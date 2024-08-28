Мнимые и притворные сделки: как их вычисляют инспекторы и во сколько они обойдутся в 2024 году

Смотрите на примерах из практики, какие сделки с партнерами точно подпадут под подозрение налоговых инспекторов. Сейчас один из актуальных трендов налоговиков на проверках, который отметила и ФНС - выявление мнимых и притворных сделок. Расскажем, как инспекторы вычисляют такие сделки, сколько доначисляют и как действовать, чтобы безопасно сэкономить на налогах.

В каких случаях и какие сделки инспекторы посчитают мнимыми/притворными

Инспекторы выявляют мнимые и притворные сделки уже на этапе камеральных проверок. Под мнимой сделкой подразумевается сделка, которая прошла только на бумаге, то есть фактически ее совершили для вида.Такую сделку признают ничтожной (п. 1 ст. 170 ГК).

Что касается притворной сделки, то в этом случае подразумевается, что в договоре или документах указана сделка, которая по факту прикрывает совершенно другую (п. 2 ст. 170 ГК). Примеры мнимых и притворных сделок — смотрите в шпаргалке ниже.

Шпаргалка 1. Примеры мнимых и притворных сделок

Мнимая сделка Притворная сделка Когда сделка проходит только на бумаге (ч. 1 ст. 170 ГК). Когда в договоре или иных документах указана одна сделка, а по факту совершается совершенно другая (ч. 2 ст. 170 КГ) Компания/ИП заключают договор на оказание услуг, которые фактически не собираются оказывать. Подменяют аванс займом, чтобы сэкономить на НДС или оформляют заем вместо дивидендов для экономии на НДФЛ Организация/ИП покупает товар у однодневок Подменяют договор купли-продажи договором комиссии, чтобы сэкономить на НДС Компания/ИП заключает договор на выполнение работ, которые не собирается выполнять Подменяют договор купли-продажи договором лизинга, чтобы применять ускоренную амортизацию

Инспекторы в своей программе видят, с кем из контрагентов и какую сделку вы совершали, а также дальнейшую цепочку взаимоотношений. Более того, у них есть информация о проведенных расчетах, сведения из деклараций, представленные пояснения и документы, а также данные о сформированном источнике для вычета НДС и т. д. Поэтому используя риск-ориентированный подход, проверяющие довольно оперативно выявляют фиктивные сделки, которые направлены именно на минимизацию налогов.

Этот тренд касается также компаний и ИП на УСН, которые совершают такие сделки, как правило, с целью оптимизировать доходы, чтобы не превысить лимиты на спецрежиме. Проверяющие прекрасно понимают, что такие сделки до сих пор актуальны.

Несмотря на то, что лимиты для перехода и работы на УСН со следующего года существенно возросли, упрощенцы становятся плательщиками НДС. Однако освобождение смогут получить те, чьи доходы в этом году не превысили 60 млн ₽ (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Довольно известная для инспекторов схема, когда упрощенцы подменяют оплату за товар займом, который не учитывается в налоговых доходах (п. 1 ст. 251 НК).

Учтите, что если инспекторы назначили вашей компании выездную проверку, будьте уверены, что у них на руках уже полных комплект доказательств и без доначислений они точно не уйдут. Что подтверждает и их статистика, и судебная практика.

Судебная практика

Пример 1

Компания на УСН продавала медицинские товары, в том числе и взаимозависимым контрагентам. Причем взаимозависимые организации в конце года не оплачивали медицинское оборудование, а предоставляли упрощенцу беспроцентные займы. А что что самое интересное — в сумме равной сумме задолженности за медицинские товары.

Инспекторы посчитали такие сделки притворными и переквалифицировали суммы займов в выручку. Из-за чего компания в конце года потеряла право на применение УСН.

Соответственно ей доначислили НДС, налог на прибыль, пени и выписали штраф. А судьи поддержали проверяющих, указав на то, что компания искусственно создала условия для применения спецрежима (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21.06.2022 по делу № А07-30920/2020).

Пример 2

На выездной проверке инспекторы выявили, что компании заключала мнимые сделки с тремя контрагентами и доначислили НДС и налог на прибыль в сумме, превышающей 100 млн ₽, а также выписали штраф — 40% от суммы недоимки, который составил более 33 млн ₽.

