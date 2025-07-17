ТОП–3 способа сохранить право на УСН и освобождение от НДС в 2025 году: налоговые риски и меры безопасности

Право на применение УСН зависит, в том числе и от суммы дохода, как и право на автоматическое освобождение от НДС, поэтому способы сохранить преференции — в этой части совпадают. Однако налоговые инспекторы уже в курсе большинства методов оптимизации налоговой нагрузки и усиленно выискивают их в бизнесе. Как минимизировать налоговые риски — в статье.
Раздробить бизнес
Сейчас это наиболее популярный способ среди компаний и ИП на УСН, которые хотят остаться на спецрежиме или сохранить право на автоматическое освобождение от НДС. Однако ФНС в этом году усилила контроль за бизнесом и уже массово рассылает требования тем, у кого обнаружила признаки искусственного дробления. Причем многие из признаков проверяющие вычисляют с помощью своего программного обеспечения. Например, единый адрес участников схемы, ОКВЭД, взаимозависимость и другие.
Под особый контроль сейчас попали компании и ИП из розницы, в том числе селлеры. Так, теперь выявлять «дробленцев» налоговым инспекторам помогают и маркетплейсы. Под подозрение в искусственном дроблении могут попасть селлеры, у которых единый IP-адрес, есть доступ к личным кабинетам друг друга и другие признаки.
В чем риск. Если налоговые инспекторы выявят признаки дробления, доначислят налоги исходя из того, что вся группа компаний/ИП — это одна организация, которая находится на ОСНО. То есть доначислят НДС, налог на прибыль, пени и выпишут штраф — 40% от суммы неуплаченных налогов за три года.
Судебная практика
На выездной проверке налоговые инспекторы выявили, что две компании использовали схему искусственного дробления бизнеса, чтобы формально соблюсти условия для применения УСН. Их деятельность налоговые инспекторы посчитали единым процессом, который направлен на достижение экономического результата. Показатели двух компаний объединили, в связи с чем общая сумма дохода превысила лимит для применения УСН. Налоговые инспекторы доначислили налоги на ОСНО в сумме более 18 млн ₽, и судьи их поддержали (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21.01.2025 по делу № А76-41276/2021)
Как снизить налоговые риски. По максимуму исключите признаки искусственного дробления в вашем бизнесе. Их стандартный перечень ФНС сообщала множество раз и в письмах, и сообщениях на официальном сайте. Но только этими признаками перечень инспекторов не ограничен. Проверить бизнес на признаки дробления вы можете самостоятельно с помощью пакета от ЦФУ «Самодиагностика признаков дробления». Приобретая пакет, вы получаете:
чек-лист для самодиагностики рисков;
видео-инструкцию по применению чек-листа;
консультацию налогового эксперта (2 часа);
индивидуальные рекомендации по минимизации рисков.
Безопаснее заранее подготовить аргументы, которые помогут вам оспорить претензии инспекторов. Будьте готовы подтвердить экономическую цель разделения бизнеса и самостоятельность каждой компании/ИП. Так, в пользу бизнеса сыграют такие аргументы: разные виды деятельности (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21.02.2022 по делу № А55-11590/2021), самостоятельное несение расходов и ведение товарного учета (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.06.2024 по делу № А50-19665/2022), собственный штат сотрудников, оборудование, самостоятельное ведение бухучета (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 30.06.2023 по делу № А50-14490/2022) и другие.
Налоговый аудит
Защитим ваш бизнес от налоговых рисков и избавим от доначислений до 40%
Заключить договор займа
Полученные и возвращенные займы не учитываются в лимите доходов ни для автоматического освобождения от НДС, ни для применения УСН (пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК, пп. 10 п. 1 ст. 251 НК). Поэтому компании и ИП на УСН нередко подменяют поступление средств от продажи товаров или в качестве предоплаты на получение или возврат займа. Таким образом они соблюдают лимит по доходам и сохраняют право на применение УСН или на автоматическое освобождение от НДС.
