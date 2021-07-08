14 июля БухСофт приглашает на бесплатную конференцию бухгалтеров и предпринимателей

Надежда Самкова, ведущий эксперт по налогообложению
Сдаем налоговую отчетность за 2 квартал: изменения, проверки и штрафы
На что обратить внимание при сдаче отчетности за 2 квартал
Новая форма декларации по НДС: изменения в работе
Аннулирование деклараций на УСН с 1 июля
Новые основания для камеральных проверок с 1 июля
За что упрощенцам могут заблокировать счета с 1 июля
Иван Иванович Шкловец, заместитель руководителя Роструда
Когда бухгалтер еще и кадровик: ключевые изменения в работе с кадрами и отчетностью в ПФР
Новые коды в СЗВ-ТД: как подобрать к каждому работнику, примеры
Как работодателю провести вакцинацию: порядок по шагам и документы
Как по ТК РФ отстранить работника от работы при отказе от обязательной вакцинации
Как перевести работников на удаленный режим труда с учетом новых правил
Алексей Батарин, Начальник отдела Управления оперативного контроля ФНС
Новое в онлайн-кассах для ИП и юрлиц с 1 июля и с 6 августа
Кто переходит на онлайн кассы с 1 июля. Что будет с теми, кто не успел
Обзор всех изменений в чеках ККТ в 2021 году
Новые онлайн кассы и фискальные накопители ККТ с 6 августа
Что учесть при покупки и подключении ККТ для работы по всем правилам
Алексей Волгин, Заместитель гендиректора «Малого бизнеса Москвы»
Актуальные меры поддержки бизнеса в столице
Консультации для бизнеса: онлайн и офлайн
Образовательные мероприятия, программы обучения и бизнес-акселераторы
Меры поддержки онлайн. Онлайн-продукты ГБУ «Малый бизнес Москвы»
Лина Залевская, блогер, консультант по налогам
Бухгалтер на фрилансе: свобода или наказание
Как вести бухгалтерию нескольких организаций
Где найти клиентов
Как правильно оценить свою работу для ИП и организации
Иван Бобров, Руководитель направления Зарплата и Кадры БухСофт
Зарплатные отчеты: на что бухгалтеру нужно обратить внимание в июле
Как сдавать зарплатную отчетность: что изменилось формах заполнения.
Новые требования к зарплатной отчетности: последние изменения от ФНС
Как заполнить 6-НДФЛ за полугодие с учетом нерабочих дней
Особенности заполнения РСВ за полугодие
Ольга Бондаренко, Аудитор и консультант по налогам и сборам, к.ю.н.
Изменения в детских пособиях: карты Мир и новые выплаты
Пособия на карту МИР с 1 июля
Отмена пособия по постановке на учет в ранние сроки беременности с 1 июля
Изменения расчета больничных по уходу за детьми с 1 сентября
Эльвира Митюкова, Аттестованный аудитор, к. э. н.
Маркировка и прослеживаемость товаров: пошаговая инструкция для малого бизнеса
Новые товары, подпадающие под маркировку
Как перейти на маркировку товаров
Прослеживаемость товаров: обязанности организаций и ИП
Документы и отчетность для отслеживаемых товаров