Инспекторы указали, что основной целью этих сделок была минимизация базы по НДС за счет вычетов, а также налога на прибыль — за счет увеличения расходов. В итоге у организации выходил минимальный налог к уплате.

Однако у контрагентов по факту не было ресурсов, чтобы исполнить эти сделки. Так, у партнера, который оказывал информационные услуги, в качестве основного ОКВЭД был указан 49.41 «Деятельность автомобильного грузового транспорта». Причем с ним компания заключила договор раньше, чем юрлицо зарегистрировали в ЕГРЮЛ и был открыт расчетный счет. А на допросе директор подтвердил, что открывал компанию по просьбе третьих лиц. Арбитры поддержали проверяющих (постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.05.2024 по делу № А41-20859/2023).

Пример 3

Инспекторы доначислили компании НДС, налог на прибыль, пени и штраф по фиктивным сделкам. Собственник обратился в суд и доказал, что сделки, которые совершались с одобрения директора, были мнимыми. Поэтому директор должен возместить компании убытки, которые сложились из суммы доначислений налоговых инспекторов по этим сделкам, а также произведенных по ним расчетов с контрагентами. Арбитры поддержали собственника и взыскали с директора 18 млн ₽(постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 18.12.2023 № Ф03-5651/2023).

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Какие санкции грозят компании и руководству

Налоговики считают, что компании и ИП за счет совершения мнимых и притворных сделок получают необоснованную налоговую выгоду (п. 22–23 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060, ст. 54.1 НК). Соответственно доначисляют налог на прибыль, НДС, пени и выписывают штраф. При этом, если инспекторы докажут умысел, то размер штрафа увеличится до 40% от «сэкономленной» суммы (ст. 122 НК).

Более того, руководство могут привлечь к уголовной ответственности за совершение экономического преступления (Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства, утв. ФССП 15.04.2013 № 04-4). А также к субсидиарной ответственности (постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.10.2017 по делу № А40-21346/14).

Победные аргументы, чтобы «отбить» доначисления

В спорах налоговые инспекторы будут ссылаются на совокупность аргументов, которые подтверждают, что:

основной целью сделки было получение налоговой экономии;

сделка контрагентом, заявленным в договоре, не исполнена и стороны создали формальный документооборот.

Например, в случае с мнимыми сделками проверяющие, как правило, используют такие аргументы: организация не проявила должную осмотрительность при выборе контрагента, у партнеров недостаточно ресурсов для исполнения сделки, есть нестыковки в первичных документах или в принципе бумаги отсутствуют и т. д. Но как показывает практика, у компаний есть шанс отстоять расходы и вычеты с помощью победных аргументов (см. шпаргалку 2 ниже).

Шпаргалка 2. Победные аргументы компаний в спорах по фиктивным сделкам

*Но, например, аргумент, что у компании ранее были судебные споры с контрагентом, сделки с которым налоговики посчитали нереальными, не всегда срабатывает в пользу налогоплательщиков. Так, Верховный суд пришел к выводу, что корпоративные судебные споры не могут влиять на решение по налоговому спору, поскольку они не доказывают реальность деловых связей между партнерами (определение Верховного суда от 05.04.2024 по делу № А12-19911/2022).

Но даже если «отбить» доначисления не удалось, их можно уменьшить за счет налоговой реконструкции (письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060). Подробнее об этом мы расскажем на нашем бесплатном вебинаре, который пройдет 26 сентября. Запишитесь на него прямо сейчас, чтобы точно не пропустить.

В случае с притворными сделками при их переквалификации срабатывают другие победные аргументы. Их смотрите — в шпаргалке 3 ниже.

Шпаргалка 3. Победные аргументы компаний при переквалификации сделок

Чтобы избежать претензий инспекторов, налоговых доначислений и обезопасить себя от уголовной и субсидиарной ответственности, обращайтесь к нам за услугой налогового консалтинга. Мы поможем выявить и оценить существующие и потенциальные риски, проведем экспертизу ваших договоров, а также предложим безопасные способы оптимизации, которые будут эффективными и безопасными для вашего бизнеса.

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