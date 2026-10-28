30 промптов для бухгалтера: как упростить работу в 2026 году

SpeShu.AI объединяет разные ИИ-модели в одной подписке. Сервис поддерживает оплату в рублях и предоставляет закрывающие документы.

Не загружайте конфиденциальные данные без проверки правил обработки информации и требований вашей организации.

Проверяйте выводы нейросети по первичным документам, особенно суммы, НДС, реквизиты и расчеты.

Работайте с разными нейросетями в одном сервисе. Вместо отдельных подписок на разные ИИ-инструменты используйте SpeShu.AI — сервис, в котором доступны разные модели нейросетей в рамках одной подписки. Выбирайте подходящую модель для проверки документов, анализа таблиц, расчетов и подготовки деловых писем. Оплачивайте подписку в рублях и получайте закрывающие документы для бухгалтерии.

У каждого ИИ свои сильные стороны: одна модель лучше справляется с анализом документов, другая — с таблицами и расчетами, третья — с деловой перепиской. Поэтому для каждой задачи из этой подборки можно протестировать несколько моделей, сравнить ответы и выбрать наиболее подходящий вариант.

Укажите налоговый режим, если он влияет на ответ. Не загружайте лишние персональные данные. Проверяйте расчеты и выводы перед переносом в учетную систему.

Промпты для работы с первичными документами

ИИ может извлечь реквизиты, пересчитать суммы и сравнить несколько файлов. Бухгалтеру останется проверить найденные расхождения по оригиналам.

1. Проверить счет от поставщика

Загрузите счет от поставщика в ИИ-ассистент и попросите проверить реквизиты, суммы, НДС и арифметические ошибки, чтобы выявить возможные несоответствия до оплаты. Промпт. Проверь счет от поставщика [название]. Извлеки номер, дату, реквизиты сторон, наименования товаров или услуг, количество, цены, сумму и НДС, если он указан. Пересчитай суммы по строкам и общий итог. Оформи результат таблицей: поле, значение, результат проверки, замечание. Не додумывай отсутствующие данные.

2. Сравнить счет, УПД и договор

Перед оплатой или закрытием документов бухгалтеру важно убедиться, что договор, счет и УПД не противоречат друг другу. Вручную приходится сверять реквизиты, даты, номенклатуру, количество, цены и НДС. Если документов несколько, легко пропустить несоответствие. Промпт. Сравни счет, УПД и договор. Проверь реквизиты сторон, номера и даты документов, наименования товаров или услуг, количество, цены, общую сумму и НДС. Составь таблицу со столбцами: показатель, данные договора, данные счета, данные УПД, расхождение. Отдельно перечисли найденные несоответствия и укажи, что нужно проверить бухгалтеру. Не исправляй исходные данные и не додумывай отсутствующие сведения. Если какого-то документа или показателя нет, отметь это явно. Если расхождений не обнаружено, укажи это. На выходе бухгалтер получает список с расхождениями и рекомендации для последующей проверки. Такие результаты помогают быстрее определить, какие данные нужно уточнить у поставщика. Рисунок 1. Бухгалтер загружает договор, счет и УПД в SpeShu.AI и получает список с возможными расхождениями

3. Проверить товарную накладную

Перед отражением поступления проверьте реквизиты накладной, наименования и количество товаров, цены и итоговые суммы. Сверка с договором и документами поставщика поможет выявить расхождения до внесения данных в учетную систему. Промпт. Проверь товарную накладную [номер, дата]. Сверь реквизиты сторон, наименования, количество, цены, суммы и НДС с договором и счетом, если они приложены. Выведи найденные расхождения и укажи, что нужно проверить. Не додумывай отсутствующие данные.

4. Сравнить версии договора

Загрузите обе редакции договора в ИИ-ассистент, чтобы быстро найти изменения в условиях и проверить, какие пункты требуют особого внимания перед подписанием. Промпт. Сравни две версии договора. Выдели изменения в суммах, сроках оплаты, реквизитах и ответственности сторон. Укажи номера пунктов, старые и новые формулировки, а также изменения, требующие внимания перед подписанием.

5. Собрать реестр документов