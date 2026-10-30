Имущество перед аудитом: как проверить реестр и подготовить подтверждающие документы

На какую дату нужны сведения об имуществе

Текущий реестр показывает положение имущества сейчас, а запрос аудитора может относиться к отчётной дате. Между этими датами оборудование могло сменить помещение, перейти другому сотруднику или выбыть. Такие изменения сами по себе не означают ошибку, если их можно проследить по документам.

Например, в конце декабря ноутбук находился в одном подразделении, а в январе его передали другому. Февральский обход подтвердит новое местонахождение, но для проверки декабрьских данных понадобятся сведения о передаче. Подменять ими друг друга нельзя: они описывают разные моменты.

Перед подготовкой выгрузки следует определить дату реестра, период операций и состав имущества, к которому относится запрос. В рабочем комплекте полезно сохранить исходную выгрузку и отдельно — последующие уточнения с основаниями изменений.

Обнаружение предмета сегодня не подтверждает автоматически его местонахождение на отчётную дату. Связь между двумя датами необходимо восстановить по документам поступления, передачи, возврата и других операций.

После определения периода можно проверить сами записи: позволяют ли они однозначно установить, о каком имуществе идёт речь.