Как рассчитывать НДС на УСН тем, у кого ставка изменилась посреди года: показываем на примерах

Как рассчитывать лимит доходов на УСН

Теперь компании и ИП на УСН должны ежемесячно отслеживать сумму доходов. Как только доходы превысят 60 млн ₽, такие организации и предприниматели теряют право на автоматическое освобождение от НДС. Напомним, что отказаться от него добровольно нельзя. На этом настаивает Минфин (письмо от 07.10.2024 № 03-07-11/96800). Отслеживать сумму доходов каждый месяц необходимо и тем компаниям/ИП, которые применяют пониженные ставки НДС.

Рассчитывать лимит дохода для НДС нужно по тем же правилам, что и по доходам для налога на УСН. В лимит включайте реализационные и внереализационные доходы, за некоторым исключением. Например, под исключение подпадают:

взносы/вклады в уставный капитал;

ошибочные платежи от контрагентов;

кредиты, займы и другие поступления.

Если превысите лимит по доходам, рассчитывать налог нужно будет уже с учетом новых данных. Иначе компании/ИП доначислят налог, пени и выпишут штраф. А в случае несдачи декларации по НДС могут заблокировать счет. Как этого избежать — далее.