место для сотрудника находится под контролем работодателя и создается на срок свыше одного месяца (письмо от 05.06.2023 № 03-11-06/2/51477). Оно считается оборудованным, если созданы условия, необходимые для выполнения трудовой функции и фактически эти функции выполняются.

Если в подразделении не создано ни одного стационарного рабочего места, оно не будет считаться обособленным.

Виды обособленных подразделений:

филиал;

представительство;

иные обособленные подразделения, не обладающие полномочиями филиалов и представительств.

У каждого вида обособленных подразделений есть свои особенности. Одно из главных отличий филиала от представительства в том, что представительство только представляет и защищает интересы головной организации, но не ведет самостоятельно деятельность (п. 2, 3 ст. 55 ГК). Филиал может самостоятельно вести деятельность головной организации.

Если у компании есть филиал, то УСН применять нельзя. Такой запрет установлен в пп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК.

Наличие представительства у налогоплательщика не накладывает ограничения на применения УСН. Это касается и других форм обособленных подразделений (п. 3 ст. 346.12 НК).

Индивидуальные предприниматели, ведущие учет на УСН, при открытии точек, не должны оформлять их как ОП. Только организации вправе создавать обособленные подразделения (п. 3 ст. 346.12 НК).