Как платить зарплату сотрудникам на АУСН в 2026 году: ограничения, НДФЛ и страховые взносы 

Самое главное:
Следите за численностью работников и избегайте риска переквалификации отношений с самозанятым в трудовые, чтобы не слететь с АУСН.
На АУСН нельзя платить зарплату наличными, иначе бизнес слетит с режима.
Расчет НДФЛ на АУСН проще, чем на других режимах: работодатель предоставляет только социальные и профессиональные налоговые вычеты, а еще он может не отслеживать точки прогрессии и всегда считать налог по ставке 13%.
Все страховые взносы на АУСН в 2026 году — 2 959 рублей в год. Пенсионные и социальные права работников и исполнителей по договорам ГПХ от этого не страдают.
Какие ограничения АУСН влияют на зарплату
АУСН — специальный налоговый режим, который имеет жесткие ограничения по видам деятельности, доходам, работникам, основным средствам, обслуживающим банкам и форматам взаимодействия с ФНС и контрагентами.
Из них на выплату зарплаты влияют:
1. Средняя численность работников.
Она может быть максимум пять человек (пп 28 п. 2 ст. 3 закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ). В это число входят штатный персонал, совместители и исполнители по гражданско-правовым договорам, в отношении которых налогоплательщик на АУСН выступает налоговым агентом и страхователем.
Важно. Самозанятые в лимит численности персонала не входят. Их может быть любое количество, если они выполняют разовые или временные работы. Иначе возникает риск переквалификации сотрудничества с ними в трудовые отношения и, как следствие, утрата права применять АУСН, если это приведет к превышению лимита средней численности.
Передача некоторых задач подрядчикам — рабочий способ не раздувать штат и соблюдать лимит численности. Например, ведение кадрового и бухгалтерского учета, юридическое сопровождение можно передать на аутсорс.
2. Запрет наличных расчетов с персоналом (пп 31 п. 2 ст. 3 закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
На АУСН платить зарплату сотрудникам можно только в безналичной форме. Если снять деньги с расчетного счета компании и выдать работникам зарплату наличными, это будет считаться нарушением и станет основанием для слета со спецрежима.
3. Работа только через уполномоченный банк (пп 29 п. 2 ст. 3 закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Перечень уполномоченных банков ведет ФНС. Уполномоченные банки передают в налоговую данные о доходах и расходах налогоплательщика, а также о доходах его работников. Поэтому компании на АУСН освобождены от предоставления соответствующей отчетности по сотрудникам. Работа с банками, которые не входят в специальный перечень, на АУСН запрещена и приведет к слету со спецрежима.
Кто исполняет обязанности налогового агента на АУСН
Обязанности налогового агента подразумевают расчет, удержание, уплату НДФЛ, а также передачу этих сведений в ФНС. На АУСН исполнять эти обязанности бизнес может двумя способами:
1. Самостоятельно. В этом случае компания или ИП:
Рассчитывает и перечисляет зарплату и НДФЛ обычным способом как до перехода на АУСН.
Передает в ФНС через личный кабинет налогоплательщика сведения об облагаемых и необлагаемых НДФЛ доходах в разрезе кодов, примененных налоговых вычетах и НДФЛ сотрудников. Коды доходов и вычетов следует брать из приказа ФНС от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473@ (письмо ФНС от 26.11.2025 № БС-4-11/10609@).
Сделать это нужно до 25 числа в отношении доходов, выплаченных с 1 по 22 число текущего месяца, и до 3 числа в отношении доходов, выплаченных с 23 по 31 число прошлого месяца. То есть по аналогии с подачей уведомления по НДФЛ на других системах налогообложения.
2. Через уполномоченный банк. Это работает так:
Налогоплательщик в личном кабинете дает банку разрешение, чтобы он взял на себя функции расчета, удержания и уплаты НДФЛ.
Компания или ИП на АУСН направляет в банк информацию по каждому сотруднику: ФИО и ИНН работника, сумму начисленной зарплаты с разбивкой по видам доходов и доступные ему вычеты.
Дальше банк считает налог, удерживает его при выплате зарплаты и перечисляет в бюджет.
Банк сообщит налоговой суммы начисленной зарплаты, удержанного и перечисленного НДФЛ.
Как считать и платить НДФЛ на АУСН
Ставки НДФЛ
В отношении доходов сотрудников бизнеса на АУСН действует общая пятиступенчатая шкала НДФЛ от 13 до 22%. Но вне зависимости от того, кто занимается расчетом налога: сам работодатель или уполномоченный банк, он не обязан отслеживать пороговые значения, при которых ставка возрастает.
