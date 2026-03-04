RFID-метки для учета основных средств: как навести порядок и перестать терять имущество

Ежегодная инвентаризация имущества часто превращается в формальность из-за колоссальных трудозатрат: ручной поиск номеров на сотнях объектов занимает недели. В этой статье мы разберём, как технология RFID автоматизирует учёт, исключает человеческий фактор и обеспечивает полное соответствие требованиям ПБУ 6/01.

Ежегодная инвентаризация имущества часто превращается в формальность из-за колоссальных трудозатрат: ручной поиск номеров на сотнях объектов занимает недели. В этой статье мы разберём, как технология RFID автоматизирует учёт, исключает человеческий фактор и обеспечивает полное соответствие требованиям ПБУ 6/01.

Почему ручной учёт стал источником скрытых потерь

Ручной учёт основных средств держится на одном условии: кто-то должен лично дойти до каждого объекта, найти его, убедиться, что перед ним именно тот актив, и зафиксировать результат. Неважно, ведётся учёт в Excel или в тетради — принципиальная зависимость от человека остаётся одной и той же. Объект убран в кладовую, материально ответственное лицо в командировке, помещение закрыто — и строчка в реестре так и остаётся непроверенной.

Цена такой неразберихи — не только потраченное время. Организации регулярно сталкиваются с реальными финансовыми потерями: имущество теряется при переездах и реорганизациях, числится в учёте, но физически отсутствует, или наоборот — обнаруживается оборудование, которое давно должно быть списано. По данным компании «Клеверенс», автоматизация учёта основных средств позволяет выявить от 5 до 15% «скрытых» активов, о существовании которых организация не подозревала.

Для бухгалтера такая неопределённость оборачивается постоянным стрессом накануне проверок и закрытия периода. Требования ПБУ 6/01 не допускают ошибок в учёте основных средств: любое расхождение между фактическим наличием и данными в регистрах грозит претензиями со стороны контролирующих органов и необходимостью корректировать отчётность. Именно поэтому автоматизация — не роскошь, а рабочий инструмент.

Решение этой задачи лежит в другой логике работы с данными — когда система сама находит объекты, а не ждёт, пока сотрудник до них доберётся. Именно на этом принципе построена технология RFID.

Что такое RFID и как это работает на практике

RFID расшифровывается как Radio Frequency Identification — радиочастотная идентификация. Технология работает следующим образом: на каждый объект крепится небольшая метка с микрочипом и антенной, а сотрудник с ручным терминалом-считывателем проходит по помещению. Считыватель посылает радиосигнал, метки в зоне действия откликаются и передают свои данные — всё это происходит без прямого визуального контакта, через мебель, коробки и закрытые ящики.

Пассивные RFID-метки — наиболее распространённый формат для учёта основных средств. Они не требуют батареи: метка получает энергию от сигнала считывателя в момент опроса и передаёт закодированные данные обратно. Срок службы таких меток практически не ограничен, а обслуживания они не требуют совсем. Для стационарного оборудования — мебели, оргтехники, серверов — это оптимальное решение.

Скорость инвентаризации при переходе на RFID возрастает в 40 раз по сравнению с ручным методом: обход, который раньше занимал два-три дня силами нескольких сотрудников, выполняется за несколько часов одним человеком с терминалом.

Приложение «Учёт 15» от компании «Клеверенс» работает именно с UHF-метками через терминал сбора данных с RFID-считывателем. Система поддерживает Android-устройства и интегрируется с популярными учётными системами — 1С:БГУ 2.0, 1С:Бухгалтерия Предприятия 3.0 и другими платформами. После сканирования данные автоматически синхронизируются с основной бухгалтерской базой, исключая ручной перенос и риск ошибок.

Технология понятна. Но прежде чем наклеивать метки на имущество, необходимо решить вопрос, который напрямую касается бухгалтера: какие именно данные должны быть записаны внутри каждой метки, чтобы система учёта соответствовала требованиям ПБУ 6/01.

Что кодировать в метке: требования российского учёта

Грамотная настройка содержимого метки — в первую очередь бухгалтерский, а не технический вопрос. Метка должна содержать именно ту информацию, которая необходима для корректного отражения объекта в учётных регистрах согласно ПБУ 6/01. Если метка содержит неполные или устаревшие данные, ценность всей системы резко падает — при проверке придётся вручную восстанавливать связь между физическим объектом и записью в базе.

