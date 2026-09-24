Центр материальной ответственности: как учитывать МОЛ и местоположение имущества одновременно

В небольшой организации имущество можно распределить между несколькими материально ответственными лицами и проводить инвентаризацию по каждому из них. Но по мере роста предприятия учёт становится сложнее: появляются корпуса, склады, лаборатории, производственные участки и другие зоны, где находятся основные средства.

Фактическое расположение объектов не всегда совпадает с распределением по ответственным лицам. Основные средства одного МОЛ могут находиться в разных помещениях, а в одной зоне — числиться за несколькими сотрудниками. Если проводить инвентаризацию отдельно по каждому МОЛ, физический обход приходится подстраивать под структуру учётных данных.

Как организовать проверку имущества по помещениям, не выстраивая отдельный маршрут для каждого МОЛ?