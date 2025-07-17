ТОП–3 способа сохранить право на УСН и освобождение от НДС в 2025 году: налоговые риски и меры безопасности

Раздробить бизнес

Сейчас это наиболее популярный способ среди компаний и ИП на УСН, которые хотят остаться на спецрежиме или сохранить право на автоматическое освобождение от НДС. Однако ФНС в этом году усилила контроль за бизнесом и уже массово рассылает требования тем, у кого обнаружила признаки искусственного дробления. Причем многие из признаков проверяющие вычисляют с помощью своего программного обеспечения. Например, единый адрес участников схемы, ОКВЭД, взаимозависимость и другие.

Под особый контроль сейчас попали компании и ИП из розницы, в том числе селлеры. Так, теперь выявлять «дробленцев» налоговым инспекторам помогают и маркетплейсы. Под подозрение в искусственном дроблении могут попасть селлеры, у которых единый IP-адрес, есть доступ к личным кабинетам друг друга и другие признаки.

В чем риск. Если налоговые инспекторы выявят признаки дробления, доначислят налоги исходя из того, что вся группа компаний/ИП — это одна организация, которая находится на ОСНО. То есть доначислят НДС, налог на прибыль, пени и выпишут штраф — 40% от суммы неуплаченных налогов за три года.