Переводы на карту — 2025: в каких случаях инспекторы доначислят НДФЛ, а банки заблокируют счет по 115-ФЗ

Переводы между физлицами
По общему правилу, деньги, которые физлицо получило безвозмездно от другого «физика», не облагаются НДФЛ. Такой позиции придерживаются чиновники (письма ФНС от 11.02.2025 № БС-16-11/33@ и Минфина от 11.01.20241 № 03-04-05/1006). Как пример — человек получил денежный подарок от родственника, ему вернули долг, он помог деньгами друзьям или родственникам и т. д.
Другое дело, если переводы не безвозмездные, а «коммерческие». Например, физлицу перевели оплату за товары, работы или услуги. В таком случае необходимо заплатить НДФЛ. Иначе его доначислят инспекторы.
Судебная практика
Индивидуальный предприниматель получал денежные средства от физлиц на свою личную карту. С этих сумм налоговые инспекторы доначислили ему НДФЛ, посчитав их доходом от предпринимательской деятельности. При этом ИП настаивал, что данные суммы — это возврат личных займов. Но подтвердить факт их выдачи не смог — у него не было расписок, а также переводов в виде займов с расчетного счета и личной карты. Более того, он не декларировал проценты по этим займам. В связи с чем судьи поддержали налоговых инспекторов (определение Верховного суда от 17.07.2024 № 308-ЭС22-15224)
Учтите, что у налоговых инспекторов нет свободного доступа ко всем переводам «физиков». Они могут запросить сведения у банков в строго ограниченных случаях, например, при проведении налоговой проверки и при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа (ст. 86 НК). Поэтому массовой «слежки» за переводами физлиц нет.
На практике проблемы из-за переводов у физлиц могут возникнуть с большей вероятностью из-за банков, нежели ФНС. В отличие от налогового ведомства, банкиры могут отслеживать операции по картам клиентов, чтобы выявить подозрительные операции. Под подозрение могут попасть крупные переводы, регулярные суммы от физлиц и другие операции. В таком случае человек рискует, что банкиры откажут в проведении операции или ограничат доступ к ДБО (дистанционному банковскому обслуживанию). Если физлицо представит пояснения и документы, которые устроят банкиров — проведут операцию и вернут доступ.
Риск остаться с заблокированным счетом по 115-ФЗ возрастает, если вы в качестве ИП получаете переводы за свои товары, работы или услуги на личную карту от физлиц. ЦБ настаивает, что для получения оплаты от клиентов ИП необходим расчетный счет, который открыли непосредственно для ведения предпринимательской деятельности (письмо Банка России от 26.05.2023 № О-99475).
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Переводы ИП с расчетного счета на свою личную карту
На практике довольно часто встречаются ситуации, когда предприниматели, стараясь сэкономить на банковской комиссии, делают переводы с расчетного счета на свою личную карту в рамках зарплатного проекта. По общему правилу перевод с расчетного счета ИП на личный, как физлица, не облагается НДФЛ. На это, например, указал Минфин в письме от 27.02.2018 № 03-04-05/12180. Но такие переводы в рамках зарплатного проекта могут вызвать подозрения у налоговых инспекторов — есть риск, что они переквалифицируют перевод в заработную плату и доначислят НДФЛ, а также страховые взносы.
Из практики ЦФУ
Налоговые инспекторы доначислили НДФЛ и страховые взносы ИП — более 60 млн ₽. Причина — ИП переводил деньги с предпринимательского счета на свой личный счет физического лица с кодом операции 33 (выплата заработной платы). Налоговые инспекторы переквалифицировали такие переводы в заработную плату, в связи с чем предприниматель обратился к экспертам ЦФУ.
Налоговые консультанты помогли составить безопасные пояснения и подготовить документы (штатное расписание, трудовые договоры и другие), с помощью которых ИП удалось оспорить доначисления.
Более того, такие переводы могут стать поводом для подозрений в обналичивании денежных средств и получении необоснованной налоговой выгоды (ст. 54.1 НК). Это подтверждает судебная практика.
Судебная практика
На выездной проверке налоговые инспекторы выявили, что предприниматель обналичивал денежные средства путем перевода денежных средств с расчетного счета на свой личный счет. В связи с чем ему доначислили НДФЛ, пени и выписали штраф. Общая сумма доначислений составила более 3,2 млн ₽.
Инспекторы выявили, что ИП не вел реальную деятельность по оказанию транспортных услуг — у него не было ни трудовых, ни материальных ресурсов, грузовые автомобили он не брал в аренду, затраты на ГСМ не учитывал, формально составлял документы со взаимозависимыми контрагентами. Более того, деньги, которые поступали ему от таких партнеров, в течение одного или двух дней переводил на свою личную карту – физического лица и обналичивал. Все это сыграло в пользу налоговых инспекторов, которых поддержали судьи (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28.05.2019 по делу № А53-15666/2018)
Более того, такие переводы могут попасть в категорию подозрительных банковских операций. В таком случае ИП рискует тем, что ему ограничат доступ к счету по 115-ФЗ.
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Переводы самозанятым
По общему правилу с выплат самозанятым удерживать НДФЛ не нужно. В таком случае самозанятый самостоятельно уплачивает налог на НПД и выдает заказчику чек из приложения ФНС. Однако на практике бывают случаи, когда и с таких выплат налоговые инспекторы требуют доплатить НДФЛ. Например, если самозанятый занимался деятельностью, которая не подпадает под НПД.
Судебная практика
На камеральной проверке расчета 6-НДФЛ организации налоговые инспекторы выявили, что ИП на НПД сдавал ей в аренду квартиру для размещения офиса. Несмотря на то, что с этих сумм он платил налог как самозанятый, инспекторы доначислили компании НДФЛ, пени и штраф. Причина — ИП сдавал компании в аренду жилое помещение не в целях, отвечающих назначению жилого помещения, в то время как положения закона № 422-ФЗ связывают право на уплату НПД именно с арендой (наймом) жилых помещений.
В выписке из ЕГРН указано, что переданная квартира является жилым помещением. При этом, в соответствии со статьей 55.24 Градостроительного кодекса эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с их разрешенным использованием (назначением). А в статье 671 ГК юридическое лицо может использовать жилое помещение только для проживания граждан. При этом, фактически, такое помещение использовалось как нежилое — для размещения офиса. С учетом всех аргументов инспекторов судьи поддержали именно их (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.03.2025 по делу № А56-9810/2023).
Еще одна причина для налоговых доначислений — сотрудничество с самозанятым прикрывает трудовые отношения. Это одна из наиболее частых претензий инспекторов к компаниям и ИП, которые сотрудничают с самозанятыми.
Судебная практика
Инспекторы на камеральной проверке 6-НДФЛ выявили, что сотрудничество компании с самозанятыми прикрывает трудовые отношения:
самозанятые получали вознаграждение в рамках зарплатного проекта;
они были застрахованы также, как и работники общества;
договоры субподряда отвечали признакам трудового договора: в них отсутствовал перечень и вид работ, прописана обязанность соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и др.
компания предоставляла самозанятым сырье, материалы, механизмы, спецодежду и т. д.;
организация проводила обучение самозанятых для допуска к работам за свой счет;
В связи с чем налоговые инспекторы доначислили НДФЛ, страховые взносы и пени, а судьи их поддержали (определение Верховного суда от 26.02.2025 № 309-ЭС25-935).
Более того, вопрос сотрудничества с самозанятыми теперь на контроле и у трудинспекторов, и у спецкомиссий по борьбе с нелегальной занятостью (приказ Минтруда № 40н). Поэтому использовать такие методы оптимизации в 2025 году рискованно.
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