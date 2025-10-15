Контрагенты из ЕАЭС: что с НДС и как не попасть на доначисления

На примерах, в том числе из судебной практики, показали, как правильно рассчитывать НДС при таком сотрудничестве, основные претензии инспекторов и как действовать, чтобы не попасть на налоговые доначисления.
Экспорт в ЕАЭС: когда нужно исчислить НДС, по какой ставке и основные претензии инспекторов
Правила работы с НДС при экспорте товаров в Казахстан, Армению, Белоруссию или Киргизию зависит от того, кто ваш покупатель — физическое лицо или компания/ИП.
Продали товар компании/ИП. По общему правилу НДС со стоимости экспортируемых товаров в страны ЕАЭС исчисляется по ставке 0% и отказаться от нее добровольно нельзя (письмо Минфина от 09.01.2019 № 03-07-13/1/24). При этом нулевую ставку надо подтвердить. Это означает, что российской компании необходимо в течение 180 дней со дня отгрузки товара представить в ИФНС документы:
договор (контракт);
банковскую выписку, чтобы подтвердить факт поступления выручки. Даже если компания и ИП рассчитывались наличными, то понадобится выписка, чтобы подтвердить внесение наличных на счет. При этом факт получения выручки подтвердят копии приходных кассовых ордеров.
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
транспортные или товаросопроводительные документы и иные документы (п. 3 и 4 Протокола от 29.05.2014 «О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказания услуг»).
Их надо представить в налоговую инспекцию вместе с декларацией по НДС, в которой вы отразили экспортные операции. Если представите неполный комплект документов или же направите их отдельно — высокий риск претензий со стороны налоговых органов.
Судебная практика
На камеральной проверке НДС инспекторы отказали ИП в возмещении более 4 млн ₽ и доначислили еще 152 443 ₽. Одна из причин для доначислений — предприниматель направил документы, подтверждающие нулевую ставку по экспорту, спустя неделю после отправки декларации по НДС. Более того, уже позднее при подаче уточненки, он направил неполный комплект документов, подтверждающих ставку НДС 0%. В связи с чем ему доначислили НДС. Судьи согласились с проверяющими (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21.08.2017 по делу № А53-21472/2016).
Если у вас есть вопросы по расчету НДС, учету экспортных операций или подтверждению нулевой ставки НДС, обращайтесь к экспертам ЦФУ. В рамках часовой налоговой консультации они помогут вам разрешить даже самые сложные вопросы, подскажут по комплекту документов для подтверждения нулевой ставки НДС и обезопасят вас от споров с налоговыми органами.
Кроме того, есть риск, что налоговые инспекторы доначислят НДС, если в представленных документах будет допущена ошибка. Например, указан неправильный код или наименование товара.
Судебная практика
Налоговые инспекторы посчитали, что организация неправомерно применила ставку 0% по экспортной операции и доначислили ей НДС. Они обнаружили, что в представленных документах, в частности, таможенной декларации код товара был указан неверно. Компания представила письма Центральной энергетической таможни, в которых она подтвердила фактический вывоз товара с указанием его веса. Более того, в письме было указано, что декларант в соответствии с действующим на момент подачи таможенной декларации правомерно определил код товара по ТН ВЭД. Компании удалось отстоять право на применение ставки 0% (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29.05.2024 по делу № А56-48948/2023)
При этом судьи подтвердили, что для применения ставки 0% не имеет значения, где именно происходит переход права собственности на экспортируемый товар: на территории РФ, за ее пределами или на границе. Важен подтвержденный факт экспорта, а не особенности договорных отношений (постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.04.2023 по делу № А40-111837/2022).
Если вы не направите документы в положенный срок, придется рассчитать НДС по стандартным ставкам — 20% (10%) или по пониженным — 5% или 7%, если вы применяете УСН и исчисляете налог по этим ставкам (п. 10 письма ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@). Его нужно определить на последний день квартала, когда заканчивается 180-дневный срок на подтверждение ставки 0%.
При этом за налоговую базу берите стоимость товаров, указанную в договоре. Если она прописана в иностранной валюте, определите ее в рублях по курсу ЦБ на дату отгрузки.
