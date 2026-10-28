30 промптов для бухгалтера: как упростить работу в 2026 году

Главное:
ИИ помогает бухгалтеру сравнивать документы, находить расхождения, анализировать финансовые показатели и готовить деловые письма.
Чтобы получить полезный результат, формулируйте задачу конкретно: указывайте исходные данные, нужный формат ответа и ограничения.
Проверяйте выводы нейросети по первичным документам, особенно суммы, НДС, реквизиты и расчеты.
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Как составить промпт для бухгалтерской задачи
Хороший запрос содержит четыре элемента:
Задача: что проверить или подготовить.
Данные: документы, таблицы и период.
Критерии: какие показатели сравнить.
Формат: таблица, список ошибок, письмо или отчет.
Укажите налоговый режим, если он влияет на ответ. Не загружайте лишние персональные данные. Проверяйте расчеты и выводы перед переносом в учетную систему.
У каждого ИИ свои сильные стороны: одна модель лучше справляется с анализом документов, другая — с таблицами и расчетами, третья — с деловой перепиской. Поэтому для каждой задачи из этой подборки можно протестировать несколько моделей, сравнить ответы и выбрать наиболее подходящий вариант.
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Промпты для работы с первичными документами
ИИ может извлечь реквизиты, пересчитать суммы и сравнить несколько файлов. Бухгалтеру останется проверить найденные расхождения по оригиналам.
1. Проверить счет от поставщика
Загрузите счет от поставщика в ИИ-ассистент и попросите проверить реквизиты, суммы, НДС и арифметические ошибки, чтобы выявить возможные несоответствия до оплаты.
Промпт. Проверь счет от поставщика [название].
Извлеки номер, дату, реквизиты сторон, наименования товаров или услуг, количество, цены, сумму и НДС, если он указан.
Пересчитай суммы по строкам и общий итог. Оформи результат таблицей: поле, значение, результат проверки, замечание. Не додумывай отсутствующие данные.
2. Сравнить счет, УПД и договор
Перед оплатой или закрытием документов бухгалтеру важно убедиться, что договор, счет и УПД не противоречат друг другу. Вручную приходится сверять реквизиты, даты, номенклатуру, количество, цены и НДС. Если документов несколько, легко пропустить несоответствие.
Промпт. Сравни счет, УПД и договор. Проверь реквизиты сторон, номера и даты документов, наименования товаров или услуг, количество, цены, общую сумму и НДС.
Составь таблицу со столбцами: показатель, данные договора, данные счета, данные УПД, расхождение.
Отдельно перечисли найденные несоответствия и укажи, что нужно проверить бухгалтеру. Не исправляй исходные данные и не додумывай отсутствующие сведения. Если какого-то документа или показателя нет, отметь это явно. Если расхождений не обнаружено, укажи это.
На выходе бухгалтер получает список с расхождениями и рекомендации для последующей проверки. Такие результаты помогают быстрее определить, какие данные нужно уточнить у поставщика.
3. Проверить товарную накладную
Перед отражением поступления проверьте реквизиты накладной, наименования и количество товаров, цены и итоговые суммы. Сверка с договором и документами поставщика поможет выявить расхождения до внесения данных в учетную систему.
Промпт. Проверь товарную накладную [номер, дата]. Сверь реквизиты сторон, наименования, количество, цены, суммы и НДС с договором и счетом, если они приложены. Выведи найденные расхождения и укажи, что нужно проверить. Не додумывай отсутствующие данные.
4. Сравнить версии договора
Загрузите обе редакции договора в ИИ-ассистент, чтобы быстро найти изменения в условиях и проверить, какие пункты требуют особого внимания перед подписанием.
Промпт. Сравни две версии договора. Выдели изменения в суммах, сроках оплаты, реквизитах и ответственности сторон. Укажи номера пунктов, старые и новые формулировки, а также изменения, требующие внимания перед подписанием.
5. Собрать реестр документов
Если нужно систематизировать первичные документы, ИИ поможет извлечь ключевые сведения из файлов и собрать их в единый реестр. Это упростит поиск документов и позволит сразу отметить, где не хватает данных.
