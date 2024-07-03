Налоговая реформа для компаний и ИП на УСН: что учесть при выборе режима и ставки НДС

Смотрите в шпаргалках, какие изменения в 2025 году ждут тех, кто решит применять УСН. Госдума уже одобрила законопроект № 639663-8 в первом чтении. Есть как выгодные для упрощенцев поправки, например увеличение лимитов для работы на УСН, так и не очень — введение НДС. На примерах мы показали, кому будет выгодна пониженная ставка НДС, а кому стандартная — 20%, а также рассказали, какие нюансы стоит учесть при налоговом планировании на следующий год.

Обновят показатели для УСН: решите, какой налоговый режим подойдет вам в следующем году

Уже с 2025 года лимиты, при которых компании могут перейти на упрощенку существенно подрастут. Так, с 2025 года спецрежим могут применять те компании и ИП, чей доход за 9 месяцев не превысил 337,5 млн ₽. Причем этот лимит будут корректировать на коэффициент-дефлятор.

Напомним, что в этом году даже с учетом коэффициента-дефлятора лимит доходов для перехода на УСН за 9 месяцев составлял 149,51 млн руб/ (112,5 млн ₽ × 1,329). Если сравнивать показатель без коэффициента — дефлятора, то новый увеличили аж в 3 раза (337,5 млн ₽ : 112,5 млн ₽). Подросли и остальные лимиты. Их смотрите в шпаргалке ниже.

Шпаргалка 1. Как изменятся лимиты для упрощенцев в 2025 году:

Показатель Как будет в 2025 году Как сейчас Лимит доходов для работы на УСН 450 млн ₽ × коэффициент-дефлятор 265,8 млн руб. (200 млн ₽ × 1,329) Среднесписочная численность 150 чел. 100 чел. — обычная ставка, 130 чел. — повышенная Остаточная стоимость ОС 200 млн ₽ × коэффициент-дефлятор 150 млн ₽

Что сделать. Если ваша компания сейчас находится на ОСНО, рассмотрите вариант перехода на упрощенку. Тем более, что налог на прибыль для общережимников, согласно этому же законопроекту, вырастет с 20 до 25%. При этом при принятии решения учитывайте следующие нюансы.

При расчете суммы доходов для перехода на УСН не нужно учитывать:

Обратите внимание на то, что теперь большинство показателей будет ежегодно индексироваться.

Это касается даже остаточной стоимости основных средств. Ее определяйте по данным ФСБУ 6/2020, утв. приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н. Причем в расчете нужно учитывать те объекты, которые амортизируются в рамках главы 25 НК. Так, например, под это условие не подпадают земельные участки (п. 2 ст. 256 НК).

При этом рассчитывать налог на УСН вы будете по базовым ставкам — 6% для объекта «Доходы» и 15% — для объекта «Доходы минус расходы». Но и их можно будет снизить. Об этом читайте в последнем разделе статьи. Также учтите, что перечень расходов, которые можно учесть при расчете единого налога при объекте «Доходы минус расходы», строго ограничен.

Если вы решили перейти на УСН, подайте уведомление о переходе. По общему правилу сделать это нужно до конца года. Но новые лимиты начнут действовать только с 1 января. Вероятнее всего законодатели предусмотрят переходный период. Об этом мы уведомим вас в наших статьях.

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Упрощенцы станут плательщиками НДС: заранее определитесь со ставкой

С 2025 года компании и ИП на упрощенке станут плательщикам НДС. По общему правилу исчислять НДС нужно по стандартным ставкам для общего режима — 20%, 10%. В такой ситуации упрощенец вправе заявить входной НДС к вычету. Но есть еще три варианта в зависимости от ваших доходов (см. шпаргалку ниже).

Шпаргалка 2. Ставки НДС для упрощенцев с 2025 года:

Сумма дохода Ставка Есть ли право на вычет До 60 млн ₽ Освобождение от НДС, если компания подала уведомление в ИФНС до 20 января 2025 года (п. 1 ст. 145 НК) Нет Не более 250 млн ₽ 5% по заявлению, которое надо направить инспекторам не позднее 21 апреля 2025 года Пока нет (ко второму чтению законопроекта планируют уточнить параметры применения НДС, в том числе и предусмотреть возможность заявлять НДС-вычеты покупателями, которые предъявили им продавцы по этим ставкам). От 250 млн ₽ до 450 млн ₽ 7% по заявлению, которое надо направить инспекторам не позднее 21 апреля 2025 года Любая, если не применили освобождение от НДС, не подали заявление на применение ставок 5% или 7% 0%, 10%, 20% Да

Что сделать. Заранее определитесь, какую ставку НДС выгоднее применять вашей компании/ИП — общую или пониженную. Помимо доходов, роль играет и доля НДС-вычетов в вашей компании, то есть, в том числе и суммы входного НДС. Покажем на примерах.

