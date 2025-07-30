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НДС на УСН
Как рассчитывать НДС на УСН тем, у кого ставка изменилась посреди года: показываем на примерах

Как рассчитывать НДС на УСН тем, у кого ставка изменилась посреди года: показываем на примерах

Смотрите на примерах из практики, как рассчитывать НДС на УСН, если ставка налога изменилась в середине года. Причем ставка может как увеличиться, так и наоборот, уменьшиться. Когда такое возможно, как рассчитывать НДС и какие нюансы учесть при выборе ставки, если компания/ИП утратили право на автоматическое освобождение от НДС — в статье. 

Как рассчитывать лимит доходов на УСН 

Теперь компании и ИП на УСН должны ежемесячно отслеживать сумму доходов. Как только доходы превысят 60 млн ₽, такие организации и предприниматели теряют право на автоматическое освобождение от НДС. Напомним, что отказаться от него добровольно нельзя. На этом настаивает Минфин (письмо от 07.10.2024 № 03-07-11/96800). Отслеживать сумму доходов каждый месяц необходимо и тем компаниям/ИП, которые применяют пониженные ставки НДС.

Рассчитывать лимит дохода для НДС нужно по тем же правилам, что и по доходам для налога на УСН. В лимит включайте реализационные и внереализационные доходы, за некоторым исключением. Например, под исключение подпадают:

  • взносы/вклады в уставный капитал;

  • ошибочные платежи от контрагентов;

  • кредиты, займы и другие поступления.

Если превысите лимит по доходам, рассчитывать налог нужно будет уже с учетом новых данных. Иначе компании/ИП доначислят налог, пени и выпишут штраф. А в случае несдачи декларации по НДС могут заблокировать счет. Как этого избежать — далее. 

Если у вас есть вопросы по расчету лимита доходов для НДС, самого налога или вариантам сохранения права на автоматическое освобождение от НДС, обращайтесь к налоговым консультантам ЦФУ. Они помогут вам в разрешении даже самых сложных ситуаций в рамках часовой консультации или услуги налогового планирования.

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Что учесть при выборе ставки, если утратили право на автоматическое освобождение от НДС

Если в середине года компания/ИП приближается к лимиту в 60 млн ₽, необходимо выбрать, по какой ставке будете дальше рассчитывать налог:

  • пониженной — 5% или 7%;

  • общеустановленной — 20% (10%)

В случае выбора пониженной ставки, у компании и ИП не будет права на вычет входного и ввозного НДС. Кроме того, вы не сможете ее изменить в течение последующих 12 налоговых периодов, то есть трех лет, за исключением двух случаев: утратили право на применение УСН или получили автоматическое освобождение от НДС. При выборе ставки ориентируйтесь на следующие показатели:

  • Доля входного НДС. Рассчитайте приблизительную сумму входного НДС и при возможности спрогнозируйте ее на будущие периоды. Если у вас высокая доля входящего НДС, то переход на пониженные ставки вероятнее всего приведет к увеличению налоговой нагрузки. Но необходимо учесть и другие факторы.

  • Объект обложения на УСН. Если вы применяете объект «Доходы минус расходы», то входной НДС при выборе пониженной ставки налога можно учесть в расходах. В случае выбора объекта «Доходы», учесть расходы нельзя, поэтому налоговая нагрузка на бизнес из-за пониженной ставки НДС может существенно возрасти. 

  • Налоговые режимы покупателей. Проанализируйте контрагентов, какие режимы применяют они. Если большинство из них освобождены от НДС, возможно, вам будет выгоднее применять пониженную ставку, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке. Естественно, с учетом других вводных для вашего бизнеса.

Есть и иные факторы, которые необходимо учесть при выборе ставки НДС. Покажем на примере последствия в случае невыгодного выбора ставки НДС. 

Пример 

Предприниматель находится на УСН с объектом «Доходы минус расходы». В июне он утратил право на автоматическое освобождение от НДС. Уже с июля ему необходимо рассчитывать налог. Он выбирает ставку. 

Его доход в среднем за квартал составляет 20 млн ₽, расходы — 10 млн ₽, а сумма входного НДС — около 2 млн ₽. 

  • ИП выбрал пониженную ставку 5%. В таком случае НДС составит 1 млн ₽ (20 млн ₽ х 5%). При этому сумму входного НДС он может учесть в расходах в стоимости купленных товаров. Соответственно аванс по налогу на УСН составит 1,2 млн ₽ [(20 млн ₽ - 10 млн ₽ - 2 млн ₽) х 15%]. Тогда общая сумма НДС и налога на УСН — 2,2 млн ₽ (1 млн ₽ +1,2 млн ₽). 

  • ИП выбрал стандартную ставку 20%. В таком случае НДС к уплате за квартал составит 2 млн ₽ (20 млн ₽ х 20% - 2 млн ₽). А аванс по налогу на УСН — 1,5 млн ₽ [(20 млн ₽ - 10 млн ₽) х 15%]. Тогда общая сумма НДС и налога на УСН составит 3,5 млн ₽ (2 млн ₽ + 1,5 млн ₽).

Разница в рублях за квартал — 1,3 млн ₽ (3,5 млн ₽ - 2,2 млн ₽). 

От того, насколько тщательно вы подойдете к выбору ставки НДС, зависит налоговая нагрузка на ваш бизнес. Чтобы сделать ее минимальной — обращайтесь в ЦФУ. 

