Самые выгодные регионы для ведения бизнеса на УСН 1% в 2025 году: условия перехода и преимущества каждого

Что изменилось

С 2025 года в Налоговом кодексе появились новые условия для применения ставки УСН 1%. Однако у бизнеса остались варианты, которые позволяют использовать преференцию и в этом году. Об этом мы писали здесь.

При этом учтите, что во многих регионах условия для применения ставки УСН 1% изменились. Как пример, Чувашская Республика (закон от 23.07.2001 № 38 в ред. от 13.02.2025). Поэтому прежде, чем открыть или перевести бизнес на УСН 1%, тщательно изучите закон региона, учтите все изменения и убедитесь, что его условия позволяют вам применять льготную ставку. Далее подробно рассмотрим три самых выгодных для бизнеса региона.