Внутренний контроль ОС: как бухгалтеру проверить сохранность имущества перед проверками

Управленческий хаос Когда бухгалтерия не видит реальной картины, компания закупает новое оборудование, пока аналогичное пылится на складе или в другом отделе. Это замороженные деньги, которые могли бы работать на развитие.

Прямые финансовые потери Имущество теряется при переездах, ремонтах или увольнениях сотрудников. Без системы контроля компания платит дважды: сначала за сам актив, а потом за его замену, потому что не может найти оригинал.

Налоговые и юридические риски Согласно статье 120 НК РФ, ошибки в учёте объектов рассматриваются как грубое нарушение. Со вступлением в силу ФСБУ 28/2023 требования выросли: теперь нужно подтверждать не только наличие, но и реальное состояние актива. Если проверка обнаружит, что вы списываете амортизацию по имуществу, которого физически нет или оно заброшено — ждите доначислений и штрафов.

Многие относятся к инвентаризации как к досадной формальности. Однако в современных реалиях беспорядок в учёте ОС — это не только несоответствие цифр, но и прямые финансовые и юридические угрозы для компании.

План перехода к автоматической системе

Прежде чем переходить к конкретным действиям, важно понять общую логику изменений. Наша задача — превратить разовое мучительное мероприятие в непрерывный процесс, где данные в 1С всегда соответствуют реальности. Предложенные ниже шаги охватывают весь жизненный цикл имущества: от момента его маркировки до автоматической сверки результатов. Этот алгоритм поможет вам выстроить прозрачную вертикаль ответственности внутри компании. Мы начнём с технической подготовки, перейдём к фиксации ежедневных событий и закончим инструментами, которые делают итоговую отчётность вопросом нескольких минут.

Шаг 1. Создаём карту рисков и выбираем технологию маркировки

Любая система контроля начинается с понимания того, что именно мы защищаем и как мы это идентифицируем. В каждой компании есть группы активов, которые «исчезают» чаще других: ИТ-оборудование, электроинструмент, дорогая офисная мебель или медицинские приборы. Без чёткой системы маркировки попытка найти конкретный системный блок среди двадцати идентичных моделей превращается в пресловутый поиск иголки в стоге сена. Маркировка бумажными наклейками — вчерашний день, так как они быстро выцветают, затираются и отклеиваются. Для надёжного учёта стоит использовать либо полипропиленовые этикетки со штрихкодами, либо современные RFID-метки. Технологии позволяют превратить объект в «говорящий» актив, который сам сообщает системе свои данные при сканировании. Как «услышать» такой актив? Для этого используются мобильные решения, которые связывают физический предмет с вашей учётной системой. Центром такой автоматизации становится связка из терминала сбора данных (ТСД) и специализированного программного обеспечения. Принцип действия на базе продукта «Учёт 15» от Клеверенс В мобильном приложении «Учёт 15» всё автоматизировано до одного клика: вы просто наводите ТСД на объект. Программа мгновенно считывает код и «подтягивает» из 1С всю историю: от даты ввода в эксплуатацию до текущего материально ответственного лица (МОЛ). Это работает как цифровой предохранитель: если вы сканируете технику, которая по документам должна быть в другом филиале или закреплена за другим сотрудником, терминал тут же подаст звуковой сигнал об ошибке. Таким образом, вы находите несоответствия в моменте, а не через полгода при сверке бумажных ведомостей.

Шаг 2. Фиксируем каждое перемещение (Прощай, Excel!)

Основная причина расхождений в инвентаризационных ведомостях — это хаотичные и неоформленные перемещения имущества внутри компании. Часто бывает так, что системный администратор забирает сервер в ремонт, или сотрудник переезжает в другой кабинет, забирая с собой кресло и тумбу, не уведомляя об этом бухгалтерию. В итоге бухгалтер узнаёт о перемещении спустя полгода, когда найти концы и виновных становится практически невозможно. Чтобы этого избежать, необходимо внедрить жёсткий регламент: любая передача ОС фиксируется через ТСД непосредственно в месте события. Сотрудник сканирует штрихкод актива и QR-код на пропуске нового материально ответственного лица. Информация об изменении статуса или места нахождения объекта мгновенно улетает в учётную систему, исключая бумажную волокиту. С «Учётом 15» операция «Перемещение» занимает всего 30 секунд. Бухгалтеру больше не нужно разыскивать потерянные служебки или верить коллегам на слово — в 1С всегда отображается актуальная картина в режиме реального времени.

Шаг 3. Анализируем эффективность: сколько вы теряете прямо сейчас?

Многие руководители считают, что автоматизация — это дорогое удовольствие, которое окупится нескоро. Однако если посчитать стоимость рабочего времени сотрудников, занятых на рутинных операциях, цифры говорят об обратном. Инвентаризация 1000 объектов вручную обычно занимает у двух сотрудников около 5 рабочих дней, включая время на ручной поиск номеров, внесение данных и последующую сверку с таблицами. Использование специализированного софта позволяет сократить эти трудозатраты в разы, высвобождая квалифицированный персонал для более важных аналитических задач. Сравните сами: то, что раньше делалось неделю, теперь выполняется за несколько часов одним человеком с ТСД в руках. Критерий Бумажный учёт (с ручкой и списком) Автоматизация с «Учётом 15» Скорость обхода Медленно (поиск номера вручную) В 10 раз быстрее (сканирование) Точность данных Риск описки, пропусков, повторов Исключено (прямое чтение ID) Сверка с 1С Ручной ввод данных (дни/недели) Выгрузка за 1 минуту Фотофиксация Отсутствует Можно просматривать фото имущества и также делать его фотографии на месте

Шаг 4. Быстрые ревизии: метод «скользящей» инвентаризации