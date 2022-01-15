Что изменится для компаний и ИП на УСН в 2022 году

Лимиты доходов, новая декларация, обновленный перечень расходов, новый режим и прочие изменения по УСН, о которых нужно знать бухгалтерам в 2022 году.

Лимиты доходов с учетом коэффициента-дефлятора

Если компания переходит на УСН с 01.01.2022, ее доходы за 9 месяцев 2021 года не должны были превысить 116,1 млн рублей (в 2021 году размер коэффициента-дефлятора составлял 1,032 – приказ Минэкономразвития от 30.10.2020 № 720).

28.10.2021 Минэкономразвития утвердило коэффициент-дефлятор для работы на упрощенке в 2022 году (приказ № 654). Размер коэффициента – 1,096.

Таким образом лимиты доходов будут следующими:

164,4 млн рублей – для уплаты налога по стандартным ставкам (6 или 15%);

219,2 млн рублей – для сохранения права на применение упрощенки.

Если размер дохода компании будет в диапазоне от 164,4 до 219,2 млн рублей – налог нужно будет уплачивать по повышенной ставке (8 или 20%).

Новая декларация

За 2021 год упрощенцы сдают обновленную декларацию по УСН. Форму откорректировали, теперь в ней необходимо указывать код признака применения налоговой ставки:

«1», если ставка стандартная или пониженная (региональные власти приняли соответствующий закон);

«2», если ставка повышенная.

Обновленная декларация утверждена приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958.

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Новые основания для отказа в приеме декларации

Летом 2021 года заработали поправки в ст. 80 и 174 НК. Но так как декларацию по УСН сдают только по итогам года, то с новыми основаниями для отказа в приеме декларации упрощенцы столкнутся только в 2022 году.

Так налоговики не примут декларацию, если она подписана:

неуполномоченным или дисквалифицированным лицом;

лицом, которое числится умершим по сведениям из ЗАГС на дату представления отчета в ИФНС;

лицом, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений;

юрлицом, которое на дату представления декларации уже реорганизовано, ликвидировано или исключено из ЕГРЮЛ.

Новые ставки налога по регионам

Региональные власти вправе снижать ставку налога: на «доходной» УСН – до 1%, на «доходно-расходной» УСН – до 5%.

В Крыму и Севастополе ставки могут снижены еще больше: до 0 и 5% соответственно.

Также во многих регионах до 2024 года действуют налоговые каникулы для вновь зарегистрированных ИП (а также предпринимателей, которые закрылись, а затем вновь начали вести бизнес), которые работают в конкретных сферах деятельности.

Расширен перечень расходов на УСН

Законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ внесены дополнения в НК. Закрытый перечень расходов в п. 1 ст. 346.16 дополнили новыми пунктами: 40 и 41.

Теперь упрощенцы вправе учитывать при расчете налогооблагаемой базы следующие расходы:

на обеспечение мер по технике безопасности и содержание помещений и инвентаря здравпунктов, которые находятся на территории предприятия;

на приобретение медизделий для диагностики (лечения) коронавируса, а также их доставку и доведение до пригодного к использованию состояния.

Внесенные поправки имеют обратную силу и применяются с 01.01.2021 (п. 8 ст. 10 № 305-ФЗ).

Кроме того упрощенцы вправе включить в состав расходов зарплату персонала за нерабочие дни (письмо Минфина от 16.06.2021 № 03-11-06/2/47346).

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Единый налоговый платеж

Компании и ИП смогут уплачивать налоги, сборы, взносы, штрафы и пени одним платежным поручением. Законодатели планируют запустить такой механизм уплаты с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Поправки в НК внесены законом от 29.11.2021 № 379-ФЗ

Чтобы опробовать новую схему в действии налогоплательщику нужно будет пройти сверку с ИФНС и подать заявление в период с 1 по 30 апреля 2022 года.

Новый вариант упрощенки (АУСН)

В 2022 году появится новый налоговый режим для небольших организаций и ИП – автоматизированная УСН.

На этом режиме не нужно будет сдавать налоговую декларацию и уплачивать страховые взносы. А налоговыми агентами по доходам сотрудников станут банки.

Ставка налога составит:

8% для объекта «доходы»;

20% – «доходы минус расходы», при этом величина минимального налога составит 3%.

Применять АУСН смогут организации и ИП у которых:

доход не более 60 млн рублей;

стоимость основных средств не больше 150 млн рублей;

численность персонала не превышает 5 человек.

Налоговый период на автоматической УСН будет равен одному календарному месяцу. Совмещать его с другими режимами будет нельзя.

Законодатели планируют, что пилотный проект по АУСН стартует с 1 июля 2022 года в МО и Москве, Татарстане и Калужской обл. Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года, причем в течение этого периода его могут распространить и на другие регионы.

Новый размер взносов для ИП

Предприниматели на УСН в 2022 году будут уплачивать фиксированные взносы за себя в следующем размере:

на ОПС – 34 445 рублей (плюс 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей);

на ОМС – 8 766 рублей.

Изменения в учетной политике

С 2022 году всем организациям нужно соблюдать требования новых стандартов бухгалтерского учета:

ФСБУ 25/2018 «Бухучет аренды»

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

ФСБУ 26/2020 «Капвложения»;

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухучете» (правда вступление в силу части требований этого стандарта законодатели решили отложить до 2024 года).

Компании, которые вправе вести учет упрощенным способом могут не применять некоторые положения новых ФСБУ. Однако всем компаниям без исключения нужно откорректировать учетную политику на 2022 год под новые реалии.

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Электронная подпись в ФНС

С 1 января 2022 года руководители юрлиц и ИП смогут получить электронные подписи только в налоговой инспекции и у ее доверенных лиц. При этом все электронные подписи, выданные компаниям и ИП до 01.01.2022 года, можно использовать до окончания срока действия сертификата.

Физические лица (в том числе сотрудники организаций и ИП) будут по-прежнему получать ЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах.

Кадровый ЭДО

Эксперимент Минтруда по кадровому документообороту закончился 15 ноября 2021 года. Те, работодатели, которые не принимали участия в эксперименте, могут перейти на кадровый ЭДО уже сейчас (закон № 377-ФЗ от 22.11.2021). Для участников эксперимента будет действовать переходный период до 1 июля 2022 года, а затем они полностью перейдут на цифру.

А уже с 1 сентября 2022 года работники и работодатели смогут обмениваться кадровыми документами через госпортал «Работа в России».

Электронные больничные

С 1 января 2022 года бумажных больничных больше не будет. Если работники заболеют и захотят получить пособие, то организация должна будет подписать электронный больничный лист.

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Электронная отчетность в Росстат

С 1 января 2022 года малые предприятия тоже переходят на сдачу отчетности в Росстат электронным способом. Статформы на бумаге больше не примут (закон от 30.12.2020 № 500-ФЗ).