Автоматизация розницы под ключ

Что такое Бизнес Легко
Бизнес Легко — это компания, которая с 2015 года предоставляет услуги по автоматизации бизнес процессов в розничной торговле.
Специалисты компании:
Помогут подобрать, установить и настроить любое торговое оборудование на любой вкус и бюджет;
Установят полный пакет программного обеспечения для функционирования розничных магазинов;
Проведут курс обучения сотрудников вашей компании работе с оборудованием;
Объяснят, что такое ЕГАИС, Меркурий, Честный Знак и как с ними взаимодействовать.
Помогут заменить фискальные носители;
Обеспечат обслуживание клиентского оборудования под ключ.
Какое оборудование можно купить
Онлайн-кассы разных видов, от популярного Атола до менее известного MultiSoft.
Фискальные накопители.
Сканеры.
Принтеры.
Весы.
Кассовые компьютеры.
Кому подойдет автоматизация
Розничная торговля — продуктовые магазины, аптечные сети, магазины одежды и обуви и другие.
Точки общепита — от небольших закусочных до сетевых ресторанов.
Салоны красоты — узкоспециализированные барбершопы или универсальные салоны с большой проходимостью клиентов.
Мелкооптовая и оптовая торговля со склада.
Зачем автоматизировать розничный магазин
Казалось бы, небольшой розничный магазин справится с ведением учета в обычной таблице Excel. Это может быть легко, если не нужно вести отдельный учет маркированных товаров, увеличивать скорость обслуживания клиентов или просто контролировать действия продавцов.
А если вы решились на масштабирование бизнеса и открыли второй магазин? Придется вести несколько таблиц.
Решение — объединить все в одну грамотно работающую систему, которая позволяет еще и сэкономить время на подготовку и отправку отчетов.
Преимущества автоматизации магазина:
Управление ценами и скидками;
Ведение учета продаж и товарооборота;
Автоматизированная отчетность;
Удаленный контроль персонала;
Подключение дополнительных точек в одну систему;
Увеличение скорости обслуживания покупателей;
Поддержка 24/7.
Сколько стоит автоматизация
Стоимость автоматизации компании зависит от формата работы и объемов продаж клиента. Обычно выбор останавливается на трех популярных вариантах:
Небольшая точка продаж (рынок или островок в торговом центре). Для такой точки отлично подойдет смарт-терминал с настройкой каталога. Бюджет под ключ до 50 000 руб.
Минимаркет, табачный или алкомаркет с небольшим складом и размеренным потоком клиентов. Классический магазин у дома, которому подойдет онлайн-касса и дополнительной оборудование в зависимости от специфики работы. Автоматизировать такую точку можно примерно за 80 000 руб.
Большой магазин со складом и значительным потоком клиентов. Такой точке продаж нужна высокопроизводительная касса и большое количество допоборудования. Средняя цена автоматизации большого магазина — 120 000 руб.
Бизнес Легко является сертифицированным партнером крупного разработчика розничного ПО компании Тензор, а это значит, что все клиенты получают двойную выгоду. Во-первых, клиентам доступна круглосуточная поддержка от компании Тензор, а во-вторых, персональная поддержка менеджеров и инженеров Бизнес Легко.
Бизнес Легко автоматизирует ваш бизнес, настроит все сервисы в едином кабинете клиента и будет готова к тому, что вы будете масштабироваться и развиваться.
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Реклама: ООО «БИЗНЕС ЛЕГКО», ИНН: 9724022968, erid: LjN8K9kQ6
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