Групповой учет основных средств — эффективный способ управлять сотнями одинаковых активов

Применение в 2026 году: где заканчивается теория и начинается практика

Внедрение группового учёта — это естественный шаг для современной организации, технически доступный каждому. Ключ к его практическому применению лежит в интеграции вашей учётной системы, например 1С, с мобильными инструментами, которые переводят компанию с этапа «считаем вручную» на этап сканирования и мгновенного обновления данных.

Именно здесь на сцену выходит такое решение, как «Учёт 15» от Клеверенса. Это мобильное приложение для ТСД превращает концепцию группового учёта в ежедневную рутину.

«Учёт 15» напрямую интегрирован с популярными конфигурациями 1С («Бухгалтерия предприятия 3.0», «БГУ 2.0») и умеет корректно работать с групповыми объектами, загружая их структуру на мобильный терминал сбора данных. Оно поддерживает оба режима работы: и уникальный учёт (когда за одной номенклатурой закреплён список инвентарных номеров), и количественный (когда активы учитываются поштучно).

Это значит, что при сканировании группового актива приложение само определяет его тип, показывает всю учётную информацию и позволяет быстро внести факт по количеству или выбрать конкретный номер из списка. Также вы можете гибко настроить процессы под специфику своего имущества, будь то дорогостоящие станки с индивидуальными номерами или партия оргтехники, которую логичнее учитывать в штуках.