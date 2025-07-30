Как рассчитывать НДС на УСН тем, у кого ставка изменилась посреди года: показываем на примерах

Как рассчитывать лимит доходов на УСН
Теперь компании и ИП на УСН должны ежемесячно отслеживать сумму доходов. Как только доходы превысят 60 млн ₽, такие организации и предприниматели теряют право на автоматическое освобождение от НДС. Напомним, что отказаться от него добровольно нельзя. На этом настаивает Минфин (письмо от 07.10.2024 № 03-07-11/96800). Отслеживать сумму доходов каждый месяц необходимо и тем компаниям/ИП, которые применяют пониженные ставки НДС.
Рассчитывать лимит дохода для НДС нужно по тем же правилам, что и по доходам для налога на УСН. В лимит включайте реализационные и внереализационные доходы, за некоторым исключением. Например, под исключение подпадают:
взносы/вклады в уставный капитал;
ошибочные платежи от контрагентов;
кредиты, займы и другие поступления.
Если превысите лимит по доходам, рассчитывать налог нужно будет уже с учетом новых данных. Иначе компании/ИП доначислят налог, пени и выпишут штраф. А в случае несдачи декларации по НДС могут заблокировать счет. Как этого избежать — далее.
Если у вас есть вопросы по расчету лимита доходов для НДС, самого налога или вариантам сохранения права на автоматическое освобождение от НДС, обращайтесь к налоговым консультантам ЦФУ. Они помогут вам в разрешении даже самых сложных ситуаций в рамках часовой консультации или услуги налогового планирования.
Что учесть при выборе ставки, если утратили право на автоматическое освобождение от НДС
Если в середине года компания/ИП приближается к лимиту в 60 млн ₽, необходимо выбрать, по какой ставке будете дальше рассчитывать налог:
пониженной — 5% или 7%;
общеустановленной — 20% (10%).
В случае выбора пониженной ставки, у компании и ИП не будет права на вычет входного и ввозного НДС. Кроме того, вы не сможете ее изменить в течение последующих 12 налоговых периодов, то есть трех лет, за исключением двух случаев: утратили право на применение УСН или получили автоматическое освобождение от НДС. При выборе ставки ориентируйтесь на следующие показатели:
Доля входного НДС. Рассчитайте приблизительную сумму входного НДС и при возможности спрогнозируйте ее на будущие периоды. Если у вас высокая доля входящего НДС, то переход на пониженные ставки вероятнее всего приведет к увеличению налоговой нагрузки. Но необходимо учесть и другие факторы.
Объект обложения на УСН. Если вы применяете объект «Доходы минус расходы», то входной НДС при выборе пониженной ставки налога можно учесть в расходах. В случае выбора объекта «Доходы», учесть расходы нельзя, поэтому налоговая нагрузка на бизнес из-за пониженной ставки НДС может существенно возрасти.
Налоговые режимы покупателей. Проанализируйте контрагентов, какие режимы применяют они. Если большинство из них освобождены от НДС, возможно, вам будет выгоднее применять пониженную ставку, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке. Естественно, с учетом других вводных для вашего бизнеса.
Есть и иные факторы, которые необходимо учесть при выборе ставки НДС. Покажем на примере последствия в случае невыгодного выбора ставки НДС.
Пример
Предприниматель находится на УСН с объектом «Доходы минус расходы». В июне он утратил право на автоматическое освобождение от НДС. Уже с июля ему необходимо рассчитывать налог. Он выбирает ставку.
Его доход в среднем за квартал составляет 20 млн ₽, расходы — 10 млн ₽, а сумма входного НДС — около 2 млн ₽.
ИП выбрал пониженную ставку 5%. В таком случае НДС составит 1 млн ₽ (20 млн ₽ х 5%). При этому сумму входного НДС он может учесть в расходах в стоимости купленных товаров. Соответственно аванс по налогу на УСН составит 1,2 млн ₽ [(20 млн ₽ - 10 млн ₽ - 2 млн ₽) х 15%]. Тогда общая сумма НДС и налога на УСН — 2,2 млн ₽ (1 млн ₽ +1,2 млн ₽).
ИП выбрал стандартную ставку 20%. В таком случае НДС к уплате за квартал составит 2 млн ₽ (20 млн ₽ х 20% - 2 млн ₽). А аванс по налогу на УСН — 1,5 млн ₽ [(20 млн ₽ - 10 млн ₽) х 15%]. Тогда общая сумма НДС и налога на УСН составит 3,5 млн ₽ (2 млн ₽ + 1,5 млн ₽).
Разница в рублях за квартал — 1,3 млн ₽ (3,5 млн ₽ - 2,2 млн ₽).
От того, насколько тщательно вы подойдете к выбору ставки НДС, зависит налоговая нагрузка на ваш бизнес. Чтобы сделать ее минимальной — обращайтесь в ЦФУ.
