Налоговый контроль за ООО и ИП на УСН ужесточат: как избежать доначислений

Увеличится количество налоговых отчетов и платежей у ООО и ИП на УСН — обезопасьте бизнес от штрафов
Поскольку компании и ИП на УСН станут плательщиками НДС, у них появятся три дополнительные обязанности (см. шпаргалку ниже).
Шпаргалка 1. Какие документы/отчеты составлять компаниям и ИП на УСН в связи с введением НДС
Ставка НДС на УСН
Надо ли составлять счета-фактуры
Надо ли вести книгу покупок
Надо ли вести книгу продаж
Надо ли представлять декларации по НДС
Без НДС
Да, с указанием «Без НДС»*
Нет
Да*
Нет
5% или 7 %
Да, с указанием НДС 5% или 7%
Нет
Да
Да
20%
Да, с указанием НДС 20%
Да
Да
Да
*Организации и ИП на УСН с доходом менее 60 млн ₽ планируют освободить от данных обязанностей
Первая обязанность — выставлять счета-фактуры, причем независимо от того, какую ставку НДС вы выбрали — пониженную (5% или 7%) или общую (10% или 20%). Однако, ООО и ИП на УСН с суммой дохода менее 60 млн ₽ планируют освободить от данной обязанности. Такой законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму (законопроект № 727330-8 на regulation.gov.ru)
Вторая обязанность — вести книги покупок и продаж. Причем книгу продаж должны будут вести все ООО и ИП на УСН. Минфин уже представил проект новой формы (ID 01/01/09-24/00150845 на regulation.gov.ru). В книгу внесут дополнительные графы для отражения операций по пониженным ставкам НДС (5 % и 7%).
Другое дело — книга покупок. Ее необходимо будет вести только тем компаниям и ИП на УСН, кто заявляет НДС к вычету. То есть при автоматическом освобождении от НДС и применении пониженных ставок налога делать это не обязательно. Хотя мы рекомендуем вести книгу покупок на случай перехода на общие ставки НДС или смены налогового режима.
Третья обязанность — ежеквартально представлять декларации по НДС в электронном формате. Исключение — компания получила автоматическое освобождение от НДС, поскольку ее доходы за 2024 год не превысили 60 млн ₽. Дедлайн для сдачи декларации — не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом (см. шпаргалку 2 ниже)
Шпаргалка 2. Сроки сдачи декларации по НДС за периоды 2025 года
Период, за который представляется декларация по НДС
Крайний срок сдачи декларации
I квартал
25.04.2025
II квартал
25.07.2025
III квартал
27.10.2025 года (перенос с субботы — 25 октября)
IV квартал
26.01.2026 (перенос с воскресенья — 25 января)
Если опоздаете, компании/ИП грозит штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога, но не более 30% и не менее 1000 ₽ (ст. 119 НК). А в случае задержки декларации более чем на 20 рабочих дней, рискуете тем, что компании/ИП приостановят операции по счетам (ст. 76 НК).
По общему правилу перечислять НДС в бюджет нужно по общим правилам посредством единого налогового платежа. Перечисляйте налог равными долями в течение трех месяцев, которые следуют за истекшим кварталом — до 28 числа каждого месяца.
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Появится больше налоговых рисков у бизнеса из-за операций с НДС — заранее их исключите
Инспекторы ужесточат налоговый контроль за ООО и ИП на УСН, поскольку они со следующего года станут плательщиками НДС.
Контроль за правильностью и полнотой исчисления НДС, а также своевременностью уплаты налога, налоговые инспекторы осуществляют с помощью своей информационной системы.
Программа налоговиков автоматически проводит перекрестный анализ сведений как из налоговых отчетов самой компании/ИП, так и ее контрагентов. Более того, программное обеспечение позволяет налоговым органам выстраивать «Дерево связей» и цепочки контрагентов, в которых видно все:
кто у кого купил/заказал;
кто кому и сколько заплатил;
кто сдал декларацию/не сдал;
кто заплатил НДС в бюджет/кто не заплатил;
у кого какое есть имущество, персонал, иные материально-технические ресурсы;
кто и где руководитель, учредитель, и многое, многое другое.
Так, с 2025 года налоговики начнут сравнивать информацию из декларации по УСН, декларации по НДС и других источников, например, поступлений на расчетный счет и данных ККТ, чтобы проверить, правомерно ли вы находитесь на спецрежиме и применяете пониженную НДС-ставку.
Кроме того, они сопоставят сведения из ваших деклараций по НДС, книги покупок и продаж со сведениями из налоговых отчетов ваших контрагентов, а также выстроят «Дерево связей».
Делают они это для того, чтобы выявить налоговые разрывы в цепочке сделок, то есть определить, кто из контрагентов не сдал декларацию, направил нулевую декларацию или не заплатил НДС в бюджет.
Цель инспекторов — определить конечного выгодоприобретателя — того, кто будет «компенсировать» бюджету налоговый разрыв. Для этого они используют балльную систему оценки всех участников цепочки, в которой за каждое утверждение начисляются баллы (см. шпаргалку 3 ниже).
