Как платить зарплату сотрудникам на АУСН в 2026 году: ограничения, НДФЛ и страховые взносы 

Какие ограничения АУСН влияют на зарплату

АУСН — специальный налоговый режим, который имеет жесткие ограничения по видам деятельности, доходам, работникам, основным средствам, обслуживающим банкам и форматам взаимодействия с ФНС и контрагентами.

Из них на выплату зарплаты влияют:

1. Средняя численность работников.

Она может быть максимум пять человек (пп 28 п. 2 ст. 3 закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ). В это число входят штатный персонал, совместители и исполнители по гражданско-правовым договорам, в отношении которых налогоплательщик на АУСН выступает налоговым агентом и страхователем.

Важно. Самозанятые в лимит численности персонала не входят. Их может быть любое количество, если они выполняют разовые или временные работы. Иначе возникает риск переквалификации сотрудничества с ними в трудовые отношения и, как следствие, утрата права применять АУСН, если это приведет к превышению лимита средней численности.

Передача некоторых задач подрядчикам — рабочий способ не раздувать штат и соблюдать лимит численности. Например, ведение кадрового и бухгалтерского учета, юридическое сопровождение можно передать на аутсорс.

2. Запрет наличных расчетов с персоналом (пп 31 п. 2 ст. 3 закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

На АУСН платить зарплату сотрудникам можно только в безналичной форме. Если снять деньги с расчетного счета компании и выдать работникам зарплату наличными, это будет считаться нарушением и станет основанием для слета со спецрежима.

3. Работа только через уполномоченный банк (пп 29 п. 2 ст. 3 закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Перечень уполномоченных банков ведет ФНС. Уполномоченные банки передают в налоговую данные о доходах и расходах налогоплательщика, а также о доходах его работников. Поэтому компании на АУСН освобождены от предоставления соответствующей отчетности по сотрудникам. Работа с банками, которые не входят в специальный перечень, на АУСН запрещена и приведет к слету со спецрежима.