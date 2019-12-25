Когда налоговик влюбляется в главбуха: чудеса на Новогоднем корпоративе (и немного про его учет)

А вы думали конецЪ? Фигушки. Корпоратив же!

Коллеги, перед вами пятая часть саги «Хроники выездной налоговой проверки ООО „Рога и копыта“». Начало истории читайте: день первый, день второй,день третий и четвертый.

30 декабря 2019 года. Новогодний корпоратив

Ираида Арнольдовна проснулась от звуков своего имени. Она открыла глаза. Вокруг был вчерашний обезьянник. На плече спала Люська. Перед решеткой стояли трое — гена, начальник отдела ВНП ФНС и полицейский чин в погонах.

Г: Ираидочка, я как только узнал, сразу поехал тебя спасать...

ФНС: Извините, я вчера погорячился, заявление забрал.

Полицейский чин, гремя ключами, открыл камеру.

Ираида скинула с плеча Люську и царственно вышла, молча. Гена развел руками, быстро что-то перетер с налоговиком и побежал за Ираидой.

«Мда, нехорошо как то получилось», — сказал налоговик полицейскому. Тот молча вздохнул.

На корпоратив арендовали целый небольшой ресторан. Ираида приехала почти к девяти, когда все уже развеселились. Настроение было отвратительное. Вчера ночью оказывается звонил турок и запалил, что она не ночевала. Трехчасовая сцена ревности из-за того, что она не смогла объяснить, где была, отняла последние силы и начисто отбила желание чего то там праздновать. Свинский год уходил по-свински. Ираида решила напиться.

«Добрый вечер», — кто-то уселся рядом. Ираида покосилась — это был начальник отдела ВНП.

А в это время...

Буся сбондил со стола целого гуся, но не рассчитал силы. Гусь в Бусю не влазил, хоть тресни. Буся уже и прыгал, и катался на животе, и два раза блевал — не помогало. Гусь тупо был размером с Бусю и при всем желании физически не мог влезть. Буся полакал шампанское из упавшего из рук Ираиды бокала, подождал пока алкоголь продерется через жирную гусятину в кровь. Шампанское ударило в Бусину башку как кувалда, сделав его сразу смелым, сильным и умным. А секси он и до этого был, если что. Буся вспомнил, что, собираясь на корпоратив, он вообще то планировал два дела — 1) обожраться 2) завалить елку. Первое дело сделано. А вот и второго время пришло...

Шампанское разогнало Бусины лапы, а гусь в животе увеличил и без того немаленький вес вдвое. Буся летел на елку, как пуля. Ну это ему так казалось. Подлетев к елке, Буся внезапно обнаружил, что а) елка огромная б) жутко колючая (почему??? она ж не кактус!!) в) и вобще недобрая. Буся ударил лапой елкину лапу, та отскочила и звезданула Бусю промеж глаз висящим на ней шариком. Буся удивился и затаил кровавую обиду. Запомни, зеленая, в живых останется только один...

А в это время...

Петровна уснула на мягком диване, под грохот музыки и яркий свет софитов. Как под колыбельную. После трудовой недели. И снилось ей, что приехал Санта с оленями и вытащил камаз из болота.

А камаз вдруг стал новеньким, из него выскочил молодой красивый камазист, подсадил Петровну в кабину, и поехали они в снежную даль... под песню : «И уносят меня в звенящую снежную даль...».

А в это время...

Гуля Рафиковна рожала. С утра марафетилась на корпоратив и тут на тебе...

А в это время...

Раечка приперлась в костюме Снегурочки. Который ей одолжила сестра, работающая стриптизершей в ночном клубе «Небо». Белые ботфорты на шпильках, коротенькая шубка и кокошник производили ошеломляющее впечатление на мужскую половину корпоратива, включая официантов и хозяина заведения. Часам к десяти начала назревать конкретная такая драка.

А в это время...

Светка сидела в углу в костюме Бабы Яги. Хотя может это и не костюм был. Сидела одна и потому сильно грустила. Кто-то подошел к ней и тронул за плечо. Она подняла глаза — это был Дед Мороз.

ДМ: Чего не веселишься, девица?

С: Вам какая разница?

ДМ: А ты знаешь, кто я?

С: Нет, актер, наверное.

ДМ: Я Дед Мороз.

С: Ага, и сегодня все желания исполняете.

ДМ: Да, хочешь твое исполню?

С: А давайте, хочу быть как Ираида Арнольдовна!

ДМ: (с сомнением в голосе) 48-летней разведенкой со взрослым сыном?

С: (неуверенно) Нууу... нет... такой же красивой и смелой!

ДМ: видишь ли, ты не сможешь стать такой как Ираида Арнольдовна. Чтобы стать как она, надо прожить ее жизнь. А это невозможно, все уже изменилось и продолжает меняться. Ты проживешь совсем другую жизнь. Давай другое желание.

Светка долго сидит, уставившись в пол. Потом, не поднимая головы, тихо говорит:

ЛЮБВИ ХОЧУ. ВСЕМ.

ДМ: (взмахивая посохом) Исполнено!

ЧЕРЕЗ ДВА ЧАСА

Ираида, пьяная и зареванная, спит. Рядом с ней начальник отдела ВНП боится пошевелиться, потому что на его плече спит женщина его мечты.

