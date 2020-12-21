Лайфхаки для онлайн-продаж: как добиться внимания покупателей в соцсетях и не только

Онлайн-продажи спасли и продолжают вытаскивать российский бизнес из кризиса. Те, кто смогли офлайн-магазин перезапустить в интернете, продолжат успешно работать в 2021 году. Им не страшны локдауны, удаленки и самоизоляция. В этой статье мы собрали полезные советы и проверенные способы организации интернет-торговли, которые помогут вашему бизнесу вырасти и найти новые эффективные решения.

Креатив и упаковка бренда

Это первое, что видит онлайн-покупатель. Рядом нет консультантов и продавцов. Реклама должна рассказывать историю, быть цепляющей и отвечать на запрос клиента.

В соцсетях на первом плане общение с клиентами. Через полезные, вирусные и интересные посты нужно завоевывать внимание публики. Пишите о том, что будет интересно вашей аудитории.

Привлекают внимание также мини-тесты или предложения получить подарок (скидку, бонус) за участие в опросе. Это еще и способ получить информацию о ваших потенциальных покупателях: их интересах и предпочтениях.

Небольшой презент новому клиенту или бесплатная доставка первого заказа — это тоже возможность привлечь внимание к бренду.

Для быстрой рекламы и распространения информации о товаре сотрудничайте с блогерами. Устраивайте вместе с ними конкурсы и розыгрыши, участвуйте в коллаборациях. Помимо блогеров, огромную популярность набирают интересные и увлекательные статьи-заметки от авторов на платформе Яндекс.Дзен. Это бесплатный способ получить новых посетителей сайта или аккаунта в соцсети.

Какую бы рекламную кампанию вы не запускали, изначально определитесь с целевой аудиторией и настраивайте показы на нее. Так вы сэкономите на рекламном бюджете.

В помощь вам таблица со статистикой самых популярных соцсетей:

Сами понимаете, что количество ушедших в онлайн покупателей резко выросло после объявления самоизоляции, и снижаться не собирается. К хорошему быстро привыкают.

Ниша и аудитория

Для того чтобы найти свою целевую аудиторию (ЦА) и занять определенную нишу на рынке, нужно задавать правильные вопросы.

ЦА подбирают под уже существующий продукт, когда есть действующий бизнес. Если вы только планируете начать свою деятельность, изучите проблемы ЦА. Пусть ваш продукт их решает. Без наличия глубоких знаний в маркетинге тоже можно найти платежеспособную целевую группу. Начните с изучения собственных потребностей, а также ближайшего круга. Помните, бизнес решает потребительскую боль и получает за это деньги. Нельзя навязать потребителю продукт, эта модель изначально провальна. Спрос рождает предложение, а не абстрактный продукт для выдуманной, удобной вам ЦА.

Каждый сегмент рынка имеет свои особенности, которые важно знать и использовать.

Бизнес, связанный с деятельностью компаний (юрлиц), считается более стабильным и менее подверженным быстрым изменениям спроса.

Продажи клиентам-«физикам» зависят от моды, трендов, сезона и т.д.

В итоге собранные данные о потенциальном покупателе должны выглядеть так:

Продукт: футбольные бутсы среднего ценового сегмента. Описание целевой аудитории: Мужчины от 20 до 50 лет, женаты, с детьми, среднего класса, со стабильным заработком, офисная работа, интересуются футболом, смотрят футбольные матчи, свободное время иногда проводят с друзьями или коллегами на футбольных полях. Нуждаются в среднем ценовом решении. Футбольную обувь меняют по износу с периодичностью в 1-3 года. Часто ищут информацию в сети. Из социальных сетей предпочитают ВКонтакте. Для этой ЦА футбол — отдушина и возможность отдохнуть от офисной рутины, побыть с друзьями. Покажите, что для того, чтобы играть, им не нужны дорогие и пафосные брендовые бутсы. Пусть их носят те, кто забыл, что такое настоящая игра и думает только о гонорарах и фото в гламурных журналах.

Или

Товар: натуральная косметика для лица Описание целевой аудитории: Женщины в возрасте от 40 до 60 лет. Занимаются спортом, покупают только свежие овощи, а косметику приобретают у мелких и проверенных производителей. Для них важна максимально естественная, практически природная красота, а вашей косметике отводится роль для ее поддержания и подчеркивания. Поэтому сделайте акцент на максимально понятный и простой состав продуктов и их натуральное происхождение. Добавьте в ленту новостей компании полезные советы по уходу и примеры упражнений, например, асаны для начинающих и опытных поклонников йоги.

Если вы не являетесь счастливым обладателем нового и уникального товара, то бороться за место под солнцем приходится на общих условиях среди сотен других продавцов.