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Перешли с автоматического освобождения на пониженную ставку НДС
Если утратили право на автоматическое освобождение, НДС рассчитывайте с 1 числа месяца следующего за тем, когда ваши доходы превысили 60 млн ₽. При этом налог за прошлые периоды, в том числе месяц, в котором произошло это превышение, определять не нужно. Это подтвердил Минфин (письмо от 05.05.2025 № 03-07-07/44848).
Пример
Доходы ИП в июне составили 61 млн ₽. С июля он применяет ставку НДС 5%. Первого июля его продажи без учета налога составили 1 млн ₽. С этой суммы ему необходимо рассчитать НДС. Он составит 50 000 ₽ (1 млн ₽ х 5%). Определять НДС с доходов до 1 июля — не нужно.
Рассчитывать налог по ставке 5% необходимо до того момента, пока доходы не превысят 250 млн ₽. Как действовать, если превысили этот лимит — далее.
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Перешли со ставки НДС 5% на ставку 7%
Если компания/ИП применяли пониженную ставку НДС 5%, но их доходы превысили лимит в 250 млн ₽, с месяца, следующего за месяцем превышения этого лимита, НДС считайте по ставке 7%. Выбрать общую ставку 10% или 20% в таком случае нельзя. Покажем на примере, как рассчитывать налог, если ставка изменилась в середине квартала.
Пример
Доходы компании без учета НДС в июле составили 30 млн ₽, в августе — 38 млн ₽, а в сентябре — 25 млн ₽. При этом в июле общая сумма дохода с начала 2025 года превысила лимит в 250 млн ₽. А значит, уже с 1 августа компания должна применять ставку НДС 7%.
В июле НДС необходимо рассчитывать по ставке 5%, он составит 1,5 млн ₽ (30 млн ₽ х 5%).
В августе — 2,66 млн ₽ (38 млн ₽ х 7%), а в сентябре — 1,75 млн ₽ (25 млн ₽ х 7%).
Итого за III квартал НДС составит 5,91 млн ₽ (1,5 млн ₽ + 2,66 млн ₽ + 1,75 млн ₽).
При этом при достижении дохода в 450 млн ₽, компания/ИП утрачивают право на применение УСН и должны рассчитывать НДС по ставкам 10% или 20%. Учтите, что НДС в таком случае по общеустановленным ставкам надо считать с 1 числа месяца превышения лимита. С этой же даты вы утрачиваете и право на УСН (п. 4 ст. 346.13 НК).
Утратили право на автоматическое освобождение от НДС и выбрали стандартную ставку 10% или 20%
В этом случае рассчитывайте НДС и принимайте входной налог к вычету с 1 числа месяца, следующего за тем, как превысили лимит в 60 млн ₽. Налог за прошлые периоды, в том числе месяц превышения рассчитывать не нужно (письмо Минфина от 05.05.2025 № 03-07-07/44848). Покажем на примере.
Пример
Доходы предпринимателя 20 июня превысил 60 млн ₽. С 1 июля он будет рассчитывать НДС. ИП выбрал ставку НДС 20%.
В III квартале он получил авансы в счет предстоящих поставок на сумму 5 млн ₽ (товары в счет аванса в этом квартале не отгружались), продал товары на сумму 10 млн ₽ (без учета НДС), а также закупил товары на сумму 3 млн ₽, в т.ч. НДС 500 000 ₽.
ИП рассчитает налог:
833 333,3 ₽ (5 млн ₽ х 20 : 120) — НДС с авансов полученных;
2 000 000 ₽ (10 млн ₽ х 20%) — НДС с продаж;
500 000 ₽ — входной НДС.
Общая сумма НДС за III квартал составит 2,33 млн ₽ (833 333,3 + 2 000 000 - 500 000).
Если компания/ИП выбрали общую ставку НДС, они могут сменить ее на пониженную и в середине года. Об этом — далее.
Переходите с общей ставки НДС на пониженную
Перейти добровольно с общеустановленной ставки НДС 20 % или 10% на пониженные ставки (5% или 7%) компании и ИП могут с начала квартала среди года (письма Минфина 07.11.2024 № 03-07-11/109614 и ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@). Но важно, чтобы соблюдался лимит по доходам: для ставки 5% — свыше 60 млн ₽ до 250 млн ₽, а для ставки 7% — свыше 250 млн ₽ до 450 млн ₽. Покажем на примере.
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Пример
ИП в марте утратил право на автоматическое освобождение от НДС, с апреля он рассчитывал НДС по ставке 20 %. С июля (с начала III квартала) он решил перейти на пониженную ставку, поскольку налоговая нагрузка для него в этом случае будет ниже.
Доходы предпринимателя за январь-июнь составили 100 млн ₽, поэтому он выбрал ставку 5%. С июля он начала рассчитывать налог по ставке 5%.
Но учтите, что в таком случае компании/ИП необходимо восстановить НДС.
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