Как уволить неэффективного сотрудника: кейс о правильной должностной инструкции

Как юристы Бридж Групп помогли клиенту уволить неэффективного сотрудника с помощью должностной инструкции.
Ситуация
В компании клиента работал специалист отдела продаж. Он ездил по встречам, звонил клиентам, но продаж не было. Тогда руководитель решил проверить, как именно работает его подчиненный.
В результате совместных встреч руководитель пришел к выводу, что специалист отдела продаж не презентует компанию, не раскрывает сильные стороны продукта, не использует общепринятые методы продажи и в целом, очевидно, не заинтересован в получении результатов. Кроме того, он не был вежлив с клиентами.
С чем клиент пришел в Бридж Групп
Клиент хотел уволить сотрудника, но тот отказался делать это по собственной инициативе.
Что было сделано
Специалисты Компании Бридж Групп проанализировали документы: трудовой договор с сотрудником и его должностную инструкцию, а также ЛНА.
По результатам анализа клиенту предложили несколько вариантов решения ситуации. Клиент выбрал вариант увольнения за неоднократное неисполнение должностных обязанностей.
Тогда специалисты Компании Бридж Групп после беседы с руководителем отдела продаж разработали новый вариант должностной инструкции для специалиста отдела продаж, которая содержала конкретные функциональные обязанности. Новую редакцию должностной инструкции подписали все сотрудники отдела продаж.
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Далее, клиент, основываясь на должностной инструкции, стал ставить задачи специалисту отдела продаж в письменном виде и фиксировать неудовлетворительные результаты работы.
Результат
Компании все-таки удалось уволить сотрудника за неоднократное неисполнение должностных обязанностей и отстоять свою позицию в суде. Суд поддержал работодателя, указав, что задачи ставились в рамках обязанностей, возложенных должностной инструкцией.
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