В приоритете у клиентов из интернета всегда будет своевременная и надежная доставка покупки. Если вы сможете привезти заказ быстро и вовремя, то продажи станут более эффективными, сработает пресловутый эффект сарафанного радио. В малом бизнесе и на этапе раскрутки хорошая «сарафанка» жизненно-необходима.

«Чекбокс» доставит ваши заказы быстро и в конкретный час, покупателю не придется ждать курьера с утра и до ночи.

Не забывайте про аналитику

Особенно, если это бесплатно — на многих платформах и площадках.

Кампании в Facebook и Instagram создаются и настраиваются через инструмент Facebook — Ads Manager. Соцсетям выгодно продвигать ваши товары на своей территории. Вам остается грамотно настроить рекламу на свою ЦА, а искусственный интеллект покажет её потенциальным клиентам. Когда сомневаетесь в своих силах, привлекайте к работе таргетологов-фрилансеров — они помогут подобрать горячую аудиторию и правильно распределить бюджет и выстроить стратегию показов.

Подключите счетчики от Яндекс.Метрика и Google Analytics для анализа просмотров и входов на страницу сайта. Эти данные помогут вам понять, откуда приходят клиенты и уделить этому каналу больше внимания. А также помогут подсветить проблемы и узкие места сейчас есть на вашем сайте, из-за которых клиенты «отваливаются».

Значительная часть покупателей, уже перейдя в корзину, отказывается от заказа, если их не устраивает цена доставки, либо нет удобного способа доставки или расчета за товар.

Предлагайте клиентам любые способы оплаты

В интернете обитает разношерстная публика. Чем больше способов оплаты вы используете, тем удобнее станете для клиента. Это может быть:

рассрочка (внутренняя) или кредит (для этого нужно стать партнером нескольких банков);

эквайринг — оплата картами;

с помощью QR-кода, его даже можно разместить на видном месте в карточке товара на сайте;

Google Pay, Apple Pay;

оплата наличными курьеру и частичный выкуп после примерки одежды.

А вот принимать оплату на личную карту или электронный кошелек мы не рекомендуем. Такое могут позволить себе только самозанятые предприниматели, которые имеют право свободно использовать карты и кошельки для приема платежей, но пока их в интернет-торговле очень мало.

Увеличивайте продажи после анализа и обработки форм с обратной связью

Собирайте отзывы и комментарии как от действующих покупателей, так и от тех, кто только собирается купить ваш товар.

Добыть информацию от аудитории помогут соцопросы и анкетирование. В них с большим энтузиазмом поучаствуют, если преподнести это в игровой форме. К примеру, отвечая на вопросы, пользователь проходит разные этапы, перемещается по локациям (по типу квеста) — и в итоге его ждет приятный бонус.

Пусть у пользователей также будет возможность оставить комментарий на сайте рядом с товаром или на вашей странице в соцсети. Так можно проанализировать, какие товары пользуются спросом, а какие нет и почему. Ваши публикации должны призывать к общению. Реагируя и отвечая на ваш контент в соцсетях, аудитория сама подскажет, что ей нужно для совершения покупки.

«Продаю больше, потому что успеваю доставить больше»

Вот такой эффект дает правильно организованная служба доставки.

Проверьте, а ваша доставка умеет:

1.Доставлять точно в назначенный час.

Уже мало уметь привозить «день в день». Клиенты ждут вас в выбранный ими часовой промежуток — никому не хочется переносить все дела и выделять на ожидание целый день.

2.Применять современные и надежные технологии.

Для всех участников процесса выгодно, когда сервис обладает искусственным интеллектом. Если система позволяет строить и перестраивать маршруты в реальном времени и забирать заказы «по пути», доставка обойдётся дешевле и вам, и клиенту.

3.Рассчитывать фиксированную стоимость курьерских услуг.

Заложить доставку в себестоимость товара невозможно, если её цена меняется от заказа к заказу и зависит от множества параметров. Доставка по фиксированной цене упрощает не только работу бухгалтерии, но и расчёты с клиентами, и маркетинг.

4.Работать с бизнесом любого масштаба.

Как правило, внутригородская доставка доступна только крупным компаниям с большим количеством постоянных заказов. Начинающие интернет-магазины или вынужденные переселенцы из офлайн, которые ещё не обзавелись постоянным клиентопотоком, часто мечутся между разными курьерскими службами или используют такси. Приятнее иметь дело с компанией, которая оказывает сервис уровня гигантов даже бизнесу, состоящему из одного человека.

Наш сервис умеет все это и даже больше. «Чекбокс» доставит ваши заказы в Москве и Краснодаре. У вас есть возможность в праздники порадовать качественной доставкой самых преданных клиентов, которые оставались с вами в этом непростом году.