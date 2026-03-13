Инвентаризация по ФСБУ 28/2023 уже обязательна: где ручной учет вас подведет

Что изменил ФСБУ 28/2023 и почему это важно прямо сейчас

До апреля 2025 года инвентаризацию проводили по методическим указаниям 1995 года. Документу было тридцать лет, и он давно перестал отражать реальность современного учёта. ФСБУ 28/2023 заменил его полностью — и принёс несколько требований, которые напрямую влияют на то, как организован текущий учёт основных средств.

Первое и самое чувствительное изменение касается состава комиссии. По старым правилам отсутствие даже одного члена делало инвентаризацию недействительной. Новый стандарт смягчил это требование: согласно п. 21 ФСБУ 28/2023, результаты признаются действительными, если на проверке присутствовало не менее 4/5 (80%) утверждённого состава.

Но это послабление распространяется только на членов комиссии — и здесь важно не смешивать два разных требования стандарта. Материально ответственное лицо (МОЛ) в состав комиссии не входит и входить не может: оно является проверяемой стороной. При этом его личное присутствие при проверке остаётся строго обязательным согласно п. 23 стандарта.

Отдельно п. 15 ФСБУ 28/2023 устанавливает: при смене МОЛ инвентаризация обязательна. На практике это означает, что организация должна в любой момент точно знать, кто является МОЛ по каждому объекту, — иначе обеспечить его присутствие при проверке просто невозможно, а при ручном учёте в Excel этот момент чаще всего упускают.

Второе изменение касается самих способов проверки. Стандарт прямо допускает использование фото- и видеофиксации, дистанционных методов проверки — особенно там, где обычный осмотр затруднён или избыточно затратен. Регулятор тем самым признал технологические инструменты учёта частью нормы.

Третье — документооборот. Стандарт не устанавливает конкретные формы, но требует, чтобы документы соответствовали ФСБУ 27/2021 и содержали подписи всех членов комиссии. Если учётная политика до сих пор ссылается на приказ № 49 от 1995 года, она требует обновления — иначе сам порядок проведения инвентаризации формально не соответствует действующим требованиям.