НДФЛ всегда можно считать по ставке 13%. Если доход работника за год превысит 2,4 млн рублей, ФНС пересчитает налог с учетом прогрессивной шкалы и пришлет физлицу уведомление о необходимости доплатить.
Вычеты
Компании и предприниматели на АУСН могут предоставить только следующие налоговые вычеты:
Штатным сотрудникам — стандартные вычеты до достижения зарплаты в 450 000 рублей с начала года, например, за детей на иждивении, за наличие знака ГТО, удостоверение ветерана боевых действий, чернобыльца и др. (ст. 218 НК).
Важно: с 2025 года работник не должен писать заявление на вычет на ребенка. Работодатель обязан предоставлять его по умолчанию, если у него есть документы, подтверждающие право вычета. В общем случае это свидетельство о рождении, но в отдельных случаях право вычета подтверждают справка из учебного заведения, если совершеннолетний ребенок учится очно, свидетельство о разводе, смерти второго родителя, заявление об отказе от вычета супругом, если речь идет об удвоенном вычете, и другое.
Исполнителям-физлицам — профессиональный налоговый вычет, если при исполнении договора физлицо тратило деньги на закупку материалов или оборудования и может подтвердить это первичными документами (ст. 221 НК).
Если работник хочет получить имущественный, инвестиционный или социальный налоговый вычет, ему нужно самостоятельно подать декларацию в ФНС. Через работодателя на АУСН получить такие вычеты нельзя.
Если работник хочет получить имущественный, инвестиционный или социальный налоговый вычет, ему нужно самостоятельно подать декларацию в ФНС. Через работодателя на АУСН получить такие вычеты нельзя.
Сроки и способ уплаты
Сроки уплаты НДФЛ на АУСН такие же, как и на других налоговых режимах:
28 числа нужно перечислить НДФЛ, который был удержан с 1 по 22 число текущего месяца;
5 числа — НДФЛ, который был удержан с 23 по последнее число предыдущего месяца.
НДФЛ на АУСН нужно платить в составе единого налогового платежа, то есть можно сформировать единую платежку на НДФЛ и налог на АУСН.
Как платить страховые взносы на АУСН
На доходы своих сотрудников компании и ИП на АУСН начисляют страховые взносы:
На пенсионное, медицинское и социальное страхование — по ставке 0%, то есть компании и ИП на АУСН не платят их вообще.
На страхование от производственных травм и профболезней — в фиксированной сумме вне зависимости от количества работников и их доходов. В 2026 году это 2 959 рублей за год (постановление Правительства от 01.11.2025 № 1729).
При этом практически полное отсутствие страховых взносов у работодателя на АУСН никак не отражается на работниках: их трудовой стаж растет, пенсионные права формируются, они вправе получать бесплатную медицинскую помощь, социальные пособия, оплачиваемые больничные и т. д. Все необходимые для формирования пенсионных и социальных прав данные СФР берет из данных о доходах работников, которые работодатель самостоятельно или через уполномоченный банк передает в ФНС.
Фиксированные взносы на травматизм нужно платить в СФР по 1/12 ежемесячно до 15 числа в течение года, то есть в 2026 году по 246,59 рублей. Они не входят в ЕНП и перечисляются отдельно.
Какую отчетность по сотрудникам сдают на АУСН
Несмотря на то, что на АУСН отсутствует обязанность предоставлять отчеты по налогам и взносам, некоторые разделы формы ЕФС-1 нужно сдавать в СФР в обычном порядке:
Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1. подраздела 1 формы ЕФС-1) при приеме, увольнении или кадровом перемещении. Срок сдачи — не позднее следующего рабочего дня после кадрового события.
Сведения о страховом стаже (подраздел 1.2. подраздела 1 формы ЕФС-1) — один раз в год по установленным для всех срокам (до 25 января).
Чек-лист по зарплате на АУСН в 2026 году
Средняя численность работников и исполнителей по договорам ГПХ без специального налогового статуса — максимум пять человек.
Выплата зарплаты осуществляется безналичным перечислением со счета работодателя на счета сотрудников.
Работникам предоставляются социальные налоговые вычеты, исполнителям — профессиональные.
Ставка НДФЛ в отношении зарплат работников, по которой налог считает банк или сам работодатель — всегда 13%.
Если полномочия по расчету, удержанию и уплате НДФЛ переданы банку, работодатель сообщает банку о выплатах сотрудникам в разрезе видов доходов. Если бизнес на АУСН самостоятельно исполняет обязанности налогового агента по НДФЛ, он предоставляет сведения в ФНС дважды в месяц до 3 и 25 числа.
Страховые взносы в СФР платят в размере 246,59 рублей ежемесячно вне зависимости от количества работников и их зарплаты.

