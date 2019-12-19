Когда налоговик вспоминает боцмана. Главбух в кабинете начальника ИФНС

Коллеги, перед вами четвертая, заключительная часть хроники выездной налоговой проверки ООО «Рога и копыта». Начало истории читайте: день первый, день второй и день третий.

Это не налоговая система. Это оброк, дань, все что угодно, только не налоговая система.

ДЕНЬ 4

В ходе рассмотрения изъятых документов и компьютеров выяснилось следующее.

Компьютеры бухов практически пустые, со следами работы на удаленном сервере. Удалось установить его местоположение — поселок Паратунка Камчатской области, куда был сделан запрос на изьятие и откуда поступил устный ответ — опуская все синонимы, эпитеты, метафоры и фразеологические обороты — «приезжайте и изымайте, если такие умные».

На Светкином ноуте пальчики только Светкины, что должно было сразу насторожить. Локально установлена ломаная старая дописанная семерка 1С лохматого релиза, не обновляемая уже лет пять, в общем, совершенно бесполезная в целях ведения учета. Проводки по кредиту 50 и 51 в дебет 84 и по дебету 50,51 в кредит 84. На 50 счете 47 субконто типа Участок Гора, Финик, Водила 547 и все в том же духе, на 51 счета пронумерованы 0...01, 0...02 и т.д. счета 50 и 51 частично корреспондируют с 60,62 и 66 счетом.

Ни одного ИНН, адреса и нормальной фамилии. Контрагенты типа Рыжик, Пальто, Газон и т.д. Статьи затрат содержат такие как Процент за обнал Вадя, Покупка НДС Монтажка, Откат МТУ и т.д.

Допрос отойдинемешай Светки — мордор, треш и угар. Светка признала, что ноут ее. По базе 1С мычит невразумительно, что-то типа «так оно и было, ноут нашла в кустах два месяца назад». Притащила в офис учиться бухгалтерии.

По должности Светка секретарь, по образованию 9 классов и неоконченное училище. Ираида Арнольдовна на допросе отрицала существование ноута, а про Светку спросила «а это кто вообще?».

Закон. Согласно п. 1 ст. 90 НК РФ в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля. Обычно налоговики задают вопросы всем работникам одинаковые, чтобы подловить на неточностях. При этом отдельные расхождения в ответах и неточности в показаниях не делают протоколы недопустимым доказательством по делу (Постановление АС УО от 14.06.2018 N Ф09-2930/18; Решение АС Республики Хакасия от 30.11.2018 N А74-9705/2016). И даже когда во всех протоколах указано одно и то же время, это не препятствует использованию их в деле, если показания заверены подписями допрашиваемых. А вот исправления в показаниях, не заверенные подписями свидетелей, суд не учтет (Постановления 14 ААС от 16.01.2019 N А13-13943/2015, от 10.10.2016 N А13-7050/2013). Могут допрашивать долго и с пристрастием, стараясь поймать на противоречиях, незнании производственных процессов в организации, с тем, чтобы затем обвинить, к примеру, в «номинальности» или в связях с однодневками. Если руководство не подготовлено к допросу, то данные показания становятся основанием для значительных доначислений (Постановление АС МО от 15.05.2018 N Ф05-5492/18). Важно! допрос не может длиться непрерывно более 4 часов;

продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на 1 час для отдыха и приема пищи, но общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов;

при наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача. Хотя суды очень лояльны к нарушениям, связанными с допросами. Например, не смутит судей и проведение допроса во внерабочее время. Допросы запрещено проводить только ночью — с 22.00 до 6.00 (Постановления 9 ААС от 07.02.2019 N 09АП-62072/2018; 11 ААС от 16.11.2016 N 11АП-13991/2016).

Макбук Ираиды Арнольдовны накрылся тазом. Хорошим таким крепким медным тазом. На допросе Ираида Арнольдовна рыдала по сгоревшему макбуку за 179 тыщ, где все бюджеты сметы документы, пила валерьянку из пузырька, мысленно чокаясь с очками начальника отдела ВНП ФНС и желая долгих лет счастливой жизни Бусе.

Половина папок содержала мусор: черновики, сикось накось напечатанные документы посторонних юрлиц, куски регистров, распечатки статей из интернета, рецепты блюд, заказы одежды из интернет магазинов и т.д.

