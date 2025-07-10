Переводы на карту — 2025: в каких случаях инспекторы доначислят НДФЛ, а банки заблокируют счет по 115-ФЗ

Переводы между физлицами

Другое дело, если переводы не безвозмездные, а «коммерческие» . Например, физлицу перевели оплату за товары, работы или услуги. В таком случае необходимо заплатить НДФЛ. Иначе его доначислят инспекторы.

По общему правилу, деньги, которые физлицо получило безвозмездно от другого «физика», не облагаются НДФЛ. Такой позиции придерживаются чиновники (письма ФНС от 11.02.2025 № БС-16-11/33@ и Минфина от 11.01.20241 № 03-04-05/1006 ). Как пример — человек получил денежный подарок от родственника, ему вернули долг, он помог деньгами друзьям или родственникам и т. д.

Судебная практика

Индивидуальный предприниматель получал денежные средства от физлиц на свою личную карту. С этих сумм налоговые инспекторы доначислили ему НДФЛ, посчитав их доходом от предпринимательской деятельности. При этом ИП настаивал, что данные суммы — это возврат личных займов. Но подтвердить факт их выдачи не смог — у него не было расписок, а также переводов в виде займов с расчетного счета и личной карты. Более того, он не декларировал проценты по этим займам. В связи с чем судьи поддержали налоговых инспекторов (определение Верховного суда от 17.07.2024 № 308-ЭС22-15224)

Учтите, что у налоговых инспекторов нет свободного доступа ко всем переводам «физиков». Они могут запросить сведения у банков в строго ограниченных случаях, например, при проведении налоговой проверки и при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа (ст. 86 НК). Поэтому массовой «слежки» за переводами физлиц нет.

На практике проблемы из-за переводов у физлиц могут возникнуть с большей вероятностью из-за банков, нежели ФНС. В отличие от налогового ведомства, банкиры могут отслеживать операции по картам клиентов, чтобы выявить подозрительные операции. Под подозрение могут попасть крупные переводы, регулярные суммы от физлиц и другие операции. В таком случае человек рискует, что банкиры откажут в проведении операции или ограничат доступ к ДБО (дистанционному банковскому обслуживанию). Если физлицо представит пояснения и документы, которые устроят банкиров — проведут операцию и вернут доступ.

Риск остаться с заблокированным счетом по 115-ФЗ возрастает, если вы в качестве ИП получаете переводы за свои товары, работы или услуги на личную карту от физлиц. ЦБ настаивает, что для получения оплаты от клиентов ИП необходим расчетный счет, который открыли непосредственно для ведения предпринимательской деятельности (письмо Банка России от 26.05.2023 № О-99475).