В метку необходимо включать следующие сведения:

инвентарный номер основного средства;

наименование объекта;

дата постановки на учёт;

материально ответственное лицо (МОЛ);

местонахождение — структурное подразделение или помещение.

Многие организации выбирают комбинированные метки: помимо радиочастотной информации на них визуально напечатаны ключевые сведения об объекте. Такой формат обеспечивает дублирование данных и упрощает документооборот. «Учёт 15» автоматически формирует и печатает подобные метки прямо с терминала — программа выгружает данные из 1С и записывает их в метку без ручного ввода.

С содержимым метки разобрались. Теперь о том, что не менее важно и о чём часто забывают до начала оклейки: физическое место на объекте, куда метка будет прикреплена, напрямую влияет на то, будет ли она вообще считываться.

Смотрите видеообзор работы RFID-технологий в статье «Ошибки при приемке ОС: как ручной ввод данных подставляет под статью 120 НК» и узнайте, как внедрение RFID страхует от ошибок ручного ввода и налоговых рисков

Как правильно расклеивать метки: практические рекомендации

Место размещения метки определяет надёжность всей системы — и это утверждение справедливо даже для самых качественных и дорогих меток. Метка в мёртвой зоне сканирования или на поверхности, несовместимой с её конструкцией, будет работать плохо или не работать вовсе. Именно поэтому перед массовой оклейкой всегда стоит провести пилотное тестирование: взять несколько объектов разных типов, опробовать разные позиции и проверить качество считывания с терминала.

Несколько проверенных правил размещения:

Мебель и стационарное оборудование. Метки размещают с нижней стороны столов, на спинках стульев или на внутренней стороне рамок ящиков. Такое положение скрывает метку от повседневного взгляда, но оставляет её доступной для сканирования с терминала.

Компьютерная и офисная техника. Оптимальные места — задняя или боковая панель корпуса. Нельзя перекрывать вентиляционные отверстия и размещать метки рядом с источниками тепла — это влияет на срок службы как метки, так и оборудования.

Металлические поверхности. Металл экранирует радиосигнал, поэтому для металлических объектов применяют специальные метки с ферритовой или пенной подложкой. Такая конструкция изолирует антенну от металла и обеспечивает стабильное считывание. Метки на металл лучше располагать перпендикулярно поверхности, а не параллельно ей.

Промышленное и складское оборудование. Для объектов в условиях повышенных нагрузок используют промышленные метки в защитных корпусах. Стандартизация мест размещения по типам оборудования значительно упрощает дальнейшее сканирование и обслуживание системы.

Практика внедрения RFID в разных организациях показывает, что большинство проблем возникает не там, где их ждут. Не из-за качества меток и не из-за характеристик оборудования — а из-за нескольких типовых ошибок, которые повторяются от проекта к проекту.

Типичные ошибки при внедрении RFID-учёта

Большинство сбоев в RFID-системах происходят не из-за технических проблем, а из-за организационных просчётов на этапе внедрения. Понимание типичных ошибок позволяет избежать их ещё до начала оклейки — и сэкономить значительные ресурсы на переработке уже сделанного. Разберём четыре наиболее распространённые из них.

Ошибка 1. Размещение метки в зоне экранирования. Металлические конструкции, плотные материалы и источники электромагнитных помех создают мёртвые зоны, в которых метка не считывается. Если при тестовом сканировании объект не обнаруживается — меняйте позицию сразу, не откладывая.

Ошибка 2. Неподходящий клей для поверхности. Метка, которая отклеивается через месяц, бесполезна. Для высокотемпературных помещений нужны термостойкие клеевые составы, для уличного оборудования — влагостойкие. Сопоставляйте тип клея с условиями эксплуатации до покупки меток.

Ошибка 3. Отсутствие интеграции с учётной системой. RFID без связи с бухгалтерской базой данных — это просто набор меток. Ценность системы возникает тогда, когда результаты сканирования автоматически обновляют данные в регистрах и формируют корректные документы для отчётности.

