Автоматизация розницы под ключ

Вы думаете, как автоматизировать свои розничные точки или только столкнулись с Честным Знаком или Меркурием и не знаете, что делать дальше? Просто обратитесь в «Бизнес Легко».

Что такое Бизнес Легко

Бизнес Легко — это компания, которая с 2015 года предоставляет услуги по автоматизации бизнес процессов в розничной торговле.

Специалисты компании:

Помогут подобрать, установить и настроить любое торговое оборудование на любой вкус и бюджет; Установят полный пакет программного обеспечения для функционирования розничных магазинов; Проведут курс обучения сотрудников вашей компании работе с оборудованием; Объяснят, что такое ЕГАИС, Меркурий, Честный Знак и как с ними взаимодействовать. Помогут заменить фискальные носители; Обеспечат обслуживание клиентского оборудования под ключ.

Какое оборудование можно купить

Онлайн-кассы разных видов, от популярного Атола до менее известного MultiSoft.

Фискальные накопители.

Сканеры.

Принтеры.

Весы.

Кассовые компьютеры.

Кому подойдет автоматизация

Розничная торговля — продуктовые магазины, аптечные сети, магазины одежды и обуви и другие.

Точки общепита — от небольших закусочных до сетевых ресторанов.

Салоны красоты — узкоспециализированные барбершопы или универсальные салоны с большой проходимостью клиентов.

Мелкооптовая и оптовая торговля со склада.

Зачем автоматизировать розничный магазин

Казалось бы, небольшой розничный магазин справится с ведением учета в обычной таблице Excel. Это может быть легко, если не нужно вести отдельный учет маркированных товаров, увеличивать скорость обслуживания клиентов или просто контролировать действия продавцов.

А если вы решились на масштабирование бизнеса и открыли второй магазин? Придется вести несколько таблиц.

Решение — объединить все в одну грамотно работающую систему, которая позволяет еще и сэкономить время на подготовку и отправку отчетов.

Преимущества автоматизации магазина:

Управление ценами и скидками;

Ведение учета продаж и товарооборота;

Автоматизированная отчетность;

Удаленный контроль персонала;

Подключение дополнительных точек в одну систему;

Увеличение скорости обслуживания покупателей;

Поддержка 24/7.

Сколько стоит автоматизация

Стоимость автоматизации компании зависит от формата работы и объемов продаж клиента. Обычно выбор останавливается на трех популярных вариантах:

Небольшая точка продаж (рынок или островок в торговом центре). Для такой точки отлично подойдет смарт-терминал с настройкой каталога. Бюджет под ключ до 50 000 руб. Минимаркет, табачный или алкомаркет с небольшим складом и размеренным потоком клиентов. Классический магазин у дома, которому подойдет онлайн-касса и дополнительной оборудование в зависимости от специфики работы. Автоматизировать такую точку можно примерно за 80 000 руб. Большой магазин со складом и значительным потоком клиентов. Такой точке продаж нужна высокопроизводительная касса и большое количество допоборудования. Средняя цена автоматизации большого магазина — 120 000 руб.

Бизнес Легко является сертифицированным партнером крупного разработчика розничного ПО компании Тензор, а это значит, что все клиенты получают двойную выгоду. Во-первых, клиентам доступна круглосуточная поддержка от компании Тензор, а во-вторых, персональная поддержка менеджеров и инженеров Бизнес Легко.

Бизнес Легко автоматизирует ваш бизнес, настроит все сервисы в едином кабинете клиента и будет готова к тому, что вы будете масштабироваться и развиваться.

Записаться на консультацию по автоматизации бизнеса и подбору онлайн-кассы Заполните форму, наши менеджеры с вами свяжутся: Отправить

Реклама: ООО «БИЗНЕС ЛЕГКО», ИНН: 9724022968, erid: LjN8K9kQ6