Промпт. Извлеки из загруженных документов тип, номер, дату, контрагента, сумму и НДС. Сведи данные в таблицу, добавив столбцы «Статус проверки» и «Недостающие сведения». Не додумывай отсутствующие данные — отмечай их как неуказанные.
Промпты для бухгалтера по сверкам и платежам
Сверки требуют сопоставления нескольких источников. ИИ может найти несовпадения и собрать операции, которые нужно проверить.
6. Сверить выписку с реестром
Сверка банковской выписки с реестром помогает выявить пропущенные платежи, дубли и расхождения в суммах или датах. Загрузите оба файла в ИИ-ассистент, чтобы сопоставить операции и определить, что требует дополнительной проверки.
Промпт. Сравни банковскую выписку и реестр операций за указанный период. Найди платежи без соответствующей записи, расхождения в суммах и датах, возможные дубли и операции с неясным назначением. Составь таблицу: дата, контрагент, сумма по выписке, сумма по реестру, разница, комментарий. Не считай операции совпадающими только по сумме. Не придумывай отсутствующие данные.
7. Найти возможные дубли платежей
Случайное дублирование платежей приведет к лишним расходам, поэтому важно регулярно проверять банковские операции. ИИ поможет найти подозрительные совпадения и выделить платежи, которые стоит проверить вручную.
Промпт. Проверь реестр платежей и найди возможные дубли. Сравни даты, суммы, получателей, номера счетов и назначения платежей. Выведи подозрительные пары в таблицу с признаками совпадения. Не считай сходство доказательством двойной оплаты и укажи, что нужно проверить бухгалтеру.
8. Сверить взаиморасчеты
Сверка взаиморасчетов помогает выявить расхождения между данными вашей компании и контрагента: пропущенные оплаты, несовпадения по отгрузкам и ошибки в остатках. ИИ может сопоставить два реестра и составить список операций, которые требуют дополнительной проверки.
Промпт. Сверь данные нашей компании и контрагента за указанный период. Найди расхождения по суммам, датам, оплатам, отгрузкам и остаткам. Составь таблицу: операция, наши данные, данные контрагента, разница, что проверить. Если причина расхождения неясна, укажи, каких сведений не хватает. Не додумывай отсутствующие данные.
9. Проверить задолженность
Проверка задолженности помогает быстро увидеть, кто должен вашей компании и кому предстоит заплатить. Загрузите реестр расчетов, чтобы сгруппировать долги по контрагентам и определить просроченные платежи.
Промпт. Сгруппируй дебиторскую и кредиторскую задолженность по контрагентам. Укажи сумму долга, срок оплаты и статус задолженности. Рассчитывай количество дней просрочки только при наличии даты оплаты и текущей даты. Представь результат в таблице и выдели долги, требующие внимания. Не додумывай отсутствующие данные.
10. Разобрать непонятные платежи
Не все платежи удается сразу отнести к конкретной статье учета: иногда не хватает назначения платежа или подтверждающих документов. ИИ поможет предложить возможные варианты классификации и определить, что нужно проверить перед отражением операции в учете.
Промпт. Проанализируй список непонятных платежей и предложи возможные варианты классификации каждой операции. Для каждого платежа укажи, какие документы нужны для проверки. Не выбирай счет учета без достаточных данных и отмечай, какую информацию необходимо уточнить.
Промпты для бухгалтера по закрытию месяца
Перед закрытием периода нужно проверить документы, остатки и незавершенные операции. Эти запросы помогут составить план проверки и найти проблемные записи.
11. Составить чек-лист закрытия месяца
Закрытие месяца включает множество регулярных проверок, и пропуск одного этапа может привести к ошибкам в отчетности. ИИ поможет составить чек-лист с учетом специфики компании, налогового режима и используемой учетной системы.
Промпт. Составь чек-лист закрытия месяца с учетом следующих данных:
Вид деятельности: торговля.
Налоговый режим: ОСНО.
Учетная система: 1С:Бухгалтерия 8.
Особенности учета: товары на складе, расчеты с поставщиками и покупателями, штатные сотрудники, основные средства.
