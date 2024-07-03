₽ Заказать рекламу
Центр Финансового Управления
НДС

Налоговая реформа для компаний и ИП на УСН: что учесть при выборе режима и ставки НДС

Смотрите в шпаргалках, какие изменения в 2025 году ждут тех, кто решит применять УСН. Госдума уже одобрила законопроект № 639663-8 в первом чтении. Есть как выгодные для упрощенцев поправки, например увеличение лимитов для работы на УСН, так и не очень — введение НДС. На примерах мы показали, кому будет выгодна пониженная ставка НДС, а кому стандартная — 20%, а также рассказали, какие нюансы стоит учесть при налоговом планировании на следующий год. 
Налоговая реформа для компаний и ИП на УСН: что учесть при выборе режима и ставки НДС
Иллюстрация: Центр Финансового Управления

Обновят показатели для УСН: решите, какой налоговый режим подойдет вам в следующем году

Уже с 2025 года лимиты, при которых компании могут перейти на упрощенку существенно подрастут. Так, с 2025 года спецрежим могут применять те компании и ИП, чей доход за 9 месяцев не превысил 337,5 млн ₽. Причем этот лимит будут корректировать на коэффициент-дефлятор.

Напомним, что в этом году даже с учетом коэффициента-дефлятора лимит доходов для перехода на УСН за 9 месяцев составлял 149,51 млн руб/ (112,5 млн ₽ × 1,329). Если сравнивать показатель без коэффициента — дефлятора, то новый увеличили аж в 3 раза (337,5 млн ₽ : 112,5 млн ₽). Подросли и остальные лимиты. Их смотрите в шпаргалке ниже. 

Шпаргалка 1. Как изменятся лимиты для упрощенцев в 2025 году:

Показатель

Как будет в 2025 году

Как сейчас

Лимит доходов для работы на УСН

450 млн ₽ × коэффициент-дефлятор

265,8 млн руб. (200 млн ₽ × 1,329)

Среднесписочная численность

150 чел. 

100 чел. — обычная ставка, 130 чел. — повышенная

Остаточная стоимость ОС

200 млн ₽ × коэффициент-дефлятор

150 млн ₽

Что сделать. Если ваша компания сейчас находится на ОСНО, рассмотрите вариант перехода на упрощенку. Тем более, что налог на прибыль для общережимников, согласно этому же законопроекту, вырастет с 20 до 25%. При этом при принятии решения учитывайте следующие нюансы. 

При расчете суммы доходов для перехода на УСН не нужно учитывать:

Обратите внимание на то, что теперь большинство показателей будет ежегодно индексироваться.

Это касается даже остаточной стоимости основных средств. Ее определяйте по данным ФСБУ 6/2020, утв. приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н. Причем в расчете нужно учитывать те объекты, которые амортизируются в рамках главы 25 НК. Так, например, под это условие не подпадают земельные участки (п. 2 ст. 256 НК). 

При этом рассчитывать налог на УСН вы будете по базовым ставкам  — 6% для объекта «Доходы» и 15% — для объекта «Доходы минус расходы». Но и их можно будет снизить. Об этом читайте в последнем разделе статьи. Также учтите, что перечень расходов, которые можно учесть при расчете единого налога при объекте «Доходы минус расходы», строго ограничен. 

Если вы решили перейти на УСН, подайте уведомление о переходе. По общему правилу сделать это нужно до конца года. Но новые лимиты начнут действовать только с 1 января. Вероятнее всего законодатели предусмотрят переходный период. Об этом мы уведомим вас в наших статьях. 

Налоговый консалтинг

Получите профессиональную налоговую помощь от ведущих экспертов ЦФУ ГРУПП

Упрощенцы станут плательщиками НДС: заранее определитесь со ставкой

С  2025 года компании и ИП на упрощенке станут плательщикам НДС. По общему правилу исчислять НДС нужно по стандартным ставкам для общего режима — 20%, 10%. В такой ситуации упрощенец вправе заявить входной НДС к вычету. Но есть еще три варианта в зависимости от ваших доходов (см. шпаргалку ниже).

