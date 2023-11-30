Как составить график отпусков на 2024 год

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Зачем нужен график отпусков
График отпусков – это документ, который объединяет информацию об отпусках всех сотрудников организации. Он нужен бухгалтеру и кадровику, чтобы:
регулировать расчет отпускных и зарплаты;
отслеживать количество использованных дней отпуска каждого сотрудника.
Кроме того, с помощью графика отпусков:
сотрудники могут ориентироваться друг на друга и перераспределять соответствующим образом задачи;
руководство может видеть планируемую загрузку каждого сотрудника в течение года.
Без графика отпусков будет трудно отправить работника в отпуск в срок, удобный работодателю, ведь график отпусков обязателен для обеих сторон трудового договора (ч. 2 ст. 123 ТК).
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Наконец, график отпусков может понадобиться при проверках – трудовой или налоговой инспекции, например. Так, налоговики запрашивают такой документ в случае споров о подмене трудовых отношений. А трудовой инспекции график отпусков будет нужен для защиты прав сотрудников: и если с вашей стороны все в порядке, инспекция станет на вашу сторону в случае спора.
Можно ли не составлять график отпусков
Составлять график отпусков работодателя обязывает статья 123 ТК.
А вот если проверяющие обнаружат, что этот документ у вас отсутствует или не исполняется, будут штрафы по статье 5.27 КоАП. Должностным лицам грозит штраф на сумму от 1000 до 5000 рублей, а организациям — от 30 000 до 50 000 рублей.
По какой форме заполнить график отпусков
График отпусков нужно составлять по форме № Т-7.
Утверждают документ не позднее чем за две недели до начала календарного года. Делает это руководитель организации, после утверждения с ним нужно ознакомить работников под подпись. Расписаться они могут либо в отдельной графе в графике, либо в листе ознакомления.
Важно знать: вновь созданные организации график отпусков на год создания тоже составляют и дополняют по мере приема работников (письмо ГИТ по г. Москве от 01.02.2021 № 77/7-1899-21-ОБ/10-3366-ОБ/18-1193).
Приказ о составлении графика отпусков
Работодатели издают приказ о составлении графика отпусков (письмо Минтруда от 08.12.2017 № 14-2/ООГ-9399).
У такого приказа нет обязательной формы, можно составить в произвольной.
Вот пример:
Кого включить в график отпусков
В график отпусков включают всех, кто работает по трудовому договору, в том числе совместителей и работников по срочным договорам.
Важно знать: мобилизованных в график отпусков включать не надо (ст. 351.7 ТК, письмо Минтруда от 27.03.2020 № 14-2/В-321).
Сотрудницы, которые находятся в отпуске по беременности и родам, в график отпусков включаются только в том случае, если выходят на работу на полный день.
Наконец, исполнителей на ГПД включать в график не нужно.
Почитайте, кстати, о том, какие могут быть риски по договорам ГПД.
Кто и как определяет даты отпуска
Законодательство регулирует только обязательную продолжительность отпуска, а вот даты работник обычно определяет сам. Иногда это делает работодатель: вопрос, по сути, открыт. Но есть категории работников, которым отпуск обязательно предоставлять в удобное для них время:
женщинам перед декретом или после него;
одному из родителей ребенка-инвалида;
родителям трех или более детей до 18 лет, младшему из которых меньше 14 лет;
несовершеннолетним;
внешним совместителям;
почетным донорам;
чернобыльцам;
супругам военнослужащих;
мобилизованным, после возобновления трудового договора.
О том, что делать с дополнительными отпусками, можно почитать здесь.
Лист ознакомления с графиком отпусков: пример
Утвержденной формы у листа ознакомления с графиком отпусков нет. Вот пример, как это может выглядеть:
Если отпуск пришлось перенести, в график отпусков придется внести изменения. Отдельный приказ вам для этого не понадобится. Отметки в графике можно сделать на основании приказа о переносе отпуска.
Чтобы включить в график отпусков вновь принятого работника, можно оформить дополнение (письмо Минтруда от 07.03.2019 № 14-2/ООГ-1580).
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