Контрагенты из ЕАЭС: что с НДС и как не попасть на доначисления

На примерах, в том числе из судебной практики, показали, как правильно рассчитывать НДС при таком сотрудничестве, основные претензии инспекторов и как действовать, чтобы не попасть на налоговые доначисления.

Экспорт в ЕАЭС: когда нужно исчислить НДС, по какой ставке и основные претензии инспекторов

Правила работы с НДС при экспорте товаров в Казахстан, Армению, Белоруссию или Киргизию зависит от того, кто ваш покупатель — физическое лицо или компания/ИП. Продали товар компании/ИП. По общему правилу НДС со стоимости экспортируемых товаров в страны ЕАЭС исчисляется по ставке 0% и отказаться от нее добровольно нельзя (письмо Минфина от 09.01.2019 № 03-07-13/1/24). При этом нулевую ставку надо подтвердить. Это означает, что российской компании необходимо в течение 180 дней со дня отгрузки товара представить в ИФНС документы: договор (контракт);

банковскую выписку, чтобы подтвердить факт поступления выручки. Даже если компания и ИП рассчитывались наличными, то понадобится выписка, чтобы подтвердить внесение наличных на счет. При этом факт получения выручки подтвердят копии приходных кассовых ордеров.

заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

транспортные или товаросопроводительные документы и иные документы (п. 3 и 4 Протокола от 29.05.2014 «О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказания услуг»). Их надо представить в налоговую инспекцию вместе с декларацией по НДС, в которой вы отразили экспортные операции. Если представите неполный комплект документов или же направите их отдельно — высокий риск претензий со стороны налоговых органов.

Судебная практика

На камеральной проверке НДС инспекторы отказали ИП в возмещении более 4 млн ₽ и доначислили еще 152 443 ₽. Одна из причин для доначислений — предприниматель направил документы, подтверждающие нулевую ставку по экспорту, спустя неделю после отправки декларации по НДС. Более того, уже позднее при подаче уточненки, он направил неполный комплект документов, подтверждающих ставку НДС 0%. В связи с чем ему доначислили НДС. Судьи согласились с проверяющими (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21.08.2017 по делу № А53-21472/2016). Если у вас есть вопросы по расчету НДС, учету экспортных операций или подтверждению нулевой ставки НДС, обращайтесь к экспертам ЦФУ. В рамках часовой налоговой консультации они помогут вам разрешить даже самые сложные вопросы, подскажут по комплекту документов для подтверждения нулевой ставки НДС и обезопасят вас от споров с налоговыми органами. Оставить заявку Кроме того, есть риск, что налоговые инспекторы доначислят НДС, если в представленных документах будет допущена ошибка. Например, указан неправильный код или наименование товара.

Судебная практика

Налоговые инспекторы посчитали, что организация неправомерно применила ставку 0% по экспортной операции и доначислили ей НДС. Они обнаружили, что в представленных документах, в частности, таможенной декларации код товара был указан неверно. Компания представила письма Центральной энергетической таможни, в которых она подтвердила фактический вывоз товара с указанием его веса. Более того, в письме было указано, что декларант в соответствии с действующим на момент подачи таможенной декларации правомерно определил код товара по ТН ВЭД. Компании удалось отстоять право на применение ставки 0% (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29.05.2024 по делу № А56-48948/2023) При этом судьи подтвердили, что для применения ставки 0% не имеет значения, где именно происходит переход права собственности на экспортируемый товар: на территории РФ, за ее пределами или на границе. Важен подтвержденный факт экспорта, а не особенности договорных отношений (постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.04.2023 по делу № А40-111837/2022). Если вы не направите документы в положенный срок, придется рассчитать НДС по стандартным ставкам — 20% (10%) или по пониженным — 5% или 7%, если вы применяете УСН и исчисляете налог по этим ставкам (п. 10 письма ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@). Его нужно определить на последний день квартала, когда заканчивается 180-дневный срок на подтверждение ставки 0%. При этом за налоговую базу берите стоимость товаров, указанную в договоре. Если она прописана в иностранной валюте, определите ее в рублях по курсу ЦБ на дату отгрузки.