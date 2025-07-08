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УСН
Самые выгодные регионы для ведения бизнеса на УСН 1% в 2025 году: условия перехода и преимущества каждого

Самые выгодные регионы для ведения бизнеса на УСН 1% в 2025 году: условия перехода и преимущества каждого

С этого года во многих региональных законах изменились условия для применения УСН 1%. Учтите это, если вы только открываете бизнес или решили сменить регион. В статье подробно рассказываем о трех самых выгодных регионах, требованиях к бизнесу, а также преимуществах каждого из них. 

Что изменилось

С 2025 года в Налоговом кодексе появились новые условия для применения ставки УСН 1%. Однако у бизнеса остались варианты, которые позволяют использовать преференцию и в этом году. Об этом мы писали здесь

При этом учтите, что во многих регионах условия для применения ставки УСН 1% изменились. Как пример, Чувашская Республика (закон от 23.07.2001 № 38 в ред. от 13.02.2025). Поэтому прежде, чем открыть или перевести бизнес на УСН 1%, тщательно изучите закон региона, учтите все изменения и убедитесь, что его условия позволяют вам применять льготную ставку. Далее подробно рассмотрим три самых выгодных для бизнеса региона. 

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Чеченская Республика

В этом регионе установлены одни из самых лояльных условий для применения УСН 1%. Так, на преференцию могут рассчитывать компании и ИП на УСН с объектом «Доходы» из любой сферы деятельности. Чеченская Республика — единственный регион, в котором льготы зависят только от количества сотрудников. Подробнее о лимитах — в таблице. 

 Условия применения УСН 1% в Чеченской Республике

Ставка налога на УСН 

Средняя численность сотрудников за налоговый (отчетный) период

Объект «Доходы»

Объект «Доходы минус расходы»

При переезде 

При нахождении в регионе
и регистрации вновь 

1%

5%

до 20 человек включительно

2%

7%

от 21 до 40 человек включительно

6%

15%

от 41 до 100 человек включительно

Если бизнес соответствует условиям, указанным в законе Чеченской Республики, компания/ИП смогут применять ставку УСН 1%. Как в этом случае снизится налоговая нагрузка на бизнес, покажем на цифрах. 

Сравнение налоговой нагрузки для компаний/ИП на УСН с объектом «Доходы» в 2025 году

Пункты для сравнения/Сумма дохода

до 60 млн ₽ 

свыше  60 млн ₽ до 250 млн ₽

свыше 250 млн ₽ до 450 млн ₽

до 450 млн ₽ без применения пониженных ставок

Ставка УСНд

6% 

1%

6%

1%

6% 

1%

6%

1%

Ставка НДС

-

-

5%

5%

7%

7%

20% — входящий НДС, который можно заявить к вычету

20% — входящий НДС, который можно заявить к вычету

Итоговая налоговая нагрузка

6% 

1%

11%

6%

13%

8%

26% — входящий НДС, который можно заявить к вычету

21% — входящий НДС, который можно заявить к вычету

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Республика Калмыкия

Еще один подходящий для любого бизнеса регион — Республика Калмыкия. Льготные ставки налога на УСН, на которые могут претендовать компании и ИП в этом регионе, смотрите в таблице. 

Налоговые ставки для компаний и ИП на УСН в Республике Калмыкия

Период применения льготной ставки

Ставка налога на УСН для объекта  «Доходы»

Ставка налога на УСН для объекта  «Доходы минус расходы»

2023 – 2030 годы

1%

5%

2031 – 2032 годы

2%

7%

2033 – 2034 годы

3%

9%

2035 – 2036 годы

4%

11%

2037 год

5%

13%

2038 год и далее

6%

15%

В Республике Калмыкия, как и в Чеченской Республике, применение пониженных ставок налога на УСН не зависит от сферы деятельности. Более того, в законе Калмыкии нет требований и к средней численности сотрудников. Однако все не так просто. 

Чтобы применять пониженную ставку на УСН в Республике Калмыкия, компаниям и ИП необходимо представлять книгу учета доходов и расходов (закон от 11.10. 2022 № 243-VI-З). Срок — один месяц с момента сдачи первичной декларации по УСН за соответствующий период. Покажем на примере. 

Пример

Компания в 2025 году применяла УСН 1%. До 25 марта 2026 года ей надо сдать декларацию по УСН за 2025 год. Чтобы не лишиться преференции, компании не позднее 25 апреля 2026 года необходимо направить в ИФНС книгу учета доходов и расходов (КУДиР). 

Если нарушите условия применения льготной ставки, налоговые инспекторы пересчитают налог на УСН, исходя из ставки 6%, и доначислят пени. Это подтверждает актуальная судебная практика. 

Судебная практика

Предприниматель в 2022 году зарегистрировался в льготном регионе и начал применять УСН 1%. При этом в законе региона было указано, что одним из условий применения УСН 1% является отсутствие недоимки по налогам и страховым взносам на 1 мая следующего года. 

Однако на камеральной проверке декларации инспекторы выявили, что на 1 мая 2023 года за предпринимателем числилась недоимка по налогам, которую он полностью погасил только 7 мая. Поскольку ИП не выполнил условия регионального закона, налоговые инспекторы пересчитали ему УСН, исходя из ставки 6%. А судьи их поддержали (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.05.2025 по делу № А39-4463/2024)

Перейти на УСН 1% и исключить такие риски помогут эксперты ЦФУ. Оставьте заявку на нашем сайте и мы оперативно с вами свяжемся. 