Шпаргалка 2. Ставки НДС для упрощенцев с 2025 года:

Сумма дохода

Ставка

Есть ли право на вычет

До 60 млн ₽

Освобождение от НДС, если компания подала уведомление в ИФНС до 20 января 2025 года (п. 1 ст. 145 НК)

Нет

Не более 250 млн ₽

5% по заявлению, которое надо направить инспекторам не позднее 21 апреля 2025 года 

Пока нет (ко второму чтению законопроекта планируют уточнить параметры применения НДС, в том числе и предусмотреть возможность заявлять НДС-вычеты покупателями, которые предъявили им продавцы по этим ставкам).

От  250 млн ₽ до 450 млн ₽

7% по заявлению, которое надо направить инспекторам не позднее 21 апреля 2025 года 

Любая, если не применили освобождение от НДС, не подали заявление на применение ставок 5% или 7%

0%, 10%, 20%

Да

Что сделать. Заранее определитесь, какую ставку НДС выгоднее применять вашей компании/ИП — общую или пониженную. Помимо доходов, роль играет и доля НДС-вычетов в вашей компании, то есть, в том числе и суммы входного НДС. Покажем на примерах.

Пример 

Сумма доходов в 2025 году компании на УСН составит примерно 100 млн ₽. В этом случае ей надо выбрать, какую ставку НДС она будет применять: общую или пониженную — 5%. Исчисленный НДС с дохода составит:

  • по ставке 5% — 4 761 905 ₽  (100 000 000 ₽ × 5 : 105)$

  • по ставке 20% — 16 666 667 ₽ (100 000 000 ₽ × 20 : 120). 

Довольно просто сделать вывод, что компании выгоднее применять пониженную ставку. Но не все так просто. При ставке 20% компании имеют право на вычет входного НДС, в отличие от пониженных ставок. Возможно, что ко второму чтению законопроекта разрешат «вычитать» НДС и в этом случае. Пока приведем расчеты исходя из данных законопроекта, одобренного в первом чтении. И здесь есть зависимость от доли НДС-вычетов в компании. 

Допустим, что примерные расходы компании в 2025 году составят 50 000 000 ₽, в том числе НДС — 8 333 333 ₽ (50 000 000 ₽  × 20 : 120). Доля НДС-вычетов — 50% [(8 333 333 ₽ : 16 666 667 ₽) × 100].

НДС, который придется заплатить компании по ставке 20% составит: 8 333 334 ₽ (16 666 667 – 8 333 333), а если она будет использовать ставку 5%, то налог к уплате будет — 4 761 904 ₽. В этом случае ей выгоднее платить НДС по пониженной ставке. 

Другое дело, если ее предполагаемые расходы достигают 80 000 000 ₽. 

В таком случае входной НДС составит 13 333 333 ₽ (80 000 000  × 20 : 120). Доля вычетов — 80 %  [(13 333 333 ₽ : 16 666 667 ₽) × 100]. 

НДС, который придется заплатить компании при ставке 20% составит: 3 333 334 ₽ (16 666 667 – 13 333 333). И для компании это будет выгоднее, чем платить НДС по ставке 5% в сумме 4 761 904 ₽. В таком случае она сэкономит 1 428 570 ₽ (3 333 334 – 4 761 904). 

После того как определитесь со ставкой, предупредите ваших контрагентов, что с 2025 года вы будете работать с НДС и подпишите с ними допсоглашения. 

Заранее подготовьтесь к тому, что вам придется ежеквартально подавать декларацию по НДС (п. 2 ст. 80 НК). Исключение — ваши доходы меньше 60 млн ₽ и вы направили в ИФНС уведомление об освобождении. В остальных случаях направить в ИФНС нужно декларацию в электронном виде (п. 5 ст. 174 НК).

Также вам будет необходимо выставлять счета-фактуры. Рассмотрите заранее возможность перехода на ЭДО, чтобы работать с электронными УПД или счет-фактурами. Учитывайте, что увеличится и количество требований от налоговиков за счет новых требований по НДС. Ответы на них вы можете предоставлять также только в электронном виде (абз. 4 п. 3 ст. 88 НК). Возможно, из-за расширения обязанностей вам понадобится увеличить штат бухгалтерии. Об этом также лучше заранее предупредить руководителя.

Увеличится налоговая нагрузка: используйте законные методы экономии

Несмотря на введение НДС для упрощенцев, у спецрежимников есть возможность сохранить прежнюю налоговую нагрузку. Например, использовать пониженную ставку для УСН в 1% для объекта обложения «Доходы». В пункт 1 статьи 346.20 НК пока не планируют вносить изменения.  Подробнее о пониженных ставках и как на них перейти, мы рассказали в одной из первых наших статей.