Петровна проснулась в отличном настроении. Приехали мужики с участков — камазисты, бульдозеристы, экскаваторщики — поздравить Петровну с Новым годом. Каждый принес маленький подарочек, и процесс вручения превратился в целое представление. Ты прости нас, засранцев, что документы теряем, или руки ими вытираем, пишем что попало.

«Да ладно», — смеясь отвечала Петровна, с трудом сдерживая слезы. Но потом, когда стали обниматься, расплакалась. «Петровна, — говорили мужики, — ты береги себя, если что надо обращайся».

Гуля Рафиковна кормит грудью два часа назад родившегося черноглазого и черноволосого мальчика. С нежностью смотрит на сына и думает, что она, белобрысая и голубоглазая, будет говорить своему такому же белобрысому и голубоглазому мужу. И смеется.

Раечку, бережно завернутую в ковер, на большой черной машине за 14 лямов и на большой скорости везут в новую жизнь.

Светка сидит там же, в углу и, совершенно счастливая, жрет подаренного только что шоколадного зайца. Что еще нужно для счастья, когда тебе 20 лет?

Буся сидит перед елкой, как тру-буддийский монах, сидящий на берегу реки в ожидании часа, когда мимо него проплывет труп его врага. Ждать пришлось недолго. Заметив исчезновение Раечки, драка таки начинается. Сначала вялая, без мордобоя, просто с криками, угрозами и маханием рук и ног. Все уже хорошо датые, поэтому все каратисты, даже те, кто ходил в школу мимо секции карате. Потом от криков просыпаются некаратисты, которые ходили и мимо секции карате и мимо школы. И начинается настоящий махач. Сначала в елку летит стул, потом каратист, а потом на нее падает не каратист, и на этом елке приходит трындец. Буся ставит галочку — его миссия в этой жизни выполнена.

Наш маленький коллектив бухгалтерии Ада поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает всем любви, взаимопонимания, профессиональных успехов, достатка в доме и конечно же счастья! С Новым Годом!

Извинения

Прошу прощения у людей и котов, узнавших себя в персонажах.

Закон. Как правильно отразить расходы на корпоратив в бухгалтерии. 1. Приказ. Надо издать приказ на проведение корпоративного мероприятия. Приказ должен быть составлен независимо от того, за счет какого источника будут списаны расходы на проведение корпоратива. В приказе необходимо указать: причину проведения мероприятия и лиц ответственных за его проведение. Например, Петровну. 2. Смета. Далее надо утвердить бюджет мероприятия:в котором подробно указывается стоимость каждого этапа организации корпоративного праздника. Например, фуршет, алкоголь, песни, пляски и т.д. 3. Прибыль. В бухгалтерском учете расходы на корпоратив списываются на прочие расходы. Дт 91.02 — Кт 60. В налоговом учете: расходы на проведение любого корпоративного мероприятия являются расходами на осуществление мероприятий, связанных с отдыхом и развлечениями. На этом основании расходы на корпоратив не учитываются при исчислении налога на прибыль организаций (п. 1 ст. 252, п. 29 ст. 270 НК РФ). 4. НДС. К вычету НДС не принимается, так как проведение корпоративного мероприятия не связано с осуществлением облагаемых НДС операций (п. 2 ст. 171 НК РФ). Важно! В случае приобретения компанией услуг для корпоратива (аренда зала, концертная программу, банкетно-фуршетное обслуживание и т.д.), где персонификация участников не осуществляется, объекта обложения налогом на добавленную стоимость и права на вычет налога, предъявленного по данным услугам, не возникает (Письма Минфина России от 08.02.2016 N 03-03-06/1/6140, от 13.12.2012 N 03-07-07/133). Но если вы дарите подарки, то это относится к безвозмездной передаче и облагается НДС. (п. 1 ст. 39, подп. 1 п. 1 ст. 146, подп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ). Налог начисляется на покупную стоимость подарка (без НДС) или на его рыночную стоимость в случае дарения собственной продукции (п. 2 ст. 154 НК РФ, Письмо Минфина России от 22.01.2009 N 03-07-11/16). 5. НДФЛ. Есть еще те бухгалтера, которые говорят так: «Стоимость банкета для каждого работника налоговики признают выплатой в натуральной форме. Следовательно необходимо уплатить НДФЛ и страховые взносы». (п. 1, пп. 1 п. 2 ст. 211, п. 1 ст. 223 НК РФ и Письмо Минфина России от 18.04.2012 N 03-04-06/6-117). Но если отсутствует персонификация, кто сколько съел и выпил, то удержание НДФЛ не производится (Письмо Минфина России от 14.08.2013 N 03-04-06/33039; п. 5 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ 21.10.2015. Письма Минтруда России от 24.05.2013 N 14-1-1061 (п. 4); Минфина России от 16.11.2016 N03-04-12/67082). 6. Страховые взносы. Данные выплаты не являются адресными в пользу конкретных работников. Поэтому сумма оплаты компанией данных мероприятий не признается объектом обложения страховыми взносами (Письма Минтруда России от 24.05.2013 N 14-1-1061 (п. 4), Минфина России от 16.11.2016 N 03-04-12/67082).

Еще раз всех с наступающим Новым годом! И пусть все проблемы останутся в прошлом.