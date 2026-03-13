Инвентаризация по ФСБУ 28/2023 уже обязательна: где ручной учет вас подведет

Годовая инвентаризация по новым правилам позади — но у многих бухгалтеров она оставила неприятный осадок. Один член комиссии не успел подписать документы, данные о перемещении оборудования не обновились вовремя, а результаты пришлось пересматривать. С апреля 2025 года ФСБУ 28/2023 стал обязательным, и теперь ошибки в процедуре инвентаризации — это уже не просто неудобство, а основание признать её результаты недействительными.
Что изменил ФСБУ 28/2023 и почему это важно прямо сейчас
До апреля 2025 года инвентаризацию проводили по методическим указаниям 1995 года. Документу было тридцать лет, и он давно перестал отражать реальность современного учёта. ФСБУ 28/2023 заменил его полностью — и принёс несколько требований, которые напрямую влияют на то, как организован текущий учёт основных средств.
Первое и самое чувствительное изменение касается состава комиссии. По старым правилам отсутствие даже одного члена делало инвентаризацию недействительной. Новый стандарт смягчил это требование: согласно п. 21 ФСБУ 28/2023, результаты признаются действительными, если на проверке присутствовало не менее 4/5 (80%) утверждённого состава.
Но это послабление распространяется только на членов комиссии — и здесь важно не смешивать два разных требования стандарта. Материально ответственное лицо (МОЛ) в состав комиссии не входит и входить не может: оно является проверяемой стороной. При этом его личное присутствие при проверке остаётся строго обязательным согласно п. 23 стандарта.
Отдельно п. 15 ФСБУ 28/2023 устанавливает: при смене МОЛ инвентаризация обязательна. На практике это означает, что организация должна в любой момент точно знать, кто является МОЛ по каждому объекту, — иначе обеспечить его присутствие при проверке просто невозможно, а при ручном учёте в Excel этот момент чаще всего упускают.
Второе изменение касается самих способов проверки. Стандарт прямо допускает использование фото- и видеофиксации, дистанционных методов проверки — особенно там, где обычный осмотр затруднён или избыточно затратен. Регулятор тем самым признал технологические инструменты учёта частью нормы.
Третье — документооборот. Стандарт не устанавливает конкретные формы, но требует, чтобы документы соответствовали ФСБУ 27/2021 и содержали подписи всех членов комиссии. Если учётная политика до сих пор ссылается на приказ № 49 от 1995 года, она требует обновления — иначе сам порядок проведения инвентаризации формально не соответствует действующим требованиям.
Где именно ручной учёт ломается при новых требованиях
Требования стандарта выглядят разумно на бумаге. Сложности начинаются тогда, когда их нужно выполнить в условиях, где данные об основных средствах разбросаны по Excel-таблицам, бумажным ведомостям и частично — по памяти ответственных сотрудников.
Актуальность данных по МОЛ. ФСБУ 28/2023 требует, чтобы инвентаризация проводилась в присутствии материально ответственного лица. Но в организациях с большим парком оборудования данные о том, за кем закреплён конкретный объект, зачастую обновляются с запозданием. Сотрудник уволился — а в учёте он всё ещё числится ответственным. Оборудование переехало в другой кабинет — а в ведомости оно по-прежнему числится на прежнем месте. На практике это значит, что в момент инвентаризации комиссия обнаруживает расхождения, которых не должно было быть, и тратит время на выяснение обстоятельств, а не на саму проверку.
Перемещения между подразделениями. Внутренние перемещения основных средств — один из главных источников хаоса при ручном учёте. Компьютер перенесли из бухгалтерии в отдел кадров, принтер временно выдали на склад — и всё это нигде не отражено, потому что процедура фиксации перемещений громоздкая и её часто игнорируют. В результате при инвентаризации часть имущества просто не находится там, где должна быть по документам. Комиссия тратит дополнительное время на поиск, а в сличительных ведомостях появляются мнимые недостачи.
Документальное оформление. Новый стандарт требует, чтобы документы инвентаризации содержали все обязательные реквизиты первичного учётного документа. Если описи составляются вручную или в Excel, риск пропущенных реквизитов, опечаток и несогласованных данных между черновиком и итоговым документом возрастает многократно. Признание результатов инвентаризации недействительными напрямую влечёт недостоверность данных годовой бухгалтерской отчётности.
Время и ресурсы. Ручная инвентаризация даже среднего офиса — это несколько дней работы комиссии. Каждый объект нужно найти физически, сверить инвентарный номер с ведомостью, зафиксировать состояние. Если таких объектов сотни — процесс растягивается на недели, отвлекает сотрудников от основной работы и всё равно не гарантирует точного результата.
Что стандарт разрешает — и как этим воспользоваться
Важная деталь ФСБУ 28/2023, которую часто упускают: стандарт не просто ужесточил требования, он расширил инструментарий. Организации теперь вправе закрепить в учётной политике использование дистанционных методов проверки — фото- и видеофиксацию, сканирование — как полноценный способ установления фактического наличия объектов.
Это открывает возможность выстроить процесс инвентаризации принципиально иначе. Вместо того чтобы комиссия физически обходила каждый кабинет со стопкой бумажных ведомостей, сотрудник на месте сканирует штрихкод или RFID-метку на объекте — и данные мгновенно попадают в учётную систему. Комиссия видит результаты в реальном времени, расхождения фиксируются автоматически, а документы формируются с нужными реквизитами без ручного ввода.
Именно такой подход реализован в «Учёт 15» от компании «Клеверенс». Программное обеспечение для терминалов сбора данных позволяет проводить инвентаризацию с использованием штрихкодов и RFID-меток прямо на месте — в кабинете, на складе или в цехе. Сканирование по RFID работает в 40 раз быстрее, чем ручной ввод данных, а вся информация об объектах — включая материально ответственных лиц, местонахождение и состояние — хранится в единой системе и синхронизируется с 1С. Когда сотрудник переходит в другой отдел или оборудование перемещается между помещениями, это фиксируется немедленно, и к следующей инвентаризации данные уже актуальны.
Результат — принципиально другое качество данных. Расхождения между учётными и фактическими данными сокращаются, документы формируются корректно, а комиссия тратит время на анализ, а не на поиск потерявшегося оборудования.
Когда учёт работает без участия человека в каждой операции
Переход к автоматизированному учёту меняет не только инвентаризацию — он меняет качество данных на протяжении всего года. Когда каждое перемещение основного средства фиксируется в момент его совершения, а не задним числом по памяти, к концу года не накапливается тот слой расхождений, который потом нужно разбирать неделями. Инвентаризация из аврального мероприятия превращается в плановую проверку, которая подтверждает то, что уже известно.
Для бухгалтера это означает меньше стресса в конце года и меньше вопросов со стороны аудиторов и налоговой. Для финансового директора — достоверные данные об активах в любой момент, а не только по итогам годовой проверки. Для организации в целом — соответствие требованиям ФСБУ 28/2023 без дополнительных усилий, потому что порядок уже выстроен.
Заключение
ФСБУ 28/2023 вступил в силу и теперь будет сопровождать каждую следующую инвентаризацию. С каждым годом разрыв между организациями, которые выстроили учёт основных средств как систему, и теми, кто продолжает работать с Excel и бумажными ведомостями, будет ощущаться острее.
Современный бухгалтер — это специалист, который выстраивает процессы так, чтобы данные были точными, документы соответствовали требованиям, а инвентаризация не превращалась в испытание для всего отдела. Именно в этом и состоит профессиональная ценность: в умении выстроить систему, которая работает без авралов.
