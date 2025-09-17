Три главных претензии инспекторов в требованиях по УСН 1% в 2025 году: безопасные решения для бизнеса

Какие запросы массово получали компании и ИП на УСН 1%
На камералке в 2025 году компании и ИП на УСН 1% столкнулись с требованиями, в которых налоговые инспекторы просили обосновать применение льготной ставки или доплатить налог по ставке 6%. Причем сами по себе требования были шаблонными — в них они приводили пул одинаковых аргументов, которые указывали на фиктивную регистрацию.
Эксперт ЦФУ: «Изначально установление пониженных налоговых ставок в определенных регионах было направлено на привлечение бизнеса и притока инвестиций на обеспечение развития этих регионов, в том числе увеличение рабочих мест, развитие инфраструктуры. В связи с чем, закономерными являются вопросы со стороны налоговых органов о том, как конкретно осуществляет деятельность предприниматель и не является ли его прописка в регионе формальной, то есть оформлена с единственной целью получить налоговые льготы».
Регистрация в аварийном или ветхом жилье
Регистрация в непригодном для проживания жилье — веский повод для инспекторов заподозрить фиктивный переезд в льготный регион лишь с одной целью — минимизировать налоговые платежи. Это может быть ветхое, аварийное жилье или здание под снос.
Безопасное решение для бизнеса. Перед приобретением недвижимости в регионе, обязательно проверяйте правоустанавливающие документы. Безопаснее обратиться за помощью к юристам, чтобы исключить юридические и налоговые риски.
Учтите, что налоговые инспекторы не только направляют запросы в администрации муниципальных образований и другие ведомства, но и проводят дополнительные мероприятия налогового контроля, могут даже выехать и проверить жилье на возможность проживания в нем. Если в качестве входной двери установлена межкомнатная дверь без замка, а окна заколочены фанерой, явно, что в таком жилье проживание невозможно, с чем соглашаются и судьи (решение Арбитражного суда Мурманской области от 24.12.2024 по делу № А42-8069/2024).
Отсутствие контрагентов в льготном регионе
Если компания или ИП не расширили перечень контрагентов на партнеров из льготных регионов — для инспекторов это один из признаков того, что регистрация в льготном регионе — фиктивная. Отсутствие новых контрагентов налоговые инспекторы вычисляют, в том числе по банковским выпискам.
Безопасное решение для бизнеса. Будьте готовы предоставить договоры с покупателями, поставщиками и заказчиками из льготного региона. Это будет веский контраргумент в пользу реального ведения бизнеса в регионе. Оплата действительно может не пройти по банковской выписке, но это тоже можно объяснить. Например, компания или предприниматель заключили новые договоры только в декабре, а поставки и оплата запланированы на следующий год, что прямо указано в договоре. Есть и другие аргументы в пользу бизнеса.
Нет коммунальных и арендных платежей на территории льготного региона
Для инспекторов отсутствие коммунальных и арендных платежей — один из победных аргументов в пользу фиктивной регистрации бизнеса в льготном регионе. Конечно, влияет совокупность доказательств со стороны проверяющих — и чем их больше, тем ниже шансы бизнеса оспорить доначисления в суде.
Судебная практика
Предприниматель переехал из Архангельской области в Ненецкий автономный округ, где он воспользовался преференцией УСН 1%. При этом по месту регистрации в новом регионе у него было нулевое потребление воды, да и в принципе коммунальные услуги он не оплачивал. Налоговые инспекторы привели и другие доказательства фиктивности регистрации и судьи поддержали их в этом споре (постановление Четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 20.06.2025 по делу № А05-11761/2024).
Безопасное решение для бизнеса. Будьте готовы подтвердить факт пребывания в льготном регионе. Подготовьте ж/д и авиабилеты, чеки на бензин, если приезжали в регион на автомобиле и т. п. Безопаснее регулярно подавать данные по счетчикам и оплачивать коммунальные услуги. Иначе нулевое потребление воды и отсутствие оплаты таких услуг станет одним из поводов для налоговых доначислений. Или будьте готовы пояснить, где вы проживали в период пребывания. Например, сняли жилье ближе к офису. В таком случае понадобится договор аренды и акт приема-передачи.
