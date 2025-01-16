Как упрощенцу платить налоги и сдавать отчетность при наличии обособки в 2025 году

Что меняется для УСН с 2025 года
Компаниям и ИП на УСН с 2025 года придется перестраивать учет под новые правила:
Нужно платить НДС, если доходы в 2024 году превысили 60 млн руб.
Действую только базовые ставки по налогу — 6% для «доходы» и 15% для «доходы минус расходы».
Увеличился предельный доход, который бизнес может получить в течение года — до 450 млн руб.
Увеличился лимит по численности персонала — до 130 человек.
Увеличился порог остаточной стоимости объектов ОС — до 200 млн руб.
С 1 января 2025 года смогут перейти на УСН организации, у которых доходы за 9 месяцев 2024 года не превысили 337,5 млн руб. Для ИП ограничений по размеру дохода по-прежнему нет.
Бизнес развивается, часто появляется необходимость в открытии дополнительных рабочих мест отдельно от основного адреса компании.
Что такое обособленное подразделение и может ли бизнес на УСН иметь ОП
Обособленное подразделение — это территориально отделенное от компании подразделение, по месту нахождения которого обустроены стационарные рабочие места. Совсем не обязательно сведения об обособленном подразделении должны быть занесены в ЕГРЮЛ (ст. 55 ГК). Стационарное место для сотрудника находится под контролем работодателя и создается на срок свыше одного месяца (письмо от 05.06.2023 № 03-11-06/2/51477). Оно считается оборудованным, если созданы условия, необходимые для выполнения трудовой функции и фактически эти функции выполняются.
Если в подразделении не создано ни одного стационарного рабочего места, оно не будет считаться обособленным.
Виды обособленных подразделений:
филиал;
представительство;
иные обособленные подразделения, не обладающие полномочиями филиалов и представительств.
У каждого вида обособленных подразделений есть свои особенности. Одно из главных отличий филиала от представительства в том, что представительство только представляет и защищает интересы головной организации, но не ведет самостоятельно деятельность (п. 2, 3 ст. 55 ГК). Филиал может самостоятельно вести деятельность головной организации.
Если у компании есть филиал, то УСН применять нельзя. Такой запрет установлен в пп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК.
Наличие представительства у налогоплательщика не накладывает ограничения на применения УСН. Это касается и других форм обособленных подразделений (п. 3 ст. 346.12 НК).
Индивидуальные предприниматели, ведущие учет на УСН, при открытии точек, не должны оформлять их как ОП. Только организации вправе создавать обособленные подразделения (п. 3 ст. 346.12 НК).
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Налог УСН при наличии ОП в 2025 году
Налог, исчисленный при УСН, полностью уплачивается по месту размещения головной организации.
Книга учета доходов и расходов составляется в общем по бизнесу, без разбивки по ОП. Таким образом КУДиР на УСН с обособленными подразделениями составляется в единственном экземпляре в головном офисе. База по доходам определяется в целом по компании со всеми ОП. Это связано с тем, что учет ведет головная организация — отдельных правил для обособок нет (ст. 346.24 НК).
Декларация по УСН составляется одна по организации, в ней указывается ОКТМО и КПП головной компании.
Если у организации есть ОП, это никак не меняет порядок заполнения уведомлений по исчисленному авансу при УСН. В уведомлении также указывается ОКТМО и КПП самой компании.
Создание филиала у компании упрощенцев автоматически отменяет УСН, но только если филиал не создан фиктивно. Если будет доказана цель создания филиала только для того, чтобы перейти на общий режим налогообложения до конца года, входной НДС будет исключен из вычетов, а также доначислят упрощенный налог.
НДС на упрощенке при наличии ОП в 2025 году
С 2025 года все уснщики становятся плательщиками НДС, если их доход превышает 60 млн руб. в год. Налогоплательщик сам выбирает для себя оптимальные ставки по налогу — обычные 20% или 10%, либо пониженные 5% при доходах от 60 млн до 250 млн руб. в год и 7% при доходах от 250 млн до 450 млн руб. в год. В первом случае (при ставках 20% или 10%) право на вычет сохраняется, во втором — нет.
При наличии обособленного подразделения НДС начисляется и уплачивается в общем порядке в целом по организации, так как НДС перечисляется в федеральный бюджет, а ОП не являются самостоятельными плательщиками НДС.
Как заполнить счет-фактуру при наличии ОП на упрощенке
Если у бизнеса на УСН есть обособленные подразделения, нужно учесть нюансы при заполнении счетов-фактур.
В выданных счетах-фактурах при реализации через ОП:
Предусмотрена специальная нумерация — порядковый номер ОП через знак «/». Например, 423/3 для ОП № 3. Зафиксируйте порядок в учетной политике для целей налогового учета.
В строке 2б укажите КПП обособленного подразделения.
В строке 3 «Грузоотправитель и его адрес» в качестве грузоотправителя укажите наименование и адрес ОП.
В счете-фактуре, полученной от продавца через ОП, укажите:
В строке 6б — КПП подразделения.
В строке 4 «Грузополучатель и его адрес» при покупке товаров — название ОП и его адрес (в других случаях — прочерк).
Декларация НДС на упрощенке при наличии ОП в 2025 году
Каждый квартал головная организация должна вовремя получить сведения от своих ОП обо всех полученных и выданных счетах-фактурах. На основании полученных сведений формируется общая книга продаж и покупок.
Декларация по НДС формируется единая без разбивки по обособленным подразделениям. Нужно указать КПП и ОКТМО компании.
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