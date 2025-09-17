Три главных претензии инспекторов в требованиях по УСН 1% в 2025 году: безопасные решения для бизнеса

Какие запросы массово получали компании и ИП на УСН 1%

На камералке в 2025 году компании и ИП на УСН 1% столкнулись с требованиями, в которых налоговые инспекторы просили обосновать применение льготной ставки или доплатить налог по ставке 6%. Причем сами по себе требования были шаблонными — в них они приводили пул одинаковых аргументов, которые указывали на фиктивную регистрацию.

Эксперт ЦФУ: «Изначально установление пониженных налоговых ставок в определенных регионах было направлено на привлечение бизнеса и притока инвестиций на обеспечение развития этих регионов, в том числе увеличение рабочих мест, развитие инфраструктуры. В связи с чем, закономерными являются вопросы со стороны налоговых органов о том, как конкретно осуществляет деятельность предприниматель и не является ли его прописка в регионе формальной, то есть оформлена с единственной целью получить налоговые льготы».