В чем риск. Если налоговые инспекторы переквалифицируют сделки, компании/ИП доначислят налог на УСН и НДС, а при утрате права на применение спецрежима — налоги на ОСНО (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 23.10.2024 по делу № А53-42355/2022).
Судебная практика
Предпринимателю вернули два займа на сумму более 650 млн ₽. Данные суммы он не учитывал в доходах на УСН. Однако на проверке налоговые инспекторы выявили, что поступившие денежные средства на счет, в том числе в счет оплаты по договору о переводе долга, по факту являлись внереализационными доходами предпринимателя. Они переквалифицировали сделки возврата денежных средств на безвозмездно полученные денежные средства. В связи с чем ИП доначислили налоги на ОСНО на сумму более 100 млн ₽.
На проверке инспекторы выявили, что проценты на сумму долга, предусмотренные в договоре, не начислялись, работа по возврату задолженности не проводилась, судебных исков в отношении должников — нет. Контрагенты, которым выдавались займы — взаимозависимы, хозяйственную деятельность не вели, а также были зарегистрированы в помещениях, которые принадлежали ИП. Судьи в этом споре поддержали налоговых инспекторов (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 13.02.2025 по делу № А09-7902/2022).
Как снизить налоговые риски. Заранее подготовьте аргументы, подтверждающие реальность выданных и полученных займов. Проверьте договоры на наличие нестыковок, отслеживайте сроки возврата займов, подготовьте претензионные письма и т. д. Все это сработает в пользу бизнеса.
Также вы можете заранее обезопасить бизнес от претензий инспекторов и налоговых доначислений, обратившись за услугой налогового аудита в ЦФУ. Мы поможем выявить и оценить налоговые риски, проведем экспертизу договоров, а также предложим законные и эффективные способы снижения налоговой нагрузки для вашего бизнеса.
Учесть часть доходов как агентское вознаграждение
Компании и ИП на УСН прибегают еще к одному методу для соблюдения лимитов доходов — продают товары в качестве комиссионера/агента. Ведь в таком случае в доходах им надо учесть лишь вознаграждение, а не всю сумму от продажи товаров (пп. 9 п. 1 ст. 251 НК).
В чем риск. Налоговые инспекторы включат всю сумму от продажи, если переквалифицируют договор комиссии или агентский договор в договор купли-продажи. В связи с чем компании/ИП доначислят налог на УСН, пени и выпишут штраф.
Судебная практика
На камеральной проверке декларации по УСН налоговые инспекторы выявили, что ИП не включил в налоговую базу доходы в размере более 83 млн ₽, которые поступили на его расчетный счет. Предприниматель сослался на то, что данные денежные средства являются не его доходом, а выручкой принципалов. Однако налоговые инспекторы тщательно проверили поступившие суммы и выявили, что по 7 договорам с контрагентами ИП выступает в качестве продавца, а не агента. В связи с чем предпринимателю доначислили налог на УСН и выписали штраф (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27.09.2024 по делу № А12-14833/2023).
А если доходы превысят лимит, компания/ИП рискуют лишиться права на применение УСН или автоматическое освобождение от НДС (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 23.01.2024 по делу № А57-25445/2021).
Как снизить налоговые риски. Проверьте договоры. Убедитесь, что в них правильно указаны стороны договора, прописано, что именно поручается выполнить посреднику, порядок расчета, срок сдачи отчета и остальные условия.
Составляйте отчеты агента. Их отсутствие — один из победных аргументов инспекторов (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 18.10.2024 по делу № А12-32424/2023).
Налоговые консультанты ЦФУ помогут вам провести экспертизу договоров и исключить налоговые риски в рамках налогового аудита. Обращайтесь к нам, чтобы обезопасить свой бизнес от налоговых доначислений.
Налоговый аудит
Защитим ваш бизнес от налоговых рисков и избавим от доначислений до 40%
Реклама: ООО «ОкиДоки», ИНН 6330100935, erid: 2W5zFHhvWEt
Начать дискуссию