Пример
Компания отгрузила товары в Казахстан на сумму 1 млн ₽. В 180-дневный срок подтвердить ставку 0% она не смогла. В таком случае ей надо рассчитать НДС на последний день квартала, в котором заканчивается этот 180-дневный срок. Компания находится на УСН и НДС рассчитывает по ставке 5%. Он составит 50 тыс. ₽ (1 000 000 х 5%).
Когда можно заявить вычет НДС. Если вы применяете УСН и рассчитываете налог по пониженным ставкам (5% или 7%), то принять входной НДС к вычету нельзя, в том числе и при применении нулевой ставки НДС (п. 10 и п. 17 письма ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@).
Другое дело, если компания/ИП в общем случае рассчитывает НДС по стандартным ставкам — 20% или 10%. В таком случае, если бизнес экспортирует сырьевые товары, вычет НДС можно заявить в том квартале, когда собрали документы, подтверждающие нулевую ставку. А по несырьевому экспорту вычет не зависит от даты подтверждения этой ставки (п. 3 ст. 172 НК).
При неподтвержденном экспорте НДС по стандартной ставке придется заплатить за счет собственных средств. Его вы можете учесть в составе прочих расходов при расчете налога на прибыль или в расходах на УСН, если применяете объект «Доходы минус расходы» (письмо Минфина от 06.10.2022 № 03-03-06/1/96599, п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.18 НК).
Если позднее компания или ИП все же соберет документы для подтверждения ставки 0% и направит их в инспекцию, то сможет заявить к вычету исчисленный НДС по стандартной ставке (письмо ФНС от 26.03.2024 № СД-4-3/3370@).
При этом учтите еще один нюанс. У вас есть три года на вычет налога с даты отгрузки товара. Пропустите этот срок — инспекторы откажут в вычете. Это подтверждает судебная практика (постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.08.2024 по делу № А40-151827/2023).
Эксперты ЦФУ ответят на любые ваши вопросы по расчету НДС в рамках налоговой консультации. Оставьте заявку и мы с вами свяжемся.
Продали товар физлицу. Реализация товара для личного пользования физлицам в страны ЕАЭС подпадает под НДС. Например, вы продали и привезли автомобиль физлицу, который проживает в Республике Беларусь. В таком случае НДС надо рассчитать по общей ставке 20%.
Другое дело, если вы реализуете товар в ЕАЭС через маркетплейс В таком случае исчислять НДС не нужно, поскольку фактически местом его реализации РФ не является. А значит объекта обложения не будет. Такой позиции придерживается ФНС (п. 3 письма ФНС от 14.10.2024 № СД-4-3/11667@).
Помощь при налоговой проверке
Оперативно подключаемся на любой стадии налоговой проверки
Импорт из ЕАЭС: как рассчитать НДС и ключевые претензии инспекторов
По общему правилу, при импорте товаров из стран ЕАЭС компаниям и ИП нужно заплатить НДС по ставке 20% или 10% (для некоторых категорий товаров). Неважно, у кого вы приобретаете товар — организации, ИП или физлица. Не имеет значения применяет ли ваша компания/ИП освобождение НДС, например, на УСН. Во всех этих случаях компаниям и ИП необходимо заплатить ввозной НДС.
Но есть ряд исключений. Например, не нужно платить НДС:
если ввозите товар, освобожденный от НДС (ст. 150 НК). Пример — от НДС освобождается ввоз изделий, в том числе научных, аналогов которых нет в РФ.
вам вернули товар по причине ненадлежащего качества, который вы ранее экспортировали (письмо Минфина от 01.09.2017 № 03-07-13/1/56235).
происходит передача товара между структурными подразделениями организации (подп. 3 п. 6 ст. 72 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014) и другие.
Однако и в этих ситуациях претензии к компаниям и ИП не исключены. Это подтверждает и актуальная судебная практика.
Судебная практика
Компания ввозила из страны ЕАЭС фотоэпиляторы. НДС она не исчисляла, поскольку отнесла их к медицинским изделиям. Однако таможенные органы посчитали, что фотоэпиляторы таковым изделием не являются, в связи с чем в декларации указаны недостоверные сведения и компания неправомерно применила освобождение от НДС. Но организации удалось отстоять свою позицию в суде.
