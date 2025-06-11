Новые риски в общепите — 2025: как избежать штрафов за ККТ и налоговых доначислений

Новые правила для общепита по ККТ: как и когда выбивать чеки клиентам
С 1 марта 2025 года компании и ИП из общепита должны выдавать клиентам чек ККТ после того, как клиент его попросил, но до проведения оплаты (закон от 08.08.2024 № 274-ФЗ). То есть фактически клиент так подтверждает, что согласен с суммой оплаты.
В чем риск. Для того чтобы полноценно работать по новым правилам, необходимо обновление имеющегося программного обеспечения. Но оперативно произвести такое обновление технически невозможно, поскольку разработанные новшества еще не прошли тестирование. А значит, у компаний и ИП нет возможности соблюсти новые правила. При этом за их несоблюдение грозят штрафы. Так, за невыдачу чека компанию могут оштрафовать на 75–100% от суммы расчета, но не менее 30 тыс. ₽. За аналогичное нарушение ИП могут выписать штраф 25–50% от суммы расчета, но не менее 10 тыс.₽ (ч.2 ст. 14.5 КоАП).
Как действовать. Схему работы с ККТ для компаний и ИП из общепита по общим правилам с 1 марта смотрите ниже.
Если клиент сначала внес предоплату, то сначала выбейте чек на предоплату, а затем на зачет предоплаты.
При этом ФНС в курсе сложностей с обновлением ПО и рекомендовала инспекторам 3–4 месяца не штрафовать компании и ИП из общепита, а провести с бизнесом разъяснительную работу по соблюдению новых правил (письмо ФНС от 25.02. 2025 № АБ-4-20/1906@). Уже в июне эта своеобразная отсрочка от штрафа закончится, а значит инспекторы смогут штрафовать бизнес за несоблюдение данных правил.
Отслеживайте появление возможности внедрения нового ПО и переходите на новые правила оплаты, чтобы обезопасить себя от потенциальных штрафов.
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Автоматическое освобождение от НДС и льгота для общепита: какие нюансы учесть компаниям и ИП на УСН
С этого года компании и ИП на УСН могут получить автоматическое освобождение от НДС, если их доходы за 2024 год не превысили 60 млн ₽, а также новый бизнес. В любом случае применять автоматическое освобождение можно, пока доходы не достигнут 60 млн ₽ в текущем году (письмо Минфина от 05.09.2024 № 03-07-11/84117). При этом отказаться от автоматического освобождения от НДС нельзя (письмо Минфина от 07.10.2024 № 03-07-11/96800).
Если у компании/ИП на УСН нет права на автоматическое освобождение от НДС или они его утратили в текущем году, то они могут применять льготу по НДС для общепита, указанную в подпункте 38 пункта 3 статьи 149 НК (письмо Минфина от 03.10.2024 № 03-07-11/95848). Так, от этого налога освобождаются услуги общественного питания, если бизнес соответствует следующим критериям:
вид деятельности — класс 56 ОКВЭД2;
предельный размер выручки за 2024 год — не более 2 млрд рублей;
удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов 2024 года — не менее 70%;
средняя зарплата работников за 2024 год, включая подрядчиков, не ниже средней зарплаты по отрасли в регионе.
Данные по среднеотраслевой заработной плате в регионе смотрите здесь в разделе «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.» (письмо ФНС от 01.02.2024 № СД-4-3/1079@). Причем от этой льготы компании и ИП из общепита могут отказаться. Для этого необходимо подать заявление до 1 числа налогового периода, с которого планируете ее не применять.
В чем риск. При утрате права на автоматическое освобождение от НДС, у компаний и ИП на УСН появляются новые обязанности, за неисполнение которых бизнесу грозят штрафы и блокировка счета. Например, компании и ИП должны ежеквартально направлять декларацию по НДС.
Если не сдадите декларацию по НДС, налоговые инспекторы могут оштрафовать компанию/ИП на 5% от неуплаченной суммы налога, но не более 30% и не менее 1000 рублей (ст. 119 НК). Под исключение в этом году попали только компании и ИП на УСН, которые сдают декларацию по НДС за первый квартал уплаты налога (постановление Правительства от 23.04.2025 № 530).
При этом за задержку декларации по НДС более чем на 20 рабочих дней налоговики вправе заблокировать счет организации/ИП (п. 3 ст. 76 НК). Здесь никаких исключений и поблажек нет.
Если вы приближаетесь к лимиту в 60 млн ₽ и хотите пролонгировать возможность автоматического освобождения от НДС или выбрать наиболее выгодную ставку НДС для вашего бизнеса, обращайтесь в ЦФУ за услугой Налоговое планирование. Налоговые консультанты ЦФУ разработают для вас индивидуальные и законные способы, которые помогут снизить налоговую нагрузку на ваш бизнес.
Как действовать. Если вы утратили право на автоматическое освобождение от НДС, можете выбрать по каким ставкам вам рассчитывать налог:
пониженным — 5% или 7%;
или общим — 10% или 20%.
Исчислять НДС вам необходимо с 1 числа месяца, следующего за тем, когда компания/ИП утратили право на автоматическое освобождение от НДС. То есть с этого момента вам будет необходимо выставлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж, а также ежеквартально сдавать декларации по НДС. Сроки сдачи декларации и уплаты НДС за периоды 2025 года — смотрите в шпаргалке ниже.
Шпаргалка. Когда сдавать декларацию по НДС в 2025 году и платить налог
Период, за который сдаете декларацию по НДС
Крайний срок сдачи декларации
Сроки уплаты налога
За I квартал
25.04.2025
За II квартал
25.07.2025
За III квартал
27.10.2025
За IV квартал
26.01.2026
Инспекторы активно взялись за проверку общепита: что выискивают у компаний и ИП
Налоговые инспекторы сейчас активно выявляют признаки теневой зарплаты у компаний и ИП из общепита. Это одна из тех сфер, в которых чаще всего встречаются выплаты в «конвертах».
В чем риск. Инспекторы вычисляют теневую зарплату уже на этапе камеральных проверок с помощью своего программного обеспечения. Они сопоставляют сведения из различных источников с данными 6-НДФЛ и РСВ. Если инспекторы выявят теневую зарплату, то могут доначислить:
НДФЛ;
страховые взносы;
пени;
выписать штраф — 40% от суммы недоимки.
Как действовать. Используйте безопасные и законные способы экономии на НДФЛ и страховых взносах. Обращайтесь в ЦФУ за услугой Налоговое планирование. Налоговые консультанты разработают безопасные индивидуальные решения для вашего бизнеса, за счет которых вы сможете сократить налоговую нагрузку до 80%.
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