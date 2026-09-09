Нашли имущество, которого нет в списке, или как не создать дубль в учете?

Во время инвентаризации в кабинете находят ноутбук, которого нет в ведомости. Этикетки на нём нет, а сотрудники толком не помнят, откуда он взялся. Кажется, что всё просто: раз объекта в списке нет, нужно завести новый.

Но именно так в учёте и появляются дубли. Ноутбук вполне может уже быть в базе — просто числиться за другим сотрудником или подразделением, называться немного иначе или давно находиться не там, где должен по документам.

Если завести для него новую карточку, старая запись никуда не исчезнет. В итоге одному физическому объекту будут соответствовать две разные карточки, и вместо одного расхождения придётся разбираться уже с дублем в учёте.

Поэтому с новой карточкой лучше не торопиться. Сначала стоит выяснить, что именно нашли и почему этого объекта нет в ведомости.