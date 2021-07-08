14 июля БухСофт приглашает на бесплатную конференцию бухгалтеров и предпринимателей

Новое в онлайн-кассах для ИП и юрлиц с 1 июля и с 6 августа

Кто переходит на онлайн кассы с 1 июля. Что будет с теми, кто не успел

Обзор всех изменений в чеках ККТ в 2021 году

Новые онлайн кассы и фискальные накопители ККТ с 6 августа

Что учесть при покупки и подключении ККТ для работы по всем правилам