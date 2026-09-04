Закрытие третьего квартала: что проверить в учете основных средств до формирования отчетности

Закрытие квартала обычно ассоциируется с проводками, начислениями и сверкой счетов. Но для подготовки достоверной отчётности важно проверить и бухгалтерские записи, и актуальность данных об основных средствах. Потому что оборудование могли переместить в другой кабинет или подразделение, передать сотруднику, отправить в ремонт или подготовить к списанию. И если такие изменения не отражены в учётной системе, бухгалтер работает с устаревшими данными.

Поэтому перед закрытием третьего квартала полезно провести небольшую операционную сверку — не полную инвентаризацию, а выборочную проверку наиболее рискованных участков учёта. Такая проверка не заменяет обязательную инвентаризацию. ФСБУ 28/2023 устанавливает отдельные случаи её проведения, в том числе перед составлением годовой бухгалтерской отчётности. Для основных средств годовую инвентаризацию при определённых условиях можно провести заранее — не ранее 1 октября отчётного года.

Задача квартальной сверки другая — заранее найти расхождения и незавершённые операции, чтобы к годовой проверке не пришлось разбирать накопившиеся за несколько месяцев проблемы. Поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на несколько участков учёта, где такие расхождения возникают чаще всего.