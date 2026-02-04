Внутренний контроль ОС: как бухгалтеру проверить сохранность имущества перед проверками

Почему внутренний контроль — это вопрос безопасности бизнеса
Многие относятся к инвентаризации как к досадной формальности. Однако в современных реалиях беспорядок в учёте ОС — это не только несоответствие цифр, но и прямые финансовые и юридические угрозы для компании.
К чему приводит отсутствие контроля:
Налоговые и юридические риски
Согласно статье 120 НК РФ, ошибки в учёте объектов рассматриваются как грубое нарушение. Со вступлением в силу ФСБУ 28/2023 требования выросли: теперь нужно подтверждать не только наличие, но и реальное состояние актива. Если проверка обнаружит, что вы списываете амортизацию по имуществу, которого физически нет или оно заброшено — ждите доначислений и штрафов.
Прямые финансовые потери
Имущество теряется при переездах, ремонтах или увольнениях сотрудников. Без системы контроля компания платит дважды: сначала за сам актив, а потом за его замену, потому что не может найти оригинал.
Управленческий хаос
Когда бухгалтерия не видит реальной картины, компания закупает новое оборудование, пока аналогичное пылится на складе или в другом отделе. Это замороженные деньги, которые могли бы работать на развитие.
План перехода к автоматической системе
Прежде чем переходить к конкретным действиям, важно понять общую логику изменений. Наша задача — превратить разовое мучительное мероприятие в непрерывный процесс, где данные в 1С всегда соответствуют реальности. Предложенные ниже шаги охватывают весь жизненный цикл имущества: от момента его маркировки до автоматической сверки результатов.
Этот алгоритм поможет вам выстроить прозрачную вертикаль ответственности внутри компании. Мы начнём с технической подготовки, перейдём к фиксации ежедневных событий и закончим инструментами, которые делают итоговую отчётность вопросом нескольких минут.
Шаг 1. Создаём карту рисков и выбираем технологию маркировки
Любая система контроля начинается с понимания того, что именно мы защищаем и как мы это идентифицируем. В каждой компании есть группы активов, которые «исчезают» чаще других: ИТ-оборудование, электроинструмент, дорогая офисная мебель или медицинские приборы. Без чёткой системы маркировки попытка найти конкретный системный блок среди двадцати идентичных моделей превращается в пресловутый поиск иголки в стоге сена.
Маркировка бумажными наклейками — вчерашний день, так как они быстро выцветают, затираются и отклеиваются. Для надёжного учёта стоит использовать либо полипропиленовые этикетки со штрихкодами, либо современные RFID-метки. Технологии позволяют превратить объект в «говорящий» актив, который сам сообщает системе свои данные при сканировании.
Как «услышать» такой актив? Для этого используются мобильные решения, которые связывают физический предмет с вашей учётной системой. Центром такой автоматизации становится связка из терминала сбора данных (ТСД) и специализированного программного обеспечения.
Принцип действия на базе продукта «Учёт 15» от Клеверенс
В мобильном приложении «Учёт 15» всё автоматизировано до одного клика: вы просто наводите ТСД на объект. Программа мгновенно считывает код и «подтягивает» из 1С всю историю: от даты ввода в эксплуатацию до текущего материально ответственного лица (МОЛ).
Это работает как цифровой предохранитель: если вы сканируете технику, которая по документам должна быть в другом филиале или закреплена за другим сотрудником, терминал тут же подаст звуковой сигнал об ошибке. Таким образом, вы находите несоответствия в моменте, а не через полгода при сверке бумажных ведомостей.
Шаг 2. Фиксируем каждое перемещение (Прощай, Excel!)
Основная причина расхождений в инвентаризационных ведомостях — это хаотичные и неоформленные перемещения имущества внутри компании. Часто бывает так, что системный администратор забирает сервер в ремонт, или сотрудник переезжает в другой кабинет, забирая с собой кресло и тумбу, не уведомляя об этом бухгалтерию. В итоге бухгалтер узнаёт о перемещении спустя полгода, когда найти концы и виновных становится практически невозможно.
Чтобы этого избежать, необходимо внедрить жёсткий регламент: любая передача ОС фиксируется через ТСД непосредственно в месте события. Сотрудник сканирует штрихкод актива и QR-код на пропуске нового материально ответственного лица. Информация об изменении статуса или места нахождения объекта мгновенно улетает в учётную систему, исключая бумажную волокиту.
С «Учётом 15» операция «Перемещение» занимает всего 30 секунд. Бухгалтеру больше не нужно разыскивать потерянные служебки или верить коллегам на слово — в 1С всегда отображается актуальная картина в режиме реального времени.
Шаг 3. Анализируем эффективность: сколько вы теряете прямо сейчас?
Многие руководители считают, что автоматизация — это дорогое удовольствие, которое окупится нескоро. Однако если посчитать стоимость рабочего времени сотрудников, занятых на рутинных операциях, цифры говорят об обратном. Инвентаризация 1000 объектов вручную обычно занимает у двух сотрудников около 5 рабочих дней, включая время на ручной поиск номеров, внесение данных и последующую сверку с таблицами.
