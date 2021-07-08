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14 июля БухСофт приглашает на бесплатную конференцию бухгалтеров и предпринимателей

Для рубрики Электронная отчетность
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В июле бухгалтерской программе БухСофт исполняется 20 лет. Бухгалтеров и предпринимателей весь июль ждут скидки, подарки и гарантированные призы.

А главное событие лета для бухгалтеров и предпринимателей состоится уже 14 июля.

Не пропустите — онлайн-конференцию:

«Диалоги с малым бизнесом: главные изменения в работе бухгалтера и предпринимателя в 2021 году».

14 июля, в 10.00 по Московскому времени, участие бесплатное.

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Программа мероприятия:

Надежда Самкова, ведущий эксперт по налогообложению

Сдаем налоговую отчетность за 2 квартал: изменения, проверки и штрафы

На что обратить внимание при сдаче отчетности за 2 квартал

Новая форма декларации по НДС: изменения в работе

Аннулирование деклараций на УСН с 1 июля

Новые основания для камеральных проверок с 1 июля

За что упрощенцам могут заблокировать счета с 1 июля

Иван Иванович Шкловец, заместитель руководителя Роструда

Когда бухгалтер еще и кадровик: ключевые изменения в работе с кадрами и отчетностью в ПФР

Новые коды в СЗВ-ТД: как подобрать к каждому работнику, примеры

Как работодателю провести вакцинацию: порядок по шагам и документы

Как по ТК РФ отстранить работника от работы при отказе от обязательной вакцинации

Как перевести работников на удаленный режим труда с учетом новых правил

Алексей Батарин, Начальник отдела Управления оперативного контроля ФНС

Новое в онлайн-кассах для ИП и юрлиц с 1 июля и с 6 августа


 

Кто переходит на онлайн кассы с 1 июля. Что будет с теми, кто не успел

Обзор всех изменений в чеках ККТ в 2021 году

Новые онлайн кассы и фискальные накопители ККТ с 6 августа

Что учесть при покупки и подключении ККТ для работы по всем правилам

Алексей Волгин, Заместитель гендиректора «Малого бизнеса Москвы»

Актуальные меры поддержки бизнеса в столице

Консультации для бизнеса: онлайн и офлайн

Образовательные мероприятия, программы обучения и бизнес-акселераторы

Меры поддержки онлайн. Онлайн-продукты ГБУ «Малый бизнес Москвы»

Лина Залевская, блогер, консультант по налогам

Бухгалтер на фрилансе: свобода или наказание

Как вести бухгалтерию нескольких организаций

Где найти клиентов

Как правильно оценить свою работу для ИП и организации

Иван Бобров, Руководитель направления Зарплата и Кадры БухСофт

Зарплатные отчеты: на что бухгалтеру нужно обратить внимание в июле

Как сдавать зарплатную отчетность: что изменилось формах заполнения.

Новые требования к зарплатной отчетности: последние изменения от ФНС

Как заполнить 6-НДФЛ за полугодие с учетом нерабочих дней

Особенности заполнения РСВ за полугодие

Ольга Бондаренко, Аудитор и консультант по налогам и сборам, к.ю.н.

Изменения в детских пособиях: карты Мир и новые выплаты

Пособия на карту МИР с 1 июля

Отмена пособия по постановке на учет в ранние сроки беременности с 1 июля

Изменения расчета больничных по уходу за детьми с 1 сентября

Эльвира Митюкова, Аттестованный аудитор, к. э. н.

Маркировка и прослеживаемость товаров: пошаговая инструкция для малого бизнеса

Новые товары, подпадающие под маркировку

Как перейти на маркировку товаров

Прослеживаемость товаров: обязанности организаций и ИП

Документы и отчетность для отслеживаемых товаров

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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