Подозрительные операции и блокировка счета по 115-ФЗ: как разблокировать

Компания или предприниматель рискуют остаться с заблокированным счетом, если банкиры посчитают, что они совершают транзакции с целью отмывания доходов или финансирования терроризма .

Банк посчитал операции предпринимателя сомнительными и направленными на легализацию денежных средств, полученных преступным путем. В связи с чем ему отказали в проведении платежей, приостановили дистанционное обслуживание, заблокировали счет и бизнес-карту. ИП не смог разрешить эти проблемы напрямую с банком, поэтому обратился в суд.

Судьи решили, что блокировка правомерна. Арбитры объяснили это тем, что договорные отношения с контрагентом не подтверждены. Кроме того, контрагент, которому перечисляли деньги, не ведет реальную хозяйственную деятельность, а значит, операции носили транзитный характер с целью дальнейшего обналичивания. Также ИП официально не трудоустраивал сотрудников, хотя регулярно перечислял деньги физлицам через Сбербанк Онлайн. Подтвердить уплату НДФЛ и страховых взносов он не смог. По итогам анализа представленных документов, банк пришел к выводу, что клиент не осуществляет реальную хозяйственную деятельность, его операции носят сомнительный характер, направлены на создание формального документооборота, в том числе вывода бюджетных средств и оптимизации налогообложения (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.10.2024 по делу № А75-22399/2023).

На практике, если кредитные организации выявляют подозрительную операцию, ставят ее на «стоп» и запрашивают по ней документы или же накладывают ограничения на доступ к дистанционному обслуживанию, проще говоря, к «Клиент-банку». Чаще всего компании и ИП, обращаясь к нам за услугой разблокировки счета по 115-ФЗ, под «блокировкой» подразумевают именно эти меры.

Точного перечня сомнительных для кредитной организации операций нет. Более того, раскрывать такую информацию банкам нельзя — запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения прямо установлен в статье 4 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Но на практике, банкиров интересуют нетипичные для деятельности компании/ИП операции, у которых нет экономического смысла или законной цели, операции, которые не соответствуют рыночной практике и т. п. Банки могут устанавливать критерии во внутренних положениях, поэтому попасть под пристальное внимание банкиров может любая компания и ИП. Далее рассмотрим, как действовать в каждом случае.