Судьи указали, что на изделие выдано регистрационное удостоверение, а из содержания технической документации и инструкции выходит, что оно может применяться в медицинских целях. Значит, компания правомерно применила льготу по НДС (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 29.08.2024 № 305-ЭС24-8895 по делу № А40-110627/2023).
Каждая ситуация, связанная с импортом товара, имеет свои нюансы. Правильно рассчитать налоги и избежать налоговых доначислений помогут эксперты ЦФУ в рамках часовой налоговой консультации. Оставьте заявку и мы с вами свяжемся.
НДС рассчитайте со стоимости ввезенных товаров и перечислите в качестве ЕНС не позднее 20 числа месяца следующего за тем, как примете товары к учету. В этот же срок необходимо представить:
декларацию по косвенным налогам;
заявление о ввозе товаров и вместе с ним счета-фактуры, договоры или контракты на покупку товаров, транспортные/товаросопроводительные документы, которые подтверждают факт ввоза товаров в Россию из страны ЕАЭС.
выписку банка, подтверждающую фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам.
Налоговые инспекторы на заявлении о ввозе поставят отметку о подтверждении уплаты косвенных налогов, после этого уплаченный НДС можно принять к вычету. Но и здесь есть нюансы.
Когда НДС можно принять к вычету. Есть три ключевых фактора, которые влияют на то, есть ли у компании/ИП право заявить вычет ввозного НДС или нет.
В первую очередь имеет значение, является компания или ИП плательщиком НДС и применят ли она освобождение от НДС. Если вы не являетесь плательщиком НДС или освобождены от налога, то заявить ввозной НДС к вычету нельзя. Например, когда компания или ИП на УСН получили автоматическое освобождение от НДС. Уплаченный в таком случае налог учтите в стоимости импортированного товара.
Если вы являетесь плательщиком НДС, то играет роль размер ставки, по которой платите налог в общих случаях. Если рассчитываете НДС по стандартным ставкам (20% или 10%) — налог можно заявить к вычету. В случае применения пониженных ставок на УСН, принять к вычету НДС, уплаченный при ввозе товаров в РФ, нельзя.
И последний ключевой фактор, который влияет на вычет НДС, соблюдаются ли еще четыре условия для него: приняли товар к учету и используете в облагаемой НДС деятельности, включили в декларацию по косвенным налогам и есть документы, подтверждающие ввоз и уплату НДС.
Если все условия для вычета соблюдены, то вы можете его заявить в том квартале, когда получили заявление о ввозе с отметками налоговой инспекции. Если сделаете это раньше или не соблюдете другие условия, инспекторы откажут в вычете и доначислят НДС (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 08.09.2022 по делу № А09-10354/2019).
Налоговое планирование
Поможем снизить налоги за счет эффективных и законных способов оптимизации
Судебная практика
Компания ввезла товары из Республики Беларусь, заплатила ввозной НДС, а затем заявила его к вычету. Однако налоговые инспекторы пришли к выводу, что вычет в сумме более 9 млн ₽ неправомерен. Как оказалось, компания приняла к учету товары в сентябре, а налог заплатила и получила отметку налогового органа на заявлении о ввозе товаров только в октябре. При этом вычет она отразила уже в декларации по НДС за 3-й квартал. Судьи указали, что сделать компания это могла только после уплаты налога, а значит его надо было заявить в декларации за четвертый квартал (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 31.01.2023 по делу № А09-10915/2019).
Учтите, что заявить НДС к вычету вы можете в течение трех лет с даты принятия ввезенных товаров на учет. То есть не позднее налогового периода — квартала, в котором истекает трехлетний срок с даты принятия импортных товаров к учету (письмо Минфина от 16.01.2023 № 03-07-11/2235). Пропустите срок, получить его не выйдет.
Если вы столкнулись с претензиями налоговых органов, налоговые консультанты ЦФУ помогут вам выстроить стратегию защиты и оспорить/минимизировать налоговые доначисления. Оставьте заявку и мы с вами свяжемся.
Реклама: ООО «ЦФУ», ИНН: 2536249177, erid: 2W5zFJNCmd2
Начать дискуссию