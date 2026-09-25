Электронный паспорт ОС: какие данные хранить кроме инвентарного номера

Как различать одинаковые объекты

У каждого объекта может быть сразу несколько идентификаторов, и нужны они для разных задач. Инвентарный номер связывает имущество с учётом организации, серийный — присваивает производитель, а штрихкод или RFID-метка позволяют быстро найти электронную карточку при работе с физическим объектом.

Серийный номер особенно полезен для однотипного имущества. В компании может быть несколько ноутбуков одной модели с одинаковыми характеристиками, но у каждого из них свой серийный номер. По нему можно определить конкретный экземпляр независимо от того, кому его передали или где он сейчас находится.

Для работы непосредственно с имуществом используют маркировку. На объект можно нанести штрихкод или закрепить RFID-метку с уникальным идентификатором. После считывания маркировки в мобильном приложении можно открыть карточку соответствующего объекта и работать уже с его данными. Нужную запись не приходится искать вручную среди техники с похожими названиями и характеристиками.

Но идентификационные сведения описывают только сам объект. В процессе эксплуатации появляется другой пласт данных: имущество передают сотрудникам, размещают в помещениях и перемещают между ними. Эти изменения тоже нужно отражать в электронном паспорте.