Новые риски в общепите — 2025: как избежать штрафов за ККТ и налоговых доначислений

Новые правила для общепита по ККТ: как и когда выбивать чеки клиентам

С 1 марта 2025 года компании и ИП из общепита должны выдавать клиентам чек ККТ после того, как клиент его попросил, но до проведения оплаты (закон от 08.08.2024 № 274-ФЗ). То есть фактически клиент так подтверждает, что согласен с суммой оплаты.

В чем риск. Для того чтобы полноценно работать по новым правилам, необходимо обновление имеющегося программного обеспечения. Но оперативно произвести такое обновление технически невозможно, поскольку разработанные новшества еще не прошли тестирование. А значит, у компаний и ИП нет возможности соблюсти новые правила. При этом за их несоблюдение грозят штрафы. Так, за невыдачу чека компанию могут оштрафовать на 75–100% от суммы расчета, но не менее 30 тыс. ₽. За аналогичное нарушение ИП могут выписать штраф 25–50% от суммы расчета, но не менее 10 тыс.₽ (ч.2 ст. 14.5 КоАП).

Как действовать. Схему работы с ККТ для компаний и ИП из общепита по общим правилам с 1 марта смотрите ниже.

Схема. Как выбивать чеки ККТ с марта 2025 года компаниям и ИП из общепита

Если клиент сначала внес предоплату, то сначала выбейте чек на предоплату, а затем на зачет предоплаты.

При этом ФНС в курсе сложностей с обновлением ПО и рекомендовала инспекторам 3–4 месяца не штрафовать компании и ИП из общепита, а провести с бизнесом разъяснительную работу по соблюдению новых правил (письмо ФНС от 25.02. 2025 № АБ-4-20/1906@). Уже в июне эта своеобразная отсрочка от штрафа закончится, а значит инспекторы смогут штрафовать бизнес за несоблюдение данных правил.

Отслеживайте появление возможности внедрения нового ПО и переходите на новые правила оплаты, чтобы обезопасить себя от потенциальных штрафов.