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Бизнес легко
Автоматизация учета

Автоматизация розницы под ключ

Вы думаете, как автоматизировать свои розничные точки или только столкнулись с Честным Знаком или Меркурием и не знаете, что делать дальше? Просто обратитесь в «Бизнес Легко».
Автоматизация розницы под ключ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое Бизнес Легко

Бизнес Легко — это компания, которая с 2015 года предоставляет услуги по автоматизации бизнес процессов в розничной торговле.

Специалисты компании:

  1. Помогут подобрать, установить и настроить любое торговое оборудование на любой вкус и бюджет;

  2. Установят полный пакет программного обеспечения для функционирования розничных магазинов;

  3. Проведут курс обучения сотрудников вашей компании работе с оборудованием;

  4. Объяснят, что такое ЕГАИС, Меркурий, Честный Знак и как с ними взаимодействовать.

  5. Помогут заменить фискальные носители;

  6. Обеспечат обслуживание клиентского оборудования под ключ.

Какое оборудование можно купить

  • Онлайн-кассы разных видов, от популярного Атола до менее известного MultiSoft.

  • Фискальные накопители.

  • Сканеры.

  • Принтеры.

  • Весы.

  • Кассовые компьютеры.

Кому подойдет автоматизация

Зачем автоматизировать розничный магазин

Казалось бы, небольшой розничный магазин справится с ведением учета в обычной таблице Excel. Это может быть легко, если не нужно вести отдельный учет маркированных товаров, увеличивать скорость обслуживания клиентов или просто контролировать действия продавцов. 

А если вы решились на масштабирование бизнеса и открыли второй магазин? Придется вести несколько таблиц.

Решение — объединить все в одну грамотно работающую систему, которая позволяет еще и сэкономить время на подготовку и отправку отчетов.

Преимущества автоматизации магазина:

  • Управление ценами и скидками;

  • Ведение учета продаж и товарооборота;

  • Автоматизированная отчетность;

  • Удаленный контроль персонала;

  • Подключение дополнительных точек в одну систему;

  • Увеличение скорости обслуживания покупателей;

  • Поддержка 24/7.

Сколько стоит автоматизация

Стоимость автоматизации компании зависит от формата работы и объемов продаж клиента. Обычно выбор останавливается на трех популярных вариантах:

  1. Небольшая точка продаж (рынок или островок в торговом центре). Для такой точки отлично подойдет смарт-терминал с настройкой каталога. Бюджет под ключ до 50 000 руб.

  2. Минимаркет, табачный или алкомаркет с небольшим складом и размеренным потоком клиентов. Классический магазин у дома, которому подойдет онлайн-касса и дополнительной оборудование в зависимости от специфики работы. Автоматизировать такую точку можно примерно за 80 000 руб.

  3. Большой магазин со складом и значительным потоком клиентов. Такой точке продаж нужна высокопроизводительная касса и большое количество допоборудования. Средняя цена автоматизации большого магазина — 120 000 руб.

Бизнес Легко является сертифицированным партнером крупного разработчика розничного ПО компании Тензор,  а это значит, что все клиенты получают двойную выгоду. Во-первых, клиентам доступна круглосуточная поддержка от компании Тензор, а во-вторых, персональная поддержка менеджеров и инженеров Бизнес Легко. 

Бизнес Легко автоматизирует ваш бизнес, настроит все сервисы в едином кабинете клиента и будет готова к тому, что вы будете масштабироваться и развиваться.

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