В остальных папках документы по ООО Рога и копыта, но информация в них более чем странная. Причина выяснилась быстро.

Ираида Арнольдовна ворвалась в кабинет начальника отдела ВНП, пылая яростью, сверкая бриллиантами, шурша норковой шубой в кружевах и источая дорогой запах нишевых духов Молекула.

ИА: я требую немедленно вернуть компьютеры и документы! Иначе я буду жаловаться на Вас лично как должностное лицо за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности!

ФНС: подождите, можете что-нибудь пояснить по вот этим документам?

Закон Достоверно определить число и состав документов, изначально переданных налоговикам, невозможно, поскольку подробная опись документов составлена не была. При этом повторно запрашивать документы налоговики не вправе. Если инспекция в нарушение указанного запрета истребует такие документы, то налогоплательщик вправе их не представлять. (пп. 11 п. 1 ст. 21, п. 5 ст. 93 НК РФ, письмо Минфина России от 19.05.2017 N 03-02-07/1/30932). Кроме того, свидетельские показания будут доказывать факт изъятия документов.

Ираида Арнольдовна полистала пару папок.

ИА: ну и зачем Вы мне это показываете? Я понятия не имею что это.

ФНС: в смысле??? Это же по Вашей компании документы, мы у вас в офисе изъяли!

ИА: у нас ООО Рога и копыта ИНН ...4789, а это ИНН ...4897, где наши документы??!, где наши документы??!

Закон Если несмотря на предупреждение свидетель будет говорить заведомую ложь, его оштрафуют на 3 000 руб. (ч. 2 ст. 128 НК РФ). При этом ни административная, ни тем более уголовная ответственность свидетелю не грозит (п. 5.1 письма ФНС России от 17.07.2013 N АС-4-2/12837). Поэтому запугивания, например, ст. 307 «Заведомо ложные показания...» УК РФ, ст. 308 «Отказ свидетеля... от дачи показаний» УК РФ или ст. 17.9 «Заведомо ложные показания свидетеля...» КоАП РФ, используются с целью только припугнуть допрашиваемого.

Ираида Арнольдовна бушевала как цунами над Японией.

ФНС: а вот у вас разрывы..., — заикнулся было начальник.

ИА: ЧТО???? Да в рот ... и .... ваши .... разрывы!!! ... ... ... ... ...!!! Я ... ваш ... ...! ... ... ... ...!!!!!

Начальник ИФНС, служивший в свое время на флоте, почему-то вспомнил боцмана. Но Ираида была круче, с уважением подумал он, не зная о том, что Петровна поделилась с Ираидой конспектами с курсов.

А Ираида Арнольдовна продолжала бушевать.

ФНС: (пытаясь увести беседу в другое русло) А почему Вы без директора пришли? Он у вас что, номинал? Да?

ИА: Да это вы тут все номиналы, а наш не в офисе штаны просиживает, а на объектах пашет как проклятый, деньги зарабатывает, чтобы вам дармоедам зарплату платить!

ФНС: вы исполняете обязанности налогоплательщика в соответствии с принятой в стране налоговой системой!

И тут Ираида возглавила бабий бунт.

ИА: ЭТО НЕ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА. ЭТО ОБРОК, ДАНЬ, ВСЕ, ЧТО УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА. Это я вам деньги зарабатываю на зарплату, и это мне нужно у вас спрашивать, что вы делаете не эти деньги. Тогда это налоговая система. А когда наоборот, то это называется рэкет!

И вышла из кабинета грохнув дверью. Над головой начальника Портрет закачался, но удержался, крепко прибивали.

Закон В соответствии со ст. 319 Уголовного кодекса РФ публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением является преступлением. За совершение данного деяния может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3-х месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года. Таким лицом может быть, к примеру, сотрудник полиции или налоговый инспектор.

На выходе из здания Ираиду Арнольдовну задержал вооруженный отряд полиции и доставил ее в ближайшее отделение полиции, поместив в обезьянник. Сидевшая там деваха с пониженной социальной ответственностью подсела рядом.

Д: А ты чья будешь? Из элитных что ли?

ИА: иди на ... ... ...

Д: (с уважением протягивая руку) Сюзанна, но для тебя просто Люська.

КОНЕЦЪ