Использование специализированного софта позволяет сократить эти трудозатраты в разы, высвобождая квалифицированный персонал для более важных аналитических задач. Сравните сами: то, что раньше делалось неделю, теперь выполняется за несколько часов одним человеком с ТСД в руках.
Критерий
Бумажный учёт (с ручкой и списком)
Автоматизация с «Учётом 15»
Скорость обхода
Медленно (поиск номера вручную)
В 10 раз быстрее (сканирование)
Точность данных
Риск описки, пропусков, повторов
Исключено (прямое чтение ID)
Сверка с 1С
Ручной ввод данных (дни/недели)
Выгрузка за 1 минуту
Фотофиксация
Отсутствует
Можно просматривать фото имущества и также делать его фотографии на месте
Шаг 4. Быстрые ревизии: метод «скользящей» инвентаризации
Постоянное поддержание актуальности данных гораздо эффективнее, чем разовый «героический обход» всех помещений в конце года. Автоматизированная система позволяет проводить внутренние проверки незаметно для бизнес-процессов компании, распределяя нагрузку в течение года. Вы можете проверять по одному отделу в неделю, тратя на это не более 15 минут, и всегда иметь «чистую» базу к моменту официальной годовой ревизии.
Особую роль здесь играет RFID-технология, которая позволяет проводить инвентаризацию, даже не открывая шкафы и не отодвигая мебель.
Принцип действия заключается в следующем: ТСД с RFID-антенной «видит» ОС на расстоянии нескольких метров, даже если оно скрыто от глаз. Вам достаточно просто находиться в дверном проёме или сделать пару шагов по помещению.
Сквозь препятствия
Радиоволны считывают метки через дерево, пластик и стекло. Ноутбуки в сейфах, мониторы в коробках и техника под столами «откликаются» мгновенно.
Массовый сбор данных
Система считывает сотни меток в секунду. Проверка целого офиса превращается из недельного марафона в быстрый обход за пару десятков минут.
Никакого «рукопашного» боя
Больше не нужно ползать с фонариком под столами и переворачивать мониторы с клавиатурами. ТСД сам фиксирует наличие всех объектов в радиусе действия и автоматически сверяет их с базой 1С.
Это совершенно иной уровень точности, где человеческий фактор и ошибки при пересчёте номенклатуры исключены физически.
Благодаря «Учёту 15», вы получаете возможность проводить сплошные проверки хоть раз в квартал. Это дисциплинирует сотрудников и практически полностью исключает возможность хищения или бесследного исчезновения дорогостоящей техники.
Что меняется в работе бухгалтерии после внедрения
Когда все четыре шага пройдены, работа бухгалтера меняется кардинально. Вы перестаёте быть «детективом», который ищет пропавшее имущество по косвенным признакам и служебкам полугодовой давности. Теперь ваша роль — это контроль и анализ данных, которые система собирает за вас в фоновом режиме.
Порядок в основных средствах даёт не только спокойствие перед проверками, но и реальные управленческие выгоды. Вы точно знаете фактический износ оборудования, видите неиспользуемые излишки в одном филиале и дефицит в другом. Это позволяет компании экономить миллионы на закупках, просто эффективно перераспределяя то, что уже есть на балансе.
Экономика контроля: как обосновать покупку софта руководству
Часто бухгалтер понимает пользу автоматизации, но не знает, как донести её до директора, чтобы получить бюджет на ТСД и лицензии мобильного ПО. На самом деле проект окупает себя в первые 6–8 месяцев только за счёт сокращения ФОТ на проведение обязательных проверок. Если раньше два высокооплачиваемых специалиста тратили неделю на «ползание под столами», то теперь компания экономит их время для более прибыльных задач.
Второй важный аргумент — это предотвращение прямых потерь. В крупных офисах ежегодно «исчезает» до 5% малоценных ОС (мышки, мониторы, гарнитуры) просто из-за отсутствия контроля перемещений. Внедрение «Учёта 15» снижает этот показатель до нуля, так как каждый сотрудник знает: его ответственность за конкретный актив зафиксирована в системе цифровым способом, который невозможно оспорить.
Заключение: стратегическая роль бухгалтера
Внутренний контроль основных средств — это не просто «охрана имущества» от воровства, а фундамент для принятия взвешенных управленческих решений. Когда финансовая служба и руководство видят реальную картину активов, компания перестаёт тратить бюджет на закупку лишнего оборудования, которое и так пылится на складе. Порядок в документах и фактах — это залог спокойствия при любой внешней проверке.
Переход на цифровой учёт с помощью «Учёта 15» избавляет бухгалтерию от изнурительной рутины, защищает от налоговых рисков и превращает инвентаризацию в современный и прозрачный бизнес-процесс. Пора оставить «ползание с фонариком под столами» в прошлом и доверить учёт технологиям.
