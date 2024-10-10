Налоговый контроль за ООО и ИП на УСН ужесточат: как избежать доначислений

Поскольку компании и ИП на УСН станут плательщиками НДС, у них появятся три дополнительные обязанности (см. шпаргалку ниже).

Ставка НДС на УСН Надо ли составлять счета-фактуры Надо ли вести книгу покупок Надо ли вести книгу продаж Надо ли представлять декларации по НДС Без НДС Да, с указанием «Без НДС»* Нет Да* Нет 5% или 7 % Да, с указанием НДС 5% или 7% Нет Да Да 20% Да, с указанием НДС 20% Да Да Да

*Организации и ИП на УСН с доходом менее 60 млн ₽ планируют освободить от данных обязанностей

Первая обязанность — выставлять счета-фактуры, причем независимо от того, какую ставку НДС вы выбрали — пониженную (5% или 7%) или общую (10% или 20%). Однако, ООО и ИП на УСН с суммой дохода менее 60 млн ₽ планируют освободить от данной обязанности. Такой законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму (законопроект № 727330-8 на regulation.gov.ru)

Вторая обязанность — вести книги покупок и продаж. Причем книгу продаж должны будут вести все ООО и ИП на УСН. Минфин уже представил проект новой формы (ID 01/01/09-24/00150845 на regulation.gov.ru). В книгу внесут дополнительные графы для отражения операций по пониженным ставкам НДС (5 % и 7%).

Другое дело — книга покупок. Ее необходимо будет вести только тем компаниям и ИП на УСН, кто заявляет НДС к вычету. То есть при автоматическом освобождении от НДС и применении пониженных ставок налога делать это не обязательно. Хотя мы рекомендуем вести книгу покупок на случай перехода на общие ставки НДС или смены налогового режима.

Третья обязанность — ежеквартально представлять декларации по НДС в электронном формате. Исключение — компания получила автоматическое освобождение от НДС, поскольку ее доходы за 2024 год не превысили 60 млн ₽. Дедлайн для сдачи декларации — не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом (см. шпаргалку 2 ниже)