Раздели задачи на блоки: первичные документы, банк, контрагенты, зарплата, основные средства, запасы, расходы и налоги. Для каждой задачи укажи, что проверить и какие данные нужны. Исключи неприменимые пункты. Нормативные требования сопровождай ссылками на официальные источники. Не выдумывай требования и отмечай, если для проверки не хватает данных.
12. Найти незавершенные операции
При закрытии месяца важно выявить операции, по которым не хватает документов, оплаты, проводок или аналитики. ИИ поможет составить список незавершенных операций и определить, какие действия нужны для их обработки.
Промпт. Проверь загруженный реестр операций и найди записи без подтверждающих документов, оплаты, проводок или необходимой аналитики. Составь таблицу: операция, чего не хватает, что нужно проверить, рекомендуемое действие. Не делай выводов без достаточных данных и отмечай, что требует уточнения.
13. Проверить оборотно-сальдовую ведомость
Оборотно-сальдовая ведомость помогает оценить остатки по счетам и заметить существенные изменения по сравнению с прошлым периодом. ИИ может сравнить показатели, рассчитать отклонения и выделить счета, которые стоит проверить.
Промпт. Сравни оборотно-сальдовые ведомости за текущий и предыдущий периоды. Рассчитай абсолютные отклонения по остаткам и оборотам, выдели счета с наиболее существенными изменениями и укажи, что нужно проверить. Учитывай назначение счетов: не считай необычное сальдо ошибкой без дополнительного анализа. Представь результат в таблице и не делай выводов без достаточных данных.
14. Проверить авансы и расходы
При закрытии месяца важно проверить, все ли выданные авансы подтверждены документами и правильно ли расходы отнесены к отчетному периоду. ИИ поможет выделить незакрытые операции и определить, какие документы требуют дополнительной проверки.
Промпт. Проверь реестр авансов и расходов. Найди незакрытые авансы, расходы без подтверждающих документов и операции с неясным периодом учета. Составь таблицу: операция, контрагент или подотчетное лицо, сумма, чего не хватает, какой документ проверить и что сделать. Не додумывай отсутствующие данные.
Промпты для бухгалтера по налогам и отчетности
При подготовке отчетности нужно сверять показатели с регистрами и учитывать правила нужного налогового периода. ИИ может составить список проверок, но выводы нужно подтверждать документами и нормами закона.
15. Проверить декларацию по НДС
Перед сдачей декларации по НДС важно сверить ее показатели с книгами покупок и продаж, счетами-фактурами и данными бухгалтерского учета. ИИ поможет составить перечень контрольных проверок и выделить показатели, которые требуют дополнительного внимания.
Промпт. Проверь декларацию по НДС за [период]. Составь чек-лист сверки показателей с книгами покупок и продаж, счетами-фактурами и регистрами бухгалтерского учета. Укажи возможные ошибки и недостающие данные. Добавь ссылки на актуальные официальные разъяснения ФНС и контрольные соотношения для соответствующей формы декларации. Не делай выводов без достаточных данных.
16. Сравнить книги покупок и продаж с документами
Сверка книг покупок и продаж с первичными документами помогает выявить пропущенные записи, ошибки в реквизитах и расхождения по НДС до сдачи отчетности. ИИ может сопоставить данные и составить список операций, которые требуют проверки.
Промпт. Сравни книги покупок и продаж с первичными документами за [период]. Проверь суммы, даты, номера документов, реквизиты контрагентов и НДС. Найди документы, отсутствующие в регистрах, записи без подтверждений, расхождения и возможные дубли. Составь таблицу: документ, проблема, сумма, что проверить. Не делай вывод о правомерности вычета без проверки всех необходимых условий.
17. Найти изменения налоговых правил
Изменения налогового законодательства важно отслеживать с учетом даты, вида деятельности и налогового режима компании. ИИ поможет собрать нормативные акты в единую таблицу и объяснить, какие изменения могут повлиять на учет, отчетность и налоги. При этом важно отличать уже вступившие в силу нормы от будущих изменений и законопроектов.
Промпт. Найди изменения налогового законодательства России, применимые к компании с [дата]. Вид деятельности: [вид], налоговый режим: [режим].
Составь таблицу: нормативный акт, дата вступления в силу, суть изменения, влияние на учет и отчетность, ссылка на официальный источник. Раздели действующие нормы, будущие изменения и законопроекты. Используй официальные источники ФНС и опубликованные нормативные акты. Не представляй законопроекты как принятые нормы.
