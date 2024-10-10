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Налоговые проверки

Налоговый контроль за ООО и ИП на УСН ужесточат: как избежать доначислений

Со следующего года налоговые инспекторы ужесточат контроль за компаниями и ИП на УСН, что грозит доначислением налогов. Связано это с введением НДС для ООО и ИП на УСН с 2025 года. Что сделать уже сейчас, чтобы не начинать следующий год с налоговых доначислений и штрафов, читайте в нашей статье.

Увеличится количество налоговых отчетов и платежей у ООО и ИП на УСН — обезопасьте бизнес от штрафов

Поскольку компании и ИП на УСН станут плательщиками НДС, у них появятся три дополнительные обязанности (см. шпаргалку ниже).  

Шпаргалка 1. Какие документы/отчеты составлять компаниям и ИП на УСН в связи с введением НДС

Ставка НДС на УСН

Надо ли составлять счета-фактуры

Надо ли вести книгу покупок 

Надо ли вести книгу продаж

Надо ли представлять декларации по НДС

Без НДС

Да, с указанием «Без НДС»*

Нет

Да*

Нет

5% или 7 %

Да, с указанием НДС 5% или 7%

Нет

Да

Да

20%

Да, с указанием НДС 20%

Да

Да

Да

*Организации и ИП на УСН с доходом менее 60 млн ₽ планируют освободить от данных обязанностей

Первая обязанность выставлять счета-фактуры, причем независимо от того, какую ставку НДС вы выбрали — пониженную (5% или 7%) или общую (10% или 20%). Однако, ООО и ИП на УСН с суммой дохода менее 60 млн ₽ планируют освободить от данной обязанности. Такой законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму (законопроект № 727330-8 на regulation.gov.ru)

Вторая обязанностьвести книги покупок и продаж. Причем книгу продаж должны будут вести все ООО и ИП на УСН. Минфин уже представил проект новой формы (ID 01/01/09-24/00150845 на regulation.gov.ru). В книгу внесут дополнительные графы для отражения операций по пониженным ставкам НДС (5 % и 7%).

Другое дело — книга покупок. Ее необходимо будет вести только тем компаниям и ИП на УСН, кто заявляет НДС к вычету. То есть при автоматическом освобождении от НДС и применении пониженных ставок налога делать это не обязательно. Хотя мы рекомендуем вести книгу покупок на случай перехода на общие ставки НДС или смены налогового режима.

Третья обязанностьежеквартально представлять декларации по НДС в электронном формате. Исключение — компания получила автоматическое освобождение от НДС, поскольку ее доходы за 2024 год не превысили 60 млн ₽. Дедлайн для сдачи декларации — не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом (см. шпаргалку 2 ниже)

Шпаргалка 2. Сроки сдачи декларации по НДС за периоды 2025 года

Период, за который представляется декларация по НДС

Крайний срок сдачи декларации

I квартал 

25.04.2025

II квартал 

25.07.2025

III квартал

27.10.2025 года (перенос с субботы — 25 октября)

IV квартал

26.01.2026 (перенос с воскресенья — 25 января)

Если опоздаете, компании/ИП грозит штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога, но не более 30% и не менее 1000 ₽ (ст. 119 НК). А в случае задержки декларации более чем на 20 рабочих дней, рискуете тем, что компании/ИП приостановят операции по счетам (ст. 76 НК).

По общему правилу перечислять НДС в бюджет нужно по общим правилам посредством единого налогового платежа. Перечисляйте налог равными долями в течение трех месяцев, которые следуют за истекшим кварталом — до 28 числа каждого месяца.

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Появится больше налоговых рисков у бизнеса из-за операций с НДС — заранее их исключите

Инспекторы ужесточат налоговый контроль за ООО и ИП на УСН, поскольку они со следующего года станут плательщиками НДС.

Контроль за правильностью и полнотой исчисления НДС, а также своевременностью уплаты налога, налоговые инспекторы осуществляют с помощью своей информационной системы.