Пример

Компания на УСН в 2024 году применяла объект «Доходы» и рассчитывала налог по ставке 6%. В 2025 году она не меняла объект, но перешла на ставку УСН 1%, а ставку НДС выбрала в пониженном  размере — 5%.

Конечно, это частный случай и рассматривать здесь каждую ситуацию не представляется возможным. Узнать больше информации о способах снижения налоговой нагрузки с учетом налоговой реформы в 2025 году вы можете на нашем бесплатном вебинаре, который пройдет 15 августа.

На нем мы также подробно расскажем обо всех изменениях после рассмотрения законопроекта во втором чтении. Зарегистрируйтесь на него сейчас, чтобы не упустить возможность сэкономить на платежах в бюджет в следующем году.

Более того, наши консультанты уже разработали новые решения для снижения налоговой нагрузки с учетом налоговой реформы и готовы вам их представить. Обращайтесь за первой бесплатной консультацией к нам и мы подберем для вас индивидуальное решение, исходя из особенностей вашего бизнеса.

Налоговая реформа–2024. Как сохранить налоговую нагрузку?

Бесплатный вебинар 15 августа в 11:00 (МСК)

Реклама: ООО «ЦФУ», ИНН: 2536249177, erid: LjN8KGZ4B

Начать дискуссию

Банки

Центробанк спрашивает: нужно ли давать банкам согласие на запрос кредитной истории?

Без доступа к кредитной истории банки не смогут оценить долговую нагрузку заемщика. Регулятор хочет выяснить, нужно ли каждый раз подписывать согласие на запрос этой информации.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Страховые взносы

🏠🙋 Платить налоги и сдавать отчеты за старшего по дому может не УК, а кто-то из жильцов

Минфин неоднократно утверждал, что председатель совета МКД вступает в трудовые отношения с собственниками квартир. А управляющая компания за счет средств, собранных с жильцов, платит ему вознаграждение, сдает РСВ и 6-НДФЛ.

5
Exnode
Криптовалюта

Где купить USDT в Москве

Приоритетным направлением для крипто-инвестиций были и остаются стейблкоины — монеты, привязанные к мировым фиатным валютам. Самым популярным среди них является Тизер (USDT). Он работает в блокчейн-сетях TRX, ETH, ALGO и SOL, и выпускается компанией «Tether», обеспечивающей его капитализацию. Как сегодня купить USDT в Москве, учитывая действующие санкции и ограничения?

Где купить USDT в Москве

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовые отношения

Испытательный срок для главного бухгалтера

При приеме на работу нового главбуха или его заместителя работодатель может установить испытательный срок. Это тестовый период, когда руководство на практике оценивает деловые и профессиональные качества работника, а тот решает, подходят ли ему условия работы в компании. Рассказываем в статье, сколько может длиться испытательный срок главбуха, и по каким правилам он должен проходить.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
Клерк

Обучение уже стартовало: успейте присоединиться до третьего июля!

1 июля началось обучение на курсах повышения квалификации и профпереподготовки. Но вы еще можете присоединиться! Приобретайте любимые курсы со скидкой -84% до 3 июля и начинайте учиться. Не упустите выгодное предложение — цены на новый поток будут выше.

Обучение уже стартовало: успейте присоединиться до третьего июля!
Интернет и IT

Число виртуальных SIM-карт увеличилось на 81%

Абоненты переходят на eSIM, чтобы иметь два номера в смартфоне, куда доступна установка всего лишь одной физической SIM-карты.

1

Онлайн-курсы

59
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Центр Финансового Управления
НДС

Налоговая реформа для компаний и ИП на УСН: что учесть при выборе режима и ставки НДС

Смотрите в шпаргалках, какие изменения в 2025 году ждут тех, кто решит применять УСН. Госдума уже одобрила законопроект № 639663-8 в первом чтении. Есть как выгодные для упрощенцев поправки, например увеличение лимитов для работы на УСН, так и не очень — введение НДС. На примерах мы показали, кому будет выгодна пониженная ставка НДС, а кому стандартная — 20%, а также рассказали, какие нюансы стоит учесть при налоговом планировании на следующий год. 