Шпаргалка 3. Критерии для выявления конечного выгодоприобретателя
Пункты для оценивания компаний/ИП
Варианты ответов по компании/ИП
Количество баллов
Объекты собственности (движимое
Внеоборотные активы компании за 2 года
Средняя ЗП работников за 2 года
Выездные налоговые проверки
Записи о недостоверных сведениях
Возмещение НДС
Госконтракты
Контролируемые сделки
Расчетные счета
Среднесписочная численность работников за 2 года
Доля вычетов по НДС
Итог
Тому, кого посчитают конечным выгодоприобретателем, доначислят НДС, пени и штраф — 40%. При этом инспекторы будут использовать в качестве доказательств следующие аргументы:
сделка была фиктивной;
сделку исполнило другое лицо или компания/ИП исполнили ее своими силами;
у операции нет действительного экономического смысла;
отсутствует деловая цель.
Заранее исключите новые налоговые риски в бизнесе. В первую очередь тщательно проверяйте контрагентов на надежность, в том числе и на сайте ФНС. Например, в сервисе «Прозрачный бизнес». Обязательно фиксируйте результаты проверки в досье. Также позаботьтесь о том, чтобы у вас был в наличии регламент по проверке контрагентов.
В рамках налогового планирования налоговые консультанты ЦФУ ГРУПП помогут вам организовать безопасную работу с контрагентами, разработать регламент по их проверке, внести налоговые оговорки в договоры. Кроме того, в рамках этой услуги наши ведущие эксперты помогут вам определиться с выгодной для вашего бизнеса системой налогообложения, ставкой НДС и подберут иные законные и эффективные способы для снижения налоговой нагрузки.
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Кроме того, тщательно проверяйте первичные документы по сделке. Убедитесь, что в них есть все обязательные реквизиты и отсутствуют нестыковки. Например, в датах, когда товар поступил раньше, нежели вы подписали договор с контрагентом или в договоре указан расчетный счет контрагента, который на момент подписания договора еще не открыли. Такие недочеты сыграют в пользу налоговых органов.
Станет выше риск попасть на выездную налоговую проверку — заранее к ней подготовьтесь
Для отбора кандидатов на выездную налоговую проверку (ВНП) инспекторы используют риск-ориентированный подход. Для этого они ориентируются на двенадцать критериев (налоговых рисков), которые указаны в приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.
В связи с введением НДС для компаний и ИП на УСН, риск стать кандидатом на ВНП стал выше, поскольку раньше под эти налоговые риски спецрежимники не особо подпадали. Их смотрите в шпаргалке 3 ниже.
Шпаргалка 3. Три дополнительных повода для ИП и ООО на УСН стать кандидатом на ВНП
Налоговые риски для отбора кандидатов на ВНП
Пояснения по риску
Высокий процент вычетов (налоговый риск 3)
Доля НДС-вычетов у компании/ИП больше и равна 89% за 12 месяцев. Касается тех компаний и ИП на УСН, которые выбрали общую ставку НДС (10% или 20%)
Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения
В этом случае инспекторы подозревают, что компания или ИП получили необоснованную налоговую выгоду (статья 54.1 НК). Для подтверждения данного факта инспекторы проводят контрольно-аналитическую работу, включающую предпроверочный анализ
Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском (налоговый риск 12 )
Под этим риском подразумевается сотрудничество с ненадежными, иначе говоря проблемными контрагентами
Учтите, что налоговые инспекторы могут назначить выездную налоговую проверку по определенному налогу (тематическую), например НДС, или по всем налогам и сборам, так называемую комплексную проверку (п. 3 ст. 89 НК). При этом, по общему правилу, на выездной проверке инспекторы могут охватить три календарных года, предшествующих году, в котором вынесли решение о ее проведении. Поэтому, если вам назначат ВНП, то в период проверки попадут и предыдущие периоды вашей деятельности.
Как показывает статистика ФНС, средний чек одной результативной выездной проверки в 2023 году составил 67 млн ₽ с учетом штрафов. Чтобы избежать финансовых потерь рекомендуем воспользоваться услугой «Налоговый аудит». Ведущие эксперты ЦФУ выявят и оценят в стоимостном и вероятностном выражении налоговые риски бизнеса за прошедшие три года, а также помогут их устранить. Мы поможем вам подготовиться к потенциальной выездной налоговой проверке и избежать доначислений.
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Комментарии2
Так и непонятно в какой книге должны отражаться вычеты по НДС 5-7% , ранее уплаченные в бюджет с полученных авансов ? Или этот НДС надо платить в бюджет дважды: и при получении авансов и при отгрузке , а вычета никакого не будет ?
"Другое дело — книга покупок. Ее необходимо будет вести только тем компаниям и ИП на УСН, кто заявляет НДС к вычету."
В какой книге вы рекомендуете отражать:
- вычет НДС с ранее полученного аванса
- НДС при возврате товаров?