Программа налоговиков автоматически проводит перекрестный анализ сведений как из налоговых отчетов самой компании/ИП, так и ее контрагентов. Более того, программное обеспечение позволяет налоговым органам выстраивать «Дерево связей» и цепочки контрагентов, в которых видно все: 

  • кто у кого купил/заказал;

  • кто кому и сколько заплатил;

  • кто сдал декларацию/не сдал;

  • кто заплатил НДС в бюджет/кто не заплатил;

  • у кого какое есть имущество, персонал, иные материально-технические ресурсы;

  • кто и где руководитель, учредитель, и многое, многое другое.

Так, с 2025 года налоговики начнут сравнивать информацию из декларации по УСН, декларации по НДС и других источников, например, поступлений на расчетный счет и данных ККТ, чтобы проверить, правомерно ли вы находитесь на спецрежиме и применяете пониженную НДС-ставку. 

Кроме того, они сопоставят сведения из ваших деклараций по НДС, книги покупок и продаж со сведениями из налоговых отчетов ваших контрагентов, а также выстроят «Дерево связей».

Делают они это для того, чтобы выявить налоговые разрывы в цепочке сделок, то есть определить, кто из контрагентов не сдал декларацию, направил нулевую декларацию или не заплатил НДС в бюджет.

Цель инспекторов — определить конечного выгодоприобретателя — того, кто будет «компенсировать» бюджету налоговый разрыв. Для этого они используют балльную систему оценки всех участников цепочки, в которой за каждое утверждение начисляются баллы (см. шпаргалку 3 ниже).

Шпаргалка 3. Критерии для выявления конечного выгодоприобретателя

Пункты для оценивания компаний/ИП

Варианты ответов по компании/ИП

Количество баллов

Объекты собственности (движимое
и недвижимое имущество на балансе)

  • Числится 

  • Нет 

  • + 15 баллов;

  • 0 баллов

Внеоборотные активы компании за 2 года

  • 5 млн ₽ и больше 

  • от 100 тыс. ₽ до 1 млн ₽

  • до 100 тыс. ₽ 

  • +10 баллов;

  • +5 баллов;

  • 0 баллов

Средняя ЗП работников за 2 года

  • 35 тыс. ₽ и более 

  • от 15 тыс. ₽ до 35 тыс. ₽ 

  • до 15 тыс. ₽

  • +10 баллов;

  • + 5 баллов;

  • 0 баллов

Выездные налоговые проверки

  • Да 

  • Нет 

  • +10 баллов;

  • 0 баллов

Записи о недостоверных сведениях

  • по юр лицу (адрес регистрации)

  • по учредителю

  • по руководителю 

  • -5 баллов;

  • -10 баллов;

  • -15 баллов.

Возмещение НДС

  • да, более 1 млн ₽

  • нет 

  • +10 баллов

  • 0 баллов

Госконтракты

  • есть, на сумму более 1 млн ₽

  • нет 

  • +15 баллов

  •  0 баллов

Контролируемые сделки

  • есть

  • нет 

  • +15 баллов

  • 0 баллов

Расчетные счета

  • да 

  • нет 

  • 0 баллов

  • - 5 баллов

Среднесписочная численность работников за 2 года

  • более 30 человек 

  • от 10 до 30 человек 

  • до 10 человек 

  • +10 баллов

  • + 5 баллов

  • 0 баллов

Доля вычетов по НДС

  • до 90% 

  • от 90 до 95% 

  • 95% и выше

  • +10 баллов

  • + 5 баллов

  • 0 баллов

Итог

  • Менее 0 

  • 0–20 

  • Более 20 

  • «Однодневка»

  • «Транзитер»

  • «Предполагаемый выгодоприобретатель»

Тому, кого посчитают конечным выгодоприобретателем, доначислят НДС, пени и штраф40%. При этом инспекторы будут использовать в качестве доказательств следующие аргументы:

  • сделка была фиктивной;

  • сделку исполнило другое лицо или компания/ИП исполнили ее своими силами;

  • у операции нет действительного экономического смысла;

  • отсутствует деловая цель.

