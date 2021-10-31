Зачем бухгалтерам и кадровикам разбираться в портале «Работа в России». Кадровый ЭДО ждет всех

До 1 января 2022 г. регистрация на портале «Работа в России» — дело добровольное. Но уже сейчас кадровики и бухгалтеры, которые выполняют их обязанности, терзаются вопросами: Станет ли использование портала принудительным? Станет ли кадровый ЭДО обязательным для всех? Давайте разбираться.

Вы еще не в курсе, что это такое?

«Работа в России» — это не что иное, как довольно известный trudvsem.ru, проект Роструда, на котором всегда можно было найти что-нибудь интересное — говорим об этом без сарказма. Приятно было копаться в вакансиях «счетовод», «смотритель музея», «кинолог в колонию» или «дворник» (а не какой-то там «клинер»).

В связи с внесением поправок в закон о занятости порталу был придан высокий статус (ст. 16.2, Федеральный закон от 19.04.1991 № 1032-1). В настоящее время это не просто очередной сайт по трудоустройству, а федеральная государственная информационная система (ФГИС), решающая поистине космические задачи, в числе которых:

предоставление госуслуг в области занятости в т.ч. в цифровом виде;

создание, использование и хранение электронных документов, связанных с работой, а также и с выполнением работ (оказанием услуг) по договорам ГПХ, профпереподготовкам, стажировкам и т.п.

Кадровые документы в один клик — это реальность. В БухСофт вы быстро сформируете пакет документов для приема или увольнения, а на все вопросы можно получить ответ у экспертов-практиков службы поддержки — день в день.

Так обязательно ли использовать «Работу в России», или нет?

Пока — не обязательно. Хотя никуда не деться от того, что закон о занятости требует от работодателей поддерживать и актуализировать данные о вакансиях, размещаемых на этой платформе (ст.. 16.2, ст. 25 закона).

Или вот, принимаете вы на работу инвалида по направлению с биржи — дело благое, — и уже 1 июля 2021 г. уведомлять службу занятости об этом факте нужно посредством электронного заявления, используя «Работу в России». Правда, при отсутствии регистрации все еще можно просто отправить обратно на биржу традиционное бумажное направление (п. 5 ст. 25 закона о занятости). Отказ и резоны для него доводятся до службы занятости аналогичным образом.

Такой мягкий аргумент в стиле новогоднего блокбастера «Чародеи»: «Подключайтесь. Все равно ведь работать придется».

Эксперимент есть эксперимент

Впрочем, некоторые уже подключились, и выяснить впечатления можно уже скоро: добровольный эксперимент по использованию «Работы в России» как базы для полностью цифрового кадрового документооборота, о котором так много говорили заканчивается 15 ноября 2021 г.

В рамках этого мероприятия кадровые документы, которые всегда были обязательны для оформления на бумажном носителе, с которыми всегда надо было знакомить под роспись, например:

трудовой договор;

договор о матответственности;

ученический договор;

договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы и т.п.

оформлялись полностью в цифровом виде, без бумажных дубликатов, с использование усиленной квалифицированной ЭП работодателя и сотрудника.

Последний вправе использовать усиленную, но неквалифицированную ЭП, или простую, получив ключ на «Работе в России». Все взаимодействие — посредством Личных кабинетов работника и работодателя, формирование документов — заполнением форм и шаблонов, или подгрузки документов, созданных вне «Работы в России».

Работодатель-участник эксперимента вправе не использовать платформу для создания, использования, хранения документов, нодолжен размещать эти документы в Личном кабинете работника (если он настаивает на этом, подав соответствующее заявление).

БухСофт делает полный цикл документов по каждому кадровому мероприятию, которые в скором будущем можно передавать в Работу в России, а именно:

Прием. Перевод. Увольнение.

Прием в БухСофт

Комплект документов для приема сотрудников состоит из минимум 3 документов (приказ о приеме на работу, трудовой договор, согласие на обработку персональных данных). За пару минут вы можете принять сотрудника в программе БухСофт и скачать все нужные документы одним списком. Весь прием осуществляется по принципу единого окна.

А еще БухСофт проверяет паспорт принимаемого сотрудника на актуальность по данным МВД.

Увольнение в БухСофт

Вся процедура происходит по принципу единого окна и займет несколько минут:

Программа автоматически заполнит форму СЗВ-ТД. В других программах вам придется переключаться в другой модуль и создавать отчет, искать документ основания из длинного списка вручную.

БухСофт подготовит необходимые документы при увольнении в том же окне. Останется распечатать

На основании статьи увольнения, покажет, какую формулировку нужно указать в трудовой книжке

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Кстати, о Новом годе...

Точнее, о том, что «все равно придется». Начиная с нового года, т.е. с 1 января 2022 г. для целого ряда работодателей использование «Работы в России» станет обязательным. Например, придется публиковать данные:

о потребностях в работниках;

об условиях привлечения таковых;

наличии свободных рабочих мест и вакансиях на должности;

наличии спецмест для инвалидов

Пока только несколько категорий работодателей будут обязаны размещаться на «Работе в России»:

юридические лица с участием РФ, субъекта РФ или муниципального образования;

работодатели со среднесписочной численностью работников за предшествующий календарный год превышает 25 человек;

вновь созданные (в т. ч. реорганизованные) работодатели, у которых среднесписочная численность превышает данный «порог».

Впрочем, в акте, который ввел эту обязанность (Федеральный закон от 28.06.21 № 219-ФЗ), упоминаются и альтернативы — некие информационные ресурсы, требования к которым будут установлены правительственным нормативно-правовым актом.

А готов ли БухСофт?

Мы пообщались с Иваном Бобровым, руководителем направления зарплата и кадры, программы БухСофт, и вот что он нам прояснил:

«Скоро работодатели смогут добровольно передавать на портал Работа в России документы, для того, чтобы сотрудник мог их там подписать. Обязательная передача документов на портал „Работа в России“ пока не планируется.БухСофт реализует этот функционал, как только работодателям разрешат подписывать кадровые документы с работниками на портале „Работа в России“. У работодателей уже сейчас есть обязанность информировать „Работа в России“ о сокращении численности персонала. Проинформировать можно только вручную заполнив форму на портале. У работодателей со следующего года появляется еще обязанность передавать на портал „Работа в России“ данных о потребностях в кадрах (или об отсутствии такой потребности). Такие обязанности появятся у работодателей с численностью 25 человек или больше.»

Итак, станет ли «Работа в России» обязательной для всех, равно как и электронный кадровый документооборот?

Опыты внедрения электронных подписей, телекоммуникационных каналов связи для общения с госорганами, онлайн-ККТ и т.д. и т.п. дают основания полагать, что в любом случае, независимо от итогов эксперимента, будет найден ряд мягких аргументов, которые убедят в том, что «все равно придется».

«Работа в России» — это не только государственное кадровое агентство, но и действенный инструмент контроля трудовых отношений, а контроль — это основа эффективного управления. В том числе и государственного.