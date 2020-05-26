У бизнеса проблемы с получением господдержки. Как Бухсофт их решает

Коронавирус. Снова о нем. Власти объявили о поддержке малого и среднего бизнеса. Введены и льготы по уплате налогов, предлагаются льготные кредиты, даются субсидии. Но все это только для части организаций и ИП, для тех, кто ведет деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от ухудшения ситуации из-за коронавируса. Список таких отраслей утвержден постановлением правительства № 434. В нем приводится список ОКВЭД таких отраслей. Определяется отрасль по основному коду ОКВЭД, заявленному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

И вот тут возникла загвоздка — у значительной части бизнеса коды в реестре не совпадают с реально ведущейся деятельностью. Ведь никто не ожидал, что основной код вдруг будет так важен. Поэтому огромное количество компаний и предпринимателей оказались за бортом государственной поддержки.

БухСофт вошел в состав рабочей группы по подготовке письма в Правительство РФ о необходимости дать бизнесу возможность в разумный срок уточнить основной код ОКВЭД. Мы надеемся, что власти прислушаются к предпринимателям. А пока наша компания пытается помочь бизнесу по мере своих сил.

Оцените, пожалуйста, поддержку государства в нашем коротком опросе.

В программе БухСофт Онлайн реализован сервис, который по ИНН организации автоматически указывает, попал ли ОКВЭД компании в правительственный перечень.

И какие меры поддержки действуют для компании на федеральном и региональном уровне. Прямо на главной странице есть блок Коронавирус, в котором можно найти подробную информацию по ограничениям в вашем регионе и какие льготы вам положены.

Для льгот по налогам и субсидий нужен «правильный» ОКВЭД, который есть в постановлении правительства. В нашей программе можно сделать проверку, подходит ли ваш код под льготный. Сделать это можно в Личном кабинете.

Тяжело сейчас всем. И не важно, какой бизнес у вас — малый, средний или крупный.

Эксперты и разработчики бухгалтерской программы БухСофт, с начала объявления самоизоляции и нерабочих дней, начали оказывать поддержку бухгалтерам не словом, а делом.

Весь апрель мы держали в бесплатном доступе бухгалтерскую программу БухСофт, чтобы помочь бухгалтерам приспособиться работать на удаленке. Сейчас вы также можете оформить демодоступ на 2 недели и оценить удобство работы в программе БухСофт. В том числе воспользоваться профпомощью в онлайн-чате программы. Помогаем в день обращения, по любым вопросам: бухгалтерским и техническим.

На заметку. «Клерк» пытался нас подловить — остался довольный ответами наших экспертов.

Также мы успешно запустили серию бесплатных вебинаров для бухгалтеров.

Так, в апреле мы оперативно провели два вебинара о новых локальных документах и расчете зарплаты.

13 мая был проведен вебинар про все изменения в сроках и правилах сдачи отчетности: СЗВ-ТД , РСВ и 6-НДФЛ.

29 мая мы готовим для вас очередной бесплатный вебинар про изменения в работе бухгалтера. Вы можете прямо сейчас пройти регистрацию.

В связи с тяжелой обстановкой компании начали экономить — стараются урезать расходную часть, в том числе и закрывают офисы. Сейчас самое время выбрать недорогой и качественный вариант для ведения учета. И мы вам в этом поможем.