Удмуртская Республика

Третий выгодный для бизнеса регион — Удмуртская Республика. В этом регионе также предусмотрены пониженные налоговые ставки для компаний и ИП на УСН (закон от 29.11.2017 № 66-РЗ). Но условия применения УСН 1% в Удмуртской Республике существенно отличаются от предыдущих двух регионов. Здесь больше требований и к самому бизнесу, и дополнительных условий, которые необходимо соблюдать компаниям и ИП, чтобы не лишиться преференции. Подробности — в таблице.

Условия применения УСН 1% в Удмуртской Республике

Кто может применять УСН 1%

Условия для применения льготной ставки и дополнительная информация

Резиденты государственных (муниципальных) бизнес-инкубаторов

Представить в срок, предусмотренный НК, декларацию по УСН и выписки из реестра резидентов государственных (муниципальных) бизнес-инкубаторов

Субъекты малого предпринимательства, получившие статус социального предприятия  

Пониженная ставка действует в 2020-2030 годах.

Малые технологические компании из реестра МТК

Пониженная ставка действует в 2025-2030 годах.

Компании/ИП впервые зарегистрированные на территории Удмуртской Республики в 2023-2030 годах в связи с переменой места нахождения/жительства

Пониженная ставка 1% действует непрерывно с момента регистрации в 2023 - 2030 годах. При этом для организаций есть дополнительное условие — среднесписочная численность сотрудников в период применения льготной ставки должна быть не меньше среднесписочной численности работников за предшествующий расчетный период, но не менее 5 человек.  

Компании/ИП впервые зарегистрированные на территории Удмуртской Республики в связи с переменой места нахождения/жительства:

  • в 2020 году;

  • в 2021 году;

  • в 2022 году.

Пониженная ставка 1% действует непрерывно в 2024-2030 годах. Исключение —  компании/ИП, зарегистрированные в 2020 году. Для них пониженная ставка 1% действует в 2023-2030 годах.  При этом для организаций есть дополнительное условие — среднесписочная численность сотрудников в период применения льготной ставки должна быть не меньше среднесписочной численности работников за предшествующий расчетный период, но не менее 5 человек. 

Организации/ИП, зарегистрированные в Удмуртской Республике в 2021 году в связи с переменой места нахождения/жительства

Льготная ставка 1% действует в 2024-2030 годах непрерывно. При этом рассчитывать на нее могут:

  • компании и ИП, которые ранее были зарегистрированы на территории Удмуртской Республики и в период с 01.01.2021 г. по 31.12.2029 г. однократно сменили место регистрации в связи с переменой места нахождения/жительства

  • организации, если среднесписочная численность сотрудников в период применения льготной ставки не меньше среднесписочной численности работников за предшествующий расчетный период, но не менее 5 человек

Организации/ИП, зарегистрированные на территории Удмуртской Республики в 2022-2029 годах в связи с переменой места нахождения/жительства

Льготная ставка 1% действует непрерывно в 2023-2030 годах, начиная со следующего налогового периода после регистрации в Удмуртской Республике. При этом рассчитывать на нее могут:

  • компании и ИП, которые ранее были зарегистрированы на территории Удмуртской Республики и в период с 01.01.2021 г. по 31.12.2029 г. однократно сменили место регистрации в связи с переменой места нахождения/жительства 

  • организации, если среднесписочная численность сотрудников в период применения льготной ставки не меньше среднесписочной численности работников за предшествующий расчетный период, но не менее 5 человек

ИП, впервые зарегистрированные на территории Удмуртской Республики, начиная с 2022 года

Льготная ставка 1% действует непрерывно в 2025-2030 годах — для тех, кто зарегистрировался на территории Удмуртской Республики в 2022 и 2023 годах. И с 2024 года по 2030 год — для тех, кто зарегистрировался в 2024 году и позднее. 

При этом предприниматели могут ее применять при условии, что ранее они не были зарегистрированы в качестве ИП

Организации, госрегистрация создания которых осуществлена на территории Удмуртской Республики в 2025-2030 годах

Льготная ставка 1% действует непрерывно в 2025-2030 годах, начиная с налогового периода, в котором организация впервые зарегистрирована на территории Удмуртской Республики.

Есть еще одно условие. Среднесписочная численность работников организации, отраженная в РСВ за первый налоговый период, в котором применяется налоговая ставка 1%, составляет не менее пяти человек. В последующие налоговые периоды право на применение УСН 1% сохраняется, если среднесписочная численность работников организации в период применения пониженной налоговой ставки, не менее среднесписочной численности работников организации за предшествующий расчетный период, но не менее пяти человек.

Учтите, что в шпаргалке выше отражены не все случаи, в которых можно применять пониженную ставку УСН 1% в Республике Удмуртия. Более того, для этого региона предусмотрено еще одно условие — если в 2025 году компания или ИП на УСН не вправе применять автоматическое освобождение от НДС, налоговая ставка составит 4%. 

Центр Финансового Управления

Если у вас есть вопросы по применению льготных ставок в этих регионах или по переходу на УСН 1%, оставьте заявку и мы с вами свяжемся

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