Ошибка 4. Внедрение без пилотного тестирования. Развёртывание сразу на всей организации без проверки на репрезентативной выборке объектов неизбежно приводит к системным проблемам. Пилот на 20–30 объектах разных типов займёт один день, но сэкономит несколько недель переделок.

«Учёт 15» от «Клеверенс» снижает вероятность этих ошибок за счёт встроенной проверки данных при синхронизации с учётной системой. Программа автоматически выявляет расхождения между отсканированными объектами и данными в базе и формирует отчёт о результатах инвентаризации в соответствии с требованиями российского законодательства.

Когда система выстроена правильно и ошибки исключены, возникает закономерный вопрос: а что организация получает в итоге, если считать не в часах и метках, а в деньгах и реальном влиянии на бизнес?

Экономика автоматизации: что получает организация на практике

Оценивать RFID-систему только по стоимости меток и оборудования — значит видеть лишь часть картины. Реальная экономическая выгода складывается из нескольких составляющих, которые на первый взгляд не очевидны. Прежде всего — это высвобождение рабочего времени: инвентаризация, которая раньше занимала два-три дня силами пяти человек, при RFID-учёте выполняется за несколько часов одним сотрудником с терминалом.

Второй источник выгоды — устранение потерь от невидимых активов. Оборудование, которое числится в учёте, но фактически используется не там, где записано, или вообще отсутствует — это прямые финансовые потери при списании, страховании и налоговом учёте. Автоматизированная система фиксирует местонахождение каждого объекта и его статус в режиме реального времени, что делает такие ситуации практически невозможными.

Третья составляющая — снижение регуляторных рисков. Корректно настроенная система учёта на платформе «Учёт 15» обеспечивает полное соответствие данных требованиям ПБУ 6/01 и исключает расхождения в отчётности. Это означает, что бухгалтер входит в период проверки с уверенностью, а не с пачкой бумаг, которые нужно срочно свести.

Когда система работает — это почти не чувствуется

Экономический эффект от автоматизации важен, но есть ещё один результат, который сложнее измерить в деньгах и который бухгалтеры отмечают чаще всего: исчезает фоновое напряжение, связанное с постоянной неопределённостью данных. Правильно внедрённая RFID-система становится частью рабочего процесса, которая не требует постоянного внимания и специальной подготовки к каждой инвентаризации. Сотрудники не меняют привычный распорядок, метки незаметны для посетителей и клиентов, а данные в учётной системе обновляются автоматически после каждого сканирования.

Бухгалтерия получает актуальный срез по всем объектам в любой момент — без ожидания конца квартала и без сверхурочных накануне аудита. Руководители подразделений видят, какое имущество числится за их отделом, и могут самостоятельно отмечать перемещения через мобильное приложение. А финансовый директор получает достоверную картину активов для управленческих решений.

Именно к такому состоянию стремится каждая организация, которая начинает проект автоматизации учёта основных средств. Не к красивому отчёту о внедрении технологии, а к спокойной, предсказуемой работе без авралов и потерь.

Заключение: современный бухгалтер управляет данными, а не догоняет их

RFID-учёт основных средств даёт конкретный результат: достоверные данные в регистрах, соблюдение требований ПБУ 6/01 и освобождение от рутины, которая не добавляет ценности ни бизнесу, ни специалисту. Бухгалтер, который перестал тратить дни на пересчёт имущества, занимается тем, что действительно важно, — анализом, контролем и поддержкой управленческих решений.

Правильный выбор меток, грамотное размещение и интеграция с учётной системой — вот три условия, при которых RFID-проект даёт устойчивый результат. Решение «Учёт 15» от «Клеверенс» закрывает все три задачи в одном продукте: от программирования метки на терминале до автоматической синхронизации данных с 1С. Если вы хотите увидеть, как это работает на практике, — воспользуйтесь видеопрезентацией и записью вебинара по продукту на сайте «Клеверенс».

Современный бухгалтер — это менеджер цифровых процессов, который контролирует данные, а не ищет их. RFID-учёт — один из инструментов, который делает эту роль реальностью.

Реклама: ООО «Клеверенс Софт», ИНН: 7720514281, erid: 2W5zFGJK6PK