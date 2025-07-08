Самые выгодные регионы для ведения бизнеса на УСН 1% в 2025 году: условия перехода и преимущества каждого

Что изменилось
С 2025 года в Налоговом кодексе появились новые условия для применения ставки УСН 1%. Однако у бизнеса остались варианты, которые позволяют использовать преференцию и в этом году. Об этом мы писали здесь.
При этом учтите, что во многих регионах условия для применения ставки УСН 1% изменились. Как пример, Чувашская Республика (закон от 23.07.2001 № 38 в ред. от 13.02.2025). Поэтому прежде, чем открыть или перевести бизнес на УСН 1%, тщательно изучите закон региона, учтите все изменения и убедитесь, что его условия позволяют вам применять льготную ставку. Далее подробно рассмотрим три самых выгодных для бизнеса региона.
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Чеченская Республика
В этом регионе установлены одни из самых лояльных условий для применения УСН 1%. Так, на преференцию могут рассчитывать компании и ИП на УСН с объектом «Доходы» из любой сферы деятельности. Чеченская Республика — единственный регион, в котором льготы зависят только от количества сотрудников. Подробнее о лимитах — в таблице.
Условия применения УСН 1% в Чеченской Республике
Ставка налога на УСН
Средняя численность сотрудников за налоговый (отчетный) период
Объект «Доходы»
Объект «Доходы минус расходы»
При переезде
При нахождении в регионе
1%
5%
до 20 человек включительно
2%
7%
от 21 до 40 человек включительно
6%
15%
от 41 до 100 человек включительно
Если бизнес соответствует условиям, указанным в законе Чеченской Республики, компания/ИП смогут применять ставку УСН 1%. Как в этом случае снизится налоговая нагрузка на бизнес, покажем на цифрах.
Сравнение налоговой нагрузки для компаний/ИП на УСН с объектом «Доходы» в 2025 году
Пункты для сравнения/Сумма дохода
до 60 млн ₽
свыше 60 млн ₽ до 250 млн ₽
свыше 250 млн ₽ до 450 млн ₽
до 450 млн ₽ без применения пониженных ставок
Ставка УСНд
6%
1%
6%
1%
6%
1%
6%
1%
Ставка НДС
-
-
5%
5%
7%
7%
20% — входящий НДС, который можно заявить к вычету
20% — входящий НДС, который можно заявить к вычету
Итоговая налоговая нагрузка
6%
1%
11%
6%
13%
8%
26% — входящий НДС, который можно заявить к вычету
21% — входящий НДС, который можно заявить к вычету
Подробнее о вариантах и сроках перехода на УСН 1%, документах и действиях, которые потребуются от ИП и руководства компании, вам расскажут менеджеры ЦФУ на бесплатной консультации. Оставьте заявку для обратной связи на нашем сайте.
Республика Калмыкия
Еще один подходящий для любого бизнеса регион — Республика Калмыкия. Льготные ставки налога на УСН, на которые могут претендовать компании и ИП в этом регионе, смотрите в таблице.
Налоговые ставки для компаний и ИП на УСН в Республике Калмыкия
Период применения льготной ставки
Ставка налога на УСН для объекта «Доходы»
Ставка налога на УСН для объекта «Доходы минус расходы»
2023 – 2030 годы
1%
5%
2031 – 2032 годы
2%
7%
2033 – 2034 годы
3%
9%
2035 – 2036 годы
4%
11%
2037 год
5%
13%
2038 год и далее
6%
15%
В Республике Калмыкия, как и в Чеченской Республике, применение пониженных ставок налога на УСН не зависит от сферы деятельности. Более того, в законе Калмыкии нет требований и к средней численности сотрудников. Однако все не так просто.
Чтобы применять пониженную ставку на УСН в Республике Калмыкия, компаниям и ИП необходимо представлять книгу учета доходов и расходов (закон от 11.10. 2022 № 243-VI-З). Срок — один месяц с момента сдачи первичной декларации по УСН за соответствующий период. Покажем на примере.
Пример
Компания в 2025 году применяла УСН 1%. До 25 марта 2026 года ей надо сдать декларацию по УСН за 2025 год. Чтобы не лишиться преференции, компании не позднее 25 апреля 2026 года необходимо направить в ИФНС книгу учета доходов и расходов (КУДиР).
Если нарушите условия применения льготной ставки, налоговые инспекторы пересчитают налог на УСН, исходя из ставки 6%, и доначислят пени. Это подтверждает актуальная судебная практика.
Судебная практика
Предприниматель в 2022 году зарегистрировался в льготном регионе и начал применять УСН 1%. При этом в законе региона было указано, что одним из условий применения УСН 1% является отсутствие недоимки по налогам и страховым взносам на 1 мая следующего года.