18. Сравнить бухгалтерский и налоговый учет
Сравнение бухгалтерского и налогового учета помогает выявить расхождения в доходах, расходах и амортизации, а также понять, связаны ли они с различиями в правилах учета или требуют дополнительной проверки.
Промпт. Сравни бухгалтерский и налоговый учет за [период] с учетом налогового режима компании.
Данные: [бухгалтерский регистр], [налоговый регистр], [учетная политика].
Найди расхождения в доходах, расходах и амортизации. Составь таблицу: показатель, сумма по бухгалтерскому учету, сумма по налоговому учету, разница, возможная причина, что проверить.
Раздели временные и постоянные разницы, если это применимо. Не считай любое расхождение ошибкой и не делай выводов без достаточных данных. Отдельно укажи, какие документы или положения учетной политики нужны для проверки.
19. Проверить отчетность перед отправкой
Проверка отчетности перед отправкой помогает заранее обнаружить расхождения с учетными регистрами, ошибки в расчетах и пропущенные реквизиты. ИИ может составить список замечаний с привязкой к конкретным строкам и подсказать, как проверить каждый показатель.
Промпт. Проверь отчетность за [период] по учетным регистрам и документам. Найди ошибки в расчетах, реквизитах и незаполненные поля. Составь список замечаний с указанием строки, проблемы и способа проверки. Не делай выводов без подтверждающих данных.
20. Разобрать требование ФНС
ИИ поможет разобрать требование ФНС, выделить сроки и список запрошенных документов, а также составить план подготовки ответа.
Промпт. Разбери требование ФНС. Укажи срок ответа, список запрошенных документов и сведений, составь план действий. Если дата получения требования не указана, запроси ее для проверки срока. Не додумывай отсутствующие данные.
Промпты для финансового анализа
Для анализа нужны сопоставимые данные за разные периоды или плановые и фактические показатели. ИИ может рассчитать отклонения и подготовить пояснения для руководителя.
21. Сравнить план и факт
Плановые и фактические показатели не всегда совпадают. Чтобы оценить финансовые результаты, важно определить размер отклонений и понять, какие из них требуют особого внимания. Для этого можно загрузить таблицу с данными в ИИ-ассистент и попросить его сравнить план с фактом, рассчитать отклонения в рублях и процентах и выделить наиболее существенные расхождения.
Промпт. Сравни плановые и фактические показатели за [период].
Данные: [план], [факт].
Рассчитай отклонение в рублях и процентах. Если план равен нулю, укажи абсолютное отклонение без расчета процента.
Выдели наибольшие отклонения. Возможные причины обозначь как предположения, если данные их не подтверждают.
22. Разобрать расходы
ИИ поможет распределить расходы по категориям, определить их долю в общей сумме и увидеть, какие статьи выросли или сократились по сравнению с прошлым периодом.
Промпт. Сгруппируй расходы за [период] по категориям, рассчитай сумму и долю каждой категории в общих расходах. Сравни с прошлым периодом, покажи изменения в рублях и процентах. Выдели самые заметные изменения и не делай выводов без данных.
23. Сравнить показатели за несколько месяцев
Сравнение показателей за несколько месяцев помогает увидеть динамику выручки, расходов и прибыли, а также выделить резкие изменения, требующие дополнительного анализа.
Промпт. Сравни выручку, расходы и прибыль за [период] по месяцам. Рассчитай изменения в рублях и процентах, выдели резкие колебания и укажи, какие данные нужны для выяснения причин.
24. Подготовить пояснения к отклонениям
ИИ поможет кратко объяснить отклонения фактических показателей от плана на основе данных и комментариев сотрудников, отделяя подтвержденные причины от предположений.
Промпт. Подготовь краткие пояснения к отклонениям плана от факта на основе данных и комментариев сотрудников. Укажи размер отклонения, причину и ее подтверждение. Отдели установленные причины от предположений и отметь, каких данных не хватает.
25. Составить финансовую сводку
ИИ поможет собрать ключевые финансовые показатели в краткий отчет, чтобы быстро оценить результаты за выбранный период.