Пример

Сумма доходов в 2025 году компании на УСН составит примерно 100 млн ₽. В этом случае ей надо выбрать, какую ставку НДС она будет применять: общую или пониженную — 5%. Исчисленный НДС с дохода составит:

по ставке 5% — 4 761 905 ₽ (100 000 000 ₽ × 5 : 105)$

по ставке 20% — 16 666 667 ₽ (100 000 000 ₽ × 20 : 120).

Довольно просто сделать вывод, что компании выгоднее применять пониженную ставку. Но не все так просто. При ставке 20% компании имеют право на вычет входного НДС, в отличие от пониженных ставок. Возможно, что ко второму чтению законопроекта разрешат «вычитать» НДС и в этом случае. Пока приведем расчеты исходя из данных законопроекта, одобренного в первом чтении. И здесь есть зависимость от доли НДС-вычетов в компании.

Допустим, что примерные расходы компании в 2025 году составят 50 000 000 ₽, в том числе НДС — 8 333 333 ₽ (50 000 000 ₽ × 20 : 120). Доля НДС-вычетов — 50% [(8 333 333 ₽ : 16 666 667 ₽) × 100].

НДС, который придется заплатить компании по ставке 20% составит: 8 333 334 ₽ (16 666 667 – 8 333 333), а если она будет использовать ставку 5%, то налог к уплате будет — 4 761 904 ₽. В этом случае ей выгоднее платить НДС по пониженной ставке.

Другое дело, если ее предполагаемые расходы достигают 80 000 000 ₽.

В таком случае входной НДС составит 13 333 333 ₽ (80 000 000 × 20 : 120). Доля вычетов — 80 % [(13 333 333 ₽ : 16 666 667 ₽) × 100].

НДС, который придется заплатить компании при ставке 20% составит: 3 333 334 ₽ (16 666 667 – 13 333 333). И для компании это будет выгоднее, чем платить НДС по ставке 5% в сумме 4 761 904 ₽. В таком случае она сэкономит 1 428 570 ₽ (3 333 334 – 4 761 904).

После того как определитесь со ставкой, предупредите ваших контрагентов, что с 2025 года вы будете работать с НДС и подпишите с ними допсоглашения.

Заранее подготовьтесь к тому, что вам придется ежеквартально подавать декларацию по НДС (п. 2 ст. 80 НК). Исключение — ваши доходы меньше 60 млн ₽ и вы направили в ИФНС уведомление об освобождении. В остальных случаях направить в ИФНС нужно декларацию в электронном виде (п. 5 ст. 174 НК).

Также вам будет необходимо выставлять счета-фактуры. Рассмотрите заранее возможность перехода на ЭДО, чтобы работать с электронными УПД или счет-фактурами. Учитывайте, что увеличится и количество требований от налоговиков за счет новых требований по НДС. Ответы на них вы можете предоставлять также только в электронном виде (абз. 4 п. 3 ст. 88 НК). Возможно, из-за расширения обязанностей вам понадобится увеличить штат бухгалтерии. Об этом также лучше заранее предупредить руководителя.

Увеличится налоговая нагрузка: используйте законные методы экономии

Несмотря на введение НДС для упрощенцев, у спецрежимников есть возможность сохранить прежнюю налоговую нагрузку. Например, использовать пониженную ставку для УСН в 1% для объекта обложения «Доходы». В пункт 1 статьи 346.20 НК пока не планируют вносить изменения. Подробнее о пониженных ставках и как на них перейти, мы рассказали в одной из первых наших статей.

Пример

Компания на УСН в 2024 году применяла объект «Доходы» и рассчитывала налог по ставке 6%. В 2025 году она не меняла объект, но перешла на ставку УСН 1%, а ставку НДС выбрала в пониженном размере — 5%.

Конечно, это частный случай и рассматривать здесь каждую ситуацию не представляется возможным. Узнать больше информации о способах снижения налоговой нагрузки с учетом налоговой реформы в 2025 году вы можете на нашем бесплатном вебинаре, который пройдет 15 августа.

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