Налоговая реформа для компаний и ИП на УСН: что учесть при выборе режима и ставки НДС
Консалтинг Онлайн
Регистрация и ликвидация бизнеса

Инструкция по ликвидации ООО

Ликвидация общества с ограниченной ответственностью может производиться по решению суда или добровольно. В данном случае мы рассмотрим процесс добровольной ликвидации, когда ООО прекращает свою деятельность без передачи прав и обязанностей другим хозяйствующим субъектам.

Инструкция по ликвидации ООО
Уведомление по ЕНП

🙏 ФНС: два ЕНП-уведомления на НДФЛ ввели по просьбе бизнеса. Налоговый консультант сильно сомневается в этом

Два уведомления по НДФЛ – это удобно и никак не нарушает трудовые права бухгалтеров, которые каждый две недели сдают уведомление и делают платежки.

27
Кредитование

Банкам запретят самостоятельно повышать кредитный лимит

Депутаты считают повышение лимита по кредитам и кредитным картам навязыванием невыгодных условий для заемщиков.

DAS Group
Ведение бизнеса

Финансовая модель франшизы: что это, зачем нужна, что включает

Франчайзинг — популярный способ начать свое дело с проверенной бизнес-моделью и сильным брендом франчайзера. Но для успешного запуска франшизы недостаточно просто выбрать привлекательную концепцию. Важно проанализировать финансовую сторону бизнеса, чтобы понимать его потенциальную прибыльность и окупаемость. Для этого нужна финансовая модель франшизы.

Финансовая модель франшизы: что это, зачем нужна, что включает
Уведомление по ЕНП

😘 Уведомления по ЕНП гораздо удобнее платежек, считает ФНС. Налоговый консультант: 2 отчета в месяц по одному налогу — это нонсенс

По сути уведомления по ЕНП заменили авансовые платежи, но при этом по каждому налогу не надо делать отдельный документ с множеством реквизитов, которых в платежке было около 15.

34

Разборы законов

1 339
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Многодетные семьи

Многодетные семьи получат удостоверение единого образца

Правительство утвердило единый образец удостоверения для подтверждения статуса многодетной семьи. Документ понадобится для получения льгот и других видов поддержки.

Обучение для бухгалтеров

🎁 Дарим пакет из пяти консультаций экспертов при покупке онлайн-курсов

Покупайте онлайн-курсы по УСН, зарплате, кадровому учету, ФСБУ и ОСНО и получайте в подарок пять персональных консультаций от экспертов «Клерка».

УСН

Взносы жильцов для выплат старшему по дому не облагается налогом у управляющей компании на УСН

Если собственники квартир скидываются на зарплату управдому через управляющую компанию, эти платежи для УК не будут доходом и их не надо включать в базу по УСН.

Налог на прибыль

Российские компании заплатили налог на прибыль в 7,9 трлн рублей

Доходы компаний упали на 36%, а прибыль организаций выросла на 23% и составила 38,2 трлн рублей.

Пользователи интернета

Роскомнадзор заблокировал почти 34 тысячи фишинговых сайтов

Система «Антифишинг» с 2022 года выявила 215 тысяч мошеннических сайтов, которые подделывают инвестиционные площадки, ресурсы банков и интернет-магазинов.

Страховые взносы

Какие НКО вправе платить взносы по пониженному тарифу + НДФЛ и взносы с доходов волонтеров

Общая ставка страховых взносов в 2024 году составляет 30% с выплат в пределах МРОТ. Но в соответствии с НК некоторые организации вправе применять пониженную ставку. Рассказываем, какие НКО могут воспользоваться этой возможностью.

Какие НКО вправе платить взносы по пониженному тарифу + НДФЛ и взносы с доходов волонтеров

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Parallax
Ведение бизнеса

Консалтинговое агентство Parallax: юристы и консультанты для вашего бизнеса

Стремительное развитие технологий неизменно влечет за собой появление новых вызовов, и правовая сфера — не исключение. Цифровые технологии и блокчейн нуждаются в профессиональном юридическом сопровождении: это необходимое условие для безопасности проектов и предотвращения возможных рисков. 

Консалтинговое агентство Parallax: юристы и консультанты для вашего бизнеса

Интересные материалы

Дебиторская задолженность

ФНС не имеет права арестовывать дебиторскую задолженность

Наложить арест можно только на то имущество налогоплательщика, которое может быть отчуждено им самим.