Промпт. Составь финансовую сводку за [период]: выручка, расходы, прибыль, задолженность и отклонения от плана. Укажи суммы, единицы измерения и изменения относительно прошлого периода, если данные доступны. Не добавляй выводы, не подтвержденные цифрами.
Письма, таблицы и Excel: пять промптов для бухгалтеров
ИИ может подготовить черновик письма, преобразовать текст в таблицу и предложить формулу. Перед отправкой письма проверьте суммы, реквизиты и сроки.
26. Запросить недостающие документы
Письмо контрагенту должно содержать конкретный запрос, перечень документов и срок предоставления — без лишних формулировок.
Промпт. Напиши деловое письмо контрагенту [название компании] с просьбой предоставить недостающие документы за [период]. Перечисли документы: [список], укажи срок ответа: [дата]. Используй нейтральный тон и краткую формулировку.
27. Написать письмо о расхождениях
Когда при сверке обнаруживаются расхождения, бухгалтеру нужно сообщить о них контрагенту и запросить пояснения или исправленные документы. ИИ поможет составить деловое письмо на основе исходных данных, указать конкретные несоответствия и сформулировать, что необходимо сделать. Останется проверить текст, заполнить недостающие сведения и отправить письмо.
Промпт. Подготовь письмо контрагенту о расхождениях.
Контрагент: [название].
Период: [даты].
Расхождения: [список].
Что нужно сделать: [действие].
Срок ответа: [дата].
Кратко опиши расхождения и укажи номера документов и суммы, если они известны. Попроси подтвердить данные или прислать исправленные документы. Не добавляй сведения, которых нет в исходных данных.
28. Превратить текст в таблицу
Преобразование текста в таблицу помогает структурировать данные и упростить их перенос в Excel или учетную систему.
Промпт. Преобразуй текст в таблицу, разбив данные по смысловым столбцам. Сохрани даты, суммы и номера документов без изменений. Неизвестные значения оставь пустыми, а недостающие данные перечисли отдельно. Текст: [вставить текст].
29. Написать формулу Excel
Формула должна учитывать структуру таблицы, версию и язык Excel, а также ожидаемый результат на конкретном примере.
Промпт. Составь формулу Excel для задачи: [описание]. Учитывай столбцы A — [данные], B — [данные], C — [данные], версию Excel [версия] и локаль [русская/английская]. Укажи ячейку для вставки, объясни формулу и проверь ее на примере: [входные данные] → [ожидаемый результат].
30. Создать шаблон ежемесячной сверки
Шаблон ежемесячной сверки поможет контролировать расчеты с контрагентами и быстро выявлять расхождения в начислениях, оплатах и остатках.
Промпт. Создай шаблон Excel для ежемесячной сверки с контрагентами. Добавь столбцы: контрагент, договор, начальное сальдо, начисления, оплаты, конечное сальдо, сальдо по данным контрагента, расхождение. Добавь формулы расчета конечного сальдо и разницы, поясни их и покажи пример заполнения.
Универсальный шаблон для бухгалтеров
Для других задач используйте универсальную заготовку.
Промпт. Выполни задачу: [что нужно сделать].
Исходные данные: [документы, таблицы, период].
Условия: [налоговый режим, правила учета, ограничения].
Формат ответа: [таблица, список, письмо или отчет].
Не додумывай отсутствующие сведения. Отметь ошибки и вопросы для проверки.
Сохраняйте запросы, которые подходят для регулярных задач. Перед использованием результатов проверяйте расчеты, документы и актуальные требования закона.
Выберите задачу из статьи и попробуйте выполнить ее в SpeShu.AI на обезличенных данных. Например, сравните два документа или подготовьте письмо о расхождениях. Сверьте ответ с исходными сведениями и уточните запрос, если результат неполный. Так вы оцените, подходит ли сервис для ваших рабочих процессов.
В SpeShu.AI можно переключаться между разными ИИ-моделями в рамках одной подписки и выбирать подходящую под конкретную задачу — от проверки документов до анализа таблиц и подготовки деловых писем. Оплачивать сервис можно в рублях, а для бухгалтерии и работы с организациями предусмотрены закрывающие документы.
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