Заказов с маркетплейсов стало больше, и у стола упаковки уже очередь. Как ускорить сборку и проверять коды маркировки прямо у полки? Сравниваем четыре подхода к FBS по затратам, срокам запуска и возможностям. На примере «Маркетплейс 15» показываем, как собирать несколько заказов за один обход склада и проверять коды Data Matrix на терминале.

Когда поток заказов на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете переваливает за 50–100 в день, сборка по распечатанным листам превращается в генератор штрафов. С вступлением в силу закона о платформенной экономике (ФЗ-289) и тотальной проверкой кодов Data Matrix цена ошибки выросла до заморозки карточек и прямых убытков.

В этот момент перед селлером или руководителем склада встает конкретный инженерный вопрос: на чем строить автоматизацию «последней мили»?

Рынок предлагает четыре основных пути. Разбираем каждый из них без маркетинговой шелухи: где какой подход работает, а где вы просто купите себе новые проблемы.

Вариант 1. Остаться в стандартной 1С и печатать этикетки с компьютера

Самый очевидный шаг, с которого начинают 80% продавцов: настроить обмен 1С с маркетплейсами (через стандартные модули или внешние обработки), выгружать заказы в учетную систему и печатать листы подбора.

Плюсы: Минимальные вложения на старте, знакомый интерфейс для товароведа.

Где ломается: Склад физически оторван от компьютера. Кладовщик берет бумажку, идет в ряды, собирает товар, несет на стол упаковки, где кто-то один сидит за ПК и пикает маркировку.

Вердикт: Работает до 50–70 заказов в день без жесткой маркировки. Как только начинается пик продаж или появляется «Честный знак», у стола упаковки выстраивается очередь, а пересорт становится неизбежным.

Вариант 2. Использовать облачные сервисы для селлеров (МойСклад или аналоги)

Популярный вариант для тех, кто не хочет держать свою инфраструктуру. Облачные сервисы умеют собирать заказы из разных кабинетов в единое окно и печатать этикетки.

Плюсы: Быстрый старт, удобная аналитика, работа из браузера.

Где ломается: Слабая приспособленность к реальной складской логистике и работе с «железом». На складе с плохим Wi-Fi облако начинает тормозить, а работа с мобильными принтерами и сложными сценариями «Честного знака» (например, печать дублей марок при повреждении или сборка сложных комплектов) часто превращается в набор ручных костылей. Кроме того, если основной учет у вас уже исторически ведется в 1С, появляется вечная проблема синхронизации двух баз.

Вердикт: Отлично подходит небольшим магазинам без сложной 1С, но при масштабировании склада упирается в потолок скорости и стабильности.

Как вы сейчас собираете заказы с маркетплейсов? По бумажным спискам. Печатаем список товаров, сборщик идёт с ним по складу и приносит товары на упаковку. Через 1С или облачный сервис. Сборщик смотрит состав заказа на компьютере или телефоне и вручную сверяет, что положил в заказ. С терминалом сбора данных. Сборщик получает задание на терминал и сканирует товары по ходу сборки. Через систему управления складом. Система распределяет задания между сотрудниками и указывает, из каких ячеек брать товары. По-разному. Для одних заказов используем бумагу, для других — терминалы или другой способ. Пока не работаем по FBS. Изучаем варианты перед запуском. Проголосуйте первым!

Вариант 3. Внедрить тяжелую WMS-систему

Когда на складе начинается хаос, некоторые собственники решают зайти с козырей и купить полноценную систему управления складом (WMS) класса Enterprise.

Плюсы: Максимальная гибкость, управление топологией склада, биллинг, расчет KPI персонала.

Где ломается: Сроки и бюджет. Внедрение классической WMS — это проект на 4–9 месяцев стоимостью от нескольких миллионов рублей. Плюс вам понадобится выделенный IT-специалист в штат для её поддержки. Для селлера с потоком до 2–3 тысяч FBS-заказов в день это всё равно что стрелять из пушки по воробьям.

Вердикт: Оправдано для крупных 3PL-операторов и распределительных центров от 5 000 м². Для среднего и растущего селлера это избыточно дорого и долго.

Вариант 4. Специализированный мобильный клиент на ТСД поверх вашей 1С

Золотая середина для системных селлеров: оставить товарный и финансовый учет в привычной 1С, а работу руками на складе перенести на терминалы сбора данных (ТСД) или корпоративные смартфоны.

На примере решения «Маркетплейс 15» (от компании Клеверенс) архитектура процесса выглядит так:

Единая очередь без смены контура. Заказы с WB, Ozon и Яндекс Маркета стекаются в 1С и автоматически падают на экраны ТСД сборщиков. Сборка в тележку (волновой отбор). Вместо того чтобы бегать за каждым заказом отдельно, кладовщик собирает товары сразу под 10–20 отправлений за один обход склада, а софт сам распределяет их по ячейкам тележки. Валидация маркировки у полки. При сканировании товара терминал сразу требует считать код Data Matrix. Система проверяет статус марки и жестко привязывает её к конкретному заказу. Если код не читается или взят от другого размера — терминал блокирует операцию. Автоматическая печать. После сканирования всех позиций мобильный принтер на поясе или столе сразу печатает этикетку маркетплейса и дубль кода «Честного знака».

Плюсы: Скорость сборки вырастает в 2–3 раза без найма новых людей; пересорт и штрафы за кривую маркировку падают до нуля; запуск занимает дни, а не месяцы.

Минусы (честно): Требует базового порядка в номенклатуре 1С (штрихкоды, карточки) и покупки оборудования (ТСД и принтеры этикеток). Если у вас специфический фулфилмент на 150 разрозненных кабинетов с уникальной логикой — коробочное решение потребует доработок.

Как не ошибиться перед стартом

Главная ошибка при автоматизации склада — купить «железо» и лицензии вслепую, а потом выяснить, что ваша конфигурация 1С не умеет отдавать нужные статусы в «Честный знак» или сценарий сборки на вашем складе устроен иначе.

Проверьте совместимость вашего склада до покупки

Если вы уже сравниваете варианты автоматизации FBS и работаете на базе 1С — запишитесь на предпроектный аудит в Клеверенс. Инженеры разберут вашу текущую связку (версия 1С + маркетплейсы + маркировка), подскажут, подойдет ли вам «Маркетплейс 15» в типовом виде, помогут подобрать ТСД и рассчитают точную смету проекта.

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Кто уже проходил этап перехода с бумаги на ТСД при работе с маркетплейсами: с какими самыми неожиданными «граблями» столкнулись при связке 1С и «Честного знака»?

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