Однако на камеральной проверке декларации инспекторы выявили, что на 1 мая 2023 года за предпринимателем числилась недоимка по налогам, которую он полностью погасил только 7 мая. Поскольку ИП не выполнил условия регионального закона, налоговые инспекторы пересчитали ему УСН, исходя из ставки 6%. А судьи их поддержали (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.05.2025 по делу № А39-4463/2024)
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Удмуртская Республика
Третий выгодный для бизнеса регион — Удмуртская Республика. В этом регионе также предусмотрены пониженные налоговые ставки для компаний и ИП на УСН (закон от 29.11.2017 № 66-РЗ). Но условия применения УСН 1% в Удмуртской Республике существенно отличаются от предыдущих двух регионов. Здесь больше требований и к самому бизнесу, и дополнительных условий, которые необходимо соблюдать компаниям и ИП, чтобы не лишиться преференции. Подробности — в таблице.
Условия применения УСН 1% в Удмуртской Республике
Кто может применять УСН 1%
Условия для применения льготной ставки и дополнительная информация
Резиденты государственных (муниципальных) бизнес-инкубаторов
Представить в срок, предусмотренный НК, декларацию по УСН и выписки из реестра резидентов государственных (муниципальных) бизнес-инкубаторов
Субъекты малого предпринимательства, получившие статус социального предприятия
Пониженная ставка действует в 2020-2030 годах.
Малые технологические компании из реестра МТК
Пониженная ставка действует в 2025-2030 годах.
Компании/ИП впервые зарегистрированные на территории Удмуртской Республики в 2023-2030 годах в связи с переменой места нахождения/жительства
Пониженная ставка 1% действует непрерывно с момента регистрации в 2023 - 2030 годах. При этом для организаций есть дополнительное условие — среднесписочная численность сотрудников в период применения льготной ставки должна быть не меньше среднесписочной численности работников за предшествующий расчетный период, но не менее 5 человек.
Компании/ИП впервые зарегистрированные на территории Удмуртской Республики в связи с переменой места нахождения/жительства:
Пониженная ставка 1% действует непрерывно в 2024-2030 годах. Исключение — компании/ИП, зарегистрированные в 2020 году. Для них пониженная ставка 1% действует в 2023-2030 годах. При этом для организаций есть дополнительное условие — среднесписочная численность сотрудников в период применения льготной ставки должна быть не меньше среднесписочной численности работников за предшествующий расчетный период, но не менее 5 человек.
Организации/ИП, зарегистрированные в Удмуртской Республике в 2021 году в связи с переменой места нахождения/жительства
Льготная ставка 1% действует в 2024-2030 годах непрерывно. При этом рассчитывать на нее могут:
Организации/ИП, зарегистрированные на территории Удмуртской Республики в 2022-2029 годах в связи с переменой места нахождения/жительства
Льготная ставка 1% действует непрерывно в 2023-2030 годах, начиная со следующего налогового периода после регистрации в Удмуртской Республике. При этом рассчитывать на нее могут:
ИП, впервые зарегистрированные на территории Удмуртской Республики, начиная с 2022 года
Льготная ставка 1% действует непрерывно в 2025-2030 годах — для тех, кто зарегистрировался на территории Удмуртской Республики в 2022 и 2023 годах. И с 2024 года по 2030 год — для тех, кто зарегистрировался в 2024 году и позднее.
При этом предприниматели могут ее применять при условии, что ранее они не были зарегистрированы в качестве ИП
Организации, госрегистрация создания которых осуществлена на территории Удмуртской Республики в 2025-2030 годах
Льготная ставка 1% действует непрерывно в 2025-2030 годах, начиная с налогового периода, в котором организация впервые зарегистрирована на территории Удмуртской Республики.
Есть еще одно условие. Среднесписочная численность работников организации, отраженная в РСВ за первый налоговый период, в котором применяется налоговая ставка 1%, составляет не менее пяти человек. В последующие налоговые периоды право на применение УСН 1% сохраняется, если среднесписочная численность работников организации в период применения пониженной налоговой ставки, не менее среднесписочной численности работников организации за предшествующий расчетный период, но не менее пяти человек.
Учтите, что в шпаргалке выше отражены не все случаи, в которых можно применять пониженную ставку УСН 1% в Республике Удмуртия. Более того, для этого региона предусмотрено еще одно условие — если в 2025 году компания или ИП на УСН не вправе применять автоматическое освобождение от НДС, налоговая ставка составит 4%.
Центр Финансового Управления
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