Как уволить неэффективного сотрудника: кейс о правильной должностной инструкции

Как юристы Бридж Групп помогли клиенту уволить неэффективного сотрудника с помощью должностной инструкции.

Ситуация

В компании клиента работал специалист отдела продаж. Он ездил по встречам, звонил клиентам, но продаж не было. Тогда руководитель решил проверить, как именно работает его подчиненный.

В результате совместных встреч руководитель пришел к выводу, что специалист отдела продаж не презентует компанию, не раскрывает сильные стороны продукта, не использует общепринятые методы продажи и в целом, очевидно, не заинтересован в получении результатов. Кроме того, он не был вежлив с клиентами.

С чем клиент пришел в Бридж Групп

Клиент хотел уволить сотрудника, но тот отказался делать это по собственной инициативе.

Что было сделано

Специалисты Компании Бридж Групп проанализировали документы: трудовой договор с сотрудником и его должностную инструкцию, а также ЛНА.

По результатам анализа клиенту предложили несколько вариантов решения ситуации. Клиент выбрал вариант увольнения за неоднократное неисполнение должностных обязанностей.

Но для реализации данного пути необходимы качественные документы. Выяснилось, что хоть должностная инструкция и была, но составлена она была таким образом, что привлечь к ответственности по ней невозможно. Документ не содержал конкретных функциональных обязанностей, а имел общие формулировки, типа «Отвечает за продажи».

Тогда специалисты Компании Бридж Групп после беседы с руководителем отдела продаж разработали новый вариант должностной инструкции для специалиста отдела продаж, которая содержала конкретные функциональные обязанности. Новую редакцию должностной инструкции подписали все сотрудники отдела продаж.

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Далее, клиент, основываясь на должностной инструкции, стал ставить задачи специалисту отдела продаж в письменном виде и фиксировать неудовлетворительные результаты работы.

Результат

Компании все-таки удалось уволить сотрудника за неоднократное неисполнение должностных обязанностей и отстоять свою позицию в суде. Суд поддержал работодателя, указав, что задачи ставились в рамках обязанностей, возложенных должностной инструкцией.