Заранее исключите новые налоговые риски в бизнесе. В первую очередь тщательно проверяйте контрагентов на надежность, в том числе и на сайте ФНС. Например, в сервисе «Прозрачный бизнес». Обязательно фиксируйте результаты проверки в досье. Также позаботьтесь о том, чтобы у вас был в наличии регламент по проверке контрагентов.

В рамках налогового планирования налоговые консультанты ЦФУ ГРУПП помогут вам организовать безопасную работу с контрагентами, разработать регламент по их проверке, внести налоговые оговорки в договоры. Кроме того, в рамках этой услуги наши ведущие эксперты помогут вам определиться с выгодной для вашего бизнеса системой налогообложения, ставкой НДС и подберут иные законные и эффективные способы для снижения налоговой нагрузки. 

Налоговое планирование

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Кроме того, тщательно проверяйте первичные документы по сделке. Убедитесь, что в них есть все обязательные реквизиты и отсутствуют нестыковки. Например, в датах, когда товар поступил раньше, нежели вы подписали договор с контрагентом или в договоре указан расчетный счет контрагента, который на момент подписания договора еще не открыли. Такие недочеты сыграют в пользу налоговых органов. 

Станет выше риск попасть на выездную налоговую проверку — заранее к ней подготовьтесь 

Для отбора кандидатов на выездную налоговую проверку (ВНП) инспекторы используют риск-ориентированный подход. Для этого они ориентируются на двенадцать критериев (налоговых рисков), которые указаны в приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@

В связи с введением НДС для компаний и ИП на УСН, риск стать кандидатом на ВНП стал выше, поскольку раньше под эти налоговые риски спецрежимники не особо подпадали. Их смотрите в шпаргалке 3 ниже. 

Шпаргалка 3. Три дополнительных повода для ИП и ООО на УСН стать кандидатом на ВНП

Налоговые риски для отбора кандидатов на ВНП

Пояснения по риску

Высокий процент вычетов (налоговый риск 3)

Доля НДС-вычетов у компании/ИП больше и равна 89% за 12 месяцев. Касается тех компаний и ИП на УСН, которые выбрали общую ставку НДС (10% или 20%)

Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения
договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели).  (налоговый риск 8)

В этом случае инспекторы подозревают, что компания или ИП получили необоснованную налоговую выгоду (статья 54.1 НК). Для подтверждения данного факта инспекторы проводят контрольно-аналитическую работу, включающую предпроверочный анализ

Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском (налоговый риск 12 )

Под этим риском подразумевается сотрудничество с ненадежными, иначе говоря проблемными контрагентами

Учтите, что налоговые инспекторы могут назначить выездную налоговую проверку по определенному налогу (тематическую), например НДС, или по всем налогам и сборам, так называемую комплексную проверку (п. 3 ст. 89 НК). При этом, по общему правилу, на выездной проверке инспекторы могут охватить три календарных года, предшествующих году, в котором вынесли решение о ее проведении. Поэтому, если вам назначат ВНП, то в период проверки попадут и предыдущие периоды вашей деятельности

Как показывает статистика ФНС, средний чек одной результативной выездной проверки в 2023 году составил  67 млн ₽ с учетом штрафов.  Чтобы избежать финансовых потерь рекомендуем воспользоваться услугой «Налоговый аудит». Ведущие эксперты ЦФУ выявят и оценят в стоимостном и вероятностном выражении налоговые риски бизнеса за прошедшие три года, а также помогут их устранить. Мы поможем вам подготовиться к потенциальной выездной налоговой проверке и избежать доначислений.

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Комментарии

2
  • понаехавший Тут

    Так и непонятно в какой книге должны отражаться вычеты по НДС 5-7% , ранее уплаченные в бюджет с полученных авансов ? Или этот НДС надо платить в бюджет дважды: и при получении авансов и при отгрузке , а вычета никакого не будет ?

  • Ольга

    "Другое дело — книга покупок. Ее необходимо будет вести только тем компаниям и ИП на УСН, кто заявляет НДС к вычету."
    В какой книге вы рекомендуете отражать:
    - вычет НДС с ранее полученного аванса
    - НДС при возврате товаров?