В рамках услуги Налоговое планирование налоговые консультанты ЦФУ помогут вам подобрать наиболее выгодную ставку НДС для вашего бизнеса с учетом всех факторов с целью минимизации налоговой нагрузки. Предлагаем только законные и безопасные решения для каждого бизнеса.

Перешли с автоматического освобождения на пониженную ставку НДС

Если утратили право на автоматическое освобождение, НДС рассчитывайте с 1 числа месяца следующего за тем, когда ваши доходы превысили 60 млн ₽. При этом налог за прошлые периоды, в том числе месяц, в котором произошло это превышение, определять не нужно. Это подтвердил Минфин (письмо от 05.05.2025 № 03-07-07/44848).

Пример

Доходы ИП в июне составили 61 млн ₽. С июля он применяет ставку НДС 5%. Первого июля его продажи без учета налога составили 1 млн ₽. С этой суммы ему необходимо рассчитать НДС. Он составит 50 000 ₽ (1 млн ₽ х 5%). Определять НДС с доходов до 1 июля — не нужно. 

Рассчитывать налог по ставке 5% необходимо до того момента, пока доходы не превысят 250 млн ₽. Как действовать, если превысили этот лимит — далее. 

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Перешли со ставки НДС 5% на ставку 7%

Если компания/ИП применяли пониженную ставку НДС 5%, но их доходы превысили лимит в 250 млн ₽, с месяца, следующего за месяцем превышения этого лимита, НДС считайте по ставке 7%. Выбрать общую ставку 10% или 20% в таком случае нельзя. Покажем на примере, как рассчитывать налог, если ставка изменилась в середине квартала. 

Пример

Доходы компании без учета НДС в июле составили 30 млн ₽, в августе — 38 млн ₽, а в сентябре — 25 млн ₽. При этом в июле общая сумма дохода с начала 2025 года превысила лимит в 250 млн ₽. А значит, уже с 1 августа компания должна применять ставку НДС 7%.

В июле НДС необходимо рассчитывать по ставке 5%, он составит 1,5 млн ₽ (30 млн ₽ х 5%). 

В августе — 2,66 млн ₽ (38 млн ₽ х 7%), а в сентябре — 1,75 млн ₽ (25 млн ₽ х 7%). 

Итого за III квартал НДС составит 5,91 млн ₽ (1,5 млн ₽ + 2,66 млн ₽ + 1,75 млн ₽).

При этом при достижении дохода в 450 млн ₽, компания/ИП утрачивают право на применение УСН и должны рассчитывать НДС по ставкам 10% или 20%. Учтите, что НДС в таком случае по общеустановленным ставкам надо считать с 1 числа месяца превышения лимита. С этой же даты вы утрачиваете и право на УСН (п. 4 ст. 346.13 НК).

Утратили право на автоматическое освобождение от НДС и выбрали стандартную ставку 10% или 20%

В этом случае рассчитывайте НДС и принимайте входной налог к вычету с 1 числа месяца, следующего за тем, как превысили лимит в 60 млн ₽. Налог за прошлые периоды, в том числе месяц превышения рассчитывать не нужно (письмо Минфина от 05.05.2025 № 03-07-07/44848). Покажем на примере.

Пример 

Доходы предпринимателя 20 июня превысил 60 млн ₽. С 1 июля он будет рассчитывать НДС. ИП выбрал ставку НДС 20%. 

В III квартале он получил авансы в счет предстоящих поставок на сумму 5 млн ₽ (товары в счет аванса в этом квартале не отгружались), продал товары на сумму 10 млн ₽ (без учета НДС), а также закупил товары на сумму 3 млн ₽, в т.ч. НДС 500 000 ₽.

ИП рассчитает налог:

  • 833 333,3 ₽ (5 млн ₽ х 20 : 120) — НДС с авансов полученных;

  • 2 000 000 ₽ (10 млн ₽ х 20%) — НДС с продаж;

  • 500 000 ₽ — входной НДС.

Общая сумма НДС за III квартал составит 2,33 млн ₽ (833 333,3 + 2 000 000 - 500 000).

Если компания/ИП выбрали общую ставку НДС, они могут сменить ее на пониженную и в середине года. Об этом — далее.   

Переходите с общей ставки НДС на пониженную 

Перейти добровольно с общеустановленной ставки НДС 20 % или 10% на пониженные ставки (5% или 7%) компании и ИП могут с начала квартала среди года (письма Минфина 07.11.2024 № 03-07-11/109614 и ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@). Но важно, чтобы соблюдался лимит по доходам: для ставки 5% — свыше 60 млн ₽ до 250 млн ₽, а для ставки 7% — свыше 250 млн ₽ до 450 млн ₽. Покажем на примере. 

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Пример

ИП в марте утратил право на автоматическое освобождение от НДС, с апреля он рассчитывал НДС по ставке 20 %. С июля (с начала III квартала) он решил перейти на пониженную ставку, поскольку налоговая нагрузка для него в этом случае будет ниже. 

Доходы предпринимателя за январь-июнь составили 100 млн ₽, поэтому он выбрал ставку 5%. С июля он начала рассчитывать налог по ставке 5%. 

Но учтите, что в таком случае компании/ИП необходимо восстановить НДС. 

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